Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PAZZA IDEA LEO MESSI. CI SONO TRE INCEDIBILI TRA I BIANCONERI. MANCA L'INTESA CON HIGUAIN PER LA RISOLUZIONE. KEAN PUO' TORNARE A TORINO. INTER, AL LAVORO PER KOLAROV. SKRINIAR PIACE AL PSG, CHIESTO PAREDES. BORJA VALERO SALUTA, SU DI LUI IL PARMA. MILAN-TONALI, ARRIVA IL VIA LIBERA ANCHE DA ELLIOTT. IL BETIS OFFRE UN ANNUALE A CLAUDIO BRAVO, MA LUI ASPETTA I ROSSONERI. CAGLIARI SU CALABRIA. IL CHELSEA CI PROVA PER DONNARUMMA. NAPOLI, ALLAN VA ALL'EVERTON. LAZIO, SI ALZA IL PREZZO PER MURIQI. ATALANTA, LEGGERA FRENATA PER MIRANCHUK: SI DISCUTE. ROMA, SI TRATTA PER MILIK. FIORENTINA, IDEA MURILLO: IL GIOCATORE PIACE ANCHE IN SPAGNA. IL LEICESTER CHIEDE N'KOULOU AL TORINO.

JUVENTUS

Lionel Messi apre... alla Juventus. Trovano conferme le indiscrezioni rilasciate ieri sera da L'Equipe, secondo le quali anche i bianconeri avrebbero contattato il padre-agente della Pulga per informarsi dettagliatamente sulla sua situazione. L'importantissima novità di oggi, raccolta da TuttoMercatoWeb.com , è però l'apertura dello stesso calciatore all'eventuale trasferimento a Torino.

Come l'anno scorso, come l'anno prima. Gonzalo Higuain continua a essere un problema per la Juventus. E se due stagioni fa c'era la fila per tentare di acquistarlo, con Milan e Chelsea in prima battuta, già nella scorsa annata era stato un freno per le trattative. Così adesso il centravanti bianconero non ha un accordo per la risoluzione contrattuale - eventualmente vuole tutto lo stipendio - come scrive Tuttosport.

Il mercato ha vie infinite e adesso Moise Kean è molto vicino al ritorno alla Juventus dove ha già scritto pagine importanti di precocità: è stato il primo 2000 a segnare in serie A. Ma in che modo l'attaccante potrebbe tornare in Serie A? La formula a cui si sta lavorando - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il ragazzo avrebbe così la possibilità di riprendere confidenza con il nostro campionato con calma per poi convincere la Juve a (ri) prenderlo a titolo definitivo, dopo un percorso di medio periodo.

Ci sono tre incedibili nella Juventus. Uno è Matthijs De Ligt, per cui Guardiola e il Manchester City aveva provato l'affondo nei giorni scorsi, pareggiando quanto speso un anno fa dalla Juventus. Poi Rodrigo Bentancur, per cui PSG, United e Real Madrid si sono interessati per una cifra vicina ai 40 milioni, ma niente da fare. Situazione simile per Demiral, con tanti club inglesi che hanno fatto un sondaggio, ma a tutti è stato detto di no. A riportarlo è Tuttosport.

INTER

L'Inter sta per perfezionare l'acquisto di Aleksander Kolarov , difensore della Roma. I nerazzurri vorrebbero trovare un'intesa sulla base di un contratto annuale più l'opzione per un'altra stagione, là dove l'esterno serbo spinge per un biennale. Formalità che non dovrebbero comunque rallentare l'ottimo andamento della trattativa ormai vicina alla fumata bianca.

Il Paris Saint Germain punta Milan Skriniar, difensore in uscita dall'Inter dopo la permanenza di Antonio Conte. E se dovesse arrivare una proposta interessante, lo scambio sarebbe già nelle idee: al posto dello slovacco i nerazzurri chiederebbero Leandro Paredes, centrocampista argentino pur considerato uno dei punti cardine del PSG del futuro. I sei minuti in Europa League sono pochini per considerare Skriniar un'alternativa ai titolari e - come spiega Tuttosport - è un patrimonio depauperato.

