Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ARTHUR ROMPE COL BARCELLONA: LA JUVENTUS LO ASPETTA GIÀ A FINE AGOSTO. NAPOLI, ECCO OSIMHEN E PER IL DOPO KOULIBALY PIACE VERTONGHEN. L'INTER PROVA A CONFERMARE SANCHEZ, LAUTARO TRA RINNOVO E SIRENE BLAUGRANA. MILAN IN POLE PER LO SPAGNOLO ROCA, NELLE PROSSIME ORE SUMMIT CON RAIOLA PER DECIDERE IL FUTURO DI DONNARUMMA, IBRA E BONAVENTURA. UFFICIALE: PERINETTI NUOVO DS DEL BRESCIA. GLIK-BENEVENTO, CI SIAMO. E FARES SI AVVICINA AL TORINO

Arthur non vuole più giocare con la maglia del Barcellona. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista brasiliano in queste ore sarebbe arrivato a chiedere addirittura l'interruzione immediata del contratto che lo lega ai blaugrana fino al termine delle competizioni ufficiali del 2019-2020 (la Champions League, in questo caso specifico). L'ex Gremio si è sentito non solo tradito da mister Quique Setién (zero minuti in campo dopo la firma coi bianconeri), ma anche totalmente scaricato dal club catalano, che lo avrebbe spinto - fanno sapere fonti a lui vicinissime - ad accettare a tutti i costi l'offerta della Juventus rinunciando al suo sogno di prendersi una rivincita tra le mura del Camp Nou. Dal canto suo, il classe '96 avrebbe giocato più che volentieri la Champions coi suoi compagni di squadra, già a partire dalla sfida col Napoli dell'8 agosto, ma il netto cambiamento di trattamento ricevuto fin dal momento del suo ritorno da Torino è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Arthur ha scelto così di farsi da parte, restando in Brasile senza presentarsi ai test del Coronavirus previsti per la ripresa e chiedendo addirittura la cessazione del suo accordo a poche settimane dalla scadenza.

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato anche dei programmi futuri dei bianconeri dopo la vittoria dello Scudetto: "La Juventus dovrà cambiare come ha fatto in passato, due-tre giocatori a stagione per il ricambio generazionale adeguato. Abbiamo calciatori d'esperienza ma anche giovani forti come De Ligt o Rabiot, che sta crescendo in modo esponenziale. Oppure Bentancur... Abbiamo già predisposto le basi ma uno o due giocatori l'anno penso che saranno cambiati con uno scambio che è già stato completato. Il mercato è un compito del direttore che, a giudicare dai risultati degli ultimi anni, credo che sappia muoversi tranquillamente", le sue parole a Sky Sport.

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez e Tuttosport racconta quella che potrebbe essere la strategia dei blaugrana, che torneranno alla carica a partire da inizio agosto, quando la Serie A sarà finita e il giocatore potrebbe forzare la mano per essere ceduto. Dall'altra parte l'Inter è però convinta che il Toro possa rinnovare e nello stesso periodo, tra una settimana circa, potrebbe partire la trattativa per il prolungamento.

L'Inter studia la strategia per tenere Alexis Sanchez sia per il finale di stagione, l'attuale accordo scade infatti prima delle possibili final 8 di Europa League, che per le prossime. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa non è però semplice, visto che il Manchester United vorrebbe 20 milioni di euro per cedere il cartellino del cileno e lo stesso attaccante ha uno stipendio troppo alto: 12 milioni a stagione. Ecco perché servirebbero dei passi verso l'Inter sia da parte del club inglese che dello stesso Sanchez: i nerazzurri puntano a pagarlo massimo 15 milioni di euro e, in caso di risposta positiva da parte dei Red Devils, proporranno all'ex Barcellona di spalmare il suo ingaggio in più stagioni, sfruttando anche il decreto crescita di Renzi che permette di beneficiare di uno sconto del 30% sui soldi da versare al giocatore.

