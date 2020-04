Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, BERNARDESCHI PER ARRIVARE A MILIK. ROMERO E PELLEGRINI LE CARTE PER CHIESA. QUATTRO GIOVANI PER ARRIVARE A LOCATELLI, GABRIEL JESUS BLOCCATO DA GUARDIOLA. MILAN, JOVIC PISTA CALDA PER L'ATTACCO: IL REAL VUOLE UNA PRELAZIONE SU DONNARUMMA. NAPOLI, CALLEJON VIA IN ESTATE IL SUO CICLO IN AZZURRO È FINITO. AZMOUN PER SOSTITUIRE LOZANO, PER LA DIFESA PIACE SARR. FIORENTINA, INSERIMENTO PER IL TALENTO CHOUIAR. ROMA, KALINIC NON SARÀ RISCATTATO: C'È IL FENERBAHCE. HELLAS VERONA, PAZZINI FINISCE NEL MIRINO DEL MONZA DI BERLUSCONI

Mauro Icardi non è l'unico nome che la Juventus sta studiando per sistemare l'attacco in vista del possibile addio di Higuain. L'idea è quella di puntare su Arkadiusz Milik, che il Napoli valuta non meno di 40-50 milioni di euro. Paratici ha diversi nomi in rosa che potrebbero interessare a De Laurentiis come potenziali scambi, a cominciare da Daniele Rugani per la difesa. Sempre per la retroguardia interessa anche Romero, mentre il sogno è quello di poter puntare su Bernardeschi come potenziale sostituto di Callejon. A riportarlo è Tuttosport.

La Juventus ha tutta l'intenzione di fare sul serio per arrivare a Federico Chiesa, ma il passivo di bilancio costringerà il ds Paratici a dare vita a molti scambi che non pesino ulteriormente sulle casse bianconere. Ai viola piacciono molto due giocatori che rientreranno a Torino dai rispettivi prestiti: uno è Cristian Romero, che tornerà dal Genoa e l'altro è Luca Pellegrini, di ritorno dal Cagliari. La Fiorentina li segue con particolare attenzione da diversi mesi, soprattutto il primo, che però è nel giro degli obiettivi anche dell'Atalanta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Tanti italiani nelle idee Fabio Paratici per il futuro della Juventus: per il centrocampo, piacciono sia Sandro Tonali (Brescia) che Manuel Locatelli (Sassuolo). Sull'ex Milan probabilmente c’è meno concorrenza e la Juve potrebbe convincere il Sassuolo inserendo qualche giovane come Nicolussi Caviglia, Portanova, Wesley e Dragusin. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha un grande obiettivo per il proprio attacco da provare a trattare in Premier League che risponde al nome di Gabriel Jesus. Il problema è Pep Guardiola, che non vuole assolutamente cederlo, e che potrebbe aprire al suo addio solo se sul piatto fosse messo il cartellino di Dybala, che i bianconeri però vogliono rinnovare. A prescindere da questo obiettivo però, i Citizens potrebbero essere interessati anche ad altri due giocatori, magari per un altro tipo di scambi: Douglas Costa e Miralem Pjanic.

Luka Jovic nome caldo per l'attacco del Milan. Come riporta Sport Mediaset infatti, qualora Ralf Rangnick dovesse approdare sulla panchina del Milan, l'attaccante del Real Madrid potrebbe diventare un obiettivo concreto di mercato. L'idea del tedesco infatti sarebbe quella di ricomporre la coppia con Rebic, in grado di segnare gol a grappoli ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Jovic, nei blancos, è oscurato da Benzema. Il Real, però, non vuole perdere l'investimento da 60 milioni di euro dell'estate 2019, per questo non chiuderebbe al prestito ad un club amico come il Milan. Dopo aver chiuso l'affare Theo Hernandez l'estate scorsa, ma anche con la prospettiva di strappare una prelazione in caso di sacrificio sul mercato di Donnarumma, sempre stimato da Zidane.

Il Napoli progetta un futuro senza diversi big della rosa attuale: De Laurentiis ha già acquistato diversi calciatori per la prossima stagione, segnale evidente che in futuro ci saranno diversi cambiamenti nella rosa azzurra. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui a farne le spese sarà anche José Maria Callejon, che non vedrà rinnovato il suo contratto e lascerà il club partenopeo a parametro zero, anche se in ballo c'è la possibilità che lo spagnolo resti anche oltre il 30 giugno se la stagione riprenderà e andrà oltre il termine naturale. Considerato a fine ciclo, dopo quasi un decennio lo spagnolo dovrebbe salutare Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe puntare forte sull'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun. La valutazione è di 30 milioni di euro, ma non sarebbe l'unico problema da affrontare per acquistarlo. Infatti il giocatore non ha passaporto comunitario e dunque costringerà eventualmente Giuntoli a fargli posto con la cessione di un altro extracomunitario prima di dare l'assalto decisivo. Ecco che qui entra in gioco Hirving Lozano, giocatore acquistato per Ancelotti che però si è rivelato un flop. Potrebbe essere lo stesso Carletto ad aiutare gli azzurri a rientrare di parte dell'investimento da 50 milioni effettuato l'estate scorsa, liberando così la casella per Azmoun e soprattutto portando in dote quel pacco di milioni utili per acquistarlo in Russia.

