Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, IL MANCHESTER CITY OFFRE 65 MILIONI PER KOULIBALY. SI POTREBBE CHIUDERE A 75 MILIONI. INTER, SKRINIAR ED ERIKSEN SOTTO ESAME: TRE GIORNATE PER IL FUTURO. MILAN, RITORNO DI FIAMMA PER TODIBO: SCHALKE NON INTENZIONATO A RISCATTARLO DAL BARCELLONA. SAMPDORIA, LINETTY PRENDE ANCORA TEMPO: LONTANO IL RINNOVO. NAPOLI, AUMENTA LA CONCORRENZA PER GABRIEL MAGALHAES: CI SONO ANCHE MAN UNITED E INTER. LAZIO, TUTTI SU IMMOBILE: ANCHE IL MANCHESTER UNITED PENSA AL CAPOCANNONIERE. NAPOLI, ACCORDO DI MASSIMA CON BOGA: RESTA DA COLMARE LA DISTANZA COL SASSUOLO. ROMA, SU DZEKO L'INTER NON MOLLA. WEST HAM E BETIS PRONTE ALL'INSERIMENTO.

Kalidou Koulibaly resta l’oggetto del desiderio di molti club europei. Il difensore del Napoli ha giurato fedeltà alla maglia azzurra ma in Inghilterra, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono certi che entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier League. Su di lui ci sarebbero le attenzioni del Manchester City ma nelle ultime ore sarebbero spuntati anche Liverpool e Paris Saint-Germain.

L'offerta giusta - Il presidente De Laurentiis è sempre stato chiaro che a meno di 100 milioni il giocatore non si muove. I citizens però avrebbero avanzato un'offerta da 65 milioni e potrebbero anche salire a 70. La sensazione, si legge sulla rosea, è quella che a 75 milioni l'affare potrebbe anche essere chiuso.

Tre partite per valutare il futuro. Le ultime giornate di campionato, che proietteranno poi l’Inter verso la fase finale di Europa League ad agosto, saranno molto importanti per Antonio Conte per valutare alcuni elementi della rosa. In bilico ci sarebbero, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar e Christian Erikssen. Il difensore slovacco era considerato una colonna della retroguardia ma potrebbe anche essere sacrificato sul mercato per una cifra importante mentre fra l’ex Tottenham e il tecnico nerazzurro invece non sarebbe scoccata quella scintilla.

Ritorno di fiamma in casa Milan. Con la conferma di Stefano Pioli in panchina, i rossoneri stanno cercando profili interessanti per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli uomini mercato avrebbero nuovamente messo nel mirino Jean-Claire Todibo del Barcellona per rinforzare il pacchetto arretrato. Il difensore non rientrerebbe nei piani dello Schalke 04 che non sarebbe intenzionato a riscattarlo dai blaugrana.

Ancora nessuna novità circa il rinnovo di Karol Linetty con la Sampdoria. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con il club blucerchiato nel 2021. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore starebbe continuando a prendere tempo con Torino, Cagliari e Fiorentina che restano alla finestra interessate.

Aumenta la concorrenza per Gabriel Magalhaes al Napoli. Come riporta il Daily Record, in queste ore anche il Manchester United avrebbe infatti chiesto informazioni dettagliate al Lille circa il futuro del difensore brasiliano. Il classe '97 piace da tempo agli azzurri, così come all'Inter, all'Everton e al Paris Saint-Germain secondo il tabloid. In quest'ultima stagione per Gabriel si contano 34 presenze e un gol con la maglia del LOSC.

I 31 gol segnati con la maglia della Lazio e le prestazioni da leader che sta sfoderando sin da quando veste la maglia biancoceleste hanno reso Ciro Immobile uno dei bomber più ricercati al mondo: secondo il Corriere dello Sport, anche il Manchester United starebbe pensando al suo profilo. I Red Devils sono a caccia di un grande attaccante e potrebbero iniziare una vera e propria trattativa ad agosto, quando le strategie delle big europee saranno più chiare: sul piatto 7-8 milioni di ingaggio, una offerta che potrebbe anche far riflettere Ciro, seppur legatissimo all'ambiente.

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo per l'attacco. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei avrebbero trovato l'accordo di massima con Jeremie Boga per la prossima stagione, consegnando a Gennaro Gattuso un esterno di valore per il reparto offensivo. Adesso però serve colmare la distanza con il Sassuolo.

