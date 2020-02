Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

ROMA, RISCATTATI MANCINI DALL'ATALANTA E VERETOUT DALLA FIORENTINA. UFFICIALE ANCHE IL RISCATTO DI CARLES PEREZ. MILAN, GABBIA RINNOVA FINO AL 2024. NAPOLI, GATTUSO HA CONVINTO DE LAURENTIIS: DOPO IL BARCELLONA POSSIBILE CONFERMA. MILIK CHIEDE 5 MILIONI ALL'ANNO PER RINNOVARE E NON VUOLE LA CLAUSOLA, ZIELINSKI INVECE PUO' PROLUNGARE CON GLI AZZURRI. LAZIO, MINALA VA IN CINA: PRESTITO AL QINGDAO HUANGHAI. SAMPDORIA, SI COMPLICA IL RINNOVO DI LINETTY

Nella relazione semestrale della AS Roma il club giallorosso ha ufficializzato il riscatto di Gianluca Mancini, acquistato in estate dall'Atalanta, e di Jordan Veretout prelevato dalla Fiorentina. "Le condizioni contrattuali per la trasformazione dell'acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini si sono verificate" si legge nella nota originale del club capitolino.

È uscito il comunicato dell'AS Roma riguardante la relazione semestrale della società. Con questo documento, la società giallorossa ha reso ufficiale il riscatto di Carles Perez dal Barcellona per 11 milioni più eventuali 4,5 di bonus. Questo il testo originale: "Si comunica l'acquisto a titolo definitivo di Carles Perez Sayol dall'FC Barcelona, per una parte fissa di 11 milioni di euro ed una parte variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, legata a bonus realtivi al raggiungimento di determinati risultati sportivi".

E' ufficiale il prolungamento di contratto del giovane difensore Matteo Gabbia col Milan. A comunicarlo è lo stesso club rossonero attraverso un comunicato: "AC Milan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2024. Matteo, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, continua la sua storia con la maglia rossonera!".

Nuove conferme per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la bella prestazione del Napoli contro il Barcellona avrebbe convinto ulteriormente Aurelio De Laurentiis, pronto a continuare con Ringhio in panchina anche nella prossima stagione.

Il Mattino fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e per ora non ha intenzione di firmare il prolungamento. La richiesta è di cinque milioni di euro all'anno e non vorrebbe inserire la clausola rescissoria da 90 milioni di euro che gli è stata proposta. L'orientamento è quindi quello di non continuare l'avventura in azzurro.

Piotr Zielinski potrebbe ritornare a essere centrale nel progetto Napoli. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2021 ma è possibile un ritocco contrattuale - ora guadagna 2,1 milioni di euro - con un prolungamento. Come spiega Il Mattino manca ancora un accordo, ma ai primi di marzo c'è in agenda un contatto fra le parti per capire se ci sono i margini per la firma.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 31/12/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Marie Minala al club cinese Qingdao Huanghai F.C..

Si sta complicando il rinnovo di Karol Linetty. Come spiega Il Secolo XIX spiega come fra il giocatore e il club ci siano circa 300 mila euro di differenza: la Sampdoria vuole raddoppiare l'ingaggio fino a qui percepito, ma l'agente rilancia. Il rischio è lo stallo della trattativa a sedici mesi dalla scadenza contrattuale. La Samp ha pagato Linetty 3,1 milioni di euro nell'agosto del 2016.

PARTIZAN, RISCATTATO SADIQ DALLA ROMA. CSKA MOSCA, PRESO LO SVINCOLATO ANITA. AMIENS, IL GIOVANE LAHNE VA IN PRESTITO ALL'OREBRO

All'interno della relazione semestrale della AS Roma, all'interno della quale si comunica il riscatto di Mancini e Veretout, si trova notizia del riscatto dal Partizan Belgrado di Umar Sadiq. "Il Partizan - si legge - ha esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, a fronte di una commissione fissa di 1,75 milioni di euro, nonché del 10% del prezzo di vendita superiore a 1,85 milioni di euro, eventualmente guadagnato in caso di trasferimento futuro".

Colpo del CSKA Sofia. Il club bulgaro ha annunciato l'arrivo di Vurnon Anita, centrocampista classe 1989. L'ex Ajax e Newcastle era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Leeds.

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Amiens ha annunciato la cessione in prestito del diciottenne svedese Jack Lahne. Il giovane attaccante si trasferirà all'Orebro fino al termine della stagione.