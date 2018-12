Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

BOMBA DALL’INGHILTERRA: ALLEGRI ASPETTA LO UNITED! MILAN: SOGNO CONTE, SI CONTINUA A LAVORARE ALLO SCAMBIO HIGUAIN-MORATA. RAMSEY SI AVVICINA ALLA JUVE, CHE PUNTA ANCHE JAMES RODRIGUEZ. MODRIC-INTER, LA TRATTATIVA SI RIAPRE. IL NAPOLI VUOLE KOUAMÉ PER GIUGNO, LA ROMA WEIGL. ATALANTA-AL HILAL, ACCORDO VICINO PER IL PAPU GOMEZ: L’ULTIMA PAROLA AL GIOCATORE

In casa Milan, racconta La Stampa, si fa sempre più spazio l'idea legata al possibile addio già a gennaio di Gonzalo Higuain. "Passo d'addio" il titolo scelto dal quotidiano che spiega come l'attaccante, a secco da 9 partite, continui ad essere nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri che potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Alvaro Morata. Perché l'affare vada in porto, però, serve il parere vincolante della Juventus che in estate ha prestato il Pipita al Milan a fronte del pagamento di 18 milioni di euro più 36 già pattuiti per il riscatto. Sul Corriere dello Sport si parla invece del futuro di Gennaro Gattuso: il tecnico resta in bilico ma il club non riesce a trovare un'alternativa valida. Il sogno è Antonio Conte che però non intende subentrare in corsa e gli altri profili non convincono. Elliott vorrebbe Leonardo in panchina ma lui rifiuta con decisione.

Nel prossimo mercato di gennaio, il Milan ha intenzione di inserire un altro attaccante nella rosa milanista e nelle ultime ore avrebbero messo gli occhi su Simone Zaza, centravanti che milita nel Torino. A riferirlo è La Stampa.

Come riferisce il Corriere dello Sport - Stadio, il Milan cerca poi un rinforzo a centrocampo e al momento è una corsa a tre: Cesc Fabregas, Alfred Duncan e Jordan Veretout. Leonardo vorrebbe infatti fare un tentativo con la Fiorentina per il centrocampista francese, nonostante la società viola non abbia né intenzione né voglia di cederlo. Veretout ha quelle caratteristiche che tanto farebbero comodo al diavolo, e la dirigenza sta valutando se spendere la cifra superiore ai 25 milioni che chiede la Fiorentina per trattare. La pista non è ancora calda ma Leonardo ha manifestato più volte l'interesse per il francese e vorrebbe proporre una formula che prevederebbe l'obbligo di riscatto in estate.

Cesc Fabregas è vicinissimo alla rescissione con il Chelsea. Lo scrive il quotidiano Marca secondo cui lo spagnolo sta lavorando all'addio al Chelsea che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. A quel punto Fabregas potrà sposare senza problemi di sorta un nuovo progetto, senza dover aspettare il prossimo giugno. Su di lui c'è da tempo il Milan, anche se il Monaco sta cercando di superare i rossoneri forte del grande rapporto di amicizia fra il giocatore e il tecnico Thierry Henry.

La Juventus vuole Aaron Ramsey. La notizia non è nuovissima, ma lo sono le cifre raccolte da TMW per il contatto: 7,5 milioni di euro netti all'anno, con possibilità di un quinquennale sulle orme di Khedira ed Emre Can. Il gallese è intricato da un possibile trasferimento in Italia, anche più di Germania o Francia: le altre proposte sono quelle di Bayern Monaco (praticamente identica a quella bianconera) e di Paris Saint Germain, con i francesi che hanno offerto addirittura 9 milioni di euro. Le preferenze però sono Serie A oppure Liga, quindi la Juve è attualmente fiduciosa per un possibile arrivo del centrocampista dell'Arsenal.

Non solo Ramsey. Secondo Tuttosport la Juventus in vista di giugno cercherà anche un secondo centrocampista. Il primo nome resta quello di Paul Pogba, ma nella lista bianconera ci sono anche altri profili di spicco. Uno di questi, racconta il quotidiano, è quello di James Rodriguez, trequartista colombiano che in estate dirà addio al Bayern Monaco dopo due anni di prestito dal Real Madrid. E il grande rapporto instaurato con Jorge Mendes, suo agente, potrebbe facilitare l'operazione.

Secondo quanto riportato dal Times prende sempre più piedi l'ipotesi Massimiliano Allegri sulla panchina del Manchester United. Il tecnico livornese è in ballottaggio con Mauricio Pochettino e sempre secondo la stampa d'Oltremanica si starebbe portando avanti con il lavoro prendendo lezioni di inglese.

