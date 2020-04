Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, NAINGGOLAN E PERISIC POSSONO TORNARE... PER RESTARE. MILAN: IL FUTURO DI IBRAHIMOVIC LEGATO A QUELLO DI PIOLI, IN ENTRATA OCCHIO A OSIMHEN. LAZIO, OBIETTIVO DE PAUL SE PARTE MILINKOVIC-SAVIC. ROMA: TRE ATTACCANTI NEL MIRINO E IN DIFESA PIACE TOMIYASU. FIORENTINA SU CARRASCAL, LA SAMPDORIA (RI)SOGNA CASSANO DIRIGENTE

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Stefano Pioli. Non è un segreto che il club stia parlando con altri allenatori, è il motivo per cui è saltato il ruolo di Boban, ma la stima nei confronti del tecnico attuale è intatta, soprattutto per la gestione dello spogliatoio in un momento particolare della storia della società. Lo svedese ha già dichiarato che potrebbe restare, visto che il contratto glielo permette, e anche dalle parti di Casa Milan hanno aperto all'idea che il suo stipendio possa essere l'eccezione alle nuove regole imposte da Elliott. Se ne saprà qualcosa in più quando anche la ripartenza sarà certa, intanto è chiaro che, con Pioli ancora in sella, la possibilità di una conferma per Re Zlatan sarebbero decisamente più alte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport

Il Milan è interessato a Victor Osimhen, attaccante classe '98 di proprietà del Lille e che ha già attirato le attenzioni di molti club, soprattutto in Inghilterra. Il capo dell'area scout Moncada ha sempre più influenza sugli acquisti e il nigeriano è un suo pallino da tempo. Il giocatore era stato vicino ai rossoneri ai tempi di Leonardo, ma col suo addio il club preferì puntare su Leao. Adesso il suo nome è tornato decisamente di moda dalle parti di Via Aldo Rossi e nelle prossime settimane l'affare potrebbe anche decollare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

In casa Inter nelle prossime settimane verrà messa a punto una strategia di mercato visto che la sessione estiva sarà probabilmente una delle più difficili e "strane" della storia del calcio. In questo senso, i nerazzurri potrebbero essere pronti a riaprire le porte della Pinetina ad almeno due dei tre grandi esiliati in prestito della scorsa estate. Sì perché se da una parte è quasi impossibile che Mauro Icardi possa tornare a giocare anche solo un'amichevole con la maglia interista, questo non vale per Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Il primo tornerà dal prestito al Cagliari e potrebbe andare a colmare, a costo zero, la lacuna del mancato acquisto di un centrocampista di rottura. Il futuro del secondo invece è legato dalla volontà del Bayern Monaco, che vorrebbe riscattarlo ma chiede uno sconto. Zhang non vuole svendere nessuno ed è per questo che vuole tutti e i 25 milioni di euro previsti dall'accordo, altrimenti lo riporterà in rosa. Entrambi ovviamente potrebbero anche tornare utili per eventuali scambi con potenziali titolari del futuro. Per il Ninja l'interesse della Fiorentina non è mai scemato, e non è un segreto che all'Inter piacciano Castrovilli e Chiesa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Barcellona-Inter, brusca frenata nella trattativa per Lautaro Martinez. Come sottolinea Sky Sport, i colloqui tra i due club al momento sono infatti sospesi a causa dell'impossibilità da parte dei blaugrana di versare la clausola da 111 milioni di euro del 'Toro' argentino e soddisfare così le richieste economiche dei nerazzurri. Per provare a sbloccare l'affare, i nomi caldi restano sempre quelli di Arturo Vidal, Nelson Semedo e Junior Firpo come parziali contropartite tecniche più un lauto conguaglio. Solo un sogno, invece, quello dell'attaccante francese Antoine Griezmann, che per l'emittente non potrà affatto rientrare nell'operazione alla luce del suo maxi-ingaggio.

"Sia chiaro, l'unica opzione che mi interessa è il Barcellona". A chiudere, apparentemente in via irreversibile, alla possibilità di lasciare la Liga è direttamente Arthur, centrocampista blaugrana negli ultimissimi giorni accostato con insistenza al mercato della Juventus e dell'Inter. "Ci sono sempre speculazioni sul mercato - ha afferma - ma onestamente la mia idea è molto chiara: voglio continuare a giocare nel Barcellona, sono estremamente sicuro di questo. Qui mi trovo bene e voglio ringraziare ancora una volta club e staff per la loro fiducia. Una ragione in più per essere del tutto chiari", le sue parole a Marca.