"Osimhen ha fatto la sua scelta, è il Napoli". A dichiararlo, nel corso di una intervista rilasciata a L'Equipe, è stato il presidente del Lille Gerard Lopez. "La trattativa è in fase avanzata e mancano solo gli ultimi dettagli - prosegue - , verrà annunciato quando sarà il momento".

In uscita c'è anche Gabriel Magalhães, difensore brasiliano a sua volta nel mirino del Napoli. "Deciderà il suo futuro questa settimana", ha detto Lopez.

Jan Vertonghen idea del Napoli in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Ufficialmente svincolato vista la scadenza del suo contratto col Tottenham, il difensore belga secondo quanto raccolto da TMW piace al club partenopeo, ma potrebbe diventare obiettivo concreto solo in caso di partenza del centrale senegalese che piace soprattutto al Manchester City.

L'attaccante, ma non solo: diverse sono le priorità del Napoli per il reparto avanzato. Tra queste c'è il futuro della corsia destra con Callejon destinato all'addio: Cengiz Under della Roma piace, è una tentazione, ma Baldini e la Roma stanno opponendo resistenza. Motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport: i rapporti tra i due club si sono recentemente intorpiditi. Sullo sfondo resiste anche il nome di Bernardeschi, ma è legato alla possibilità di cedere Milik alla Juventus.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa settimana è in programma il tanto atteso incontro tra il Milan e Mino Raiola. Sul tavolo ci saranno diverse questioni, in primis il futuro di Gigio Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic, poi anche quello di Giacomo Bonaventura: tre rinnovi possibili e importantissimi in casa rossonera.

L'Aston Villa è rimasto molto soddisfatto del rendimento in questi ultimi mesi di Pepe Reina, arrivato a gennaio in prestito secco dal Milan: per questo è probabile che gli inglesi provino a trattenerlo anche per la prossima stagione. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega anche che il club rossonero, con l'eventuale cessione dello spagnolo, potrebbe alleggerire ulteriormente il monte ingaggi visto che Reina ha ancora un anno di contratto a tre milioni di euro netti all'anno.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, con la retrocessione in seconda divisione dell'Espanyol, il futuro di Marc Roca sarà, con ogni probabilità, lontano da Barcellona. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il club spagnolo sa bene che nessuno offrirà quella cifra. Nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato gli agenti di Roca e per questo al momento i rossoneri sembrano essere in pole rispetto alla concorrenti (sul centrocampista ci sono soprattutto squadre inglesi).

L'ultima edizione de Il Giornale riferisce che Hakan Calhanoglu, rigenerato dal lavoro di Stefano Pioli e ora punto fermo del Milan, è pronto a prolungare il suo contratto con il club rossonero: per il turco, rinnovo fino al 2024 con un ingaggio da 3-3,5 milioni a stagione più premi.

Adesso è ufficiale. Dopo l'incontro di questa mattina, con le firme sui contratti, il Brescia ha comunicato che Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo delle rondinelle: "La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B. Il direttor Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di domani".

Kamil Glik a Roma per le visite mediche. Il difensore polacco in mattinata ha svolto i test fisici per conto del Benvento, club con cui ha già raggiunto un accordo di durata triennale.

Sebastian Cristoforo non viene riscattato dall'Eibar dopo 19 presenze nel campionato spagnolo. Il club basco ha ringraziato il centrocampista con un messaggio sui social. Adesso, il giocatore uruguaiano, tornerà alla Fiorentina in attesa di conoscere il proprio futuro visto il contratto in scadenza nel 2021.

L'Olympique Marsiglia ha inoltrato una proposta per Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo e autore di una discreta annata all'Ascoli, con 13 gol segnati e a due giornate dal termine. Il centravanti, messosi in luce nella scorsa stagione, è seguito da Juve, Milan e Roma, ma pare che i francesi abbiano già messo sul tavolo 12 milioni di euro più bonus per arrivare prima di tutti. Ora, come raccolto da TMW, il pallino andrà al Sassuolo che dovrà decidere se lasciar partire uno dei giovani centravanti più promettenti della B.

