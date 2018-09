Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

LA JUVE MONITORA LA SITUAZIONE DI POGBA. FIORENTINA, POSSIBILE INCONTRO TRA L'AGENTE DI VITOR HUGO E CORVINO, ROMA, RISOLUZIONE CON GANDINI. PINSOGLIO RINNOVA CON LA JUVE, PIATEK FA GOLA AL BORUSSIA DORTMUND. INTER-ICARDI, IL PUNTO SUL RINNOVO. IL FROSINONE PENSA A RASTELLI O ZENGA

Continua a essere in bilico il futuro di Paul Pogba al Manchester United, e la Juventus è sempre spettatrice molto interessata. Il diverbio con Mourinho dell'altro giorno è l'ultimo episodio, ma secondo la stampa inglese già sette settimane fa il centrocampista francese avrebbe chiesto ai Red Devils la cessione. Il tutto, in un incontro con Ed Woodward, vice presidente esecutivo del Manchester, che però gli avrebbe ribadito la sua incedibilità. Un discorso che potrebbe tornare d'attualità considerato l'interessamento non solo dei banconeri ma anche del Barcellona.

Visita particolare per il difensore della Fiorentina Vitor Hugo: il brasiliano infatti quest'oggi ha accolto alla stazione il suo manager Lucas Lages, che starà in compagnia dell'ex Palmeiras per qualche giorno. Possibile che a questo punto possa aver luogo anche un faccia a faccia con il dg viola Pantaleo Corvino.

L'AS Roma e il Dott. Umberto Gandini comunicano di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. AS Roma augura al Dott. Gandini di poter ingaggiare al più presto nuove ed entusiasmanti sfide, ringraziandolo al contempo per l’impegno profuso e i risultati raggiunti durante il suo mandato da Amministratore Delegato del Club.

L’avventura di Carlo Pinsoglio con la Juventus prosegue: per la precisione fino al 2020, data fino alla quale è stato prolungato il suo contratto.

Sei gol nelle prime cinque gare di Serie A. Così Krzysztof Piatek ha già conquistato tutti, non solo i tifosi del Genoa. L'attaccante polacco classe '95 piace molto al Borussia Dortmund, club che starebbe preparando l'assalto all'attaccante del grifone per il mese di gennaio.

Vincere o si cambia. Ultima chiamata per Moreno Longo. La partita del Frosinone contro il Genoa sarà un banco di prova fondamentale per l’allenatore dei ciociari. In caso di risultato negativo il cambio diventerebbe inevitabile. E i nomi valutati, secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, sono in ordine Massimo Rastelli, Davide Nicola e Walter Zenga.

Punto sulla trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. La scorsa settimana, si legge, è andato in scena un faccia a faccia tra le parti con Piero Ausilio che ha presentato un'offerta ufficiale per allungare l'accordo fino al 2023: sei milioni di euro netti a stagione più bonus. Wanda Nara, procuratore del capitano nerazzurro, ha ascoltato e preso tempo.

BARCELLONA, RINNOVA BUSQUETS. CLAUSOLA DA 500 MILIONI. FEKIR, DUELLO TRA CHELSEA E REAL. LIVERPOOL, RINNOVI LONTANI PER MANE' E MILNER. IL BAYERN PENSA A THAUVIN PER IL DOPO RIBERY. RAMSEY NON RINNOVA CON L'ARSENAL.

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha prolungato il contratto con i catalani fino al giugno del 2023. Nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

Duello tra Londra e Madrid per Nabil Fekir: secondo quanto riferito da L'Equipe, Chelsea e Real sarebbero infatti pronti a darsi battaglia per il fantasista 25enne del Lione, vicinissimo in estate a trasferirsi al Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, i dirigenti del Liverpool, nonostante l'importanza di Sadio Mané e di James Milner nella rosa di Klopp, non hanno ancora previsto una accelerata nel prolungamento dei contratti dei due giocatori. Il primo è in scadenza nel giugno del 2021, mentre il secondo ha l'accordo che scadrà nel giugno del 2020.

Secondo quanto riferito da Ouest-France, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato all'attaccante del Marsiglia Florian Thauvin. Il giocatore, che ha iniziato molto bene la stagione in corso, è il principale obiettivo dei bavaresi per sostituire Ribery.

Aaron Ramsey non rinnoverà il proprio contratto con l'Arsenal. I colloqui tra le parti per prolungare l'accordo attualmente in scadenza nel prossimo giugno, sono falliti perché non si è trovato un'intesa sull'ingaggio del giocatore gallese. Senza rinnovo dunque, l'attaccante potrà firmare un pre-contratto con un altro club a partire dal prossimo 1° gennaio. A riportarlo è Sky Sports.