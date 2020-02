vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 febbraio

IL NAPOLI VUOLE IL RINNOVO DI MERTENS MENTRE MILIK POTREBBE PARTIRE A FINE STAGIONE. SARRI NEL MIRINO DI CRITICA E PROPRIETA': LA SUA PERMANENZA E' A RISCHIO. IBRAHIMOVIC CHIEDE NUOVI ACQUISTI PER RESTARE ANCHE IL PROSSIMO ANNO. MALDINI E BOBAN LAVORANO PER ZARACHO. IL BESIKTAS VUOLE IL RISCATTO DI BOATENG: IL GHANESE POTREBBE FIRMARE UN BIENNALE. REAL E BARCELLONA SU FABIAN RUIZ: POSSIBILE OFFERTA DA 70 MILIONI

Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto a Dries Mertens e lui non ha mai nascosto di voler restare. Si parte da qui nella trattativa che dovrà portare alla firma. Il giocatore è ricercato da mezza Europa, ma con la proposta da 4,5 milioni più bonus che De Laurentiis è pronto a presentargli, potrebbe arrivare anche l'accordo definitivo per la permanenza del belga in azzurro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri non convince la Juventus e i suoi tifosi ed è per questo che Agnelli si sarebbe già pentito della scelta. In estate dunque potrebbe arrivare già il divorzio con i bianconeri e una delle soluzioni potrebbe portare al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. A riportarlo è La Repubblica.

Sembra destinata a concludersi anzitempo l'avventura di Arkadiusz Milik al Napoli. Il giocatore, tramite il proprio manager, ha rifiutato la clausola che gli azzurri avrebbero voluto inserire e dunque a fine anno potrebbe lasciare il San Paolo. Discorso diverso per Zielinski, visto che De Laurentiis vuole provare a trovare la strada per centrare l'accordo. A riportarlo è Il Mattino.

De Laurentiis ha deciso che l'estate prossima cederà Koulibaly per fare cassa. Il presidente azzurro ora è pronto ad accettare anche meno dei 100 milioni offerti dal Man United in passato e rifiutati dallo stesso patron napoletano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Chelsea vorrebbe investire sulla recompra di Jeremie Boga dopo l'ottima stagione al Sassuolo. Oggi il fratello del calciatore ha incontrato il Chelsea per capire le intenzioni del club. Il Sassuolo intanto, proverà a trattenerlo, magari in prestito, anche nella prossima stagione. A riportarlo è TMW.

Zlatan Ibrahimovic è pronto a restare al Milan anche senza l'approdo in Champions League. Il campione svedese però, porrà una condizione ai rossoneri: servono altri rinforzi di qualità se vogliono che decida di proseguire anche la prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è a un passo dal rinnovo di contratto con gli azzurri: il giocatore percepirà 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. A riportarlo è Il Mattino.

Matias Zaracho ha detto sì al Milan, ma per arrivare alla firma del giocatore, i rossoneri dovranno trovare l'intesa col Racing. Il club argentino chiede 25 milioni mentre Maldini e Boban ne hanno offerti solo 15. A riportarlo è Tuttosport.

Il Besiktas è pronto a riscattare Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina dopo l'ottimo avvio della sua avventura in Turchia. Il club è pronto a proporre altri due anni di accordo all'attaccante ghanese. A riportarlo è Fotomac.

Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz e secondo El Desmarque sono pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Occhio all'asta però, perché anche il Barcellona sarebbe pronto a muoversi per il talento spagnolo.

CHELSEA, OTTO CESSIONI PER FINANZIARE IL MERCATO E OBIETTIVO AOUAR. IL MANCHESTER POTREBBE CEDERE DE GEA E PROMUOVERE HENDERSON. ATLETICO, WILLIAN NEL MIRINO. GIUSEPPE ROSSI RIPARTE DAL SALT LAKE CITY, ROLANDO DAL BRAGA

Kepa, Zouma, Alonso, Emerson Palmieri, Jorginho, Barkley, Willian, Pedro. Otto giocatori potrebbero fare le valigie e lasciare il Chelsea nella prossima stagione: il club londinese vorrebbe così ricavare il denaro necessario per arrivare a Ben Chilwell e Jadon Sancho, mentre si potrebbe profilare uno scambio con l'Atletico Madrid tra il portiere basco e Jan Oblak.

Il Manchester United potrebbe anche vendere David De Gea. Il portiere spagnolo, da sempre nel mirino del Real Madrid, verrebbe sostituito in casa, perché Dean Henderson - attualmente in prestito allo Sheffield United - sta facendo una stagione memorabile. I soldi eventualmente ricevuti dalla cessione di De Gea sarebbero riutilizzati per migliorare la squadra.

L'Atletico Madrid guarda con particolare attenzione la situazione di Willian, brasiliano che in estate si svincolerà dal Chelsea e ha annunciato ieri di volere cambiare aria. Ci sono già stati alcuni contatti preliminari nonché un incontro fra un intermediario e gli spagnoli a fine gennaio, con un contratto già sul tavolo. Willian sta ascoltando diverse proposte, mentre più difficile una pista russa, nonostante l'interessamento del Lokomotiv Mosca.

Il Real Salt Lake ha ufficializzato l'acquisto dell'italo americano Giuseppe Rossi per la stagione 2020. L'attaccante ex Fiorentina, Genoa e Parma torna quindi all'attività agonistica dopo un anno e mezzo dalla sua ultima esperienza.

Il difensore centrale Rolando Jorge Pires da Fonseca, ex - tra le altre - di Napoli e Inter, ha firmato con lo Sporting Braga. Il suo contratto sarà valido fino al 30 giugno del 2022.

Il Chelsea fa sul serio per Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Pronta una maxi offerta da oltre 50 milioni di euro, gli inglesi puntano il giovane talento accostato anche alla Juventus.