Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVENTUS BLINDA BENTANCUR, PER IL DOPO HIGUAIN SI PENSA ANCHE A ZAPATA, ASSE DI MERCATO CON IL BARCELLONA, CON ICARDI AL NAPOLI MILIK SARA' BIANCONERO. L'INTER PUNTA CASTROVILLI, VIDAL E LOCATELLI, ASAMOAH VERSO IL FENERBAHCE, L'ENTOURAGE SPINGE CAVANI IN NERAZZURRO. MILAN, RANGNICK PENSA A JOVIC E SI METTE IN FILA PER ONANA. IL LIPSIA CHIEDE LO SCONTO PER SCHICK MA LA ROMA DICE NO, GIALLOROSSI INTERESSATI A KEAN. NAPOLI, IL CHELSEA NON MOLLA MERTENS, CAVANI PENSA AD UN CLAMOROSO RITORNO. LA FIORENTINA NON MOLLA PER CARRASCAL. TORINO, OBIETTIVI BONAVENTURA E GAGLIARDINI.

La Juventus è pronta a blindare Rodrigo Bentancur. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per Maurizio Sarri l'uruguaiano è imprescindibile per il futuro e per questo non verrà inserito in nessuna trattativa di mercato. Il tecnico bianconero ripartirà da lui e cercherà di sfruttare la sua duttilità per affidargli le chiavi del centrocampo della Vecchia Signora.

Con Gonzalo Higuain sempre più vicino all'addio al termine della stagione attualmente sospesa, la Juventus si sta guardando intorno per aggiungere una punta in vista del prossimo campionato. Oltre a Milik e Icardi, ai bianconeri piace molto anche Duvan Zapata, esploso letteralmente sotto la guida di Gasperini all'Atalanta. Non solo però, perché in attacco potrebbe arrivare anche un altro rinforzo, con la Vecchia Signora che sarebbe interessata anche a riportare Stephan El Shaarawy in Italia dopo l'esperienza in Cina. A riportarlo è il sito di Sport Mediaset.

Asse di mercato tra Juventus e Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri seguono con interesse sia Arthur che Rakitic e ai blaugrana piacciono molto Pjanic, Bernardeschi, De Ligt e Bentancur. Se per i primi due può però essere intavolato un discorso per quel che riguarda l'olandese e l'uruguaiano la chiusura è totale da parte dei bianconeri, che non cederanno nessuno dei due.

Valzer degli attaccanti sull'asse Parigi-Napoli-Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport Mauro Icardi potrebbe infatti diventare un giocatore del Napoli e a quel punto per la Juventus sarebbe più semplice arrivare ad Arkadiusz Milik, nome in pole per l'attacco bianconeri. Paratici insiste per il polacco: Bernardeschi e Romero sono possibili contropartite.

L'Inter pensa al mercato e a come rinforzare il centrocampo. Il nome di Sandro Tonali è sempre il primo della lista ma non c'è solo il 2000 del Brescia nel taccuino di Marotta e Ausilio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Gaetano Castrovilli, Arturo Vidal e Manuel Locatelli piacciono molto ai nerazzurri e durante la prossima finestra di mercato è probabile che la dirigenza del club milanese possa fare più di un'offerta per potenziare la mediana di Antonio Conte.

Kwadwo Asamoah lascerà l'Inter al termine della stagione attualmente sospesa. Secondo GhanaSoccer.net il suo futuro potrebbe essere in Turchia, con il Fenerbahce che avrebbe preparato un'offerta da 3 milioni di euro per due anni di accordo. Il giocatore guadagnerebbe dunque la stessa cifra percepita attualmente in nerazzurro, prolungando però eventualmente di una stagione l'attuale stipendio visto che con l'Inter l'intesa scadrà nel 2021.

Il Milan proverà a ricomporre la coppia formata da Luka Jovic e Ante Rebic. Insieme all'Eintracht Francoforte hanno fatto benissimo e il serbo nel Real Madrid ha deluso. Per questo, se dovesse arrivare Rangnick, sarebbe lui l'obiettivo numero uno per l'attacco. A riportarlo è Tuttosport.

In passato, Antonio Conte ha spesso provato a portare nelle sue squadre Edinson Cavani. Successe, scrive la Gazzetta dello Sport, ai tempi della Juve quando il Matador era a Napoli, quindi quando Conte era al Chelsea e l’uruguayano già a Parigi. Pure la scorsa estate, da tecnico interista, Conte si interessò a Cavani quando l’operazione Lukaku non era cosa fatta. L’entourage di Cavani, si legge, nelle scorse settimane ha fatto una telefonata all’Inter per proporre il giocatore (accostato in passato a Atletico Madrid e Manchester United) che si svincola a fine stagione, anche se una proposta di rinnovo biennale da parte del PSG non è da scartare del tutto. L’Inter aspetta e valuta, anche perché attualmente Cavani guadagna 12,5 milioni all’anno. Decisamente troppi per le casse nerazzurre. Sullo sfondo resta Dries Mertens, una doppia pista che sarà probabilmente anche legata agli addii. Certo, per la rosea, quello di Alexis Sanchez mentre su Lautaro Martinez esiste più di qualche dubbio a riguardo.

Anche il Milan sarebbe in fila per Andre Onana, portiere dell'Ajax. Il noto giornale olandese De Telegraaf riporta che sul portiere del Camerun oltre ai rossoneri ci sono Chelsea, Tottenham, PSG, Borussia Dortmund e Barcellona, con le ultime due in grande vantaggio rispetto alle altre pretendenti. I rossoneri hanno aperto la caccia al possibile erede di Donnarumma, che potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio in estate.

