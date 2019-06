Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE-DE LIGT, CI SIAMO; SCAMBIO CON LA ROMA: SPINAZZOLA PER PELLEGRINI. IL CITY NON MOLLA KOULIBALY, COLPO THEO HERNANDEZ PER IL MILAN. INTER OTTIMISTA PER LUKAKU, INTANTO BRAZAO, SENSI E AGOUME. PETRACHI ALL'ASSALTO DEL BETIS: OBIETTIVI BARTRA E PAU LOPEZ. FIORENTINA: SALUTA LAFONT, ARRIVA BENNACER. BIAVA NUOVO DS DEL TORINO

Juventus

Fabio Paratici ad Amsterdam con Mino Raiola. Un blitz per chiudere l'affare, spiega La Stampa: la Juventus è in Olanda per chiudere l'arrivo di Matthijs de Ligt, operazione senza precedenti. 70 milioni di euro all'Ajax, clausola da 150 milioni per il giocatore: proprio in queste ore il viaggio per definire l'accordo, all'olandese 8 milioni all'anno più 4 di bonus.

Due giorni di attesa, poi Adrien Rabiot sarà un nuovo calciatore della Juventus: escluso un accordo per rimanere al PSG, la strada che porta al bianconero sembra essere davvero spianata. Secondo Tuttosport, ci sono ormai poche cose che possono andare storte, col francese che potrebbe sfruttare al meglio le qualità tecnica e la capacità di inserimento nel nuovo modulo di Sarri.

Affare fatto tra Juventus e Roma: bianconeri e giallorossi, secondo quanto riferito da Sky, hanno definito uno scambio sulle fasce. Da un lato il classe '99 Luca Pellegrini, che si trasferirà a Torino; nella Capitale, invece, andrà Leonardo Spinazzola. Trovata l'intesa tra i club, per un affare da 25 milioni di euro, con un conguaglio da 10 in favore della Juventus, manca soltanto quella definitiva sugli ingaggi dei due giocatori.

La Juventus e Gianluigi Buffon si ritrovano, la settimana prossima può essere quella decisiva. Secondo quanto raccolto da TMW, l'offerta dei bianconeri prevede uno stipendio da 2,5 milioni all'anno (per un anno) come parte fissa, più bonus che dovrebbero portare l'ingaggio totale a 4 milioni. Nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca per il clamoroso ritorno.

Napoli

Il Napoli si appresta a fare della coppia Manolas-Koulibaly un vero muro difensivo, ma il Manchester City resta alla finestra per il senegalese ed è pronto a formulare un'offerta da 100 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i partenopei non hanno intenzione di cedere il giocatore ma tutto sarà più chiaro tra circa un mese: se la società azzurra riuscirà a vendere i vari Inglese, Ounas, Verdi, Hysaj e Mario Rui, oltre al già partente Diawara, allora sarà più semplice dire no agli inglesi, altrimenti tutto potrebbe riaprirsi.

Milan

Theo Hernandez è ormai a un passo dal Milan. Il terzino francese del Real Madrid, secondo Marca, firmerà un contratto di sei anni con il club rossonero e sosterrà le visite mediche lunedì prossimo. Accordo raggiunto tra i due club: il Milan verserà nelle casse degli spagnoli circa 20 milioni, il Real non avrà opzione di riacquisto per il classe 1997.

Con Theo Hernandez che si avvicina sempre di più al Milan un altro giocatore, un altro terzino sinistro, potrebbe lasciare i rossoneri tra qualche settimana. Il nome è quello di Ricardo Rodriguez e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo svizzero porterà nelle casse del club di via Aldo Rossi 15 milioni di euro.

Dopo il no ricevuto negli scorsi giorni per Lucas Torreira, salgono le quotazioni di Praet in chiave Milan. In cima alla lista a questo punto c'è proprio il centrocampista della Sampdoria, pupillo di Giampaolo che però andrà strappato a Ferrero. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Inter

La settimana prossima sarà importante per il possibile approdo all'Inter di Romelu Lukaku. Terminata la questione legata alle plusvalenze, si tornerà a trattare col Manchester United per l'attaccante belga. Al momento i nerazzurri hanno proposto un prestito oneroso da 10 milioni di euro valido per 24 mesi con riscatto obbligatorio fissato a 60 milioni. I Red Devils sono d'accordo sulla formula ma non sul valore dell'affare. I tempi non saranno brevi ma l'Inter è ottimista. Nei prossimi giorni Pastorello parlerà con il club inglese per fargli capire quanto, il suo assistito, sia interessato ad approdare al Suning Center. L'Inter ha provato a inserire Nainggolan o Icardi nella trattativa, ma la risposta freddina dello United ha spostato l'attenzione su un affare cash. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Si avvicina l'addio all'Inter perDalbert Henrique: stando a quanto riferisce Tuttosport, il Lione si è avvicinato alla richiesta dell'Inter per il giocatore, pari a 20 milioni di euro. L'offerta francese sarebbe per il momento di 18 milioni di euro e l'accordo dunque è dietro l'angolo: inutile dire che sarebbe una cessione molto importante per i nerazzurri, che a dispetto della stima di Spalletti per il brasiliano non hanno puntato con convinzione sull'ex Nizza.

