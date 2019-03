Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Prosegue l'avventura di Daniele Rugani con la maglia della Juventus: attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha reso noto di aver allungato il contratto del difensore ex Empoli fino al giugno del 2023. "La storia calcistica di Daniele Rugani, da anni intrecciata con le strisce bianconere, è destinata a rimanere ancora più strettamente allacciata, perchè il difensore ha rinnovato il suo contratto, legandosi alla causa juventina fino al 2023", il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale bianconero.

Il Manchester United non è l'unico club sulle tracce di Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus, scrive Tuttosport, è infatti nel mirino anche del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo gli anni insieme al Bayern Monacon vorrebbe allenare di nuovo l'esterno offensivo. A meno che, ovviamente, non si ritrovino a Torino: ipotesi complicata, sia per l'arrivo di Pep che per immaginare un'eventuale permanenza di Douglas Costa.

Nonostante le voci di mercato, le dichiarazioni di Mino Raiola e il clamore mediatico dovuto alle due reti con la Nazionale di Roberto Mancini, il futuro di Moise Kean sarà ancora alla Juventus. A scriverlo è La Stampa che fa il punto sul rinnovo del classe 2000. Fra le parti, si legge, ci sarebbero già stati contratti approfonditi e un incontro decisivo fissato nel giro di poco tempo. La volontà di ambo le parti è chiara, restano solo da definire alcuni aspetti legati a durata e adeguamento dell'ingaggio. Con la Juve che punta a ufficializzare il rinnovo prima del termine dell'attuale stagione.

Antonio Conte resta un nome caldo per l'Inter del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex ct rimane ai primi posti nel gradimento di Marotta: tra oggi e domani sarà in tribunale per la causa contro il Chelsea, da giugno in poi sarà comunque libero di scegliere un'altra società. E potrebbe iniziare a considerare sin da subito la proposta nerazzurra.

C'era stato un interessamento già negli anni passati, adesso il suo nome è tornato di moda dalle parti dell'Emirates Stadium. Lorenzo Insigne e l'Arsenal, nuovo capitolo. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club inglese è piombato nuovamente sul capitano azzurro, che sarà sicuramente tra gli osservati speciale nella doppia sfida d'Europa League in programma tra due settimane.

Il profilo di Jordan Veretout piace a Carlo Ancelotti. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe essere uno dei rinforzi per il Napoli nella prossima stagione: come riporta Sky Sport, il club di De Laurentiis è da tempo sul giocatore francese e potrebbe effettuare i primi sondaggi nelle prossime settimane. Anche Cristiano Biraghi potrebbe essere preso in considerazione, anche se al momento non è una priorità.

Sirene inglesi per Edin Dzeko. La Roma, secondo quanto riferito da Sky Sport 24, avrebbe ricevuto un'offerta da 10 milioni di euro per il centravanti bosniaco, formulata da un non meglio precisato club di Premier League. Per il proprio bomber, su cui c'è anche l'Inter, il club giallorosso chiede però almeno 20 milioni.

La Juventus lavora per arrivare a Federico Chiesa. Con la Fiorentina, ma non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, le mosse del club bianconero, che con i viola potrebbe chiudere a 70 milioni di euro, sono indirizzate anche a Enrico, padre del talento viola e ovviamente determinante nella scelta. Fino a qualche tempo fa lavorava soprattutto in ottica Inter, ma la Vecchia Signora sarebbe in grado di dare le giuste garanzie tecniche (leggi alla voce impiego) e starebbe facendo breccia sia sull'ex attaccante che sul figlio, il giovane e talentoso Federico che preferirebbe il bianconero a un eventuale trasferimento all'estero, dove lo seguono il Bayern Monaco e le big di Premier.

L'attaccante della Fiorentina, Kevin Mirallas, potrebbe presto diventare un giocatore dei viola definitivamente. Il riscatto è fissato a 7,5 milioni di euro. Troppi per le casse viola, soprattutto per un giocatore a breve 32enne. Sarà compito, quindi, di Pantaleo Corvino cercare di abbassare le pretese dall'Inghilterra, puntando, quindi, su un riscatto di gran lunga inferiore. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, lunedì si terrà un incontro tra il ds viola e il procuratore di Mirallas, Christophe Henrotay. In questo incontro ci sarà sicuramente modo di fare un punto della situazione sul futuro del belga, e verranno anche gettate le basi a proposito di un eventuale riscatto da parte della Fiorentina.

Un serbo per la difesa della Fiorentina: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club gigliato sarebbe molto vicino a chiudere per Aleksa Terzic, terzino classe '99 della Stella Rossa. Addirittura, sarebbe questione di dettagli per un'operazione molto vicina alla fumata bianca.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER CONFERMATO: HA FIRMATO UN TRIENNALE. MANCHESTER CITY, ENTRO LA FINE DEL CAMPIONATO SI DISCUTERÀ IL RINNOVO DI SANÈ. ARSENAL, L'EREDE DI RAMSEY È LO SPAGNOLO JORDAN: PRONTI 15 MILIONI. BAYERN MONACO, PRONTA L'OFFENSIVA PER DE LIGT. PSG, TUCHEL RINNOVERÀ NONOSTANTE IL FLOP CHAMPIONS. AJAX, RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PORTIERE ONANA

Ole Gunnar Solskjaer sarà l'allenatore del Manchester United anche il prossimo anno. Il club inglese, tramite i propri canali social, ha infatti confermato il tecnico norvegese che ha firmato un nuovo contratto triennale.

Come riporta il Mirror, il Manchester City dovrebbe fare entro la fine della stagione la sua offerta per il rinnovo di Leroy Sané. L'esterno tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021 e punta a un consistente aumento di stipendio.

L'Arsenal ha già individuato l'erede di Aaron Ramsey, prossimo al trasferimento alla Juventus. Joan Jordán, centrocampista classe '94 dell'Eibar, è infatti nel mirino dei gunners con la dirigenza dei londinesi pronta a offrire 15 milioni di euro al club spagnolo per il centrocampista iberico. Lo rivela Mundo Deportivo.

Nonostante gli 80 milioni spesi per Lucas Hernandez e i 35 per Benjamin Pavard, il Bayern non intende porre fine a un mercato che come ha annunciato una settimana fa il presidente Uli Hoeness sarà da record. Pronta quindi un'offensiva per Matthijs de Ligt, giocatore che sembra vicino al Barcellona ma le cui resistenze di Samuel Umtiti, poco propenso a lasciare la Catalogna, potrebbero portare al sorpasso proprio dei bavaresi, disposti a offrire 70 milioni all'Ajax per il cartellino del talento olandese, 19 anni.

Un campionato mai messo in discussione, una Champions League per l'ennesima volta fallimentare. Eppure, Thomas Tuchel, si avvia a rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco, legato ai parigini fino al 2020, potrebbe estendere l'accordo per altri due anni. Lo riporta L'Equipe secondo il quale ci sarà anche un sostanziale aumento d'ingaggio. L'ufficializzazione appare imminente.

André Onana (22) si lega ulteriormente all'Ajax. Il portiere camerunese, scuola Barcellona e approdato ai lancieri nel 2015, ha firmato l'estensione contrattuale fino al 2022. Portato in Catalogna nel 2010 dall'accademia di Samuel Eto'o, Onana ha già debuttato con la nazionale del suo Paese. Rinnovo importante, dunque, in casa Ajax in vista della doppia sfida in Champions League contro la Juventus.