La Roma non farà sconti al Lipsia per il riscatto di Patrik Schick. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per i tedeschi sono troppi i 29 milioni di euro fissati ma i giallorossi hanno già rifiutato la prima offerta al ribasso da 25 milioni di euro e non faranno regali al club della Red Bull.

Moise Kean potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la bravata di Liverpool obbliga infatti l'azzurro a cercare in fretta il ritorno in A e sulle sue tracce ci sono sia la Roma che il Napoli.

Nonostante De Laurentiis abbia voluto mandare un messaggio a Mertens acquistando la sua maglia per beneficenza pagandola ben 15mila euro, le sirene di mercato per il belga non si fermano, soprattutto quelle provenienti dall'Inghilterra con il Chelsea prontno a mettere sul piatto una ricca offerta. Cosa succederà è difficile da dirsi adesso, anche perché il rinnovo non sembra cosa facile con gli azzurri che si stanno provando a cautelare ravvivando i contatti con Mino Raiola per Moise Kean, in uscita dall'Everton. Ancelotti vorrebbe portarsi in Inghilterra sia Allan che Lozano e non è detto che un'operazione più ampia non possa portare a un maxi scambio che metta tutte le parti d'accordo. Ovviamente con conguaglio in favore del club partenopeo. A riportarlo è Il Corriere di Mezzogiorno.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Edinson Cavani avrebbe due squadre in mente in caso di addio dal PSG a fine stagione: l'Atletico Madrid e lo stesso Napoli. Il Matador è stato vicinissimo agli spagnoli, frenato solo dal mancato accordo con il club francese, mentre gli azzurri non sono mai passati di moda nella mente dell'uruguaiano, rimasto legatissimo alla società di De Laurentiis. Negli ultimi giorni, per lui, si è parlato molto anche di un possibile approdo all'Inter.

TNT Sports conferma le recenti voci di mercato che riguardano l'interessamento da parte della Fiorentina per il centrocampista classe '98 Jorge Carrascal, di proprietà del River Plate ma in prestito al Karpaty. Il giocatore, il cui cartellino è al 90% di proprietà dei Milionarios, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e sulle sue tracce è presente anche l'Ajax.

Il Torino pensa a come rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Tuttosport parla di obiettivi di qualità. I due nomi sono quelli di Giacomo Bonaventura e Roberto Gagliardini. L'interesse dell'Inter per Armando Izzo potrebbe agevolare la trattativa per l'ex Atalanta.

BARCELLONA, IMPOSSIBILE IL RITORNO DI NEYMAR, MA PUNTA ONANA, LO SCHALKE NON PUO' RISCATTARE TODIBO. IL BAYERN VUOLE UPAMECANO. PARIS SAINT-GERMAIN, ALLEGRI SEMPRE IN POLE PER IL DOPO TUCHEL.

"La dura realtà" titola oggi L'Esportiu. Secondo il quotidiano catalano è praticamente impossibile un ritorno di Neymar al Barcellona per la nuova stagione. Questo a seguito della crisi economica generata dallo stop ai campionati a seguito della pandemia da coronavirus. Meno soldi per i trasferimenti, meno soldi per gli ingaggi. Ricordiamo che i giocatori del Barcellona si sono decurtati lo stipendio del 70% e il Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato per 222 milioni nell'estate del 2017 non può permettersi minusvalenze.

L'Eredivisie è definitivamente sospesa a causa della pandemia di coronavirus, ma il calciomercato sembra essere già entrato nel vivo per alcuni club olandesi. Secondo il Telegraaf, il Barça avrebbe contattato ufficialmente l'Ajax per trattare André Onana. Per facilitare l'operazione, i catalani vorrebbero girare al club di Amsterdam alcune contropartite: si parla di Neto (30), Riqui Puig (20), Alex Collado (21) o Carles Aleña (22). Un'offerta di € 35 milioni potrebbe soddisfare le richieste dei lancieri per il portiere camerunese.

Jean-Clair Todibo potrebbe lasciare definitivamente il Barcellona. Il difensore francese a gennaio si è trasferito in prestito allo Schalke 04 e il suo profilo sembra ormai scartato definitivamente dal club catalano. Secondo quanto riportato da Sport lo Schalke 04 non sarà in grado per sopraggiunti problemi economici di riscattare il giocatore per 25 milioni. Spunta l'Everton di Carlo Ancelotti, che è pronto a spendere 20 milioni di euro, più 5 milioni di euro, in modo da arrivare a far recuperare al Barcellona la cifra investita.

Sarà una sessione di calciomercato importante per Dayot Upamecano, difensore classe '98 legato al Lipsia da un contratto in scadenza nel 2021. Nonostante le offerte di Arsenal, Barcellona e Tottenham, il calciatore classe '98 ha le idee chiare sul suo futuro: vuole il Bayern Monaco e ha già chiarito questo aspetto al suo entourage. Non c'è ancora, però, l'accordo sul prezzo del cartellino. Perché il Lipsia, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, è stato piuttosto chiaro: vuole 60 milioni di euro, ovvero i soldi della clausola presente nel contratto. Una cifra, riporta la 'Bild', ritenuta troppo alta dal Bayern, che vuole il giocatore ma non spendere i 60 milioni di euro chiesti. Al lavoro, a questo punto, l'entourage del calciatore, che sta mediano per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, Massimiliano Allegri è il favorito per rimpiazzare al termine della stagione Thomas Tuchel. Il tecnico italiano, si legge, si era offerto al Bayern Monaco che però ha preferito dare fiducia a Hans-Dieter Flicl. Il nome di Allegri è stato accostato anche al Newcastle, in caso il club passasse in mani saudite.