Juventus, Barcellona, Real Madrid, PSG e Lipsia. Tante e diverse le squadre che nelle ultime settimane si sono messe in contatto con Jean-Clair Todibo e col suo entourage. Ma secondo Tuttosport i bianconeri sono in vantaggio rispetto alle concorrenti, col difensore finito fuori rosa al Tolosa che domenica, nel giorno del suo 19esimo compleanno, prenderà una decisione sul suo futuro. Il suo contratto in scadenza nel giugno 2019 gli permette infatti di accordarsi con altri club già a gennaio e la Juve come detto è molto avanti, tanto che potrebbe trattare il suo arrivo già nelle prossime settimane se dovesse arrivare l'ultimo ok. La concorrente più accreditata, oggi, sembra però il Lipsia che sul piatto metterebbe un posto da titolare nell'immediato.

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia sul mercato. Fra i tanti nomi in ballo fra Paratici e Marotta, scrive Tuttosport, c'è sicuramente quello di Francisco Trincao, attaccante che si sta mettendo in grande luce con lo Sporting Braga. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma è facile immaginare un suo addio già nelle prossime settimane. O al massimo mesi. Base d'asta? Si parte da 20 milioni di euro, ma con 16-18 si può chiudere.

La Juventus, scrive Tuttosport, sta seguendo con attenzione le prestazioni di Cristian Romero, difensore argentino del Genoa. Il classe '98 ex del Belgrano ha esordito in Serie A proprio contro i bianconeri che ora valutano il suo nome oltre a quelli noti di De Ligt dell'Ajax e Todibo del Tolosa.

No al rinnovo proposto da Florentino Perez e tentazione Inter per Luka Modric. La notizia è stata data ieri in Spagna da Telemadrid e rilanciata da AS, secondo cui il centrocampista croato avrebbe sul tavolo l'offerta nerazzurra da 10 milioni a stagione per due anni, per poi andare in Cina. A questo punto - come spiega il quotidiano madrileno - il Real Madrid potrebbe essere costretto a cedere il Pallone d'Oro in estate per non vederlo lasciare la Spagna a zero euro dopo un anno, visto che la scadenza attuale cade nel giugno 2020.

Il Paris Saint-Germain ha contattato Joao Miranda nelle scorse settimane. I parigini cercano un difensore esperto per gestire le rotazioni dei centrali di difesa, con il brasiliano come possibile soluzione: il problema – secondo quanto raccolto da TMW - sta però nella lunghezza del contratto, perché l'offerta sarebbe di soli sei mesi, mentre la richiesta sarebbe di almeno 18. C'è poi il Flamengo, che però ha formulato un'offerta troppo bassa, oltre a non incontrare le speranze del difensore che è stato gratificato dal sondaggio del PSG.

Christian Kouamé è il sogno di mercato del Napoli, ma col Genoa la strada è in salita. Al club di De Laurentiis piace tanto l'attaccante ivoriano, classe '97, ma non è avvenuto ancora nessun incontro col club grifone e neppure è stato pianificato per portare avanti il discorso. La trattativa, dunque, è ancora tutta da avviare. La valutazione del calciatore da parte di Preziosi è sui venti milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il nome di Julian Weigl è uno dei profili maggiormente seguiti dalla Roma in vista di gennaio. Il ds Monchi da tempo è sulle tracce del giocatore del Borussia Dortmund e nelle scorse ore, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe formulato una proposta basata sul prestito per quello che era considerato, fino a pochi mesi fa, un novello Sergio Busquets. Ma il club tedesco, su consiglio del tecnico Lucien Favre, ha chiuso a questa possibilità rispedendo al mittente la proposta.

Manolo Gabbiadini resta il primo nome di Corvino per rinforzare l'attacco della Fiorentina a gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione il Southampton, proprietario del cartellino dell'italiano, sta valutando la possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro e per il giocatore sarebbe già pronto un lungo contratto in modo da spalmare i 2,5 milioni a stagione che percepisce attualmente dal club inglese.

Aggiornamenti sul futuro di Alejandro 'Papu' Gomez. Secondo quanto raccolto da TMW, l'accordo tra Atalanta e Al Hilal è sempre più vicino e adesso sarà quindi il giocatore a doversi pronunciare sull'offerta del club arabo. Intanto, l'Al Hilal ha chiuso per Milos Degenek, difensore australiano della Stella Rossa. Pagata la clausola da 3 milioni di euro.

L'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna sembra sempre più ai titoli di cosa e la sensazione è che dopo la sfida contro il Napoli possa partire la rivoluzione. C'era anche l'ipotesi di mandare Magnani in panchina al San Paolo ma la società ha stoppato tutto. Saputo non vuole pagare tre allenatori e per questo è stato allertato Donadoni, ancora sotto contratto con i felsinei, che però piace al Milan. A riportarlo è il Corriere di Bologna.

Fabio Borini-Shenzhen. c'è l'accordo. Come anticipato ieri da TMW, il laterale in uscita dal Milan dovrebbe firmare un triennale da 5 milioni netti a stagione col club cinese. Ai rossoneri per il suo cartellino sono stati offerti 7,5 milioni, ma Leonardo ne vuole almeno 10. Si tratta, ma filtra ottimismo.