Fumata bianca nella trattativa tra Inter e Sassuolo per l'arrivo in nerazzurro del centrocampista Stefano Sensi. È stata infatti definita l'operazione tra le parti, con il giocatore classe '95 che martedì prossimo sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi anni. Si chiude anche la piccola telenovela di mercato legata a Lucien Agoume. Il giovane centrocampista francese, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti firmato in queste ore il contratto che lo legherà all'Inter.

Roma

Per la Roma sono diventate quasi favorevoli le condizioni per provare il colpo Gonzalo Higuain. La Juventus è pronta a lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso da 12 milioni di euro e i giallorossi hanno la possibilità di rimpiazzare Dzeko con un'altra punta di grande esperienza, anche internazionale. Qualcuno aveva posto dei dubbi sull'entità del contratto del calciatore, ma di fatto, la differenza con il bosniaco è di "soli" due milioni: 11 lordi contro 13, niente di impossibile dunque.

Possibile doppio colpo in arrivo dal Real Betis per la nuova Roma targata Petrachi. Il nuovo ds giallorosso ha incontrato l'agente di Marc Bartra riscontrando il favore del calciatore ed è pronto anche per stringere intorno al nome di Pau Lopez. Il dirigente romanista ha messo sul piatto 20 milioni (18+2 di bonus) per il portiere che andrebbe a sostituire Olsen e un prestito da 2 milioni di euro più riscatto fissato a 15 per il difensore. In realtà agli andalusi interesserebbe anche Daniele Verde, l'anno scorso in prestito al Valladolid. Potrebbe rivelarsi una strada utile per abbassare le eventuali pretese degli spagnoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Ionut Nedelcearu, classe 1996 che milita in Russia, all'Ufa, è pronto per sbarcare in Italia. Confermati i rumors in terra rumena delle ultime ore, la Roma ha limato i dettagli per il Nazionale Under 21 rumeno. All'Ufa, secondo quanto raccolto da TMW, andranno 4 milioni di euro, cifra che pareggia la cessione record per il club di Oblyakov allo Spartak.

Lazio

65 milioni, 5 di bonus e Layvin Kurzawa: è l'ultima proposta arrivata da Parigi per Sergej Milinkovic-Savic, il più ambito dei gioielli della Lazio. Stando al Messaggero rimbalzano dalla Francia voci di un affondo sempre più convinto da parte dei parigini, che provano a forzare la mano al club biancoceleste, il quale allo stesso tempo sembra non avere particolare fretta.

Fiorentina

Alban Lafont è a un passo dal Nantes. Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it. il portiere francese firmerà con i Canarini entro il fine settimana. Il giocatore classe '99 tornerà in Ligue 1 dopo un solo anno in Serie A con la formula del prestito biennale.

Ismael Bennacer sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Come riporta il sito francese le10sport.com, il centrocampista algerino avrebbe rifiutato la corte del Lione e si sarebbe già trovato un accordo tra la società viola e l'Empoli, tanto che - continua il media - è possibile che diventi ufficiale già entro il fine settimana nonostante gli impegni del giocatore in Coppa d'Africa con la sua Algeria.

Potrebbe ormai essere diventata una corsa a due quella per Jordan Veretout. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrebbe infatti messo da parte le ipotesi Roma e Lione e rimarrebbero in questo modo il Napoli e il Milan. La Fiorentina, secondo la rosea, preferirebbe mandare il giocatore all'ombra del Vesuvio, anche perché ci sono tre giocatori che interessano a Pradè e Montella. Il primo è Roberto Inglese, seguito da Nikola Maksimovic e Adam Ounas. Almeno uno di questi potrebbe entrare nella trattativa come contropartita ma dovrebbero essere riviste le valutazioni fatte da De Laurentiis: 30 milioni per l'attaccante, 25 per il difensore e 12-13 per l'esterno. Resta in piedi anche la pista rossonera. Il club non avrebbe probabilmente modo di pagare i 25 milioni chiesti dai viola ma potrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Patrick Cutrone, che piace moltissimo a Montella. Nelle prossime ore anche il giocatore deciderà la sua destinazione preferita.