Nonostante Paulo Fonseca abbia detto di volersi tenere stretto Edin Dzeko nella Capitale, l'Inter continua a seguire con attenzione il bosniaco in vista della prossima stagione. La pista di mercato è tutt'altro che semplice e sembra essersi resa ancor più complicata nelle ultime ore a causa dell'inserimento di altri club. Stando a quanto riportato da FcInterNews, infatti ha riaperto i contatti il West Ham, che già l'estate scorsa aveva provato ad ingaggiarlo. In particolare, poi, nelle ultime ore è avanzata l'ipotesi Betis Sevilla. I biancoverdi hanno affidato la panchina a quel Manuel Pellegrini, che conosce bene Edin dai tempi del Manchester City e vorrebbe portarlo in Liga con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

NON SOLO MANCHESTER CITY, ANCHE LO UNITED SULL'EX JUVE COMAN. VALENCIA, PETER LIM HA SCELTO IL NUOVO ALLENATORE: NEL WEEK-END SARA' ANNUNCIATO JAVI GRACIA. BARCELLONA, PER ORA GRIEZMANN E' INCEDIBILE MA A SETTEMBRE I PIANI POTREBBERO CAMBIARE. MARSIGLIA, VICINO LONGORIA COME NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. MONACO, OFFERTA AL BARCELLONA PER MATHEU FERNANDES: IL NODO E' SULLA FORMULA. CHELSEA, SFIDA A MANCHESTER UNITED E CITY PER ALEX TELLES. TOTTENHAM, KANE VERSO LA PERMANENZA: L'ATTACCANTE NON VERRA' CEDUTO IN ESTATE. BARCELLONA, SI TEME UNA NUOVA OFFENSIVA DEL MANCHESTER UNITED PER ANSU FATI.

Non solo Manchester City, anche lo United piomba su Kingsley Coman. Come riporta The Athletic, mister Solskjaer in persona avrebbe infatti messo nel mirino l'esterno offensivo ex Juventus per rinforzare la rosa dei Red Devils nella prossima stagione. Il classe '96 quest'anno ha realizzato sette gol e sette assist in 35 presenze con la maglia del Bayern Monaco, vincendo il suo ottavo titolo nazionale consecutivo con tre squadre diverse e in tre Paesi diversi.

Antoine Griezmann è un giocatore incedibile, per ora. Questa la posizione del Barcellona a circa un mese dallo strano epilogo della stagione europea che avrà la sua coda con la finale di Champions League il prossimo 23 agosto. Una versione - confermata dal Mundo Deportivo - già nota da tempo, anche alla luce del robusto contratto che lega il francese ai blaugrana fino al 2024. Grizou potrebbe rivelarsi decisivo in Coppa, per questo motivo non verrà messo in vetrina almeno fino a settembre, quando qualche club potrebbe bussare alla porta della sede dei catalani: a qual punto, a fronte di un'offerta congrua, i dirigenti potrebbero anche dare l'ok al suo addio.

Pablo Longoria, ex dirigente del Valencia, è pronto a ripartire con una nuova avventura. Il 33enne è vicino al Marsiglia, dove prenderà il posto di Andoni Zubizarreta che è andato via a maggio. Nelle prossime ore l’accordo verrà finalizzato.

Come riportato da Sport, il Monaco ha messo gli occhi su Matheus Fernandes, centrocampista brasiliano del Barcellona che nell’ultima stagione ha giocato nel Valladolid. Il club monegasco avrebbe inviato ai blaugrana un’offerta per acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona vorrebbe cederlo invece in prestito secco per non rischiare di perdere il calciatore in futuro.

Sfida tra big di Premier League per il laterale del Porto Alex Telles. Come riportato dal Daily Express, sul mancino ci sono Chelsea, Manchester United e Manchester City. Per i Blues Ben Chilwell e il target principale, ma Telles è un’opzione gradita. Il Chelsea ha già comprato Hakim Ziyech e Timo Werner ed è in vantaggio per Kai Havertz.

Harry Kane dovrebbe restare al Tottenham. Come riportato dal Daily Mail, il manager José Mourinho sarebbe stato informato dal presidente Daniel Levy che l’attaccante non verrà ceduto quest’estate. Si era parlato molto della possibilità che il giocatore potesse essere venduto per far fronte ai problemi finanziari post pandemia, ma sembra che alla fine sia arrivato l’ok per la sua permanenza.

Continua il pressing del Manchester United su Ansu Fati. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport infatti, alcune settimane fa Jorge Mendes, intermediario dei Red Devils, aveva chiesto informazioni al Barcellona sul giovanissimo talento blaugrana ammettendo che lo United era pronto a presentare un'offerta da 100 milioni di euro per Ansu Fati. Ora il club blaugrana teme che il club inglese possa tornare nuovamente alla carica, per questo ritiene una priorità il rinnovo contrattuale del 17enne per blindarlo.