Il Napoli è alla ricerca di un possibile erede di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da France Football infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino Malang Sarr, giovane centrale del Nizza il cui contratto scadrà al termine della stagione. Il classe '99 non sembra voler rinnovare il contratto con il club della Costa Azzurra, con il Napoli pronto a piazzare il colpo a costo zero. Non sarà facile perché su "le petit Maldini" ci sono tanti club, soprattutto in Bundesliga.

L'emergenza causata dal Coronavirus porterà, nel mondo del calcio, ad un mercato low cost. I club stanno lavorando per cercare l'occasione giusta, con Fiorentina e Parma che hanno messo nel mirino un baby talento francese. Secondo quanto riportato da l'Equipe infatti, viola e crociati stanno seguendo Mounir Chouiar, esterno offensivo classe '99 del Digione, una delle sorprese più belle del club con ben 8 reti all'attivo in questa Ligue 1.

Tra infortuni, poco spazio e scarso rendimento, la sua stagione con la maglia della Roma ha sicuramente deluso le aspettative, ma Nikola Kalinic continua comunque ad attirare interesse. In particolare, l'ultimo club a bussare alle porte del suo entourage - riporta Fanatik - sarebbe stato il Fenerbahçe, col suo connazionale Nenad Bjelica non a caso candidato numero uno per la panchina.

Già dallo scorso mercato di gennaio il Monza, forte del vantaggio mostre acquisito in campionato, ha iniziato il lavoro di costruzione della squadra per la prossima Serie B. Un lavoro, ovviamente, ancora non completato e che in estate vedrà altri tasselli in arrivo per la definizione del puzzle. Uno di questi, stando a quanto riportato da L’Arena potrebbe arrivare dalla massima serie. Giampaolo Pazzini, attaccante in scadenza di contratto con l’Hellas Verona sarebbe l’ultima idea di Adriano Galliani (che ha già avuto il bomber toscano al Milan) per rinforzare il fronte offensivo con un giocatore di alto livello.

ROBBEN CI RIPENSA, L'EX BAYERN VORREBBE TORNARE A GIOCARE. BENFICA, PER RUBEN DIAS IL CLUB NON SCENDERÀ SOTTO I 100 MILIONI DELLA CLAUSOLA. BAYERN MONACO, KLOSE PRONTO A DIVENTARE L'ASSISTENTE DI FLICK DAL 1° LUGLIO. LEICESTER, NDIDI SPEGNE LE VOCI: "HO UN CONTRATTO E QUA STO BENE".

Non è passato neanche un anno dal suo ritiro dal calcio giocato, ma Arjen Robben è già pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi. Il campione olandese, classe '84, lo avrebbe confidato ai canali ufficiali della sua ex squadra, il Bayern Monaco: "All'inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c'è stata una fase in cui il richiamo si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po'. Di tanto in tanto ho avuto questi pensieri", sono state le sue enigmatiche parole. A 36 anni suonati, Robben ripartirà davvero?

Pagare moneta, vedere cammello. Può essere sintetizzato così il pensiero del Benfica per Ruben Dias. Il difensore portoghese sarebbe entrato nel mirino di Barcellona e Manchester City ma, con ogni probabilità, non verrà ceduto a cuor leggero dal club lusitano. Come riporta il Mundo Deportivo, il calciatore è legato al club di appartenenza da una clausola di 100 milioni di euro e difficilmente il club scederà da quella valutazione. Stesso discorso, per fare un esempio, che è stato per Joao Felix quando fu pagato dall'Atletico Madrid 126 milioni di euro. "Abbiamo una situazione finanziaria sicura in modo da non ridurre il valore dei giocatori - ha spiegato il direttore esecutivo Domingo Soares - Non venderemo i giocatori al di sotto del loro valore di mercato".

Miroslav Klose sarà l'assistente del tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick dal prossimo 1 luglio. Secondo quanto riportato da Eurosport, l'ex Lazio, attualmente alla guida dell'under 17 dei bavaresi, avrebbe rifiutato la proposta di entrare a far parte dello staff tecnico di un altro club di Bundesliga per restare a Monaco e diventare così il vice di Flick.

Il centrocampista del Leicester Wilfred Ndidi ha parlato ai microfoni di ESPN del suo futuro: "Sono contento qui. Ho ancora un contratto con il Leicester. Sto imparando e provando a migliorarmi ogni giorno e sto bene qui, quindi non c'è bisogno di andare da nessuna parte".