Le altre

Definito l'acquisto di Luis Muriel, l'Atalanta continua a monitorare il mercato in attacco in vista della prossima stagione. Un nome che piace - anche se all'interno del club c'è resistenza perché non convince del tutto - è quello di Joao Pedro del Cagliari. Un'operazione che, secondo quanto raccolto da TMW, potrebbe eventualmente sbloccarsi con l'inserimento del cartellino di Federico Mattiello (ultima stagione in prestito al Bologna ma di proprietà dell'Atalanta), un profilo che piace al club sardo.

Tuttosport fa il punto sul mercato d'attacco del Torino. Il nuovo ds Bava vorrebbe accontentare Mazzarri, che ha chiesto un trequartista per completare il reparto: i nomi sono sempre quelli di Gianluca Caprari e di Simone Verdi. Per entrambi tuttavia c'è una richiesta da oltre 20 milioni di euro, una cifra che al momento i granata non hanno intenzione di spendere.

Il futuro di Erick Pulgar è ancora in bilico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul centrocampista del Bologna si è infatti fatto avanti il Siviglia che sarebbe disposto a pagare la clausola di risuluzione di 12 milioni di euro presente nel contratto del cileno. In tutto questo Sinisa Mihajlovic vorrebbe trattenere il suo mediano e il club farà di tutto per accontentarlo. Per questo la società ha offerto il rinnovo allo stesso Pulgar con la speranza di alzare la clausola, ma la decisione arriverà solo dopo la conclusione della Copa America.

Novità sul mercato del neopromosso Brescia, raccontate da Brescia Oggi: è da registrare un'accelerata forte per quanto riguarda Emanuele Giaccherini, trequartista in uscita dal Chievo Verona. No all'Hellas per il giocatore, ingaggio da 800mila euro trattabili per il giocatore. Davanti, invece, il Clermont chiede 3 milioni per Florian Ayè, attaccante che ha segnato 18 gol in 38 partite lo scorso campionato.

L'Arena fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona: nuovi contatti con l'Atalanta, in corsa ci sono Luca Valzania e altri due giocatori: si tratta del centravanti danese Andreas Cornelius e dell'esterno mancino Akradiusz Reca. La doppia chiusura sembra vicina mentre niente da fare per Marco D'Alessandro che è diretto verso la SPAL.

Brescia Oggi fa il punto sugli obiettivi in difesa del Brescia e spiega che le Rondinelle hanno fatto un tentativo per Aymen Abdennour, centrale difensivo tunisimo classe '89 che avrebbe però rispedito al mittente il primo tentativo. Cellino vorrebbe però rilanciare anche perché il giocatore ex Werder Brema e Monaco è fuori dal progetto Valencia.

Tris di innesti in arrivo per il Sassuolo, spiega La Gazzetta di Modena: arrivano conferme sull'approdo in neroverde d Hamed Traorè dall'Empoli, via Juventus. E non è finita qui: perché in dirittura d'arrivo ci sarebbe anche Francesco Caputo, chiesto direttamente da Roberto De Zerbi. In difesa dentro Andrew Gravillon all'interno dell'operazione Stefano Sensi (oltre al terzino Marco Sala), per un Sassuolo che continua a prendere forma proprio in queste ore.

Le ufficialità di giornata

Daniele Padelli ha prolungato fino al 2020 con l'Inter. Questo il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Daniele Padelli: il portiere classe 1985 ha firmato con i nerazzurri fino al 30 giugno 2020".

FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Tommaso Berni: il portiere classe 1983 ha firmato con i nerazzurri fino al 30 giugno 2020.

Zinho Vanheusden è un calciatore dello Standard Liegi: ha ora anche i crismi dell'ufficialità il passaggio a titolo definitivo del difensore belga dall'Inter ai Rouches, dove Vanheusden ha militato in prestito negli ultimi 18 mesi collezionando 31 presenze con due gol all'attivo. "Il giocatore e il club sono molto felici di proseguire la loro collaborazione", si legge nel comunicato. Vanheusden ha annunciato l'intesa anche con una foto sul proprio profilo Instagram dove si vede immortalato con la maglia numero tre.

La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Gabriel Nascimento Resende Brazao (Uberlandia, Brasile, 5.10.2000) all’Fc Internazionale Milano e l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Andrea Adorante (Parma, 5.2.2000) dall’Fc Internazionale Milano: l’attaccante ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023.

L’U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Tabanelli fino al 30 giugno 2020 con opzione per l’anno successivo.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Massimo Bava, attuale Responsabile del Settore giovanile, assumerà l’incarico di Direttore sportivo del Club dal 1° luglio 2019.

La SPAL ha comunicato che la Major League Soccer, per conto della società statunitense Real Salt Lake, ha esercitato l’opzione per il riscatto a titolo definitivo del centrocampista Everton Luiz Guimaraes Bilher. Il club biancazzurro - si legge - augura al calciatore le migliori fortune professionali.

