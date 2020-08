Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

TRE UFFICIALITA' E TANTE INDISCREZIONI: ATALANTA SU MEDIERO E GRUJIC, LA ROMA SALUTA SCHICK E PENSA A KOLASINAC. VOJOVODA AL TORINO, IL MILAN ASPETTA LA RISPOSTA DI IBRAHIMOVIC E LA FIORENTINA SI MUOVE PER TORREIRA E PIATEK. JUVE, TORNA KEAN?.

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega rinnova il suo contratto coi rossoneri fino al 2025, di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025".

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997.

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito dal Waasland-Beveren (Belgio), a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Daam Foulon. Il classe ’99 ha sottoscritto con il club di via S. Colomba un contratto triennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per il quarto anno.

L'Atalanta batte un colpo, seppur minore, per il proprio attacco. Si tratta di Anwar Mediero, diciottenne cresciuto nelle giovanili del Barcellona - che lo aveva preso dal Celta Vigo cinque anni fa - e che può giocare come ala destra. È un rinforzo, come spiega SKY che potrebbe essere aggregato in prima squadra per il ritiro, anche se nella passata stagione ha giocato con il Barcellona Under18, come fosse la nostra primavera. Sartori ha chiesto informazioni al Liverpool per Marko Grujic, centrocampista serbo che nella scorsa stagione ha giocato - ottimamente - nell'Hertha Berlino che, però, ha deciso di non riscattarlo per 20 milioni di euro. Questo perché dopo il Coronavirus quasi tutti i club tedeschi hanno deciso di guardare con attenzione i conti.

Il Torino ha chiuso per Mergim Vojvoda, difensore dello Standard Liegi inseguito anche dall'Atalanta negli scorsi giorni. I granata hanno chiuso per una cifra poco superiore ai cinque milioni di euro più bonus. Domani sera il giocatore sarà in Italia accompagnato dall'agente, Ardian Alijaj, che conferma gli accordi: "Posso dire che il Torino ha fatto un grande lavoro per Vojvoda. Bisogna fare i complimenti al Direttore Vagnati, spero arrivare con giocatore presto in Italia".

Dopo l'ultima proposta per il rinnovo contrattuale da parte del Milan non è ancora arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic: di conseguenza domani lo svedese non sarà a Milanello per il primo allenamento della squadra. La società però continua a essere fiduciosa per un accordo con il giocatore e ha ribadito che non esiste una deadline per trovare l'accordo.

Il Cagliari è molto attivo sul mercato e vuole regalare a mister Di Francesco gli elementi giusti per disputare una stagione da protagonista. La formazione sarda, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, si sta muovendo con decisione per il centrocampista dell'Ajax, Razvan Marin. Il giocatore, classe 1996, non vuole più restare nel club di Amsterdam e ha ricevuto offerte anche da Bruges e Rennes. La sua valutazione è di 12 milioni di euro.

La posizione di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter di Steven Zhang, è sempre più critica. Perché le ultime indiscrezioni che arrivano da ambienti molto vicini alla società parlano di una sedia che traballa, tanto che le quotazioni per un addio - un anno prima della scadenza - sono in netto rialzo. Nelle prossime ore potrebbe anche verificarsi la decisione clamorosa, probabilmente in concomitanza con il colloquio, di domani, fra il presidente nerazzurro e il tecnico Antonio Conte.

Il Napoli ha chiesto il cartellino di Juan Cuadrado per lasciare partire Arkadiusz Milik in direzione Juventus. I bianconeri sono rimasti spiazzati dalla richiesta azzurra visto che Pirlo considera il colombiano tra i propri incedibili, con la strada per il polacco che diventa così decisamente in salita visto che Agnelli non ha nessuna intenzione di spendere 35 milioni per l'attaccante in scadenza nel 2021. A Giuntoli sono arrivate alcune offerte per Diego Demme, anche se di poco conto. Gli azzurri comunque non faranno barricate per nessun calciatore e saranno pronti ad ascoltare qualsiasi proposta dovesse arrivare per i propri tesserati.