Non solo Genoa e Fiorentina, sulle tracce di Borja Valero c'è anche il Parma. Secondo quanto raccolto da TMW in Spagna, infatti, il centrocampista in scadenza di contratto con l'Inter sarebbe un obiettivo sensibile del nuovo ds ducale Marcello Carli.

Colloqui in corso con l'entourage del centrocampista classe '85, che resterebbe volentieri in Serie A dopo aver salutato la maglia nerazzurra.

MILAN

Il gruppo Elliott avrebbe dato il via libera al Milan per chiudere l'affare Sandro Tonali. A riferirlo è SportMediaset che racconta come l'accordo potrebbe costruirsi sulla base di 10 milioni di euro più 25 di bonus - come confermato già ieri - ma anche con un quadriennale da 2,5 milioni di euro (a salire) per il giocatore. I proprietari hanno dato mandato a Massara e Maldini di chiudere l'affare anche alzando, eventualmente, la prima proposta, battendo così la concorrenza dell'Inter.

Il Betis Siviglia ha proposto un annuale con opzione per il secondo anno a Claudio Bravo, portiere cileno che è svincolato dopo l'esperienza al Manchester City. I biancoverdi vorrebbero affidare la porta all'ex Barcellona - che ha passaporto comunitario - ma l'idea sarebbe quella di aspettare il Milan che, nei giorni scorsi, ha fatto un sondaggio dopo l'addio di Reina. Nelle prossime ore ci possono essere novità.

Davide Calabria finisce nel mirino del Cagliari. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club sardo ha già presentato al Milan una prima offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus anche se i rossoneri vorrebbero monetizzare maggiormente dalla cessione del terzino classe '96. Le due società in queste ore stanno comunque continuando a trattare.

Dopo aver ricevuto i rifiuti di Dean Henderson, André Onana, Jan Oblak ed Edouard Mendy, prosegue la ricerca del portiere in casa Chelsea. Frank Lampard non vede di buon occhio Kepa Arrizabalaga, per questo i Blues avrebbero allacciato i contatti con il Milan per Gianluigi Donnarumma, facendo sapere che sarebbero disposti a mettere sul piatto 55 milioni di euro. Facendo leva sul fatto che il contratto del portiere classe '99 scada tra un anno, Marina e Abramovich sperano di convincere i rossoneri e Mino Raiola a trasferirsi a Londra. A riportarlo è il portale inglese Football Insider.

NAPOLI

E' finita l'avventura di Allan in Italia: Sky Sport riporta che è fatta per il passaggio del brasiliano dal Napoli all'Everton. Operazione conclusa, nelle casse del club azzurro vanno 25 milioni di euro più 3 di bonus, cifre ben distanti da quelle rifiutate solo un anno fa da De Laurentiis per cederlo al PSG.

LAZIO

E’ l’obiettivo principale per l’attacco della Lazio. Vedat Muriqi è stato davvero ad un passo dalla firma con il club biancoceleste prima dell’intervento del presidente del Fenerbahce che ha alzato la richiesta a 20 milioni di euro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club della Capitale crede che dietro a ciò ci sia l’inserimento della Fiorentina che avrebbe fatto lievitare la valutazione del giocatore. Per questo il presidente Claudio Lotito avrebbe chiamato Joe Barone per chiedergli di farsi da parte.

FIORENTINA

Jeison Murillo resta un nome sul taccuino di molti club, spagnoli in primis. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, si registra un recente sondaggio effettuato dal Malaga ma non soltanto. Il difensore colombiano, rientrato già a Genova, rappresenta una nuova idea per la Fiorentina. Situazione da monitorare.

ATALANTA

C'è ancora qualche dettaglio da limare per l'Atalanta nell'approdo di Aleksey Miranchuk. Fra i due club c'è già l'intesa, così come con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro. Da capire qual è la posizione dell'entourage, perché c'è ancora un motivo di discussione che ostacola l'approdo del russo a Bergamo dietro il pagamento di 14,5 milioni. Il rallentamento c'è stato, pacifico, ma c'è grande ottimismo per concludere l'operazione. Salvo complicazioni dell'ultimo minuto Miranchuk dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni.