Prosegue il pressing del Torino per Mohamed Fares, laterale algerino della SPAL. Nella giornata di ieri, a margine dell'incontro tra le due squadre, le due società hanno discusso del trasferimento in granata del laterale sinistro classe '97, che è vicino a un accordo di durata quadriennale con la società granata. I due club hanno fatto passi in avanti sulla valutazione del cartellino (la prima richiesta della società di Ferrara era di circa 11 milioni di euro, ora le richieste sono un po' più basse) e in programma c'è un nuovo incontro per provare ad arrivare alla fumata bianca.

PREMIER, QUANTE UFFICIALITÀ! LOVREN LASCIA IL LIVERPOOL PER LO ZENIT, VERTONGHEN E VORM SALUTANO IL TOTTENHAM A FINE CONTRATTO, TANGANGA BLINDATO, SIDIBE RITORNA AL MONACO E LALLANA PASSA AL BRIGHTON. IN SPAGNA IL VALENCIA ANNUNCIA MISTER JAVI GRACIA

Non è un mistero che Willian sia corteggiato da diverse formazione della Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l'attaccante brasiliano sarebbe però molto vicino alla conferma con il Chelsea. Brutta notizia quindi per l'Arsenal e per tutte le altre pretendenti dell'ex Shakhtar.

Il Bayern Monaco è intenzionato a rinforzare il proprio pacchetto arretrato per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club tedesco sarebbe pronto ad investire 20 milioni di euro per arrivare a Max Aarons del Norwich. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Bayer Leverkusen.

Il Lille sogna il grande colpo sul mercato. Angel Gomes al termine del suo contratto con il Manchester United si svincolerà e dunque sarà libero di trovarsi un’altra formazione per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports, il centrocampista offensivo avrebbe aperto una trattativa con il club francese.

Il Nizza è pronto a mettere a segno il suo primo colpo dopo la qualificazione in Europa League. La formazione rossonera sarebbe molto vicina all’ingaggio di Rony Lopes. Secondo quanto riporta Record, il club della Costa Azzurra e il Siviglia avrebbero trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Javi Gracia è il nuovo allenatore del Valencia. Toccherà al tecnico spagnolo, ex tra le altre di Watford, Rubin Kazan e Malaga, guidare i pipistrelli dal 2020-2021 dopo il flop di questa stagione, provando ovviamente a riportarli in Europa. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022.

Djibril Sibibe ritorna al Monaco. Il difensore francese in prestito all'Everton non verrà riscattato dai Toffees e riprenderà la strada verso il Principato. A darne l'annuncio è proprio il club di Liverpool con un messaggio di in bocca al lupo al giocatore per la stagione disputata con la maglia blu.

Tempo di saluti in casa Tottenham. Gli Spurs hanno comunicato che Jan Vertonghen e Michel Vorm, terminati i loro contratti, lasceranno il club. Il difensore belga arrivò a Londra nel 2012 dall’Ajax collezionando 315 presenze e realizzando 14 gol fra campionato e coppe. Il portiere olandese invece ha difeso i pali in 48 occasioni dal 2014, anno in cui arrivò dallo Swansea.

Il Tottenham blinda invece Japhet Tanganga. Il difensore classe 1999 è stata una delle note più liete della stagione degli Spurs. Il club londinese ha dimostrato di voler puntare fortemente su di lui proponendogli un rinnovo quinquennale di contratto. A darne l'annuncio è stata la società con un comunicato diramato dal sito ufficiale.

Dejan Lovren è ufficialmente un nuovo difensore dello Zenit San Pietroburgo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club russo ha reso nota l'acquisizione del calciatore croato dal Liverpool.

Sebastian Hoeness è il nuovo allenatore dell'Hoffenheim. 38 anni, il tecnico è stato protagonista quest'anno alla guida del Bayern II, con cui ha vinto la Dritte Liga. Per lui accordo fino al 2023.

Adam Lallana ha firmato col Brighton. Il centrocampista classe '88, svincolatosi dal Liverpool, ha scelto di ripartire dai Seagulls firmando un contratto di tre stagioni.