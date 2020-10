Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, QUASI FATTA PER IL RINNOVO DI GATTUSO. SAMPDORIA, TROPPI CALCIATORI IN SCADENZA. OSTI: “UNO STIMOLO PER NOI E PER LORO”. MILAN, BRAHIM DIAZ HA CONVINTO: PRESTO MALDINI DISCUTERA’ IL SUO DISCATTO CON IL REAL MADRID. CAGLIARI, BRADARIC CEDUTO IN PRESTITO ALL’AL-AIN.

Gennaro Gattuso e Napoli, il rinnovo è davvero ad un passo secondo l'edizione odierna del Mattino. C'è intesa su ogni punto: sull'aumento dell'ingaggio (più o meno 2 milioni all'anno) alla durata, di altri due anni (scadenza 2023). Le penali resterebbero in caso di rescissione unilaterale degli accordi, ma di entità assai più modesta: la modifica di questa particolarità nel contratto del tecnico era necessaria per Gattuso, che non voleva avere quella sensazione di essere prigioniero del contratto. Un bel segnale, in vista di una stagione dove Gattuso deve riportare il Napoli in Champions. E sul mercato De Laurentiis ha accontentato del tutto il suo nuovo mister: ha preso Osimhen su esplicita indicazione, ha rinnovato il contratto a Mertens su sua richiesta, ha ingaggiato (in prestito, una rarità) Bakayoko, proprio per non scontentare Rino. Che è stato accontentato anche con l'arrivo degli ultimi uomini del suo staff rimasti fuori a dicembre.

Tanti, forse troppi calciatori in scadenza in casa Sampdoria. "Non è il massimo per una società", ha detto Gaston Ramirez a pochi minuti dal match con l'Atalanta. E ancora ai microfoni di Sky Sport anche Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato, ha trattato questo tema: "Ramirez ha un contratto in scadenza. E' il primo anno che la Sampdoria ha dei calciatori in scadenza. Questo deve essere uno stimolo per loro, per cercare una eventuale riconferma, e penso che possa essere uno stimolo anche per noi per capire bene se il futuro sarà ancora insieme o no".

Già due gol e un rapido adattamento al gioco di Stefano Pioli. Il momento positivo di Brahim Diaz, a segno in campionato contro il Crotone e in Europa League con il Celtic, spinge il club rossonero a riflettere sul futuro dello spagnolo. Diaz si è trasferito a Milano con la formula del prestito secco ma Maldini e Massara attraverso un gentlemen's agreement avevano strappato la promessa di discutere con il Real Madrid dell’inserimento di un diritto di riscatto nel corso della stagione. L’avvio è stato davvero imponente, e l’opportunità di poterlo tenere in rosa anche nei prossimi anni - riporta MilanNews.it - stuzzica molto la dirigenza milanista.

Un altro colpo ufficiale per i sauditi dell'Al Ain. Dopo Bastos della Lazio, ecco Filip Bradaric dal Cagliari. Il classe 92 è ufficialmente un giocatore del club della società del bilionario Mazen Al-Zahrani, operazione condotta in prestito con diritto di riscatto dal suo advisor George Gardi.

PSG, MBAPPE' E LA VOGLIA DI REAL MADRID: UN'IDEA PER IL 2021, CON O SENZA ZIDANE IN PANCHINA. SPORTING CP, VIETTO VERSO L'ARABIA SAUDITA: L'AL HILAL GLI OFFRE 12 MILIONI IN TRE STAGIONI. UFFICIALE: WERDER BREMA, BARGFREDE RICOMINCIA DALL'UNDER 23. UFFICIALE: SANTOS, BLINDATO IL TALENTO 15ENNE ANGELO.

Con o senza Zinedine Zidane in panchina, Kylian Mbappé è fortemente tentato da un'avventura al Real Madrid. Stando a quanto scritto da As, l'attaccante classe '98 è consapevole che i Blancos sono sulle sue tracce (per il mercato estivo del 2021) e avrebbe già fatto sapere che, anche se non dovesse più esserci il connazionale in panchina, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitàl.

Luciano Vietto verso l'Arabia Saudita. Secondo i media portoghesi, l'attaccante dello Sporting Clube de Portugal ha ricevuto un'offerta astronomica dall'Al Hilal: 12 milioni di euro per le prossime tre stagioni, di fatto il triplo rispetto al suo attuale stipendio da 1,4 milioni per annata. Al sodalizio di Lisbona, invece, la proposta sarebbe di 7 milioni più il 75% di una futura rivendita dell'ex Atletico Madrid. La conferma è arrivata dal presidente Frederico Varandas: "La prima risposta è stata negativa, ma adesso siamo arrivati a cifre astronomiche, non sarà facile per il calciatore rifiutare"

Werder Brema andata e ritorno. Quello tra Philipp Bargfrede (31) ed il club tedesco è un legame indissolubile: dopo lo svincolo arrivato in estate che ha posto fine a 16 anni consecutivi di rapporto, il centrocampista centrale nativo della Bassa Sassonia si è legato nuovamente ai colori bianco verdi, ma ripartendo dalla formazione under 23. Con il Werder Brema Bargfrede ha messo insieme oltre duecento presenze in Bundesliga.

La fucina del calcio brasiliano è pronta a sfornare tanti nuovi talenti. Tra questi, troviamo sicuramente l'esterno offensivo 15enne Angelo, che appena 24 ore dopo essersi allenato per la prima volta con la prima squadra del Santos (a soli 15 anni, 10 mesi e 2 giorni) ha firmato il suo primo pre-contratto col club paulista. Questo, anche per poter viaggiare nel fine-settimana a Rio de Janeiro insieme ai nuovi compagni per affrontare il Fluminense al "Maracanã" nel prossimo turno di campionato.