Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, MARSETIC POTREBBE ESSERE IL PRIMO ACQUISTO DEL 2020. DALLA FRANCIA, ICARDI TORNA NEL MIRINO DELLA JUVENTUS. DALLA SPAGNA: MILAN, A UN PASSO IL RINNOVO DI CALHANOGLU. INTER, NAINGGOLAN ED ERIKSEN LE QUESTIONI DA RISOLVERE A GENNAIO. DUBBIO VECINO. JUVENTUS, RINNOVO IN SALITA PER DYBALA.

L'Inter è pronta a battere il primo colpo del nuovo anno. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo per Enej Marsetic, sedicenne del Koper, che verrà acquistato per 500 mila euro più bonus. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche del classe 2004.

La stampa francese si interroga sul possibile spazio che Mauro Icardi avrà con il nuovo tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino. Il centravanti argentino sarà valutato, ma per ora ha perso il posto da titolare in favore di Moise Kean. La Juventus sta monitorando la situazione ma se dovesse arrivare una offerta dai bianconeri si attiverà la clausola che, entro maggio 2021, farà lievitare il prezzo di 15 milioni.

Todofichajes afferma che il rinnovo di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che vede scadere il proprio contratto con il Milan a giugno 2021, sia a un passo. La fonte sarebbe l'agente del calciatore Gordon Stipic, con il portale iberico che è convinto che l'accordo con i rossoneri sia molto vicino e può essere ufficializzato nelle prossime settimane.

Dagli studi di Sky Sport arrivano gli aggiornamenti relativi al mercato di gennaio per l’Inter. La priorità sarà sistemare le situazioni di Christian Eriksen e Radja Nainggolan, due cessioni vitali per incassare i soldi necessari da reinvestire per rinforzare la rosa. Per quanto riguarda Matias Vecino, altro giocatore finito nella lista dei trasferibili, bisognerà capire se, una volta recuperato dall'infortunio al ginocchio, potrà essere una risorsa per i prossimi sei mesi o se converrà cederlo. Sistemate queste situazioni, arriverà l'all in su un giocatore: il Papu Gomez e Rodrigo De Paul restano nomi caldi. Quel che è certo è che il presidente Steven Zhang che dovendo far quadrare i conti consiglierà all’area tecnica di cogliere le occasioni di gennaio.

Resta in salita la strada per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Juventus. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero sta continuando a lavorare al prolungamento dell’argentino, ma l’accordo non si preannuncia semplice. A ciò si aggiunge il momento che l’attaccante sta vivendo che si è riversato anche sul suo rendimento in campo. Il contratto sta influenzando l’umore e il suo rendimento in campo, e viceversa. Un circolo vizioso che la Juventus dovrà interrompere al più presto.

HONDA, POSSIBILE RITORNO IN EUROPA? SAINT-ETIENNE, TENTATIVO PER BOJAN. TOTTENHAM, PIACE SABITZER DEL LIPSIA. UFFICIALE

LOKOMOTIV MOSCA, VIA KIKNADZE. LEONCHENKO NUOVO DIRETTORE GENERALE. ATLETICO MADRID, LA SQUALIFICA DI TRIPPIER APRE NUOVI SCENARI: POSSIBILE OFFERTA PER MAITLAND-NILES.

La Portimonense, società di Portimao in Portogallo, ha presentato un'offerta contrattuale per Keisuke Honda, centrocampista offensivo che è vincolato fino a febbraio con il Botafogo. Il giapponese, ex Milan, può lasciare il Brasile nelle prossime settimane.

Bojan Krkic, ex attaccante di Milan e Barcellona, potrebbe presto tornare in Europa. Il Saint Etienne ha chiesto informazioni al Montreal Impact, club che milita nella Major League Soccer.

Mourinho vorrebbe rinforzare la propria linea mediana con Marcel Sabitzer, centrocampista e capitano del Lipsia, come riporta il Daily Mail. Il costo è però alto, intorno ai 50 milioni, dopo che nella passata primavera sembrava vicino a un passaggio al Milan con Ralf Rangnick.

La Lokomotiv Mosca cambia il direttore generale. Via Vasiliy Kiknadze, dentro Vladimir Leonchenko. "È un grande onore essere a capo di un club così famoso. Qui ho mosso i primi passi nel calcio professionistico, nel 1994, capisco le tradizioni del club, ho grande rispetto per i tifosi. La situzione del club è stabile, tutto va avanti normalmente".

La squalifica di Kieran Trippier, che rimarrà fermo per dieci settimane, può aprire nuovi scenari all'Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero cercare sempre dall'Inghilterra il suo sostituto, trovato in Aisley Maitland-Niles, di proprietà dell'Arsenal. La valutazione è sopra i 20 milioni di euro offerti dal Wolverhampton in estate.