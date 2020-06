Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, DOPO HAKIMI ASSALTO A TONALI E GOSENS. LE CIFRE DEL COLPO. NAPOLI, ANCORA IN BILICO IL FUTURO DI MILIK: C’È LA JUVENTUS. JUVENTUS, ARRIVA LA FIRMA DI ARTHUR. ROMA, ZAPPACOSTA POTREBBE RESTARE IN GIALLOROSSO. LAZIO, AG. IMMOBILE: “PIU’ DI DIECI SQUADRE SU DI LUI”.

Occhio alle fasce per l’Inter. In attesa di concludere questo campionato la squadra di Antonio Conte sta cercando rinforzi per la prossima stagione. Con l’arrivo prossimo di Hakimi, Beppe Marotta sarebbe sulle tracce di un altro giocatore per la corsia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli occhi dei nerazzurri sarebbero puntati su Robin Gosens che l’Atalanta valuta sui 25-30 milioni di euro.

E' fatta per Hakimi Achraf, ma il mercato dell'Inter non si ferma qui. Dopo il colpo per la fascia, Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano forte anche ad un rinforzo a centrocampo. E il preferito si chiama Sandro Tonali, per il quale c'è un vivo ottimismo, rinvigorito dalla totale approvazione del centrocampista del Brescia al progetto di Suning e, dunque, alla destinazione nerazzurra. La Juventus, per ora, resta defilata.

L'affondo. La valutazione che ne fa Massimo Cellino è di 50 milioni di euro, mentre la dirigenza meneghina ha le idee chiare e non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni, massimo 35 considerando anche i bonus. L'assalto al numero 4 delle Rondinelle potrebbe essere finanziato dalle cessioni a titolo definitivo di Perisic e Joao Mario, l'Inter sta ragionando anche su una formula 'alla Barella': prestito con obbligo di riscatto. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.

Achraf Hakimi è il primo colpo dell'Inter per il 2020-21. Il terzino marocchino del Real Madrid, che ieri ha giocato un tempo contro l'Hoffenheim nella sconfitta per 0-4 del Borussia Dortmund, verrà pagato circa 50 milioni di euro dai nerazzurri, comprensivi di bonus per prestazioni individuali e di squadra. Le merengues hanno deciso di cederlo dopo che Zidane non gli ha dato la certezza di un posto da titolare.

STIPENDIO ALLA GODIN - Grazie alla nuova legge inserita nel Decreto Crescita l'Inter pagherà meno tasse rispetto al solito per lo stipendio di Hakimi che sarà equiparato a quello di Godin: 6 milioni di euro più bonus, per un quinquennale.

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Nei giorni scorsi il suo agente David Pantak - che avrebbe già un accordo da 5 milioni di ingaggio con la Juventus - ha fatto visita al Napoli a Castel Volturno per chiarire la situazione e mantenere rapporti cordiali con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con Rino Gattuso. I bianconeri con il club partenopeo non si sono mai palesati e gli interessamenti per l'attaccante polacco che arrivano da Roma, Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle potrebbero porre il Napoli in una situazione di forza per non cederlo alla Juventus. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui però si starebbe aprendo anche un nuovo scenario.

I margini per il rinnovo. Che Milik stia bene a Napoli e adori città e tifosi - si legge sulla Rosea - è un dato di fatto. Solo che in futuro vorrebbe maggior spazio e considerazione e ancora è rimasta qualche scoria nei rapporti con i dirigenti per via di quel feeling della scorsa estate con Mauro Icardi, rimasto incompiuto. La differenza fra domanda e offerta sull’ingaggio fra giocatore e club non è tanta - si discute intorno ai 4 milioni netti a stagione - quello che nell’entourage polacco non vogliono accettare è la clausola di rescissione alta che De Laurentiis vuole mettere nero su bianco: 100 milioni. Milik non vuol restare prigioniero se in futuro il rapporto non funzionasse. Insomma uno spazio di manovra c’è.

Arthur ha firmato con la Juventus! Finalmente ci siamo, il centrocampista brasiliano questo pomeriggio ha messo nero su bianco l'accordo quinquennale coi bianconeri dopo aver superato le visite mediche in mattinata al JMedical. Si attende a breve, quindi, l'ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo dal Barça, che sarà effettivo - lo ricordiamo - soltanto dal 2020-2021. Il classe '96, intanto, è ripartito alla volta di Barcellona.

Il posto da titolare dopo otto mesi potrebbe non essere l'unica novità per Davide Zappacosta, difensore del Chelsea ma in prestito alla Roma. L'ex Torino può rimanere in giallorosso, perché nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra le parti. L'idea dei capitolini è quella di rinnovare il prestito dal Chelsea anche dopo agosto.