GRIEZMANN AL BARCELLONA, INIZIA IL COUNT-DOWN. COLPO SARABIA PER IL PSG. TANTE UFFICIALITÀ: RAGGI LASCIA IL MONACO, BABEL TORNA IN TURCHIA, EMBOLO AL 'GLADBACH E VALENCIA CHIUDE LA CARRIERA IN ECUADOR.

Antoine Griezmann diventerà molto presto un nuovo giocatore del Barcellona, anche se ufficiosamente l'accordo tra il francese e il club catalano è stato trovato da tempo. I blaugrana aspettano il primo luglio, quando la clausola dell'attaccante si abbasserà da 200 a 120 milioni di euro, ma potrebbero ricevere un ulteriore sconto qualora riescano a inserire alcune contropartite. Secondo L'Equipe, le due società si sono incontrate nei giorni scorsi per definire i dettagli della trattativa. Siamo ormai ai dettagli, la prossima settimana il Barça annuncerà Le Petit Diable.

Pablo Sarabia al PSG, ci siamo. Come riportato da L'Equipe infatti, il PSG ha raggiunto l'accordo con il giocatore, che firmerà un contratto fino al 2023. L'esterno offensivo attualmente al Siviglia sarà presentato ai tifosi del PSG la prossima settimana.

Il Chelsea ha detto no al Bayern Monaco per Callum Hudson-Odoi. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i bavaresi hanno messo sul piatto 25 milioni di euro per l'esterno offensivo. Una proposta che è stata rispedita al mittente dai Blues.

Non solo Sarabia, il PSG ha già raggiunto da tempo l'accordo con Ander Herrera, che arrivirà a Parigi a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester United. Come riporta L'Equipe infatti, l'ex United firmerà un contratto quadriennale con il PSG.

La cessione di Paul Pogba può creare un vero effetto domino in Europa, soprattutto per quanto riguarda i centrocampisti. Il Manchester United si sta muovendo in attesa di capire quale sarà la decisione del francese, anche se per arrivare ad Ivan Rakitic servono almeno 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport i red devils proveranno l'offensiva per portare il centrocampista croato del Barcellona ad Old Trafford.

Colpo in attacco del Siviglia. Secondo quanto raccolto da TMW, gli andalusi si sono infatti assicurati l'attaccante del PSV Luuk de Jong. Il centravanti olandese sarà pagato 12,5 milioni di euro più bonus e firmerà un quadriennale col club del ds Monchi. Lunedì visite di rito e firma sul nuovo contratto per il capocannoniere dell'Eredivisie 2018-2019.

Le ufficialità di giornata

Antonio Valencia lascia il Manchester United e torna in patria. L'esterno, in scadenza di contratto con i Red Devils, è già stato annunciato dal LDU Quito, club che milita nella massima divisione del campionato di calcio ecuadoriano.

Lo Sporting Lisbona, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno di centrocampo Rafael Camacho. Per il giocatore, classe 2000, si tratta di un ritorno a casa: nato a Lisbona, ha fatto quasi tutta la trafila delle giovanili nei Leões.

Armindo Tué Na Bangna, meglio conosciuto come Bruma, è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Lo ha annunciato il club olandese sui propri canali ufficiali: l'attaccante portoghese di origini guineane, classe 1994, è stato acquistato dal Lipsia.

Caio Lucas Fernandes, esterno offensivo di 25 anni, è il nuovo rinforzo del Benfica. Il brasiliano, ha giocato nelle ultime tre stagioni nell'Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti. L'ex Kashima Antlers ha firmato un contratto fino al 2023.

Sabri Lamouchi è il nuovo tecnico del Nottingham Forest. L'ex centrocampista del Parma, in passato accostato anche a Genoa e Lione, prende il posto di Martin O'Neil. Non sono ancora stati resi noti i termini contrattuali.

Il Borussia Mönchengladbach ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Breel Embolo dallo Schalke 04. Il 22enne svizzero ha firmato un contratto quadriennale con il club, fino al giugno del 2023.

Il portiere Riccardo Piscitelli, classe ‘93, è un nuovo giocatore della Dinamo Bucarest. L’italiano, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Carpi, è stato infatti annunciato dal club romeno attraverso i propri canali ufficiali.

Andrea Raggi a partire dalla prossima settimana sarà calciatore libero da vincoli contrattuali. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Monaco ha reso noto che non rinnoverà il contratto al difensore classe '84 che ha giocato per il club del Principato nelle ultime sette stagioni.

Heurelho da Silva Gomes, noto semplicemente come Gomes, continuerà a vestire la maglia del Watford. L'esperto portiere classe '81 ha rinnovato con gli Hornets per un'altra stagione.

Ryan Babel (32) tornerà in Turchia dopo il prestito in Inghilterra, sponda Fulham. Dopo la sua avventura al Besiktas, l'ex Ajax e Liverpool tornerà in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.