A gennaio, si legge su Il Messaggero, l'entourage di Lucas Leiva è atteso a Roma, dove incontrerà la dirigenza della Lazio per discutere del rinnovo di contratto. In casa biancoceleste c'è un po' di ansia sulla questione dopo i rimandi dei mesi scorsi, anche se la scadenza al 2020 e l'opzione attivabile fino al 2021 lascia margine di manovra. Ad ogni modo, nelle prossime settimane, la Lazio proverà ad allungare ulteriormente il legame col brasiliano.

Emiliano Viviano, secondo quanto raccolto da TMW, è pronto a tornare in Italia. Alla SPAL. Previsto incontro tra la società e Claudio Vigorelli, agente del portiere attualmente in forza allo Sporting CP, giorno 2 gennaio. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Vigorelli intanto è a lavoro per convincere il club portoghese a coprire parte dell’ingaggio, condizione imprescindibile per l’approdo di Viviano alla SPAL. Filtra comunque ottimismo perché lo Sporting andrebbe comunque a risparmiare qualcosa e consentirebbe al calciatore di trovare spazio altrove. Viviano-SPAL, a lavoro per limare i dettagli...

Sirene cinesi per il centrocampista del Genoa Sandro. Ci pensa concretamente, secondo quanto raccolto da TMW, il Bejing Renhe. Interessamento cinese per il calciatore già arrivato anche al Genoa, Sandro più di un’idea. La Cina chiama, il Bejing Renhe punta Sandro. E sullo sfondo il Guangzhou Evergrande...

UFFICIALE: La Lazio ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto di Brayan Andrés Perea Vargas. Il colombiano, in cinque anni e mezzo in biancoceleste, ha segnato un solo gol in campionato.

IL PSG INCONTRA IL PADRE-AGENTE DI ISCO, INTANTO IL REAL CHIUDE PER LA STELLINA BRAHIM DIAZ. BANEGA RIFLETTE SULLA PROPOSTA DELL’ARSENAL. L’EX MILAN STAM RIPARTE DALLO ZWOLLE, JOE COLE TORNA AL CHELSEA

Il Paris Saint-Germain sfida la Juventus per Isco. As, attraverso indiscrezioni provenienti dalla Francia, parla addirittura di un incontro tra il padre-agente del trequartista del Real Madrid, Paco Alarcón, e il patron dei francesi Nasser Al-Khelaifi per impostare le basi della trattativa. Tuttavia, ricorda il quotidiano spagnolo, l'alto costo del cartellino di Isco rende quest'operazione molto complicata alla luce dei paletti imposti al PSG dal Fair-Play finanziario.

Il Real Madrid è ad un passo dall'annuncio dell'arrivo di Brahim Diaz dal Manchester City, tanto che il quotidiano Marca titola "Acuerdo inminente". L'intenzione dei blancos è quella di presentarlo la prossima settimana, con i club che stanno lavorando ad un accordo da 15 milioni più bonus.

Il quotidiano catalano Sport riparte ovviamente dall'arrivo al Barcellona di Jeison Murillo dal Valencia. "Murillo y pueden caer mas", il titolo di prima che spiega come oltre al colombiano ex Inter i blaugrana potrebbero chiudere anche altri colpi a gennaio. Molto, in tal senso, dipenderà dalle eventuali richieste di cessione da parte dei giocatori che hanno avuto poco spazio nel girone d'andata.

"Neymar o Mbappé a tiro del Madrid", titola il quotidiano AS. Il PSG, si legge, deve riuscire a trovare 90 milioni di euro di ingressi per non incorrere nelle sanzioni del Fair Play Finanziario e per farlo dovrà probabilmente vendere qualche giocatore già a gennaio. E il Real Madrid, non da oggi, sarebbe ben felice di 'aiutare' i francesi prendendo uno dei due talenti dell'attacco di Tuchel.

Ever Banega in questi giorni sta riflettendo sull'offerta dell'Arsenal. Una proposta importante, con Unai Emery che vorrebbe portarlo a Londra perché lo conosce bene ed è sicuro che l'argentino potrà essere molto utile alla causa gunners. Però, secondo quanto raccolto da TMW, il giocatore in queste ore non ha ancora esaurito le sue riflessioni. A Siviglia si trova benissimo e, ancora scottato dalla poco felice avventura all'Inter, non è sicuro al 100% di lasciare nuovamente l'Andalusia. I contatti comunque vanno avanti, anche se la chiusura non è imminente così come scritto in Inghilterra in queste ore.

UFFICIALE - L'ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam, è il nuovo allenatore del PEC Zwolle in Olanda.

UFFICIALE - Dopo l'esperienza negli USA Joe Cole torna in Inghilterra. L'ex centrocampista, torna al Chelsea dove ricoprirà il ruolo di allenatore delle squadre giovanili.