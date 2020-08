Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MESSI, ADDIO AL BARCELLONA. IL CITY È AVANTI. JUVE SU MCKENNIE. IBRA A UN PASSO DAL RINNOVO. IL GENOA A MARAN

Lionel Messi riscalda il mondo del calciomercato. Dopo il burofax, l'argentino ha un piede fuori dal Barcellona. Il Manchester City è in vantaggio: la tentazione Guardiola ha il suo peso, ma il club inglese mette sul piatto anche un contratto da oltre 100 milioni lordi a stagione, con la possibilità di giocare tre anni in Inghilterra e poi chiudere in MLS. Il presidente catalano, Bartomeu, tenterà tutte le carte per convincere Messi, senza però arrivare alle sue dimissioni: lunedì il 10 è atteso alla ripresa degli allenamenti e ci sarà, nel mezzo vi saranno i contatti di suo padre con la dirigenza del Citizens. Più indietro Manchester United e PSG: entrambe hanno presentato un'offerta al Barça, ma i Citizens sono in netto vantaggio. E poi c'è l'Inter: trattativa ovviamente complicata, ma i nerazzurri restano alla finestra. E i bookmaker non tolgono neanche la Juve dalla lista.

I bianconeri, per ora, si consolano con Weston McKennie: il giovane centrocampista dello Schalke 04 dovrebbe arrivare a Torino in prestito oneroso (3 milioni) più diritto di riscatto fissato a 18. Un innesto verde per Pirlo, che aspetta di capire come si risolverà la questione Higuain: il rischio minusvalenza è dietro l'angolo, in Serie A le richieste comunque non mancano. A centrocampo scala posizioni Leandro Paredes, in attacco il primo nome resta Dzeko: la Juve ha proposto Khedira, la Roma (che ha accolto e convocato per il ritiro Pedro) non è convinta dal tedesco. L'Inter studia i piani del mercato: Conte chiede Tonali, Emerson Palmieri e Ndombele. Futuro in bilio per Skriniar e Brozovic, mentre Lautaro è sempre nel mirino del Barcellona.

Rinnovo a un passo in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic ha trovato l'accordo definitivo: lo svedese percepirà un ingaggio fisso di 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili e altri 500 mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Intesa di massima raggiunta, in serata un tweet di Raiola sembra rimettere in discussione tutto ma dovrebbe essere solo un riferimento alla firma non ancora arrivata ufficialmente. I rossoneri puntano poi a sbloccare l'arrivo di Brahim Diaz, che potrebbe giungere alla corte di Pioli in prestito con diritto di ricatto. E sondano il terreno per German Pezzella della Fiorentina. In uscita, Pepe Reina, che va alla Lazio: per l'eredità è stato proposto anche Claudio Bravo.

Tornando a Reina, nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni in ritiro. La Lazio aspetta novità soprattutto sul fronte legato a Simone Inzaghi: Lotito è tornato alla carica con la proposta di rinnovo e aspetta la firma del proprio allenatore. Sirene inglesi per Luiz Felipe e Lukaku: piacciono entrambi al Leeds. A proposito di rinnovi: a Napoli manca poco per quello di Zielinski, che vedrà inserita una clausola risolutiva da 110 milioni di euro nel nuovo contratto. Gli azzurri hanno incassato la visita dello stesso Raiola, in ritiro per salutare Lozano e Manolas. Per la difesa salgono le quotazioni di Matvijenko: affare da 15 milioni.

Il Genoa cambia manico: i liguri salutano Nicola e annunciano l'arrivo di Maran in panchina. Il ds Faggiano, nelle dichiarazioni in conferenza stampa, non smentisce l'interesse per Perin. Il Torino ha prelevato ufficialmente Karol Linetty, a titolo definitivo dalla Sampdoria. I granata seguono Carrascal e possono salutare, in prestito, Millico: il giovane attaccante piace a Genoa, Spezia e Crotone. L'Atalanta incassa l'interessamento del Leicester per Castagne, che però ha incontrato il club orobico ed è più vicino al rinnovo. Il Benevento si muove per Grujic: offerto il prestito con obbligo riscatto, ma c'è anche il Milan. Lo Spezia è vicino a salutare a sorpresa Angelozzi, tra i fautori della storica promozione: contatti avanzati con Meluso. Il Verona tratta con lo Zurigo per il giovane capitano Kevin Ruegg, il Sassuolo può accogliere Van Crombrugge dell'Anderlecht per sostituire Consigli in porta.

BARCELLONA, BUROFAX ANCHE DA SETIEN. LEEDS, COLPO RODRIGO. CHELSEA SCATENATO: ECCO CHILWELL, ORA THIAGO SILVA.

Non solo Messi in casa Barcellona, anche se l'argentino è ovviamente la questione numero uno. I catalani devono vedersela anche col grattacapo Setien: anche l'allenatore ha inviato un burofax per i problemi legali correlati al suo esonero. Il Barça, poi, cerca un sostituto per Suarez, destinato a salutare a prescindere da Leo: piacciono Gabriel Jesus (ma il tavolo col City è ovviamente complicato) e Dembelé del Lione.

In Inghilterra, scatenato il Chelsea: i Blues, anche loro alla finestra per Messi, accolgono Ben Chilwell, pagato oltre 50 milioni di euro, e aspettano domani Thiago Silva, che intanto ha salutto il PSG. Il colpo lo piazza il Leeds, che annuncia l'arrivo di Rodrigo, dopo le visite mediche di rito. L'Arsenal ha pronti 50 milioni per l'acquisto di Thomas Partey dall'Atlético Madrid, mentre Jamie Vardy ha ufficialmente rinnovato fino al 2023 il suo contratto col Leicester.

In casa Real Sociedad, rinnova il difensore Elustondo, mentre il Watford riaccoglie Cristiano Giaretta, ds che torna da Gino Pozzo dopo l'Udinese. Il Digione ha prelevato l'esterno ecuadoriano Chala dal Toluca, il Marsiglia ha prolungato con capitan Mandanda. Avventura in Turchia per Lemos, ex Sassuolo che è approdato al Fenerbahçe. Sempre in Turchia giocherà Lanzafame: l'ex Juventus e Bari ha firmato con l'Adana Demirspor. Sirene medio-orientali per Shinji Kagawa: il giapponese è stato proposto in Qatar e Arabia Saudita