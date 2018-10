Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Tommaso Maschio

L'Inter ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, il rinnovo di contratto di sei giocatori della prima squadra. Si tratta di Marcelo Brozovic (2022), Antonio Candreva (2021), Henrique Dalbert (2023), Roberto Gagliardini (2023), Joao Miranda (2020), Matias Vecino (2022).

Nella giornata di oggi il centrocampista Marcelo Brozovic e l'Inter hanno prolungato il loro rapporto fino al 2022. All'interno del nuovo contratto del croato, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, è stata inserita una clausola da 60 milioni di euro valida solo per l'estero.

Nonostante la sconfitta nel derby con l'Inter ed il ko interno con il Betis Siviglia, Gennaro Gattuso non rischia l'esonero. Come raccolto da TMW infatti, questa è l'idea che filtra dal club: il tecnico rossonero rimane ancora sulla panchina del Milan.

Adesso è ufficiale: Giuseppe Marotta non è più il direttore generale della Juventus. Con lui saluta anche Aldo Mazzia, altro ex componente del CdA.

Arrivato all'Empoli in estate, Antonino La Gumina non si è ancora sbloccato in Serie A. Il centravanti, ex Palermo, vorrà farlo con la Juventus per un motivo in più: i bianconeri sono molto interessati al giovane centravanti, tanto da averlo bloccato con una sorta di prelazione come sottolineato dal presidente toscano Corsi. A riportarlo è Tuttosport.

Diversi club italiani stanno monitorando con attenzione Loris Benito, esterno sinistro classe '92 in forza allo Young Boys. L'ex Benfica ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione e proprio questa particolare situazione contrattuale ha ulteriormente acceso i riflettori sul ragazzo.

C'è il Genoa, come ampiamente documentato in questi giorni. Ma non solo. In occasione dell'ultima gara di Champions League, anche il Valencia ha chiesto informazioni. Un pourparler c'è stato anche con l'Inter, mentre nelle scorse settimane è stato in Svizzera il ds dell'Atalanta Zamagna proprio per visionarlo dal vivo. La scorsa estate, infine, chiese informazioni su di lui la Lazio.

Come sottolinea La Nazione, dopo alcune importanti offerte recapitate alla Fiorentina sul conto di Milenkovic, adesso l'oggetto dei desideri di alcuni tra i più importanti club esteri è diventato Jordan Veretout, che in estate era già stato nel mirino dal mercato francese. Nelle ultime ore però Lione e Marsiglia sarebbero pronte a formalizzare un offerta per il centrocampista di circa 25 milioni di euro, un'offerta accompagnata da una robusta offerta economica al giocatore. La Fiorentina? Sicuramente, dopo il "no" per Milenkovic al Manchester United, non si scomporrà davanti alle incursioni francesi.

IL REAL MADRID PUNTA JUNIOR FIRPO. MALCOM-BARCELLONA SARÀ ADDIO. ARSENAL PRONTO A PRENDERLO. MANCHESTER UNITED: POGBA, MARTIAL E SANCHEZ POSSONO SALUTARE. VAN PERSIE ANNUNCIA IL RITIRO. GRECIA: ANASTASIADIS PRENDE IL POSTO DI SKIBBE

In casa Real Madrid tiene sempre banco il discorso legato al tecnico Lopetegui che potrebbe essere esonerato visti i risultati non all'altezza. In pole per la panchina del club iberico c'è Antonio Conte, che piace anche al Milan, che attraverso il fratello/procuratore ha aperto all'ipotesi spagnola. Intanto il club guarda al futuro e punta il terzino del Betis Siviglia Junior Firpo mandando i suoi emissari a San Siro per visionarlo nella sfida d'Europa League contro il Milan. In casa Barcellona invece si parla sempre più insistentemente dell'addio di Malcom, che finora ha trovato pochissimo spazio in blaugrana. Il futuro dell'esterno potrebbe essere all'Arsenal in Inghilterra.

Il Manchester United richia di perdere nella prossima estate tre pezzi da 90 come Paul Pogba, Alexis Sanchez e Anthony Martial. Il primo, corteggiato dalla Juventus, però partirà solo se arriverà un'altra stella a sostituirlo con Gareth Bale numero uno nella lista dei desideri. Gli altri due hanno invece manifestato la volontà di lasciare il club non sentendosi adeguatamente valorizzati con il francese che ha nuovamente rispedito al mittente la proposta di rinnovo contrattuale. Il portiere del Fulham Marcus Bettinelli (26), ha prolungato il contratto col club fino al giugno del 2021 con opzione per l'anno successivo. L'estremo difensore ha iniziato la sua carriera nei Cottagers a 13 anni.

Potrebbe ripartire dalla Romania l'avventura di Armando Vajushi, esterno offensivo classe 1991, svincolatosi dalla Pro Vercelli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore ex di Chievo, Livorno e Avellino sarebbe un obiettivo dichiarato del CFR Cluj. Robin van Persie, attaccante Feyenoord, ha annunciato ad AD che si ritirerà a fine stagione: "E' probabile, avrò 36 anni e con 18 anni di calcio alle spalle a livello professionistico. Praticamente la mia vita è il calcio da quando avevo cinque anni, potrebbe essere il momento per un cambiamento". Intanto il club olandese ha annunciato il rinnovo di Justin Bijlow, portiere che ha prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2023.

La Grecia ha annunciato sul sito della Federcalcio l'esonero del commissario tecnico Micheal Skibbe, in carica dal 2015, e la nomina di Angelos Anastasiadis – ex tecnico di Paok, PAS Giannina e Larissa – come suo sostituto. L'allenatore greco ha firmato un contratto fino al dicembre del 2019 con l'obiettivo di qualificare la nazionale ellenica all'Europeo del 2020.