Fabio Liverani ha già iniziato a presentare le prime richieste al suo nuovo ds al Parma e ha messo in cima alle preferenze Marco Mancosu, capitano del suo Lecce che però è in uscita dal club dopo la retrocessione. Operazione da 3 milioni di euro che però stuzzica e non poco anche il Cagliari, con Giulini che vorrebbe riportare il giocatore in Sardegna. Non solo, anche il Genoa del nuovo ds Faggiano starebbe seguendo con interesse, facendo nascere così un vero e proprio intrigo di inizio mercato.

Fiorentina al lavoro sul mercato. Può essere una settimana importante per Lucas Torreira e Krzysztof Piatek. Contatti in corso tra il club viola e gli entourage dei calciatori, si proverà ad accelerare in questi giorni. In difesa sembrano diminuire le possibilità di vedere di nuovo Cristiano Piccini in viola. L’ultima idea, oltre Reca dell’Atalanta, è Antonio Barreca del Genoa, una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. La Fiorentina si muove e prova ad accelerare per Piatek e Torreira. Contatti ben avviati tra viola e Cagliari per Luca Ceppitelli, difensore centrale che piace a Iachini come potenziale alternativa ai titolari già presenti in rosa. Il giocatore avrebbe già dato la propria preferenza alla squadra viola, nonostante sulle sue tracce ci siano anche altri club come Torino e Parma.

Con la cessione di Kai Havertz al Chelsea, il Bayer Leverkusen non ha perso tempo. Contatto e accelerata per Patrik Schick. Il ds Voeller sta cercando di chiudere in queste ore con la Roma, il Lipsia sembra superato. Richiesta da 30, affare di poco inferiore comprensivo di bonus. Schick è vicino alle Aspirine e a una nuova avventura in Bundes, stavolta a titolo definitivo. Sead Kolasinac, esterno sinistro e difensore mancino, bosniaco, potrebbe lasciare i Gunners. Il giocatore, da sempre attratto da un'avventura italiana, sarebbe tornato nel mirino della Roma. Difesa a tre o fascia sinistra, Kolasinac sarebbe uno dei nomi studiati a Londra dal CEO Guido Fienga.

Possibile clamoroso ritorno alla Juventus per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante, passato all'Everton per 27,5 milioni di euro un anno fa potrebbe essere ripreso in prestito dal club bianconero, con il giocatore che sarebbe inserito nella Lista B di Champions League. Il rapporto tra gli inglesi e Kean non è mai sbocciato e per questo potrebbe già arrivare l'addio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la difesa della Lazio avanza il nome del coreano Kim Min Jae, attualmente in forza ai cinesi del Beijing Guoan. Il cartellino del 24enne costa circa 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata di Tare che da tempo sta pensando a questo tipo di operazione. Sempre per la retroguardia, piacciono anche due giocatori dell'Ajax, ovvero Lisandro Martinez ed Edson Alvarez.

KOEMAN FA PIAZZA PULITA: VIA SUAREZ, RAKITIC, VIDAL E UMTITI. COUTINHO TORNA PER RESTARE. CHELSEA, HAVERTZ A UN PASSO. PSG A CACCIA DI UN TERZINO: IDEA BELLERIN DELL'ARSENAL, CHE RISCATTA CEDRIC SOARES E PABLO MARI. LILLE, SOUMARE NEL MIRINO DI CLUB INGLESI. MONTOYA VICINO AL BETIS, HENDRICKS FIRMA COL NEWCASTLE. WOLVERHAMPTON SU MAITLAND-NILES. RINNOVI IN CASA LEICESTER. LEMOS AL FENERBAHCE

La rivoluzione in casa Barcellona è appena iniziata. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni interessanti sul futuro di Luis Suarez: Ronald Koeman, nuovo allenatore dei catalani, ha comunicato al giocatore che non rientrerà nei piani della società. Si va verso la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2021. La tanto attesa telefonata tra i due è andata in scena oggi ed è stata brevissima. È durata appena un minuto, in cui l'allenatore ha comunicato le sue intenzioni, mentre il calciatore ascoltava. Koeman ha fatto capire all'attaccante che non rientra nei suoi piani; l'uruguaiano non ha avuto altra scelta che accettare la decisione e ha assicurato che non diventerà un problema per il club. Suarez non ha chiesto ulteriori spiegazioni, né il mister ha ritenuto necessario darle.

