Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN-GATTUSO, PRONTO IL RINNOVO FINO AL 2022. CASO ICARDI: L'INTER VUOLE ABBASSARE LA CLAUSOLA. PROGETTO JUVENTUS: ISCO PIÙ MARCELO. LA LAZIO TORNA SU BRAHIMI, SIVIGLIA SULLE TRACCE DI FARES. BOATENG PUÒ TORNARE AL SASSUOLO.

Gennaro Gattuso e il Milan, avanti insieme. Dalle critiche e il possibile addio a fine stagione, ad un nuovo rinnovo che arriverà nei prossimi mesi, fino al 2022. Un anno in più rispetto all’attuale scadenza. Gattuso oggi è considerato il tecnico ideale per il Milan del presente e del futuro. Nonostante i sondaggi di qualche mese fa per arrivare a Gian Piero Gasperini, che al di là delle smentite di rito era un candidato serio e accreditato per la panchina rossonera. Ma, secondo quanto raccolto da TMW, il Milan oggi ha un’idea chiara: andare avanti con Gattuso.

La Repubblica ha fatto il punto su presente e futuro di Mauro Icardi. La società nerazzurra è pronta a inviare la sua proposta di rinnovo di contratto: il compromesso studiato dalla proprietà e dalla dirigenza sarà l'abbassamento della clausola da 110 a 80 milioni di euro bruciando il 25% del valore teorico del numero nove argentino.

Continuano a tenere banco suo tabloid inglesi le voci che avvicinano Monchi ad un addio alla Roma al termine della stagione in corso. Per il futuro del direttore sportivo andaluso, la soluzione più gettonata sembra quella legata ad un approdo all’Arsenal, che ha di recente interrotto il rapporto con il responsabile dirigenziale precedentemente in carica, il tedesco Sven Mislintat, in rotta con l’attuale management dei Gunners. La candidatura di Monchi, a ricomporre l’accoppiata con Emery, torna allora a farsi valere come soluzione ideale per il club londinese. Con buona pace della Roma che potrebbe iniziare a sondare soluzioni alternative da tenere in considerazione per un eventuale rimpasto societario.

La Juventus è in pressing per Marcelo e per Isco, spiega Tuttosport. Il fantasista non è stato convocato per l'ultima gara di Liga contro il Levante: scelta tecnica dell'allenatore Santiago Solari, il giocatore è a un passo dall'addio. Poi Marcelo: il terzino sarebbe in pressing per la cessione e proprio per andare alla Juve insieme a CR7.

Il nome di Yacine Brahimi continua ad essere accostato alla maglia della Lazio. Lo riporta Radiosei che spiega come il giocatore, in scadenza col Porto a giugno e in rotta col club lusitano, possa diventare un'occasione in vista della prossima estate. Per convincerlo ad accettare la destinazione biancoceleste, però, servirà una proposta da almeno 2 milioni di euro a stagione.

Quindici reti in ventitre partite di Superligaen disputate. Andreas Skov Olsen è il crack più in vista del calcio danese. Nato il 29 dicembre del 1999, il quasi Millennial del Nordsjelland è uno dei gioielli del futbol scandinavo e già nel mirino di mezza Europa. Sulle sue tracce, come raccolto da TMW, ci sono tante società, anche tra Francia e Italia. Piace, infatti, in Ligue 1 a Olympique Lione e Lille mentre in Serie A sarebbe seguito sia da Fiorentina che da Sampdoria.

Mohamed Fares nel mirino del Siviglia. Osservatori del club andaluso nell'ultimo fine settimana hanno seguito il calciatore dal vivo a Reggio Emilia. E non è la prima volta: secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno algerino classe '96, tra i migliori quest'anno a disposizione di Semplici, nelle intenzioni del Siviglia dovrebbe infatti prendere il posto di Guilherme Arana, ex Corinthians che non sta convincendo. Alla SPAL non solo sono state chieste informazioni su Fares, ma è stato proposto proprio Arana in prestito con diritto di riscatto. Un discorso che verrà approfondito in caso di salvezza della squadra di Ferrara..

