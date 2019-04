Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, PSG FREDDO SU ICARDI. IN POLE C'È LA JUVENTUS. BIANCONERI SU POGBA E SAVIC, TORNA DI MODA SIDIBÈ. NAPOLI, SOGNO BENZEMA PER L'ATTACCO. LOBOTKA E FORNALS SUL CENTROCAMPO. ROMA, RIFIUTATA MAXI OFFERTA DEL BAYERN PER ZANIOLO. CONTE INTRIGATO DAI GIALLOROSSI. FIORENTINA, IDEA SCHONE DELL'AJAX

Il Paris Saint Germain non ha provato sortite per Mauro Icardi, centravanti dell'Inter. Il direttore sportivo del club, Henrique Antero, non ha contattato né il club né il giocatore, in più l'argentino non vorrebbe lasciare l'Italia, preferendo rimanere in Serie A. L'ipotetico scambio con Cavani è molto complicato - se non impossibile - per l'ingaggio percepito dall'uruguagio, intorno ai 14 milioni di euro. Invece al ds della Juventus, Fabio Paratici, Icardi piace e molto, come ha già fatto sapere in un'intervista di un paio di mesi fa. È il primo nome per l'attacco, ma difficilmente metterà sul piatto solo soldi per lui. Così occhio agli scambi: quello con Dybala per ora non decolla, sebbene sia un profilo ottimo per Marotta: sarebbe uno scambio alla pari, l'Inter dirà di no. Potrebbe rientrare Gonzalo Higuain, ma l'ultimo anno non depone a suo favore: solo con una massiva contropartita economica potrebbe esserci un sì. La situazione è allo stato attuale delle cose. Poi è chiaro che se dovessero muoversi grossi calibri, da Cavani a Lewandowski, passando per Benzema, Suarez o Kane, allora gli slot verrebbero liberati e pure Icardi potrebbe finire nel vortice. Occhio al Napoli: De Laurentiis lo vorrebbe vestire d'azzurro e ci ha già provato qualche anno fa, quando era alle prese con la sostituzione di Higuain. E vista la rifondazione (oramai scontata) non c'è da chiudere nessun portone.

Nuove indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba, sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista dello United, secondo quanto riporta La Sexta, avrebbe dichiarato al club di non voler richiedere i documenti necessari per recarsi in Cina coi Red Devils nella tournée prevista la prossima estate. Un no secco, determinato dalla grande voglia del francese di misurarsi con una nuova avventura. Tra il ritorno alla Juventus e il trasferimento al Real Madrid del suo estimatore Zidane.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus. In primis la difesa: Massimiliano Allegri vuole un marcatore da alternare a Chiellini. Stefan Savic dell'Atletico Madrid è il nome più caldo ma occhio a Samuel Umtiti del Barcellona e a Ruben Dias del Banfica. Difficilmente raggiungibili invece, per costi e volontà dei giocatori, Raphael Varane del Real Madrid e Matthijs de Ligt dell'Ajax.

Novità sull'esterno della difesa della Juventus, spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Djibril Sidibé del Monaco è un nome che potrebbe tornare di moda ma attenzione anche a Kieran Trippier del Tottenham. Il terzino è giocatore seguito anche da Napoli e Manchester United.

SportMediaset fa il punto sul futuro dell'attacco del Napoli e spiega come il sogno di Carlo Ancelotti sia Karim Benzema. L'attaccante francese del Real Madrid sta vivendo una grande stagione in termini numerici e di rendimento personale e anche per questo difficilmente il presidente Florentino Perez lo lascerà partire. In piedi anche la possibilità legata ad uno scambio fra Lorenzo Insigne e Mauro Icardi con l'Inter, mentre il nome più facilmente raggiungibile sembra essere quello di Hirving Lozano, messicano del PSV valutato 40 milioni di euro.

Stanislav Lobotka resta nel mirino del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che lo slovacco del Celta Vigo potrebbe approdare a Castel Volturno in estate, dopo un lungo inseguimento e su raccomandazione dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik. Sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, tra l'altro, resta Pablo Fornals del Villarreal. In estate, dunque, il reparto centrale a disposizione di Carlo Ancelotti sarà rivoluzionato.