Ronald Koeman, in accordo con la società, ha comunicato ad Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti che non rientrano nei piani del club. Al momento manca l'accordo tra le parti, ma si andrà probabilmente verso una risoluzione dei contratti. A riportarlo è TV3.

Philippe Coutinho giocherà con il Barcellona nella prossima stagione. Secondo le informazioni riportate da Mundo Deportivo, Ronald Koeman ha parlato al telefono con il centrocampista brasiliano e, oltre a congratularsi con lui per aver vinto la Champions League, ha chiarito che farà parte dei suoi piani per il nuovo progetto del Barça. Koeman gli ha assicurato che sarà "un calciatore importante". Coutinho dovrebbe arrivare in Catalogna lunedì prossimo, quando la squadra si riunirà, nonostante abbia ancora qualche giorno di vacanza.

Chelsea scatenato sul mercato. I Blues sono pronti a mettere a segno un colpo anche in attacco. Secondo quanto riporta la Bild, gli inglesi avrebbero trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per Kai Havertz sulla base di 80 milioni, che verranno versati immediatamente, più 20 di bonus riguardanti la qualificazione alla prossima Champions League o alla vittoria di un trofeo.

Leonardo e il Paris Saint-Germain sono alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Secondo RMC Sport, Hector Bellerin è uno dei giocatori monitorati dalla dirigenza del club francese; il terzino destro spagnolo non ha trovato molto spazio nell'Arsenal di Arteta e sta cercando una nuova destinazione. Il suo contratto scade nel 2023 ma il suo stipendio spaventa i transalpini.

Dopo aver ceduto Victor Osimhen al Napoli e (quasi) il difensore Gabriel all'Arsenal, il Lille potrebbe perdere un altro elemento molto importante, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Boubakary Soumaré, infatti, è ambito da molti club; su di lui si era mossa la Juventus in passato, così come il Newcastle più di recente. Il futuro del centrocampista 21enne, però, potrebbe essere in Inghilterra: secondo FootMercato, l'ex PSG piace molto al solito Arsenal e al Manchester United, ma ci sarebbe stata anche una chiacchierata esplorativa con il Milan.

Martín Montoya è arrivato a Siviglia, dove nelle prossime ore dovrebbe raggiungere un accordo con il Betis, Lo ha annunciato Radio Sevilla: il terzino del Brighton, ex Inter e canterano del Barcellona, ha già giocato con la formazione andalusa nel 2015-16, quando arrivò in prestito.

La notizia era nell'aria da tempo, ora c'è l'ufficialità. Il Newcastle ha reso noto l'ingaggio del centrocampista svincolatosi dal Burnley Jeff Hendrick. Il giocatore, accostato in passato anche a Roma e Milan, ha firmato un contratto quadriennale con i bianconeri inglesi.

Il Wolverhampton fa sul serio per Ainsley Maitland-Niles. Il giovane esterno dell’Arsenal ha già vestito la maglia dei Gunners in 32 occasioni quest’anno e rappresenta un profilo interessante per il futuro della Nazionale inglese. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i Wolves vorrebbero far firmare al 22enne un contratto triennale ma i londinesi non lo lascerebbero andare per meno di 20 milioni di sterline.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Leicester ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista James Maddison. Il giocatore, 23 anni, è arrivato dal Norwich City nel giugno 2018 e ha firmato fino al 2024. Ha segnato 16 gol in tutte le competizioni per le Foxes e ha fatto il suo debutto con la Nazionale inglese nel novembre 2019.

Doppio riscatto per l’Arsenal. Con un comunicato diramato dal sito ufficiale, i Gunners hanno annunciato la firma di Pablo Mari e di Cedric Soares. Il difensore spagnolo arriva dal Flamengo mentre il terzino portoghese dal Souhtampton ed entrambi avevano raggiunto a gennaio la capitale inglese in prestito.

Mauricio Lemos, difensore centrale uruguagio, è ad un passo dal Fenerbahce. Negli ultimi giorni, come riportato dalla nostra redazione, i contatti si sono intensificati e in queste ore il giocatore si sta recando a Istanbul per effettuare le visite mediche. A breve arriverà anche la firma, l'ex Sassuolo passerà a titolo definitivo al club turco.