Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Al Duhail, club qatariota, ha pubblicato poche ore fa la foto della firma di Mario Mandzukic. In compagnia del suo agente, il giocatore ha messo nero su bianco col club del Middle-East. Risolti i problemi e la distanza contrattuale, il croato lascia così la Juventus per accasarsi al club di Mehdi Benatia.

Potrebbe arrivare in attacco il primo innesto della Juventus dal mercato di gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società bianconera pare aver sbaragliato la concorrenza nella corsa a Erling Haaland, centravanti norvegese rivelazione della prima parte di Champions League con il Salisburgo. Operazione da 30 milioni di euro e concorrenza (Manchester United su tutte) battuta.

Le grandi manovre in corso con Mino Raiola, per Haaland in particolare, riportano in auge l'idea di far tornare a Torino uno degli idoli del pubblico bianconero dell'era Conte prima e di quella Allegri poi, Paul Pogba. Il francese non ne può più di Manchester e dello United, mentre la Juventus pare aver bisogno di una rinfrescata a centrocampo. Con il Manchester United si torna a parlare del trasferimento del "Polpo", rivela Tuttosport, con Emre Can destinato a entrare nella trattativa per abbassare il costo del cartellino.

I nuovi contatti tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan hanno riportato l'ottimismo per il buon esito della trattativa. L'attaccante è stato confortato sulla durata del contratto, con il prolungamento per il 2021 che arriverà in automatico grazie a semplici obiettivi personali e di squadra molto più abbordabili rispetto alla conquista di un posto in Champions. Nelle prossime ore, e non oltre, lo svedese darà la sua risposta definitiva ai rossoneri, con il club che lo vorrebbe a disposizione fin dal 30. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, si registra un irrigidimento nella trattativa che potrebbe portare Lucas Paquetà a lasciare il Milan per il PSG perché viene attribuito a Leonardo un tentativo di sfruttare le disavventure del club per trasferire a Parigi il brasiliano, pagato un anno fa quasi 40 milioni di euro, a un prezzo di saldo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jean Clair Todibo, difensore nato il 30 dicembre, avrà la possibilità di festeggiare il compleanno con i nuovi compagni del Milan. L'accordo tra il Barcellona e i rossoneri per l'approdo in Serie A del francese è già stato raggiunto, adesso manca da limare l'accordo con il giocatore ma le sensazioni sono più che positive.

Antonio Conte da tempo sta chiedendo alla dirigenza nerazzurra l'acquisto di Arturo Vidal. Secondo il Mundo Deportivo, negli ultimi giorni anche i dirigenti nerazzurri si stanno convincendo, Steven Zhang su tutti, lasciando cadere i dubbi delle scorse settimane sulla convenienza dell'operazione. 25 i milioni di euro che l'Inter sarebbe disposta a spendere per il suo cartellino, subito a gennaio o a giugno come obbligo di riscatto.

Non c'è solo Marcos Alonso sulla lista della spesa dell'Inter per quanto riguarda la fascia sinistra, visto e considerato che il Chelsea al momento continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo. Nelle ultime settimane i nerazzurri hanno seguito con interesse anche Layvin Kurzawa, esterno potenzialmente in uscita dal Paris Saint-Germain. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Lucas Torreira regista ex Sampdoria oggi all'Arsenal è la priorità del mercato per il Napoli in vista di gennaio. Una trattativa che i partenopei vogliono portare avanti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in modo da posticipare l'esborso economico alla prossima estate. Si attende, a tal proposito, la risposta dei Gunners. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

In Inghilterra il Daily Star parla di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è infatti finito nel mirino di diversi top club britannici, col Manchester United che come la scorsa estate resta in pole per il centrale senegalese. Oltre ai Red Devils, però, interessate alla sua situazione ci sono anche Chelsea, Arsenal e Tottenham. Gli interessamenti di cui si parla fanno riferimento già alla prossima sessione di gennaio.

Nuovi contatti andati in scena in queste ore tra il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e l'agente di Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan. Gli azzurri, secondo quanto raccolto da TMW, sono interessati all'eventuale prestito con diritto di riscatto e dovranno superare la concorrenza dei turchi del Fenerbahce.

