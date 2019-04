Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Novità interessanti sul futuro di Lorenzo Insigne dall'edizione odierna de Il Mattino. Mino Raiola, dopo qualche telefonata, vedrà di persona Aurelio De Laurentiis la prossima settimana per cominciare a chiarire la situazione in vista della prossima stagione. Ancora non c'è chi è disposto a far follie per acquistarle il numero 24, anche perché a spaventare le pretendenti c'è il patron azzurro, con cui è storicamente complicato portare a compimento buoni affari.

Un Derby d'Italia vero, reale e intenso, sul campo. E uno virtuale, probabilmente non ancora configurato nei dettagli, ma che certamente potrebbe scatenarsi in estate. Inter e Juventus questa sera si sfideranno sul prato di San Siro, mentre per gustarsi il derby d'Italia sul mercato toccherà aspettare l'estate. Quando entrambe le società si proietteranno con forza su Federico Chiesa della Fiorentina. Fin dai primi cenni di grande classe del figlio d'arte nerazzurri e bianconeri sono sembrati in pole per aggiudicarsi il suo cartellino, schizzato negli ultimi mesi ad oltre 70 milioni di valutazione. Napoli, Roma e Milan osservano da lontano, Bayern Monaco e Liverpool lavorano a distanza, ma come detto ad oggi sembra più che probabile che la vincitrice della corsa a Chiesa possa uscire proprio dal derby d'Italia (con la Juve leggermente favorita).

Secondo quanto riportato dal Guardian la Juventus non ha mollato la presa su Paul Pogba. Il centrocampista francese, 26 anni, non intende rinnovare col Manchester United e su di lui c'è forte il Real Madrid. La richiesta dei Red Devils, riporta il quotidiano inglese, è di 110 milioni di sterline (127 milioni), cifra che costringerebbe i bianconeri a cedere almeno tre giocatori per avere il tesoretto necessario.

Come scrive La Nazione, Vincenzo Montella è considerato il fulcro della Fiorentina che nascerà e in base al riposizionamento di tutti gli altri saranno prese le decisioni sul futuro organigramma. Sicuramente a giugno partirà il ds Carlos Freitas (futuro in Portogallo?), mentre il dg Pantaleo Corvino si farà affiancare da un suo nuovo collaboratore esperto di calcio estero. Ma intanto sono tutti nel mirino dei tifosi, a cominciare dai massimi dirigenti e poi su chi a cascata ha gestito con diverse competenze la seconda stagione con Pioli in panchina.

Il campionato non è ancora finito ma la Roma è già al lavoro per il futuro. Mentre continua il pressing per Antonio Conte, il nome di Gianluca Petrachi come nuovo ds si fa sempre più insistente. Qualora l'attuale dirigente del Torino dovesse firmare, prenderà ovviamente il posto attualmente occupato da Massara, con quest'ultimo che potrebbe addirittura lasciare la Capitale e non ricoprire nessun altro ruolo. Lo riporta Il Messaggero.

La SPAL vorrebbe rinnovare il prestito di Alessandro Murgia, centrocampista di proprietà della Lazio. Già convocato da Roberto Mancini - riporta La Nuova Ferrara - le sue prestazioni stanno convincendo i dirigenti estensi a confermarlo per un'altra stagione, nuovamente in prestito.

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Come riporta Rai Sport il club azzurro segue Rodrigo, attaccante classe '91 del Valencia. Il giocatore fa parte della scuderia di Jorge Mendes che ha già avuto contatti telefonici con Giuntoli. Il vero problema è il costo del cartellino, visto che il Valencia chiede almeno 50 milioni di euro".

La Sampdoria sta pianificando il futuro con Marco Giampaolo. Il tecnico è in scadenza nel giugno del 2020, ma l'intenzione è quella di prolungargli il contratto fino al 2022. Il rinnovo sarà proposto a fine stagione, cercando di concludere l'annata all'ottavo posto. Il tecnico piace a Roma e Milan.

Aumentano le pretendenti per David Okereke, attaccante nigeriano classe '97 che si è messo in luce con la maglia dello Spezia in serie B. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina, ma il club aquilotto valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro. Lo riporta Rai Sport.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe raggiunto un accordo con Ander Herrera per l'estate. Superato l'Athletic, altra squadra interessata al centrocampista basco. 29 anni, il giocatore a giugno sarà proprietario del suo cartellino. Da definire la durata dell'accordo con i parigini, se quattro o cinque stagioni.

Il Leicester è pronto a battere il record di spesa, riscattando Youri Tielemans dal Monaco. Il centrocampista belga si era trasferito a gennaio in Inghilterra. Con le Foxes ha raccolto 10 presenze, segnando 2 reti e servendo 5 assist. Pronti 46 milioni di euro per il riscatto del cartellino del giocatore.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror Danny Welbeck è pronto a firmare un nuovo contratto con l'Arsenal. 28 anni, l'attaccante era seguito da West Ham, Newcastle ed Everton. Attualmente infortunato, Welbeck è ai box da novembre.

Secondo quanto riportato dal Daily Star il Real Madrid ha offerto al Chelsea l'opzione per estendere il prestito per un'ulteriore stagione, a condizione che i blues accettino di acquistare poi il croato per 30 milioni di euro. Il Chelsea, ricordiamo, allo stato attuale delle cose non può acquistare giocatori per le prossime due finestre di mercato e attende l'esito dell'appello fatto dopo la sentenza della FIFA.

Dietrofront di Raphael Varane. Il difensore francese, che aveva espresso il desiderio di cambiare aria dopo aver vinto tutto con il Real Madrid in otto anni, con il grande ritorno di Zinedine Zidane in panchina si è ricreduto ed è pronto a continuare con i blancos.

Il Borussia Dortmund è in corsa per Maxime López, talentuoso centrocampista del Marsiglia. 21 anni, il giocatore è legato all'OM fino al 2021 e la valutazione del club francese è di 20-25 milioni. In questa stagione per il nazionale Under 21 transalpino 34 presenze e un gol.

L'Atletico Madrid guarda in Bundesliga per rinforzare la sua corsia mancina. Come riporta Sport Bild, infatti, i colchoneros hanno messo nel mirino il laterale del Mainz Aaron Martin. Lo spagnolo, ex Espanyol, ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Nicolas Pepé svelerà il suo futuro in conferenza stampa dopo il 5 maggio, ossia dopo che il Lille avrà affrontato l'Olympique Lione nello scontro diretto per il secondo posto in Ligue 1. L'esterno ivoriano, autore fin qui di 20 gol e 12 assist in 36 partite stagionali, resta così sospeso tra le big inglesi, spagnole e tedesche: Barcellona, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Bayern Monaco, solo per citare le squadre più interessate. Lo riporta L'Equipe.