Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA, MAXI OFFERTA DELL'AL-HILAL PER GOMEZ. TRATTATIVA AVVIATA. JUVENTUS, ALLEGRI APRE ALLA PREMIER LEAGUE: MANCHESTER UNITED ALLA FINESTRA. BENATIA VUOLE ANDARE VIA: CI SONO SCHALKE E BORUSSIA DORTMUND. ROMA, OSSERVATO PREAET: IDEA PER L'ESTATE. SCHICK PROMESSO SPOSO DELLA SAMP, PROPOSTO MURIEL AI GIALLOROSSI. NAPOLI, CONTATTI PER KOUAME: RESTEREBBE A GENOA FINO A GIUGNO. FIORENTINA, EYSSERIC VICINO AL RITORNO AL NIZZA. SAMPDORIA, PASSI AVANTI PER MULÈ DEL TRAPANI: CHIUSURA VICINA. CHIEVO-SPAL, SI LAVORA ALLO SCAMBIO STEPINSKI-PALOSCHI

Quattro gol, quattro assist, dodici partite. Alejandro Gomez è sempre centrale nel progetto dell'Atalanta ma l'Al Hilal, in Arabia Saudita, sta cercando di far cambiare idea alla dirigenza orobica. E' il club più prestigioso della sua nazione, di Riyad, guidato dal portoghese Jorge Jesus. La stella è Bafetimbi Gomis ma l'intenzione del presidente del club arabo è quella di prendere il Papu: tra gli 8 e i 10 milioni l'offerta all'Atalanta più maxi ingaggio pronto per il giocatore. Trattativa pronta per entrare nel vivo.

Importante aggiornamento in arrivo dall'Inghilterra, in particolar modo dal London Evening Standard. Secondo il tabloid nella lista di tecnici valutati dal Manchester United per la prossima stagione c'è anche Massimiliano Allegri che nel gradimento di Ed Woodward si piazza però alle spalle di Mauricio Pochettino. Il tecnico della Juventus, si legge, avrebbe comunque già aperto alla possibilità di allenare in Premier League in futuro.

Due tedesche su Mehdi Benatia. Secondo quanto riportato da Tuttosport il difensore della Juventus cercherà quasi sicuramente la cessione a gennaio, visto lo scarso impiego in questa stagione, e su di lui ci sono sia lo Schalke 04 che il Borussia Dortmund, pronte e presentare un'offerta ai bianconeri nelle prossime settimane.

La Roma ha monitorato la prestazione di Dennis Praet, centrocampista belga della Sampdoria, durante la sfida contro il Chievo: un osservatore del club capitolino ne ha stilato una buona relazione. Il mediano sarebbe una buona scelta per la prossima estate, ma la valutazione è da concordare, senza clausola rescissoria che prima ammontava a 26 milioni di euro.

La Sampdoria potrebbe riavere indietro Patrik Schick. Il ceco ha dato la propria disponibilità per un ritorno in blucerchiato prima della vigilia di Natale, convincendosi che un rientro potesse fare bene alla propria carriera. La gara con il Sassuolo, però, può mettere in difficoltà i dirigenti giallorossi: i primi segnali di risveglio del centravanti potrebbero complicare la trattativa, almeno allungarne i tempi. Alla Roma, soprattutto se dovesse andare via Schick, è stato proposto Muriel, con la Fiorentina che comunque rimane vigile sul profilo del colombiano del Siviglia. Schick deve riconfermarsi anche contro il Parma, perché ha abituato i giallorossi a exploit temporanei seguiti da un periodo - più o meno lungo - di stasi. Per questo rimane promesso sposo della Sampdoria, a meno di altre grandi prestazioni nei prossimi giorni.

Il Napoli punta Cristian Kouamè per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro avrebbe già sondato il terreno con il Genoa per l'attaccante e ci sarebbero stati anche i primi contatti anche con l'agente del calciatore. Si parla anche della possibilità che il giocatore possa rimanere per altri sei mesi in prestito al club rossoblù.

Valentin Eysseric ieri non è stato convocato per la partita contro il Parma perché il suo ritorno al Nizza è ormai a un passo. Resta da capire la formula del suo passaggio al club francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sampdoria in chiusura per il difensore del Trapani, Erasmo Mulé. Intesa vicina in vista del mercato di gennaio, blucerchiati in pressing sul giocatore granata che vuole lasciare la Sicilia. Si lavora sulla base di un contratto quinquennale. Mulé verso la Samp...

Chievo e Spal lavorano a uno scambio per l'attacco. I clivensi rivorrebbero Alberto Paloschi, protagonista con la maglia gialloblù fino a gennaio 2016 (per poi essere ceduto allo Swansea per 7,5 milioni di euro) e offrono Mariusz Stepinski, attaccante polacco autore di quattro gol finora in campionato.

BASAKSEHIR, COLPO ROBINHO PER L'ATTACCO. BORUSSIA DORTMUND, RODE VA IN PRESTITO ALL'EINTRACHT. MANCHESTER CITY, GUARDIOLA PENSA A QUINTERO DEL RIVER PER IL CENTROCAMPO. REAL MDRID, CACCIA ALL'EREDE DI MARCELO: OCCHI SU JUNIOR FIRPO DEL BETIS. PSG, PRONTO L'ASSALTO PER DOUCOURE DEL WATFORD

Nuova avventura turca per il brasiliano Robinho. L'Istanbul Basaksehir infatti, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'accordo col Sivasspor per il trasferimento dell'ex Milan classe '84.

Il Borussia Dortmund, tramite i propri canali social, ha annunciato il passaggio in prestito fino a giugno di Sebastian Rode all'Eintracht Francoforte. Un addio piuttosto indolore per i gialloneri, considerando che il classe '90 non giocava una gara ufficiale dalla sfida di Supercoppa contro il Bayern nell'agosto del 2017, ovvero 509 giorni fa.

Possibile nuovo futuro europeo per Fernando Quintero, ex Pescara che nei giorni scorsi ha deciso la finale di Copa Libertadores poi vinta dal suo River Plate. Secondo il portale colombiano Antena 2 sul giocatore si starebbe muovendo il Manchester City di Pep Guardiola.

E' iniziata la caccia del Real Madrid al successore di Marcelo. A dirlo è il quotidiano As che parla di un forte interesse dei Blancos nei confronti di Junior Firpo, laterale mancino del Betis Siviglia. Per riuscire a strappare il giocatore agli andalusi il Real sarebbe pronto a pagare l'intero ammontare della clausola rescissoria presente sul contratto e pari a 50 milioni di euro.

Si muove il mercato del PSG. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club transalpino avrebbe avviato i contatti con il Watford per Abdoulaye Doucoure, centrocampista francese di 25 anni. Per il cartellino del numero 16 gli Hornets chiedono poco meno di 50 milioni di euro.