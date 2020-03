Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, TRATTATIVA CON IL CHELSEA PER MOSES: POSSIBILE NUOVO PRESTITO. NUOVI CONTATTI PER MARCOS ALONSO ED EMERSON PALMIERI. LAZIO, SI STUDIA LA PROPOSTA PER CONVINCERE PEDRO. MILAN, FIORENTINA PRONTA A TORNARE ALL’ASSALTO PER PAQUETA’. FIORENTINA, L’INTER NON RISCATTERA’ BIRAGHI. DALBERT TORNA IN VIOLA. NAPOLI, SI LAVORA AL RINNOVO DI FABIAN RUIZ. ATALANTA, SFIDA CON L’HELLAS VERONA PER PESSINA. INTER, NON SI MOLLA VIDAL: POSSIBILE SCAMBIO CON LAUTARO MARTINEZ. JUVENTUS, ACCORDO CON GIOCATORI E ALLENATORE PER IL TAGLIO DEGLI STIPENDI.

L'Inter avvierà presto un tavolo di trattativa col Chelsea per il riscatto di Victor Moses. Il nigeriano ha convinto Conte e i dirigenti, che ora si metteranno al lavoro per trovare un'intesa con i Blues. Il prezzo fissato per il riscatto è 12 milioni di euro, ma i nerazzurri proveranno a ottenere delle migliori condizioni per il pagamento dello stesso, oppure il semplice rinnovo del prestito per rimandare a momenti migliori l'esborso economico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Inter prepara i piani per il prossimo calciomercato. Sulle fasce dovrà arrivare almeno un rinforzo, se non due, con Ausilio e Marotta che presto torneranno a bussare alla porta del Chelsea per due profili che piacciono da tempo e che Conte conosce benissimo. Stiamo parlando di Marcos Alonso e di Emerson Palmieri, entrambi potenziali partenti dal club londinese. L'alternativa porta al nome del greco Kostas Tsimikas dell'Olympiacos, che da gennaio è finito anche nel mirino del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Lazio continua a guardare al Chelsea con grande interesse e dopo aver messo nel mirino Giroud, che resta un obiettivo, ora segue con attenzione anche Pedro, in scadenza di contratto a giugno e già deciso a cambiare aria. Lo spagnolo piace a molte società ma Lotito spera di spuntarla mettendo sul piatto un contratto lungo, di almeno 3-4 stagioni, a 3-3,5 milioni a campionato. Non poco per un attaccante che ha già compiuto 33 anni e che si avvia all'ultimo contratto importante della carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina la prossima estate tornerà alla carica per Lucas Paquetà che il Milan un anno fa non ha voluto trattare a titolo definitivo. Anche il giocatore non era convinto dell'opzione viola perché le prospettive dell'allora squadra di Montella non erano all'altezza delle sue ambizioni ma ora le cose possono essere diverse. I rossoneri intanto sono pronti a cederlo a titolo definitivo chiedendo 40 milioni come prezzo iniziale ma essendo disposti anche a scendere a 30 più bonus. Resta da convincere il giocatore che ha offerte anche da squadre di Champions ma Pradè ci proverà comunque su espressa richiesta di Commisso. Al momento il brasiliano piace di più anche del vecchio pallino De Paul, pure lui valutato dall'Udinese intorno ai 30 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Cristiano Biraghi non ha mai convinto l'Inter e il suo riscatto per 12 milioni dalla Fiorentina sembra decisamente difficile. L'esterno sinistro a questi prezzi non verrà certamente confermato, con Dalbert, attualmente in prestito secco in nerazzurro, che potrebbe tornare alla corte di Conte giusto il tempo per trovare una nuova collocazione altrove. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Fabian Ruiz in questa stagione è sbocciato definitivamente. E' primo in Serie A per passaggi effettuati e per palle recuperate e questo suo rendimento non fa altro che attirare ancora di più l'interesse delle big internazionali, soprattutto di quelle spagnole come Real e Barcellona che hanno dormito quando De Laurentiis decise di pagare la clausola da 30 milioni al Real Betis. Adesso i due club che si contendono il titolo nella Liga sono pronti a tornare alla carica ma gli azzurri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire, anzi. Il presidente partenopeo ha già mandato segnali inequivocabili di rinnovo per il talento 23enne, che a tre anni dalla scadenza dell'attuale accordo, dovrà presto decidere quale direzione far prendere alla propria carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Matteo Pessina può tornare in maglia Atalanta, ma attenzione all'eventuale riscatto del Verona. Il riscatto del giocatore è fissato a 4.5 milioni di euro, mentre i nerazzurri potrebbero esercitare il controriscatto a 5. Attenzione però al Milan, visto che la società ha la possibilità di guadagnare il 40% sulla futura plusvalenza del centrocampista gialloblù. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

L'Inter non molla Arturo Vidal. Il centrocampista cileno piace molto ai nerazzurri e potrebbe rientrare nella trattativa Lautaro Martinez. A riportarlo è il Mundo Deportivo, il quotidiano spagnolo fa il punto sulla situazione in casa blaugrana: con l'ok da parte del Toro per un eventuale trasferimento al Barcellona, si aprono scenari interessanti anche per quanto riguarda l'ex centrocampista della Juventus. Vidal ha ancora un anno di contratto con il club azulgrana e, al termine dell'emergenza coronavirus, la dirigenza catalana si muoverà per capire la fattibilità dell'operazione.

Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse. Juventus desidera ringraziare i calciatori e l’allenatore per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti.

BAYERN MONACO, DRITTO SU TER STEGEN: IL PORTIERE DEL BARCELLONA PUO' COSTARE FINO A 100 MLN. BARCELLONA, GLI OCCHI DELLA PREMIER SU BRAITHWAITE: L'ATTACCANTE PIACE A WEST HAM E EVERTON. ARSENAL, OZIL NON SI MUOVE: L'ENTOURAGE DEL GIOCATORE CONTINUA A NEGARE UNA SUA PARTENZA. BESIKTAS: IL WEST HAM METTE NEL MIRINO KARIUS: PRONTI 4.5 MILIONI. AJAX, LO UNITED ARRIVA TARDI: VAN DE BEEK SEMPRE PIU' VERSO IL REAL MADRID. BARCELLONA, PER UMTITI SERVONO 50 MILIONI: ARSENAL E MANCHESTER UNITED AVVISATE. PSG, NUOVO GIOIELLINO NEL MIRINO: CONTATTI AVVIATI CON SERRANO DELL'ATLETICO. REAL MADRID, ODEGAARD VERSO IL RITORNO ALLA BASE: REAL SOCIEDAD ORMAI RASSEGNATA.

Il Bayern Monaco pensa già al mercato. Con il campionato fermo, il club bavarese sta pensando a rinforzare la propria rosa. Con la partenza quasi certa di Manuel Neuer i biancorossi starebbero pensando a Marc-Andre ter Stegen di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il portiere 27enne potrebbe costare fino a 100 milioni di euro.

Potrebbe terminare nel corso della finestra estiva di calciomercato l'avventura al Barcellona di Martin Braithwaite. Secondo quanto riporta Sport, l'attaccante ex Tolosa piacerebbe molto in Premier League. Sul giocatore ci sarebbero gli interessi di Everton e West Ham ma il club blaugrana non liberebbe la punta per meno di 17-18 milioni di euro.

Il futuro di Mesut Ozil è sempre in bilico. Si è sempre parlato di una possibile partenza del fantasista tedesco, il cui contratto con l'Arsenal scadrà nel 2021. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Sun, l'entourage del giocatore continua sempre a negare una sua partenza dai Gunners, sostenendo che il suo assistito non ha alcune intenzione di essere ceduto.

Ritorno in Premier per Loris Karius. Il portiere, ormai famoso per la doppia "papera" nella finale di Champions League contro il Real nel 2018, potrebbe lasciare il Besiktas. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Mail, l'estremo difensore piacerebbe al West Ham che sarebbe pronto a pagare la cifra di 4 milioni e mezzo di sterline per arrivare al giocatore.

Niente da fare per il Manchester United. I Red Devils avevano preparato uno scherzetto al Real Madrid per provare ad arrivare per primi su Donny Van de Beek. Secondo quanto riporta il Daily Express il club inglese avrebbe formulato in ritardo la propria offerta per la stella dell'Ajax che invece si starebbe dirigendo a grandi falcate verso la Spagna per vestire la maglia delle Merengues.

In uscita dal Barcellona, Samuel Umtiti sarebbe richiesto da Arsenal e Manchester United. Secondo quanto riporta Sport, il club catalano potrebbe arrivare a chiedere una cifra di circa 50 milioni per arrivare al difensore francese.

Diciassette anni ed un futuro che, a detta degli esperti di giovanili, non può che essere roseo. Javier Serrano è l'ultimo gioiellino della cantera dell'Atletico Madrid, centrocampista dell'U18 dei Colchoneros e della nazionale spagnola. E ora, secondo L'Equipe, sul classe 2003 sarebbe piombato il PSG. Contatti già avviati con l'entourage del teenager, legato ai rojiblancos da un contratto fino al 2022. Nel suo contratto ci sarebbe già una clausola da 26 milioni di euro che potrebbe facilitare il lavoro dei parigini. Ma se questi ultimi sono disposti a mettere tanti soldi sul tavolo è ancora tutto da verificare.

Prima del blocco dei campionati, Martin Odegaard si stava rendendo protagonista di una grande stagione con la maglia della Real Sociedad. Il centrocampista norvegese ha giocato quest'annata a San Sebastian in prestito, ufficialmente per un anno, ma secondo un accordo verbale la cessione temporanea poteva essere prolungata di una stagione. L'emergenza Coronavirus, però, ha cambiato le cose e sicuramente saranno mutati anche i piani dei Blancos. Anche il club di Florentino Perez subirà una perdita economica importante e per questo - scrive As - l'idea sarebbe quella di far rientrare Odegaard a costo zero la prossima estate.