Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 maggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, LASCIANO LEONARDO E GATTUSO. NAPOLI, FATTA PER DI LORENZO. I SOGNI DI ANCELOTTI E GIUNTOLI. JUVE, SARRI IN POLE. POCHETTINO DIFFICILE, INZAGHI CONTESO DAL MILAN. I ROSSONERI PUNTANO ANCHE GIAMPAOLO E JARDIM. GASPERINI-ATALANTA, INCONTRO PER IL FUTURO. LA ROMA OSSERVA. TORINO, AVANTI CON MAZZARRI. SAMP-GIAMPAOLO, LE PARTI SI RIVEDRANNO. PREZIOSI NON CONFERMA PRANDELLI E SOGNA SEMPLICI. INTER, TRE CONTROPARTITE PER BARELLA. NAINGGOLAN POTREBBE NON RIENTRARE NEI PIANI DI CONTE. JUVE-KEAN, ACCORDO VICINO. CRAGNO RINNOVA COL CAGLIARI FINO AL 2024. DE LAURENTIIS TENTA QUAGLIARELLA. JUVE, PER POGBA PRONTA A SACRIFICARE DYBALA ED ALEX SANDRO. L'INTER VUOLE LA JOYA PER CEDERE ICARDI.

Il Milan annuncerà domani le dimissioni del direttore sportivo Leonardo e la risoluzione del contratto con il tecnico Gennaro Gattuso. A sorpresa, oltre al dirigente brasiliano (dimissioni già annunciate), lascia pure il mister: fatali alcune divergenze con l'amministratore delegato, Ivan Gazidis.

La notizia è arrivata come un fulmine a cielo (quasi) sereno: Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare il Milan dopo un anno e mezzo e un quinto posto in campionato, che è il miglior risultato ottenuto dai rossoneri dal 2012-13. Per la sostituzione del tecnico calabrese si fanno i nomi di Leonardo Jardim, Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Gattuso, intanto, potrebbe rinunciare alla buonuscita perché avrebbe già un'offerta da un club inglese. Per Leonardo invece è pronto un posto come direttore tecnico della nazionale brasiliana o un ritorno al PSG.

Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Il club azzurro e l'Empoli avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del terzino sulla base di 10 milioni di euro. Le visite mediche sarebbero già programmate per giovedì, mentre l'annuncio dovrebbe addirittura arrivare già domani. Ancelotti guarda anche in Spagna e punta James Rodriguez e Federico Valverde, mentre non è tramontata la pista Lozano.

Dopo aver faticosamente conquistato la salvezza all'ultima giornata, il Genoa pensa alla prossima stagione, dove ci sarà molto lavoro da fare per evitare di incappare negli stessi errori commessi nell'ultimo anno. Come riporta Sky Sport, ci sarà un confronto tra il presidente Preziosi e Cesare Prandelli, che non dovrebbe restare sulla panchina rossoblù, nonostante le parole di Perinetti che ha parlato di rinnovo automatico. Per la sua sostituzione, Preziosi sta pensando a Leonardo Semplici.

Dopo l'incontro di stamattina con Massimo Ferrero, Marco Giampaolo conferma che solo tra una settimana farà chiarezza sul suo futuro: “Ci rivedremo fra una settimana. Speranze per i tifosi? Il tifoso della Sampdoria è top”.

Nicolò Barella è il nome caldo per il mercato dell'Inter. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola: Tommaso Giulini valuta il giocatore oltre 45 milioni di euro. Possibili contropartite: la baby punta Esposito, il difensore Bastoni, l'italo brasiliano Eder che tornerà dalla Cina. La valutazione che dà l'Inter di Barella è inferiore ma la trattativa è decisamente calda.

Manca solo l'ufficialità, ma Gianluca Petrachi lascerà il Torino tra qualche giorno. Per la sua sostituzione, il club granata ha pensato a una soluzione interna: è imminente, infatti, l'accordo con Massimo Bava, responsabile del settore giovanile che sarà quindi promosso nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Bava però dovrebbe mantenere anche il suo vecchio incarico e lavorare a stretto contatto con Mazzarri, che oggi ha avuto un confronto con il presidente Cairo. Fiducia confermata per il tecnico toscano, che sarà supportato da Emiliano Moretti, il cui ruolo è ancora in fase di definizione. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

La Juventus è a un passo dal rinnovo di Moise Kean. L'attaccante firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2024, con una base fissa a 2,3 milioni di euro iniziali, a salire, più dei bonus di rendimento. Ogni anno lo stipendio crescerà di 300 mila euro, partendo dai 2,3 della prossima stagione, arrivando ai 3,5 milioni nel 2024, con la promessa di un possibile adeguamento già dall'anno prossimo. I premi saranno distribuiti in base a presenze e gol.

