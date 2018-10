Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, ADESSO È UFFICIALE: STEVEN ZHANG È IL NUOVO PRESIDENTE: "VOGLIO SOLO PORTARE QUESTA SQUADRA IN CIMA AL MONDO". C'È L'ACCORDO CON MAROTTA. MILAN, CLAMOROSA IPOTESI LEONARDO IN CASO DI ESONERO DI GATTUSO. NON SOLO PAQUETÀ, I ROSSONERI PUNTANO ANCHE LINCOLN DEL FLAMENGO. LO ROMA PROVA A BLINDARE UNDER: PRONTO INGAGGIO PIU' ALTO. FIORENTINA, C'È IL BAYERN SU MILENKOVIC: CORVINO CHIEDE 50 MILIONI DI EURO. AG.CONTE: "NESSUNA CHIAMATA DA REAL E MILAN". SASSUOLO, PRONTO IL RINNOVO DI SENSI FINO AL 2023. SPAL, IL NEWCASTLE VUOLE VICARI.

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. Questo il tweet del club nerazzurro che dà il benvenuto al neo numero uno della società milanese:

Il club, le sue persone e la città ti stavano aspettando.

Benvenuto, Presidente Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/FUwc1c8Sx1 — Inter (@Inter) 26 ottobre 2018

Steven Zhang, presidente dell'Inter, parla così a margine dell'Assemblea degli Azionisti dei suoi obiettivi per il futuro del club: "Oggi, due anni dopo dalla mia prima Assemblea, inizia una nuova era per l'Inter. Fin dall'inizio abbiamo lavorato con chiarezza, rilevando uno dei club più gloriosi al mondo. Una passione e una fede. I risultati dicono che abbiamo mantenuto la nostra parola. Cresciamo su tutti i nostri asset, come spiegato da Antonello, ma ora vogliamo continuare a rendere l'Inter sempre più vincente e innovativa. Un'eredità, quella della famiglia Moratti, importante. Sono pronto a raccogliere questa sfida nel 110° anno di vita del club. I risultati sul campo vengono prima di tutto e vogliamo garantire continuità con il massimo supporto per arrivare al top in ambito nazionale e internazionale. Tutti si aspettano maggiori successi, noi faremo crescere i talenti del nostro club, miglioreremo le strutture, fortificheremo il club anche fuori dal campo, rafforzeremo il team commerciale e del marketing. Tutte le 'squadre' nerazzurre devono essere competitive. Il nome del brand arriverà con forza in Cina, in Asia e in America, con focus sull'Italia. Il nostro staff ha costruito un grande team, ora diventerà un ponte per generare scambi e supporti reciproci, creando comunità in ogni parte del pianeta. La trasformazione digitale del club continuerà, ci porterà ad essere leader nel mondo con il contatto diretto tra fans e calciatori. Così genereremo momenti indimenticabili. Chiudo col dire che l'Inter non è solo una squadra di calcio. Lo sport insegna tanto, consegna valori. Noi giocheremo nel segno del gioco pulito, del fair play, del rispetto, della diversità e dei fratelli del mondo. Daremo attenzioni nell'area scout, oltre che nel calcio femminile. Saremo rappresentati nell'ECA, in Federazione e nella Lega di A. Due anni fa iniziava un viaggio, come 110 anni fa, da quando mi sono fatto carico di questo progetto, voglio solo rendere l'Inter il miglior club del mondo. Possiamo farcela. Forza Inter".

Giuseppe Marotta è praticamente un nuovo dirigente dell'Inter. Manca solo l'ufficialità - che comunque potrebbe arrivare a ore - ma l'ex amministratore delegato della Juventus (con cui sta trattando la rescissione) ha di fronte la sua nuova sfida. Nella notte le parti sono giunte a un accordo e, almeno per ora, non ci saranno scossoni in dirigenza. Quindi Antonello e Gardini, i principali indiziati per andarsene, rimarranno all'Inter. Per loro, però, non c'è un rinnovo contrattuale all'orizzonte, diversamente da quanto prospettato prima dell'addio di Marotta alla Juve.

Rino Gattuso è a rischio, ma per ora resta al suo posto. In caso di esonero, però, secondo ilmessaggero.it, ci sarebbe anche una clamorosa ipotesi, vale a dire il ritorno in panchina di Leonardo. Per ora si tratta però solo di una suggestione, anche perché il brasiliano non sembra convinto di lasciare l'attuale ruolo dirigenziale per tornare a fare l'allenatore.

Secondo quanto scrive Sportmediaset, il Milan non avrebbe abbandonato l'idea Lincoln del Flamengo: crack del club rubionegro da dove è stato prelevato Lucas Paquetà, il centravanti ha firmato fino al 2023 con una clausola da 50 milioni. Clausola che però aveva anche Paquetà.

