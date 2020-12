Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus è a un passo dall'acquisto del terzino americano di 19 anni Bryan Reynolds dai Dallas FC per 8 milioni di euro. I bianconeri non hanno posti per extracomunitari da aggiungere in rosa prima del termine della stagione e dunque il calciatore, che piaceva molto anche alla Roma, dovrebbe accasarsi in prestito al Cagliari per poi arrivare alla Continassa in vista della stagione 2020-2021.

Sono tre le strade che la Juventus sta vagliando per regalare a Pirlo una nuova punta da aggiungere alla propria rosa. La prima porta all'affare low cost, ovvero a Fernando Llorente, pronto a liberarsi a zero dal Napoli e ovviamente interessato a un possibile ritorno in bianconero. Conosce l'ambiente e non avrebbe pretese sul minutaggio. La seconda strada porta sempre al club azzurro e dunque a Arek Milik. Acquistarlo per 15 milioni di euro sarebbe comunque un affare e Paratici ci sta pensando. Infine, occhio alla suggestione straniera, con Edouard del Celtic che ha attirato lo sguardo interessato anche del Milan. Il costo è alto, 30 milioni, ma le qualità del calciatore 22enne sembrano poter valere l'investimento. A riportarlo è Tuttosport.

Marotta è stato chiaro a proposito del futuro di Eriksen: "Non è funzionale, partirà". Il problema è che con un ingaggio da 7,5 milioni di euro e un cartellino che pesa a bilancio per 21,8 milioni di euro, la strada più praticabile per il suo addio è quella di uno scambio di prestiti. Il PSG potrebbe proporre Paredes, l'Arsenal uno tra Xhaka e Ceballos, ma il vero sogno di Ausilio sarebbe quello di trattare con il Manchester United uno scambio con Van de Beek, che non sta trovando spazio come sperato e che piace da sempre al ds nerazzurro. A riportarlo è Tuttosport.

Radja Nainggolan è ai margini della rosa di Antonio Conte e a gennaio con ogni probabilità lascerà l'Inter per accasarsi altrove. Per il giocatore la soluzione migliore resterebbe quella che porta al ritorno a Cagliari, ma la soluzione non è così semplice per questioni ovviamente economiche. Ci pensano anche altre squadre come il Torino, ma anche la Fiorentina. Secondo La Nazione, il Ninja è infatti un vecchio pallino del club viola e la sua candidatura per completare il reparto di Prandelli deve quindi essere tenuta d'occhio.

Simone Inzaghi sperava di presentarsi meglio al prossimo appuntamento con Lotito per parlare del rinnovo di contratto. Dopo Lazio-Bruges c'è stata la prima proposta ma la distanza economica è considerevole ed è arrivato il "no" deciso da parte dell'allenatore. Adesso il presidente resterà a Cortina almeno fino al prossimo 4 gennaio, ma non è da escludere che col tecnico non possano sentirsi telefonicamente. Servono un rilancio da parte di Lotito e un passo indietro da parte di Inzaghi, ma le riflessioni annunciate da Tare mercoledì sera fanno pensare che la soluzione sia tutt'altro che vicina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Secondo quanto afferma La Nazione, il futuro di Patrick Cutrone al 90% sarà con la maglia del Napoli. La Fiorentina non guadagnerà niente dall'operazione visto che il giocatore era arrivato in prestito dal Wolverhampton, ma almeno alleggerirà il monte ingaggi favorendo l'arrivo di un altro attaccante. I viola non hanno intenzione di parlare di un eventuale approdo al Franchi da parte di Llorente, mentre continuano a essere interessati al difficile acquisto di Milik, che però già in estate aveva detto no a Pradè.