La Lazio pensa a Rodrigo De Paul come potenziale sostituto di Milinkovic-Savic nel caso in cui il serbo dovesse decidere di accettare la corte di un top club europeo. Sulle tracce del sergente ci sono Manchester United, PSG e Real Madrid e, anche se i biancocelesti non lo considerano cedibile, con una maxi offerta, l'addio potrebbe concretizzarsi. Per questo i fari di Tare sono puntati sul centrocampista dell'Udinese, valutato dai friulani 40 milioni ma che potrebbe partire anche per una cifra inferiore anche a causa della flessione dei prezzi dovuta al Coronavirus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sono due i nomi che la Roma sta prendendo in considerazione per il ruolo di vice-Dzeko. Il primo è quello di una vecchia conoscenza di mister Fonseca, ovvero Ismaily dello Shakhtar Donetsk; il secondo è Francesco Caputo del Sassuolo. Giocatori dunque con dell'esperienza alle spalle e che possano garantire un inserimento veloce all'interno dei meccanismi del tecnico portoghese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Discorso avviato, sempre in attacco, tra la Roma e Pedro in vista della prossima stagione. Dopo i primi contatti andati a vuoto a gennaio, adesso i giallorossi fanno sul serio e sono pronti a mettere sul piatto 3 milioni di euro a stagione, con Fonseca che vuole provare a ripetere i colpi Smalling e Mkhitaryan, tra i migliori della stagione momentaneamente sospesa. Il club punterà anche a confermare i migliori, soprattutto Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Da qui e da pochi innesti ripartiranno i giallorossi, con l'allenatore al centro delle strategie di mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La Roma è interessata a Takehiro Tomiyasu del Bologna, ma tra i club i rapporti sono tutt'altro che ottimi dopo la vicenda legata a Ibanez, poi finito in giallorosso. Gli emiliani non hanno poi nessuna intenzione di cedere il giapponese, che anzi in futuro dovrebbe diventare un titolare inamovibile della squadra di Mihajlovic. Non solo, ad ostacolare ulteriormente l'interessamento di Petrachi, c'è anche la valutazione dell'intuizione di Bigon e Di Vaio, visto che il cartellino, dai 6 milioni investiti da Saputo, ora costa almeno 20 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Sampdoria, secondo quanto raccolto da TMW, sta valutando parecchie posizioni nello staff dirigenziale. Perché pare che Ferrero, dopo essere stato a un passo dalla cessione della squadra, potrebbe rivoluzionare l'organigramma. Carlo Osti potrebbe non essere confermato, poiché ha un contratto in scadenza a giugno, con l'istituzione di un nuovo direttore sportivo. Uno dei nomi accreditati è quello di Pasquale Foggia, ma ci sono stati anche dei contatti con Antonio Cassano. Non è una novità che stesse studiando per il ruolo di direttore sportivo, sin dalla sua esperienza (molto corta) all'Entella. Però nei giorni scorsi, dopo le voci che continuano da circa sei mesi, ci sono state altre conferme in questo senso. FantAntonio potrebbe partire con un ruolo inferiore, come capo degli osservatori, con la possibilità che poi venga promosso dopo un periodo di apprendistato.

L’Udinese guarda con attenzione in casa Juve. Dopo l’operazione Mandragora, che al termine della stagione tornerà a Torino, il club friulano potrebbe riaprire il dialogo per un affare simile. Tre i nomi che accarezzano maggiormente le idee della società del presidente Pozzo: Simone Muratore e Idrissa Tourè dell’Under 23 e Hans Nicolussi Caviglia di rientro dal prestito secco al Perugia e già in orbita di altri club di Serie A.

La Fiorentina lavora per il prossimo futuro e il nome di Jorge Carrascal, secondo quanto raccolto da TMW, è uno dei più caldi in questo senso. Fonti vicine raccolgono l'intenzione del giocatore di tornare in Europa, dopo i due anni al Karpaty, con i viola che hanno già avuto un contatto importante per avviare la trattativa. Il River Plate però non fa valutazioni se non quella della clausola rescissoria: 20 milioni di euro, cifra che è già stata presentata dagli intermediari italiani per sbloccare la trattativa. Il Coronavirus difficilmente farà muovere gli ingranaggi con velocità, ma gli endorsement delle scorse ore - compreso quello di Cassano - pesano anche sull'intenzione delle italiane di puntare su di lui. Non sarà però una trattativa semplice, sul giocatore c'è anche la Juventus.

