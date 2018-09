Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 settembre

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Franco Baldini potrebbe lasciare il Comitato Esecutivo della Roma. Le dimissioni sono arrivate dopo aver letto le anticipazioni dell'autobiografia di Francesco Totti (da domani in edicola, ndr) in cui l'ex Capitano cita un dialogo in cui lo stesso Baldini avrebbe rivelato al giocatore di essere stato lui a spingere per il suo ritiro dal calcio. Baldini ieri lo ha saputo e ha pensato di dover risolvere l'ambiguità: "È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio", ha commentato Baldini. Raggiunto da Il Tempo per commentare la notizia, il presidente giallorosso James Pallotta ha commentato sorpreso: "Franco si dimette? Non me lo ha mai detto. E comunque, se lo facesse respingerei le sue dimissioni".

Giovanni Simeone e la Fiorentina, avanti insieme. C’è già stato un incontro nei giorni scorsi per gettare le basi per il prolungamento del contratto. Il summit tra le parti è stato positivo. E c’è la volontà di proseguire il rapporto. Simeone entro qualche giorno si prolungherà il suo matrimonio con i viola fino al 2023. La Fiorentina nelle prossime settimane blinderà anche Cristiano Biraghi riconoscendogli un adeguamento dell’ingaggio. E poi sarà tempo di rinnovo anche per Federico Chiesa. Viola a lavoro. Simeone-Fiorentina, insieme fino al 2023. Federico Chiesa brilla in campo con la Fiorentina e il mercato si accende. Ne ha parlato il presidente operativo della Fiorentina, Mario Cognigni: "Federico Chiesa è un frutto del nostro vivaio, che di recente ha fornito altri profili importanti, su tutti Babacar e Bernardeschi. È un vivaio molto ricco, che già dopo Chiesa sta sfornando altri promettenti giocatori. Stiamo lavorando bene per dare continuità a questo progetto. Ce l'hanno chiesto in molti, però noi non abbiamo ascoltato nessuno. Leggo che ci sono state tante offerte: può anche darsi, ma non ci siamo mai seduti a negoziarle. Perché nel nostro progetto è fondamentale poter contare su di lui". Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio avrebbe osservato ieri con particolare attenzione non solo la prova di Federico Chiesa, ma anche quella di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è molto apprezzato sia per la sua duttilità che per la sua fisicità: in una difesa che vede già la presenza di de Vrij, Miranda, Skriniar, Asamoah e D'Ambrosio, l'aggiunta del viola sarebbe un ulteriore segnale.

Umberto Gandini sarebbe più vicino al ritorno al Milan: nelle scorse ore, l’attuale CEO della Roma avrebbe infatti incontrato a Londra il nuovo ad milanista, Ivan Gazidis, che entrerà in carica dal 1° dicembre. Gandini sarebbe l’uomo giusto per gestire la fase di vuoto in attesa del manager sudafricano e anche per portare avanti il dossier UEFA.

La relazione ai minimi storici tra Paul Pogba e José Mourinho campeggia su tutti i tabloid britannici. Il comportamento del francese ha irritato tutto lo staff del Manchester United, col Polpo che ha criticato le tattiche della formazione dopo il pari contro il Wolverhampton. Inoltre ha fatto arrabbiare tutti i membri dello staff di Mourinho con musica a tutto volume prima della partita. Infine il futuro: il giocatore avrebbe già chiesto al tecnico portoghese e a Woodward di voler andare al Barcellona. Angel Correa ha rinnovato con l'Atletico. L'attaccante argentino, arrivato a Madrid nel 2014, ha firmato un nuovo accordo di sei anni. Momenti di riflessione all’Aston Villa. Il club inglese valuta il profilo di Andrea Stramaccioni, possibile cambio in panchina e l’ex Inter e Udinese è un nome che piace. Ci sono stati dei contatti. Luisao si ritira. Il difensore brasiliano ha rescisso il proprio contratto col Benfica e annunciato il suo addio al calcio giocato. Classe '81, capitan Luisao vestiva la maglia degli encarnados dal lontano 2003. Jordan Pickford ha rinnovato con l'Everton. Il portiere della Nazionale inglese, da tempo nel mirino delle big di Premier League, ha firmato un nuovo accordo di ben sei anni coi Toffees. Quasi 70 anni (68), ma nessuna voglia di ritirarsi dal calcio. Lo ha confermato lo stesso Arsene Wenger, intervistato da L'Est Republicain: "Per adesso non ho pensato molto al mio futuro. Sono concentrato su altre questioni, ma posso confermare che non mi sono ritirato dal calcio". Wenger, che ha salutato l'Arsenal qualche mese fa, starebbe quindi solamente aspettando l'offerta giusta per ripartire. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, sarebbe Dmitrij Rybolovlev il potenziale acquirente del Chelsea. Il magnate russo sarebbe intenzionato a cedere il Monaco e al tempo stesso non vorrebbe lasciare il calcio, tentando di approdare nel campionato più ricco al mondo. È notizia di ieri la volontà di Roman Abramovich di cedere il Chelsea fissando il prezzo a 3 miliardi di euro. Tuttavia, in giornata, il portavoce di Rybolovlev si è apprestato a smentire tale voce.