ROMA

Con la partenza di Edin Dzeko direzione Juventus, la Roma cerca di correre ai ripari. L’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità dell’attaccante bosniaco dovrebbe essere Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratterebbe sull’ingaggio con il giocatore che chiederebbe 5 milioni all’anno e il club giallorosso che sarebbe arrivato invece a 4,5.

TORINO

Il Leicester ha chiesto Nicolas Nkoulou al Torino. Il difensore un anno fa era a un passo dalla Roma, ma prima aveva avuto l'interessamento da parte del club inglese. Tutti sappiamo come andò a finire, con Cairo che ha fatto mea culpa per avere voluto trattenere il giocatore a ogni costo. Il camerunense comunque sta bene in granata e vaglia l'opportunità di rinnovare. A spiegarlo è Tuttosport.

ATLETICO MADRID, I COLCHONEROS CI PROVANO PER SUAREZ. ARSENAL, VICINO IL PRESTITO DI HOLDING AL NEWCASTLE. BARCELLONA, LA PRIORITA' RESTA DEPAY: MA IL LIONE CHIEDE 40 MILIONI. VAN DE BEEK CONTESO TRA MANCHESTER UNITED E BLAUGRANA. CHELSEA, OCCHI SU RICE: PRONTI 80 MILIONI DI STERLINE.

Non c'è soltanto la Juventus tra le opzioni per il futuro di Luis Suarez, uno degli epurati del Barcellona dopo l'approdo di Ronald Koeman in panchina. Stando a quanto scritto da As, anche l'Atletico Madrid sarebbe vigile su questa pista. Se l'uruguayano si libererà a parametro zero e i Colchoneros riuscissero a vendere Diego Costa, l'operazione diventerebbe fattibile. Altrimenti - si legge sul quotidiano spagnolo - sarebbe quasi impossibile.

Quella di oggi contro il Liverpool valevole per la Community Shield potrebbe essere la prima e l'ultima partita della stagione di Rob Holding con la maglia dell'Arsenal. Secondo The Athletic, il difensore inglese è molto vicino al Newcastle. Titolare nel pomeriggio durante la vittoria ai rigori contro i Reds, nei prossimi giorni il calciatore sarebbe atteso a Newcastle upon Tyne. L'affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco, chiaro segnale del fatto che i Gunners punteranno di nuovo su di lui in futuro.

Ieri la tripletta al Dijon, ma non serviva per convincere Ronald Koeman. Memphis Depay (26) vive un periodo d'oro all'Olympique Lione, è vero, ma l'ex commissario tecnico dell'Olanda lo stima già da tanto, tantissimo tempo. E ha fatto il suo nome alla dirigenza del suo nuovo club, il Barcellona, iscrivendolo alla wishlist per questo mercato. Secondo As, l'ex Manchester United è una vera priorità per Koeman, che lo ritiene il sostituto ideale del partente Suarez, ancor più che Lautaro Martinez. Per Depay il Barça - si legge - sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma non di più. Difficilmente basteranno per convincere il presidente francese Jean-Michel Aulas.

Quale futuro per Donny van de Beek? Il centrocampista dell'Ajax la scorsa estate ha rimandato il suo addio di un anno e, secondo il de Telegraaf, la sua volontà non è cambiata: lasciare l'Eredivisie. Il quotidiano olandese fa sapere che Barcellona e Manchester United ad oggi sono i club maggiormente interessati al classe '97.

Timo Werner, Thiago Silva, Ben Chilwell e la lista va avanti. Potrebbe allungarsi ancor di più, portando le spese dell'estate pazza del Chelsea fino a superare 250 milioni di sterline. Roman Abramovich non si ferma, i Blues proseguono nel pressing per Declan Rice (21). La trattativa col West Ham va avanti e, secondo il Sun, da Stamford Bridge sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di sterline per convincere gli Hammers a lasciar partire il suo gioiellino.