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni de Il Foglio Sportivo per parlare del momento d'oro vissuto dall'attaccante della Lazio: “Portarlo al Dortmund, finalista di Champions nel 2013, fu un motivo di grande orgoglio. Un’operazione da 19 milioni, che all’epoca erano tanti. Ciro è una star in tutti i sensi, lo metto al primo posto dei top player e giocatori che ho avuto in 27 anni di carriera. Lui è un ragazzo dai sani principi, generoso e di cuore. Ha costruito una bella famiglia anche grazie agli insegnamenti della sua. Mercato? Tutto può succedere, le squadre interessate a Ciro non si contano sulle dita di due mani, ma adesso è troppo concentrato sulla Lazio e sul sogno Scudetto. In testa c’è anche il pensiero della Scarpa d’Oro, anche se Lewandovski ha fatto molto bene nel finale di stagione”.

CHELSEA, KEPA NON CONVINCE E PUO' ANDARE IN PRESTITO AL VALENCIA: PER SOSTITUIRLO TUTTO SU ONANA. BENFICA, TENTATIVO PER POCHETTINO: CONTATTI AVVIATI, L'ALLENATORE STA VALUTANDO IL PROGETTO. REAL MADRID, BORJA MAYORAL E' NEL MIRINO DI VILLARREAL E VALENCIA. UFFICIALE: MARIO GOMEZ SI RITIRA DOPO AVER RIPORTATO LO STOCCARDA IN BUNDESLIGA. UFFICIALE: HERTHA BERLINO, L'EX CAPITANO FRIEDRICH NUOVO DS. BVB, WATZKE: "NON CI SONO SQUADRE CHE POSSONO PERMETTERSI SANCHO E NON VOGLIAMO VENDERLO".

Caccia al portiere in casa Chelsea. Nonostante l'enorme investimento fatto per Kepa Arrizabalaga meno di due anni fa, i Blues - stando a quanto si legge sul Sunday Express - starebbero pensando di rimpiazzarlo con André Onana, estremo difensore di 24 anni in forza all'Ajax. Kepa potrebbe partire, direzione Valencia, con la formula del prestito biennale.

Dopo le esperienze in Spagna e Inghilterra, il futuro di Mauricio Pochettino in Europa potrebbe proseguire in Portogallo. Stando a quanto raccontato da Record, il Benfica starebbe facendo un tentativo per l'ex manager del Tottenham. I contatti sono già stati avviati, l'allenatore argentino sta varando il progetto che il club lusitano gli ha sottoposto.

L'attaccante Borja Mayoral, 23 anni, in prestito al Levante dal Real Madrid e in passato accostato anche al Milan, sarebbe nel mirino di due squadre piuttosto importanti del campionato: si tratta di Valencia e Villarreal. Questo è quanto scrive AS, sottolineando che il centravanti entrerà presto nell'ultima stagione di contratto: l'accordo è in scadenza nel 2021.

Mario Gomez ha dato ufficialmente oggi l'addio al calcio giocato, con un ultimo grande traguardo che si è regalato con la maglia dello Stoccarda. A 34 anni l'attaccante tedesco, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, ha contribuito alla promozione della sua squadra, tornata a calcare il palcoscenico della Bundesliga anche grazie ai suoi gol. Come l'ultimo, simbolico seppur inutile ai fini del punteggio, messo a segno oggi nel ko col Darmstadt, prima di lasciare il campo nel finale per ricevere un simbolico abbraccio da parte della sua gente. Al termine della gara, Gomez ha così commentato: "È sempre stato il mio sogno dopo una carriera così grande, inimmaginabile, quello di restituire qualcosa allo Stoccarda e concludere qui. Sono estremamente grato al club ed è bello poter dire addio con questo grande successo. Era la mia ultima missione. Oggi ci sono stati uno o due momenti in cui avevo le lacrime agli occhi".

L'Hertha Berlino ha un nuovo direttore sportivo, ed è Arne Friedrich, ex difensore che ha vestito la maglia del club berlinese per 8 anni da calciatore (dal 2002 al 2010) indossando anche la fascia da capitano, e che lavorava in società già in precedenza con il ruolo di Performance Manager. Ad annunciare la sua promozione è stato l'amministratore delegato Michael Preetz. "Siamo lieti di continuare ad avere Arne nella nostra squadra. Come nostro direttore sportivo, sarà il collegamento tra la direzione del club, la squadra di allenatori e la squadra e porterà l'esperienza che ha acquisito come giocatore di successo e con

vari altri corsi di formazione dopo la sua carriera", le sue parole in conferenza stampa.

Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro di Jadon Sancho, giocatore che piace a diversi club europei: "Se Jadon dice che vuole davvero andarsene, il che non è stato finora il caso, e c'è un club che pagherà di conseguenza, ne parleremo", ha detto Watzke. "Ma non credo che Jadon voglia andarsene o che ci sia una squadra pronto a pagare tale cifra. Noi non vogliamo venderlo e non ci sarà alcuno sconto per il Coronavirus".