La Roma prova a blindare Cengiz Under: secondo quanto riferito da Il Messaggero, complici le sirene dall'estero (Bayern Monaco, Arsenal, Manchester City e Barcellona), i giallorossi sono pronti al rinnovo del turco. L'obiettivo principale è alzargli lo stipendio (al momento è il titolare con l'ingaggio più basso), ma anche aggiungere una clausola risolutiva da 60 milioni di euro.

Non c'è solo il Manchester United per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, uno dei più giovani giocatori visti al Mondiale di Russia, ha attirato su di sé quasi tutte le squadre del vecchio continente. La Juventus sta monitorando i suoi progressi ma, al momento, è il Bayern Monaco ad avere mosso passi concreti: è stato fatto un primo sondaggio con la Fiorentina, anche per capire i margini di manovra, con Pantaleo Corvino che ha risposto appiccicando un cartellino: 50 milioni di euro è il prezzo richiesto dai viola per intavolare una trattativa, viste anche le valutazioni chieste negli ultimi mesi per i vari de Ligt e van Dijk.

Daniele Conte (fratello ed agente di Antonio) parla a gazzetta.it da Londra smentendo ogni contatto con Real e Milan riguardo il futuro dell'ex ct: “Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con il Milan. Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante. Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro”.

Stefano Sensi e il Sassuolo, avanti insieme. Perché il ventitreenne di Urbino sta conquistando sempre più spazio e minutaggio nella formazione di Roberto De Zerbi. Che lo considera colonna portante del suo progetto, dell'oggi e del domani. Per questo il club di Giorgio Squinzi è pronto a blindarlo: contratto adesso in scadenza nell'estate del 2020, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è in dirittura d'arrivo il nuovo accordo fino al giugno del 2023.

Arrivano conferme inglesi sull'interessamento del Newcastle di Rafa Benitez per Francesco Vicari. Il classe '94 è concretamente nel mirino del tecnico spagnolo per i suoi Magpies: la SPAL, però, avrebbe già fatto sapere che a gennaio Vicari non si muoverà. Un obiettivo per l'estate, un giocatore che peraltro è anche sotto la stretta osservazione degli uomini di Roberto Mancini che in vista delle prossime convocazioni pare intenzionato a far ruotare le alternative ai titolari.

PSG, REAL O BARCELLONA PER NEYMAR IN CASO DI ADDIO. PRONTA L'OFFERTA PER TONI KROOS. MANCHESTER CITY, GUNDOGAN VICINO AL RINNOVO. PORTO, IL PUNTO SUI RINNOVI: HERRERA DIFFICILE, FIDUCIA PER BRAHIMI. LEICESTER, JARDIM OPZIONE PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PUEL.

Due possibilità per Neymar in caso di addio al PSG: stando a Mundo Deportivo, per il brasiliano c'è l'opzione di tornare al Barcellona, con uno spogliatoio che sarebbe felicissimo di vederlo tornare in blaugrana pur senza giustificarne la partenza. La seconda opzione? Ovviamente il Real Madrid, che sogna un colpo di mercato in grado di far dimenticare l'addio di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus.

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il PSG sarebbe molto interessato al centrocampista tedesco del Real Madrid Toni Kroos. I dirigenti parigini sono convinti che il giocatore Blancos sarebbe perfetto per completare il centrocampo di Tuchel.

Ad un passo il rinnovo di contratto di Ilkay Gundogan con il Manchester City. Il giocatore tedesco, finito recentemente nel mirino del Barcellona, ha trovato l'accordo con i Citizens per prolungare l'accordo attualmente in scadenza nel 2020.

Porto al lavoro sul mercato. La società portoghese è concentrata sui rinnovi di contratto. Difficile che Herrera possa prolungare il suo legame con il club del Presidente Pinto Da Costa. Discorso diverso invece per Yacine Brahimi, che è in scadenza ma ci sono buone possibilità di proseguire. Anche perché l’acquisto del calciatore è stato finanziato da Doyen Sport e sia in caso di permanenza che di addio il Porto dovrebbe riconoscere circa 6,5 milioni al fondo di investimento. Motivo per cui si cercherà di far rimanere Brahimi, magari con un premio importante alla firma.

Potrebbe terminare a pochi giorni dall'esonero l'allontanamento dal calcio dell'ex tecnico del Monaco Leonado Jardim. Secondo quanto riferito dal Sun infatti, è uno degli allenatori che il Leicester sta prendendo in considerazione per l'eventuale sostituzione di Claude Puel, quanto mai in bilico dopo i recenti risultati.