L'Arsenal ha fatto un sondaggio per Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale di Roberto Mancini. La valutazione è molto alta, intorno a quello che il Liverpool ha pagato per Alisson (70 milioni di euro), ma i Gunners sono alla ricerca di un portiere per il dopo Petr Cech, con Berndt Leno che per ora non ha convinto appieno. Il classe '99, però, avrebbe rispedito la proposta al mittente.

Oggi è in programma l'incontro decisivo fra l'Atalanta e Gian Piero Gasperini. Le posizioni sono ferme alle dichiarazioni di ieri sera, con il presidente Antonio Percassi che ha dichiarato scontata la permanenza del tecnico dopo la qualificazione in Champions League, mentre Gasp ha chiesto più condivisione nelle idee sul mercato, dopo gli strali delle ultime sessioni. La Roma osserva interessata.

E' ufficiale il prolungamento di contratto di Alessio Cragno col Cagliari. Il portiere rinnova con il club sardo fino al 2024.

La trattativa tra l'Inter e Antonio Conte è già chiusa e definita: dopo le mediazioni firmate da Federico Pastorello, Marotta e l'ex CT hanno discusso direttamente del triennale che l'allenatore firmerà. L'annuncio potrebbe arrivare in settimana, prima che l'allenatore e la dirigenza volino a Madrid per la finale Champions ma dipenderà anche da quando il club deciderà di comunicare a Luciano Spalletti e al suo staff di una separazione da 25 milioni di euro lordi.

Rivoluzione totale in uscita per l'Inter. Mauro Icardi non è più considerato centrale dalla società nerazzurra: l'Inter ascolterà le offerte per l'argentino e non escluderà, se il giocatore rifiuterà tutte le proposte, di metterlo ai margini della rosa come successo al Jiangsu con Ramires. Marotta e Ausilio non metteranno veti alla Juventus, a patto che venga proposto uno scambio con Paulo Dybala.

Maurizio Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Sul nome di Guardiola continuano a piovere smentite su smentite, mentre Simone Inzaghi continua a non esprimersi e a non dare risposte certe a Claudio Lotito. Sullo sfondo c'è anche il Milan.

Novità sul futuro di Fabio Quagliarella. L'attaccante campano vorrebbe chiudere la carriera al Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del giornale, che spiega come l’attaccante della Sampdoria non sarebbe rimasto indifferente di fronte all’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un suo ritorno in maglia azzurra: fresco di titolo di capocannoniere, ha grande voglia di riscatto proprio in terra napoletana.

Futuro altrove per Radja Nainggolan? Il gol Champions è stato del Ninja ma il domani del belga non è ancora scontato. Antonio Conte deve ancora decidere se puntare su di lui. Anche perché è reduce dal no ricevuto quando allenava il Chelsea e l'ago della bilancia pende dalla parte dell'addio. Dove? Tra le ipotesi c'è la Cina, ma è tutto da verificare se accetterà.

La Juventus può mettere Paulo Dybala sul piatto per arrivare a Paul Pogba. La Joya piace al Manchester United, ma i bianconeri vorrebbero piazzare anche Alex Sandro. Sono due che piacciono al tecnico Solskjaer e che peraltro non sarebbero rivali Champions della Juve, visto che i Red Devils giocheranno in Europa League. Il terzo nome possibile all'interno della trattativa potrebbe essere quello di Joao Cancelo mentre la rivale più accreditata nella corsa al Polpo sarebbe il Real Madrid.

Il Bologna sta già studiando i rinforzi per il futuro, 4-5- giocatori da inserire in rosa. Due difensori, un centrocampista centrale e una prima punta. Tra i nomi caldi ci sono Roberto Inglese, che tornerà al Napoli dal prestito al Parma, e di Simone Zaza che piace proprio al tecnico serbo. Poi le conferme: Orsolini, Soriano, Sansone e Dijks.