Grossa novità sul mercato del Napoli, rivelata da La Repubblica nella sua edizione partenopea: De Laurentiis sta tentando di fare il colpo grosso e vuole regalarsi subito la rivelazione del campionato, Dejan Kulusevski, 19 anni, tuttocampista dell' Atalanta in prestito al Parma. Con 25 milioni si può bruciare la concorrenza.

Non è passata inosservata la chiacchierata fra Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, e Andrea Carnevali, ad del Sassuolo, a margine della vittoria dei partenopei al Mapei Stadium. Un colloquio che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe riguardato anche Jeremie Boga, esterno offensivo franco-ivoriano che in stagione con i neroverdi ha già messo a referto 14 presenze, 4 gol e 2 assist.

Il Valencia ha recapitato un'offerta alla Roma per Alessandro Florenzi. Il club spagnolo è pronto a mettere sul piatto un prestito oneroso da 500mila euro con riscatto fissato a 13 più bonus che diventerebbe obbligo nel caso in cui gli spagnoli approdassero in semifinale di Champions oppure se riuscissero a qualificarsi di nuovo alla competizione tramite il campionato. La situazione intorno al calciatore però sta cambiando, visto che dopo il colloquio con Fonseca e il rilancio da titolare, stanno spingendo l'esterno a restare senza ulteriori grattacapi. A Capodanno verrà fatto un punto col suo agente, ma al momento la sensazione è di una permanenza almeno fino al prossimo giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Novità sul futuro di Javier Pastore raccontate da Le Figaro. Secondo il quotidiano transalpino, dopo l'apertura del Flaco degli scorsi giorni a un ritorno in Ligue 1 magari proprio nel club che affronterà la Juventus in Champions League, arrivano dettagli sull'interesse del club. Pastore potrebbe sbarcare a Lione in prestito anche se la Roma dovrebbe contribuire ai 4 milioni d'ingaggio percepiti nella Capitale.

"Tre rinforzi per Iachini". Si apre così l'edizione de La Nazione all'interno della sua sezione sportiva. Il mercato è alle porte e la Fiorentina andrà a caccia di due centrocampisti e un attaccante. Iachini ha appena firmato e si aspetta novità soprattutto in quei due reparti, dove Pradè cercherà di portare a Firenze uno fra Zaza, Cutrone e Petagna. Il nuovo tecnico viola stima molto Politano, che aveva avuto a Sassuolo, ma al primo approccio di Pradè l’Inter ha sparato altissimo: 28 milioni.

La Repubblica Firenze fa il punto sulla situazione dell'attacco della Fiorentina, che cerca un giocatore in grado di garantire quei gol che il trio Boateng-Vlahovic-Pedro non è riuscita ad assicurare. A quel punto il brasiliano potrebbe andare in prestito in Europa, visto che non gli mancano le richieste. Sull'attaccante brasiliano ci sono Braga, Benfica oltre allo Schalke 04 e il CSKA Mosca.

Musa Barrow è sempre più vicino al Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, a Milano la dirigenza felsinea ha incontrato Giovanni Sartori, ds dell'Atalanta, per dare una svolta all'operazione per l'arrivo del giocatore alla corte di Sinisa Mihajlovic: sul piatto un prestito con obbligo di riscatto ad una cifra fissata attorno ai 15 milioni di euro. Le parti poi si sono date appuntamento dopo le festività natalizie con Gian Piero Gasperini che prima di dare il benestare alla cessione chiede alla propria società un'alternativa che sostituisca numericamente il gambiano.

Un grande colpo in difesa per gennaio. Ci sta provando in questi giorni in Bologna, con Riccardo Bigon e Marco Di Vaio all'opera sotto traccia per regalarlo a Sinisa Mihajlovic. Il nome raccolto da TMW è di quelli importanti, ovvero Shkodran Mustafi dell'Arsenal. Classe '92, Campione del Mondo nel 2014, il feeling con Unai Emery non è arrivato in questa stagione. Così i Gunners sono disposti a farlo partire a gennaio ed è da registrare un contatto con il Bologna per il tedesco: la possibilità sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto coi londinesi che contribuirebbero all'ingaggio di Mustafi.