"Possono andare via tutti, Zaniolo no". Questo è quello che, nelle scorse settimane, fonti ben informate raccontavano sulla Roma e sul nuovo corso in divenire. Il problema, però, è che il centrocampista della nazionale è diventato un uomo mercato ben al di là di quanto plausibile immaginarsi negli scorsi mesi. La Juventus stravede per lui - ed è l'unica in Italia a poterselo permettere - ma dall'estero, anche in virtù di una visione molto europea del giocatore, sono in tanti pronti a fare carte false. Così i bavaresi hanno già messo sul piatto un ricco ingaggio, da oltre 3 milioni di euro annui, per l'ex Inter. Non solo, ovviamente, perché ai giallorossi è arrivata una proposta da 45 milioni più bonus, non male per chi è a bilancio a meno di quattro milioni nella prossima estate. Plusvalenza ricchissima, ma c'è da scongelare l'equivoco: continua a essere Zaniolo la pietra angolare della Roma per il 2019-20? Intanto la proposta bavarese è stata rifiutata.

Antonio Conte è intrigato dall'ipotesi Roma, racconta oggi Sportmediaset. Sono giorni caldi per capire quale sarà il futuro dell'ex ct azzurro, con la Roma che sta spingendo per averlo in panchina la prossima stagione anche se le condizioni poste sono l'approdo in Champions e la permanenza dei big. Lo stesso Conte nelle ultime ore ha discusso anche con Gianluca Petrachi, attuale ds del Toro e prossimo uomo mercato giallorosso, per l'emittente.

Sullo sfondo l'Inter e, soprattutto, i top club esteri: il PSG e il Bayern Monaco, che ancora non hanno deciso le sorti della panchina del prossimo anno. Ma il sogno del tecnico resterebbe il Manchester United nonostante il recente rinnovo triennale firmato dal Solskjaer.

Lasse Schone da Glostrup, Danimarca, è lo straniero con più presenze con la maglia dell'Ajax. Lasse Schone, classe 1986, è il perno silenzioso e invisibile del centrocampo degli ajacidi. Quelli che hanno eliminato il Real Madrid e la Juventus, in Champions League. Lasse Schone, quantità e solidità per la mediana di Erik ten Hag, nella stagione del nuovo sogno della formazione di Amsterdam. Sarà l'ultimo in Olanda per Schone? Le possibilità ci sono. A trentatre anni può puntare a un'ultima, breve ma significativa, esperienza altrove. E tra le destinazioni principali potrebbe esserci l'Italia. L'entourage di Schone è al lavoro per un eventuale trasferimento in Serie A del danese, tra le possibilità ci sarebbe anche la Fiorentina. Che vivrà un'estate di rifondazione, di rivoluzione. E che sulla sua scrivania, da qualche settimana, ha anche il nome di Lasse Schone da Glostrup.

ATLETICO MADRID, DIEGO COSTA MESSO SUL MERCATO. REAL MADRID, CEBALLOS PIACE AL WEST HAM. PSG, CAVANI APRE ALL'ADDIO. BETIS, SETIEN CONFERMATO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE

L'Atletico Madrid ha deciso: Diego Costa sarà messo sul mercato in estate. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la dirigenza biancorossa avrebbe deciso di scavalcare addirittura il volere di mister Simeone, grande estimatore dell'attaccante, e realizzare un'importante operazione in uscita nei prossimi mesi. Da valore aggiunto Diego Costa è diventato infatti ormai quasi un peso: in primis per l'alto ingaggio (10 milioni netti a stagione) e per lo scarso rendimento (quest'anno tanti infortuni), ma anche e soprattutto per i suoi comportamenti poco professionali (per ultima, la squalifica di otto giornate rimediata contro il Barcellona).

Dani Ceballos non è più così sicuro della sua permanenza a Madrid. Come riporta il Mirror, il ritorno in panchina di Zinedine Zidane potrebbe infatti spingere l'ex centrocampista del Betis verso la Premier League. Alla finestra c'è il West Ham, che ha in mister Pellegrini un grande estimatore del talento del Real.

Intervistato da Canal +, l'attaccante del Paris Saint-Germain Edinson Cavani è tornato a mettere in discussione il suo futuro in Ligue 1: "Ho ancora un anno di contratto col PSG e qui sono felice. Mi trovo bene coi compagni, coi tifosi e con la società. Nel calcio però può succedere di tutto, non si sa mai". L'attaccante uruguaiano veste la maglia del PSG ormai dal 2013.

Quique Setien confermato alla guida del Betis. Nonostante le ultime tre sconfitte consecutive con Siviglia, Valencia e Levante, il club biancoverde ha comunicato che non saranno presi provvedimenti riguardo allo staff tecnico. La società rimanda così al termine del campionato ogni valutazione in merito alla prossima stagione.