Da tempo la Fiorentina è al lavoro per trovare una soluzione al contratto di Dusan Vlahovic, con l'attaccante viola che ha un accordo fino al 2023 ma che Commisso vuole legare al suo club ben oltre tale scadenza. Il rendimento inizia a essere più che convincente anche grazie alla fiducia ottenuta col nuovo corso Prandelli e forse è arrivato il momento giusto per mettere nero su bianco sia la volontà del calciatore, già espressa la scorsa primavera, sia quella della società che sa di avere in casa un grande attaccante per il presente e soprattutto per il futuro e dunque lo vuole blindare per evitare assalti come quello tentato in estate da parte della Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il Natale in vetta ora è realtà ma per il Milan è arrivato il tempo del mercato e l'obiettivo primario è un difensore centrale. In questo senso c'è già un accordo di massima con l'entourage di Mohamed Simakan per un contratto da poco meno di 2 milioni a stagione, anche se il problema resta l'intesa con lo Strasburgo: per la fumata bianca ballano ancora 3-4 milioni più alcuni bonus da legare all'approdo in Champions League. Non è da scartare la pista che porta a Kabak dello Schalke, ma servirebbe un forte sconto rispetto ai 25 milioni di euro richiesti tempo fa dai tedeschi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni lo Spartak Mosca ha provato a strappare Roberto De Zerbi al Sassuolo. I russi hanno proposto al tecnico uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione, ma l'allenatore ha risposto con un secco: "No, grazie". Il club moscovita aveva anche parlato con il club emiliano, ovviamente poco incline a lasciar partire l'allenatore che ha portato la squadra al quarto posto, nonostante l'accordo prevedesse anche un ricco indennizzo per il Sassuolo stesso. Ma ci ha pensato comunque De Zerbi a interrompere tutto sul nascere, perché il gran rifiuto è arrivato senza esitazioni. Eventuali valutazioni sul proseguo del progetto insieme, verranno fatte solo al termine di questo campionato.

Il Genoa non vorrebbe cedere Gianluca Scamacca nel corso del mercato di gennaio ma potrebbe cambiare idea nel caso in cui si aprisse uno spiraglio per un cannoniere di ritorno come potrebbe essere Piatek. Scamacca è finito nel mirino del Milan, ma anche di Roma e Fiorentina con il Sassuolo che spara alto chiedendo non meno di 25 milioni di euro. Il Genoa per liberare il classe '99 chiederebbe ai neroverdi un indennizzo, un premio di valorizzazione, e così andrebbe a bussare alla porta dell'Hertha Berlino per chiedere il prestito del polacco. Altri possibili bomber di ritorno sono Sanabria, ma anche Pavoletti in uscita dal Cagliari e Kouamé ora alla Fiorentina. A riportarlo è Il Secolo XIX.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver completato l'acquisto di Maelhe dal Genk, l'Atalanta dovrà spostare l'attenzione sui giocatori in uscita. Oltre a Piccini, Mojica e Depaoli, che non hanno convinto Gasperini in questa prima parte di stagione, restano da valutare anche le posizioni di Sutalo e Lammers, giocatori su cui la Dea sta facendo una riflessione in vista del mercato di gennaio.

PSG, ADDIO TUCHEL: SI SCALDA MAURICIO POCHETTINO. PANAGIOTIS KONE NUOVO DIRETTORE TECNICO DELL'AEK ATENE

È finita l'avventura al Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. A sei mesi dalla scadenza del contratto, il club campione di Francia e vice-campione d'Europa ha deciso di esonerare il tecnico tedesco, nonostante la vittoria di mercoledì per 4-0 contro lo Stasburgo. La decisione, riporta L'Equipe, è stata comunicata a Tuchel nella notte ed è frutto anche di un'intervista rilasciata dall'allenatore a Sport 1, emittente tedesca, che proprio non è piaciuta ai vertici del club. Già individuato l'erede secondo RMC Sport, ovvero il manager argentino Mauricio Pochettino.

Nuova avventura per Panagiotis Kone. L'ex centrocampista tra le tante di Brescia, Bologna, Udinese e Fiorentina, ritiratosi dal calcio giocato lo scorso ottobre, è il nuovo direttore tecnico dell'AEK Atene. Si tratta di un ritorno per il classe '87, che proprio tra le fila del club ateniese aveva firmato il suo primo contratto da professionista ben 15 anni fa.