In Italia, Roma e Napoli stanno monitorando con attenzione Fares, calciatore alle prese con la sua migliore stagione da quando gioca in Italia, ma al momento è il Siviglia la squadra che ha mosso passi concreti per l'ex Verona.

In estate è destinata a concludersi l'esperienza al Barcellona di Kevin Prince Boateng. Secondo Marca, infatti, i blaugrana non lo riscatteranno dal Sassuolo dopo averlo prelevato con la formula del prestito lo scorso gennaio. Fino ad ora l'ex Milan ha giocato 123 minuti totali con il Barcellona.

Udinese a lavoro, per il presente ed il futuro. Nel mirino l’esterno dello Spezia, Soufiane Bidaoui. Un profilo, secondo quanto raccolto da TMW, monitorato dagli uomini mercato del club di Pozzo.

IL PSG VUOLE BLINDARE VERRATTI. MANCHESTER UNITED: ALEXIS SANCHEZ IN USCITA, PIACE L'EX SAMP BRUNO FERNANDES. IL BAYERN MONACO PREPARA UNA MAXI-OFFERTA PER ASENSIO. DIABY SI RITIRA, SAENZ UFFICIALE AL VALENCIA.

Alexis Sanchez a fine stagione saluterà il Manchester United. Secondo il Mundo Deportivo, il cileno è destinato a lasciare i Red Devils per iniziare una nuova esperienza: l'ex Udinese e Barça vuole più spazio e Solskjaer non può garantirglielo. Sanchez ha un contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riportato dal Sun, in entrata il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Bruno Fernandes, trequartista dello Sporting CP e vecchia conoscenza del calcio italiano per le sue esperienze al Novara, Udinese e Sampdoria. 24 anni, Fernandes sta giocando ad altissimi livelli avendo raccolto in questa stagione 39 presenze con 22 reti e 11 assist.

Marco Verratti ha iniziato le trattative per il rinnovo contrattuale col Paris Saint-Germain. Il centrocampista, scrive L'Equipe, è ritenuto un giocatore indispensabile dai francesi. In scadenza nel 2021, l'italiano dovrebbe firmare il nuovo accordo fino al 2024 con un ingaggio di 10 milioni netti annui. 26 anni, Verratti è al PSG dall'estate del 2012.

Adrien Rabiot continua a far parlare di sé sul mercato. Il centrocampista francese, che avrebbe deciso di affidarsi ad un nuovo procuratore e non più a sua madre, sembra sempre più vicino a due top club della Premier League. In particolare, sarebbero Arsenal e Liverpool che vorrebbero approfittare della sua mancata firma con il Barcellona. Rabiot lascerà il PSG a giugno a parametro zero. Lo riporta il Sun.

L'Ajax non ha intenzione di lasciar partire il proprio ds, Marc Overmars. Secondo il Daily Mirror, infatti, il club olandese è fermo nel voler respingere le avances dell'Arsenal che vorrebbe inserire l'ex Gunners nel quadro dirigenziale della prossima stagione. Il club olandese - si legge - non accetterà nessun indennizzo economica prima del termine del contratto di Overmars, valido ancora per i prossimi 18 mesi.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Asensio. Secondo Don Balon, infatti, i tedeschi avrebbero pronti 120 milioni di euro per assicurarsi l'asso spagnolo che non sta trovando grande spazio nel Real Madrid guidato da Solari.

Jorge Saenz sarà un nuovo calciatore del Valencia. I pipistrelli hanno annunciato sui propri canali ufficiali di aver chiuso un accordo col Tenerife per l'acquisto, effettivo dal prossimo 1° luglio, del difensore classe '96. Nazionale Under 21 spagnolo, il centrale vanta finora tre gol e 24 presenze in questa stagione.

Abou Diaby lascia il calcio giocato. L'ex centrocampista di Olympique Marsiglia e Arsenal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro ai microfoni di RMC Sport Francia. Il classe '86 non giocava d'altronde una partita ufficiale dal lontano 21 agosto 2016.