Fiorentina e Torino si sfidano per Stryger Larsen. Come riporta il portale TuttoUdinese.it, il laterale danese è destinato a infiammare il mercato in uscita dell'Udinese durante la prossima estate. Valutato tra gli otto e i dieci milioni di euro, l'ex Austria Vienna ha collezionato finora 25 presenze con un gol e due assist in questa stagione, proseguendo ulteriormente il suo percorso di crescita e maturazione in Serie A.

MBAPPÉ SENTE LA MANCANZA DEL PSG, COUTINHO VERSO UNA SECONDA CHANCE A BARCELLONA. IL REAL SPARA ALTO PER IL RISCATTO DI CEBALLOS, ANCELOTTI CI RIPROVA PER JAMES RODRIGUEZ. VIDAL NEL MIRINO DI UN'ALTRA INTER, IL WATFORD UFFICIALIZZA PAPE GUEYE

"Mi manca la mia squadra". Un messaggio semplice, ma che allontana le possibili voci di mercato che si sono susseguite nelle ultime ore. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha aggiunto nel suo post social: "Tutti parlano, ma nessuno sa". Parole criptiche, ma per il momento il francese vuole tornare a giocare con il PSG.

Il Barcellona vuole rinforzare il centrocampo. Il club azulgrana, come riportato da Sky Sports UK, continua a monitorare la situazione di Tanguy Ndombélé. Il centrocampista francese potrebbe essere un ottimo elemento per la rosa dei catalani ma, secondo quanto appreso dal sito inglese, gli Spurs non hanno intenzione di cederlo in questa finestra di mercato.

Il Barcellona prende in considerazione l'idea di tenere in squadra Philippe Coutinho. Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e difficilmente, in tempi di crisi economica, ci sarà qualcuno disposto a spendere 90 milioni di euro, cifra che i catalani sperano di realizzare per non incorrere a minusvalenze. La soluzione alternativa è una cessione con obbligo di riscatto, anche in questo caso di difficile realizzazione. La conferma di Quique Setién potrebbe dare una seconda chance al brasiliano, la cui prima esperienza al Barcellona è stata un flop.

Dani Ceballos non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale nell'Arsenal anche a causa di un infortunio. Il club londinese, però, potrebbe decidere di tenerlo, anche se il Real Madrid sembra poco propenso a girare il centrocampista nuovamente in prestito. I Blancos vogliono fare cassa dalla cessione del loro gioiellino e chiedono circa 50 milioni di euro. A riportarlo è AS.

La telenovela va avanti ormai da molti mesi: il Bayern Monaco vuole fortemente Leroy Sané, nonostante i tanti problemi fisici che ha accusato l'esterno offensivo tedesco del Manchester City. Secondo SportBild, Hansi Flick avrebbe avuto una conversazione telefonica di circa mezzora col giocatore, ribadendogli l'intenzione di portarlo in Baviera.

James Rodriguez è uno dei pupilli di Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato in due squadre diverse e lo avrebbe voluto a Napoli. E il trequartista colombiano, fuori dai piani del Real di Zidane, sarebbe disposto a seguire il tecnico italiano all'Everton: il club inglese, secondo Mundo Deportivo, avrebbe offerto all'ex Monaco un contratto quadriennale, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Arsenal, Wolverhampton e Chelsea.

In attesa che si perfezioni il passaggio di proprietà, il fondo di investimenti saudita che rileverà il Newcastle è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il manager Steve Bruce non sembra godere di grande stima: per questo motivo, continuano a rincorrersi le voci sul probabile approdo in panchina di Mauricio Pochettino, la prima scelta assoluta (più di Massimiliano Allegri, altro tecnico in orbita Magpies). All'ex allenatore del Tottenham, secondo Sky Sports, sarebbe stata presentata un'offerta da 22 milioni annui.

Il Watford, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la firma del centrocampista francese Pape Gueye. Il 21enne, già Nazionale Under-18 e Under-19, ha sottoscritto un contratto di cinque anni con gli Hornets, in vigore dal 1° luglio.

Arturo Vidal finisce nel mirino di David Beckham, come riporta Sport. L'Inter di Miami vuole un nome di grido e da tempo sta sondando il terreno fra i vari giocatori, come Cavani o Diego Costa. Operazione non facile per gli statunitensi e tutto dipenderà dalla volontà di Vidal, se vorrà continuare a giocare ad alti livelli in Europa o se vorrà scegliere una nuova esperienza, ma dal contenuto tecnico decisamente inferiore. Su Vidal da tempo c'è, lo ricordiamo, anche l'Inter di Antonio Conte.