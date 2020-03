Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 marzo

vedi letture

MILAN E RANGNICK SEMPRE MENO VICINI. IDEA SCAMBIO PAREDES-PAQUETA. JUVE, PER FERRAN TORRES CONCORRENZA SPIETATA, TORNA IL SOGNO MARCELO. GRANDI MOVIMENTI IN CASA INTER: DA KUMBULLA A TOLISSO, TUTTE LE TRATTATIVE. FIORENTINA, CHIESA VERSO LA PERMANENZA E OBIETTIVO FLORENZI. NAPOLI-ZIELINSKI, RINNOVO VICINO. NAINGGOLAN, UN ALTRO ANNO A CAGLIARI IN PRESTITO? LA ROMA PROVA A TRATTENERE MKHITARYAN

Il Milan e Ralf Rangnick oggi sono più lontani. Nonostante gli accordi presi lo scorso dicembre e nonostante la presenza di penali bilaterali nel caso in cui, una delle due due parti, per qualsiasi motivo, voglia tirarsi indietro. Nonostante Gazidis avesse deciso di affidargli il progetto rossonero a medio-lungo termine e nonostante lo stesso Rangnick fosse già al lavoro per pensare il nuovo Milan. Riferisce così Sky Sport, nel suo punto sul futuro della panchina rossonera. Il coronavirus e l'impossibilità di programmare la prossima stagione sarebbero le cause del raffreddamento.

Non solo Juventus, Barcellona e Real Madrid, anche il Liverpool è entrato di prepotenza nella corsa a Ferran Torres. I Reds avrebbero infatti messo nel mirino il giovane talento del Valencia, pronti a inserirsi nella complicata trattativa per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. Si prospetta così, a detta del tabloid, una vera e propria asta internazionale per l'esterno d'attacco classe 2000.

Rinnovo di contratto vicino per Piotr Zielinski, che sta limando gli ultimi dettagli tramite il proprio agente per arrivare all'intesa definitiva con il Napoli. La volontà del giocatore è sempre stata quella di restare e quella del club di blindarlo anche in vista del futuro. All'interno del nuovo accordo verrà inserita una clausola da 100 milioni di euro, con il calciatore che passerà a percepire un ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione che, nel tempo, raggiungerà i 3,5.

Henrikh Mkhitaryan vuole restare alla Roma e la trattativa potrebbe essere facilitata proprio dalla sua volontà. Il giocatore è disposto ad abbassarsi l'ingaggio per rientrare nei parametri del club giallorosso, ma prima Petrachi e Raiola dovranno provare ad abbassare le pretese dell'Arsenal che chiede 24 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il budget per il suo acquisto è di 20 milioni di euro comprensivi di bonus, considerato che l'armeno ha già compiuto 31 anni e la linea guida societaria è quella di investire su profili giovani. L'ipotesi del rinnovo del prestito potrebbe prendere corpo solo nel caso in cui i Gunners decidano di prolungare l'accordo almeno di un anno per evitare di perderlo a parametro zero nell'estate successiva.

In previsione della partenza di Diego Godin, che potrebbe andare in Premier League, l'Inter valuta due profili per sostituirlo nella difesa a tre di Antonio Conte. Il primo nome è quello di Marash Kumbulla dell'Hellas Verona, un investimento valido per il presente e per il futuro. Il centrale 20enne piace a molti club in tutta Europa, con il Chelsea pronto a mettere sul piatto fino a 23 milioni di euro. L'alternativa è Jan Vertonghen, esperto centrale belga che ha giocato spesso a tre in carriera e che si libererà a parametro zero al termine di questa stagione.

Il cartellino di Ivan Perisic per arrivare a Corentin Tolisso. L'Inter potrebbe intavolare una sorta di scambio, magari con conguaglio minimo in favore del Bayern Monaco, per regalare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. Il Barcellona, intanto, non abbandona la pista che porta a Lautaro Martinez ed è pronto a offrire non solo Coutinho ma anche Semedo per arrivare all'argentino. Radja Nainggolan, passato in estate in prestito secco dall'Inter al Cagliari, potrebbe restare un altro anno in Sardegna con la stessa formula.

Victor Moses potrebbe essere riscattato dall'Inter ma solo se il Chelsea farà uno sconto ai nerazzurri rispetto ai 12 milioni previsti nel diritto di riscatto. Molto probabile che il Chelsea accetti, per due motivi: il primo è che il nigeriano non rientra nei piani di Lampard; il secondo riguarda invece la durata del suo contratto con i londinesi, con la scadenza fissata per il 30 giugno 2021.

Alessandro Florenzi è pronto a dire definitivamente addio alla Roma. Il giocatore non tornerà infatti a vestire la maglia giallorossa dopo il prestito al Valencia. Difficile comunque che resti in Spagna, con la Fiorentina che aspetta, pronta a fare una mossa per portarlo a Firenze a partire dalla prossima stagione.

Federico Chiesa è ogni giorno più vicino al rinnovo e alla permanenza alla Fiorentina almeno per un'altra stagione. Il giovane attaccante può diventare un punto di riferimento per gli altri talenti della rosa e con l'Europeo slittato al 2021, potrebbe convincersi a restare per giocare con continuità e arrivare al massimo della forma all'appuntamento con la maglia azzurra. Commisso è già pronto ad offrire al ragazzo un ingaggio da top player, dimostrando ulteriormente grandi ambizioni, fondamentali per convincere il ragazzo a proseguire nella propria esperienza a Firenze.

La Juventus sarebbe interessata a ingaggiare Marcelo, una delle stelle del Real Madrid. Nell'attesa che riprenda il calcio giocato, l'attenzione dei club e degli appassionati si sposta sulle possibili mosse di mercato per la prossima stagione. I campioni d'Italia sarebbero sulle tracce del brasiliano, che ha un contratto fino al 2022 ma non ha trovato la giusta continuità e presenza in squadra. Per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni. A spingere per un possibile arrivo di Marcelo in casa bianconera anche l'ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo.

In attesa di capire quale sarà il futuro a breve termine della Serie A, la Roma in previsione futura si è attivata per riportare a casa uno dei prodotti del suo settore giovanile: Davide Frattesi, ceduto al Sassuolo alcune stagioni fa. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club capitolino vuole infatti riprendersi il giovane centrocampista, ora in prestito all’Empoli, sfruttando il diritto di recompra previsto sul contratto stilato con il club neroverde. Contestualmente la società emiliana vorrebbe trattenere Gregoire Defrel arrivato in prestito dai giallorossi la scorsa estate.

Possibile scambio tra il Milan e il Paris Saint Germain. Il club rossonero è sempre più intenzionato a lasciar partire Lucas Paquetà, che sarebbe merce di scambio con i francesi nell'operazione che potrebbe portare Leandro Paredes a Milano.