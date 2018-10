Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riporta Sport, non ci sarebbe soltanto l'Inter sulle tracce di Ezequiel Palacios del River Plate. Anche Barcellona e Real Madrid sarebbero sul giocatore. Il quotidiano catalano riporta che l'Inter sarebbe disposta a pagare la clausola di 15 milioni e lasciarlo in prestito al River fino all'estate.

La Gazzetta dello Sport ha stilato oggi un borsino dei prezzi dei protagonisti della Serie A. Tra questi anche Milan Skriniar dell'Inter: pagato 35 milioni di euro, sembrava una cifra fuori mercato quella versata per lui alla Sampdoria. Adesso l'Inter, un anno dopo, ne rifiuta 75 dal Manchester United ed è anche pronta a blindarlo.

Gli occhi della Juventus sull'Ajax di Amsterdam, spiega Tuttosport. Non tramonta, semmai si intensifica, l'interesse per Matthijs de Ligt, diciannovenne già capitano del club ajacide. Il centrale difensivo mancino è considerato uno dei migliori prospetti a livello mondiale nel ruolo per il futuro e l'Ajax lo valuta già fior di milioni. Non solo lui: in casa dei lancieri piace anche il centrocampista polivalente, ventuno anni, Frenkie de Jong.

La situazione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan è diventata molto più complicata dopo il ko col Betis. Un altro scivolone, dunque, potrebbe portare all’esonero di Rino. Come riporta La Repubblica, tra le varie ipotesi al vaglio del club rossonero c’è anche quella, apparentemente clamorosa, di un incarico di traghettatore affidato a Leonardo. Soluzione tortuosa perché il brasiliano occupa un posto di primo piano nella dirigenza. Ma è stata presa in considerazione. E potrebbe essere funzionale a un nuovo arrivo in panchina nel giro di qualche settimana. Mai contattato Donadoni, sullo sfondo la figura principale resta Antonio Conte. Affascinante la pista che porta a Wenger: Gordon Singer è tifoso dell’Arsenal, mentre il prossimo amministratore delegato del Milan, Gazidis, ha condiviso tanti anni con il francese a Londra.

Intervistato dai polacchi di Polsat Sport, Piotr Zielinski ha parlato della gara, ma anche del suo rinnovo in azzurro: "Neymar? Vuole sempre il pallone, ma crea vantaggi per la squadra, creando pericoli in continuazione. Sappiamo bene la sua forza, bisogna stargli dietro durante tutta la gara. Il pareggio fa male, certo, la gara ha dimostrato che non siamo inferiori al PSG, abbiamo avuto ottime possibilità di batterli. Ci aspetta la rivincita al San Paolo, e credo che li riusciremo a tenerci i tre punti. Rinnovo? I colloqui sono in corso, vediamo. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo l'accordo".

Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il futuro di Adam Marusic potrebbe essere lontano dalla Lazio. L'esterno classe '92 è infatti finito nel mirino del Borussia Dortmund che però ha un contratto in essere con i biancocelesti che scadrà nel giugno del 2022.

Il futuro di Federico Chiesa - riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera - dipende anche un po' da papà Enrico, che oltre al nome gestisce anche la sua procura. L'ex bomber della Serie A ha ottimi rapporti con l'Inter, che per questo va considerata in pole per l'esterno della Fiorentina. La Juventus, invece, sembra un passo indietro. Certo è che le cose cambiano in fretta, dunque ad oggi impossibile sapere dove sarà il futuro di una delle stelle più brillanti del nostro calcio.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 di Parigi del Torino, ha già praticamente triplicato il suo valore. Pagato 8 milioni di euro in estate, nove presenze, due gol e un assist per adesso in Serie A, è già oggetto e soggetto di interessamenti milionari dalla Premier League. Col Torino che chiede per il ventiquattrenne ex Bordeaux almeno 25 milioni di euro.

CHELSEA, ZAPPACOSTA IN USCITA: A GENNAIO PUO' GIA' SALUTARE LONDRA. PSG, TUCHEL: "CI SERVE UN TERZO CENTROCAMPISTA DI LIVELLO". DE GEA SUL RINNOVO: "NON CI PENSO, MI PUO' DISTRARRE DAL CAMPO". DALLA SPAGNA, CONTE ASPETTA LA CHIAMATA DEL REAL CON LE VALIGIE PRONTE. MAN CITY, DIAZ IN SCADENZA: CI PENSANO REAL E BORUSSIA DORTMUND. LIVERPOOL, MESSI VUOLE PORTARE SALAH AL BARCELLONA. REAL MADRID, OBIETTIVO WILMAR BARRIOS: PRONTI 24 MILIONI DI EURO.

Davide Zappacosta in uscita dal Chelsea. Come riporta The Independent, infatti, i Blues avrebbero inserito il laterale italiano sulla lista dei partenti e già a gennaio l'ex Torino potrebbe quindi salutare Londra. In quest'avvio di stagione, agli ordini di mister Sarri, Zappacosta ha collezionato solamente quattro presenze con 276 minuti giocati.

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, parla già di mercato, ammettendo la necessità di acquistare un centrocampista: "È una priorità perché non possiamo utilizzare sempre Rabiot e Verratti. Abbiamo bisogno di un terzo centrocampista da massimi livelli che sia in grado di giocare nel 4-3-3".

David de Gea svia le domande circa il suo rinnovo di contratto: "L'importante è essere concentrati sul campo e non sui contratti o altri discorsi che possono essere una distrazione. Abbiamo una partita molto importante contro l'Everton e devo pensare a questo e non ad altro". In scadenza a giugno, la posizione contrattuale del portiere spagnolo è un tema di preoccupazione del tecnico del Manchester United José Mourinho.

Secondo quanto riportato da Don Balon, Antonio Conte ha già preparato le valigie in attesa della chiamata del Real Madrid che potrebbe arrivare domani subito dopo la partita contro il Barcellona.

Brahim Diaz, giovane regista del Manchester City, in scadenza con i Citizens alla fine della stagione, è finito nel mirino di Real Madrid e Borussia Dortmund, club che stanno seguendo da vicino la sua crescita nonostante abbia giocato una sola partita contro l'Oxford in Carabao Cup. A riportarlo è ESPN.

Secondo quanto riferito da Don Balon, Lionel Messi avrebbe chiesto alla dirigenza del Barcellona l'acquisto di Mohamed Salah per completare la rosa dei blaugrana. L'argentino è un grande estimatore dell'egiziano e starebbe spingendo per convincere il club a provare ad acquistarlo.

Il Real Madrid guarda in Argentina per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta Marca, i blancos starebbero infatti monitorando il mediano colombiano Wilmar Barrios. Classe '93, Barrios gioca nel Boca Juniors e ha una clausola rescissoria da 24 milioni di euro.