Michal Krmencik verso il Genoa. Il club di Enrico Preziosi da tempo tratta la punta del Viktoria Plzen, lo scorso anno eurorivale della Roma in Champions League. L'ariete ceco sembra il nome designato. La trattativa tra le parti resta in corso, gli intermediari sono in continuo contatto con la famiglia Preziosi per cercare di chiudere l'affare. La novità di queste ore, raccolta da TMW, è che è arrivato il sì del giocatore. Il ventiseienne ha accettato la proposta, adesso le società stanno trattando. Da limare le ultime distanze sulla richiesta del Viktoria Plzen di 6 milioni di euro.

IL CHELSEA SOGNA ISCO, IL BETIS POCHETTINO. BARCELLONA: IN ESTATE MAXI OFFERTA AL PSG PER NEYMAR. PARDEW NUOVO TECNICO DELL'ADO DEN HAAG, MUNUA TORNA AL NACIONAL

Il Chelsea ha individuato in Isco il rinforzo ideale per il gioco di Lampard. Secondo il The Sun, i Blues stanno valutando di fare un'offerta già a gennaio per lo spagnolo, mettendo sul piatto una cifra di circa 50 milioni di euro per il Real Madrid.

Il Betis Siviglia sogna Mauricio Pochettino per la panchina. Come riporta As, il club biancoverde nei giorni passati avrebbe infatti contattato l'ex tecnico del Tottenham per sostituire mister Rubi. Un tentativo andato a vuoto a causa delle perplessità dell'argentino, che potrebbe però tornare di moda qualora Fekir e compagni dovessero perdere nuovamente il passo in campionato nelle prossime giornate.

ESPN apre col futuro di Neymar: il Barcellona tornerà all'assalto del brasiliano del Paris Saint-Germain. Dopo l'ennesimo confronto, il club blaugrana ha deciso che il giocatore è l'erede perfetto di Lionel Messi. Il Barcellona pensa altrettanto che sarebbe più facile convincerlo a tornare quando la società sarà già senza la Pulga ma le relazioni tra le parti restano così forti che ci proverà anche in estate. Verrà fatta in estate una maxi offerta per strapparlo nuovamente ai parigini con la proprietà qatariota che si troverà così davanti ancora una volta al bivio. Accettare una proposta record o blindare Neymar?

James Rodriguez non si muove da Madrid, neanche a gennaio. Il centrocampista colombiano, che in questa prima parte di stagione ha collezionato solamente 422 minuti giocati con un gol e un assist in nove presenze a causa di alcuni problemi fisici, rimarrà almeno fino a giugno per volontà di Zidane e, soprattutto, della società. Il Real confida infatti che l'ex obiettivo del Napoli possa tornare protagonista nel nuovo anno.

Aspettando Gabigol, il Flamengo si assicura Pedro Rocha. Il Mengão ha ufficializzato proprio in queste ore l'arrivo dell'attaccante classe 1994 dal Cruzeiro. Il brasiliano, di proprietà dello Spartak Mosca, si trasferisce in rossonero con la formula del prestito fino al 31 dicembre 2020. Questo l'annuncio:

Dopo Diego Forlan nuovo allenatore del Penarol, c'è un altro ex calciatore di Serie A e Liga pronto a sbarcare su una panchina di una grande uruguaiana. Si tratta dell'ex portiere della Fiorentina, Gustavo Munua. Il quarantunenne di Montevideo lascerà il Cartagena in Spagna per tornare alla guida del Nacional che ha già guidato dopo il ritiro nel 2015. E' arrivato l'annuncio ufficiale e dal 1 gennaio sarà in carica.

Alan Pardew è il nuovo allenatore dell'Ado Den Haag. Il tecnico inglese, ex fra le altre di West Ham, Newcastle e WBA, ha firmato col club di Eredivisie fino al prossimo giugno. La notizia è stata confermata dai profili social del club olandese, con Pardew che ha così commentato a margine della firma: "E' un bellissimo club, molto accogliente, che mi ha accolto con entusiasmo. Insieme vogliamo tornare grandi".