Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre

Se a gennaio, così come sembra, la Juventus dovesse accogliere Jean Clair Todibo, potrebbe essere arrivato il momento di salutare Mehdi Benatia. Stando a quanto riferito da Rai Sport, sull'ex Roma ci sono Borussia Dortmund e Schalke 04 dalla Bundesliga. C'è un intermediario al lavoro e i bianconeri, con un innesto, sono pronti a disfarsi del marocchino.

Leonardo Spinazzola rimane alla Juventus. Il terzino sinistro, rientrato da poco dopo l'operazione al crociato, era finito sul mercato, con Bologna e Genoa che avevano già fatto i primi sondaggi, così come l'Atalanta, che però doveva prima cedere Reca e Ali Adnan. L'infortunio di Cuadrado tuttavia spariglia le carte, portando Spinazzola a un possibile ruolo di prim'ordine: i bianconeri hanno così bloccato la cessione dell'esterno.

Luis Muriel a un passo dal Milan. Secondo quanto riporta EFE, i rossoneri avrebbero già trovato un accordo con l'esterno d'attacco e sarebbero ora molto vicini a quello col Siviglia. L'ex Samp avrebbe rifiutato la Fiorentina proprio perché determinato a vestire la maglia del Diavolo, seppur solamente in prestito fino a fine stagione.

Dopo aver quasi perso Lucas Hernandez (che con molta probabilità si accaserà al Bayern Monaco per una cifra intorno agli 80 milioni), l'Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro. Come riporta El Gol Digital, Diego Simeone ha messo gli occhi su Aleksandar Kolarov. Il serbo avrebbe fatto due richieste alla società madrilena: un ingaggio simile a quello che percepisce alla Roma (circa 2 milioni di euro), ma soprattutto un ruolo da protagonista in squadra.

Adrien Rabiot è in scadenza di contratto e si è promesso al Barcellona. E allora al PSG cercano un centrocampista di livello internazionale e hanno puntato su Allan. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club parigino è pronto a mettere sul tavolo 80 milioni. "Il Napoli non ci sente, nel progetto di Ancelotti stiamo parlando di un insostituibile. Come finirà? Che il PSG, magari, alzerà l’offerta (può, eccome se può) e che il Napoli cercherà di resistere", si legge sul quotidiano.

I cartellini di Ounas e Rog più 20 milioni per Niccolò Barella. E' la super offerta fatta da Aurelio De Laurentiis al Cagliari per il centrocampista che piace a mezza Europa. A riferirlo il Corriere dello Sport.

Kalidou Koulibaly ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, che ha voluto l'ennesima prolungamento per allontanare i top club o, quantomeno, arrivare ad eventuali trattative con maggiore forza contrattuale. Stando a quanto riferito da Rai Sport, nel nuovo accordo non c'è alcuna clausola di risoluzione, ma tra le parti vige un accordo morale: se ad Aurelio De Laurentiis arriveranno offerte da circa 150 milioni il senegalese potrà partire senza problemi.

Joao Miranda viene corteggiato dal Flamengo e non solo: la sua partenza a gennaio non è da escludere. "Negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura di Gary Cahill, in scadenza a giugno: con Sarri non gioca mai e punta a salutare i Blues. Inizialmente il profilo del difensore inglese sembrava non scaldare, ma se il brasiliano continuerà a premere per andarsene, un piano B andrà individuato", spiega il Corriere dello Sport.

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui Milan e Torino starebbero pensando ad uno scambio di prestiti da Simone Zaza e Patrick Cutrone. Stando però a quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, dagli entourage dei due attaccanti piovono secche smentite.

Dopo essere stato molto vicino al Parma - con collaborazione Inter - in estate, l'esterno del Kasimpasa Mahmoud Ibrahim Hassan, meglio noto come Trézéguet, è finito nel mirino della Lazio. L'egiziano, secondo quanto raccolto da TMW, è stato seguito da alcuni scout biancocelesti negli scorsi mesi.

Il Torino punta forte su Manuel Lazzari, esterno della SPAL. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni di euro e non si muoverà fino a giugno - come spiega La Nuova Ferrara - ma i granata vogliono anticipare la concorrenza: due i profili graditi, in prestito, agli estensi, come Edera e Lyanco.

Il Torino sta lavorando anche all'approdo di Lucas Piazon dal Chelsea. I granata potrebbero prenderlo a costo zero, con un diritto di riscatto vicino ai 3 milioni di euro. I Blues accetteranno soprattutto, come spiega Tuttosport, se ci dovesse essere una clausola sulla futura rivendita del 50%. I contatti stanno continuando in questi giorni.

Il Bologna è a un passo da Roberto Soriano. Dopo avere praticamente concluso l'acquisto di Nicola Sansone dal Villarreal, secondo quanto raccolto da TMW i rossoblù di Filippo Inzaghi chiuderanno anche per il centrocampista, attualmente in prestito al Torino: sul giocatore c'era anche il Cagliari.

Due club cinesi interessati a Sandro, centrocampista del Genoa. Come spiega Il Secolo XIX sul brasiliano ci sono gli occhi del Beijing Renhe, ma anche del Guangzhou Evergrande.

Continua il pressing della Cremonese su Simone Scuffet. A riportarlo è Il Messaggero Veneto che spiega come, nell'eventualità di una partenza, il vice Musso sarà Nicolas.

Felipe Vizeu, attaccante brasiliano che non sta trovando molto spazio con la maglia dell'Udinese, potrebbe presto tornare in patria. Come scrive Globoesporte infatti, la punta classe '97 è finita nel mirino del Corinthians.

Quale futuro per Mario Balotelli? Come riportato tutti i media francesi, l'addio al Nizza è l'ipotesi più probabile, sembra ormai quasi certo che l'ex Manchester City vada via. Dove? Ancora non si parla specificamente di squadre interessate, ma l'opzione che lo vedrebbe raggiungere il campionato turco ad oggi è la più accreditata, scrivono Oltralpe.

Alberto Moreno potrebbe tornare a casa sua. Anzi, è proprio vicino a farlo, scrive Estadio Deportivo. E casa sua è Siviglia, da dove è andato via per esplodere al Liverpool, club in cui però non ha trovato spazio, men che meno quest'anno con la consacrazione di Robertson. E così, secondo il quotidiano andaluso, il terzino a breve potrebbe riaccasarsi al Sanchez-Pizjuan.

Jeison Murillo sarà l'unico rinforzo del Barcellona nel mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni di RAC1, infatti, il club blaugrana non effettuerà altri acquisti a gennaio ma punta a cedere qualche giocatore che non rientra nei piani di Valverde anche per ridurre il monte ingaggi.

Dall'Argentina l'Atletico Madrid ha già prelevato diversi calciatori, tra cui gente del calibro di Sergio Aguero, e continua a guardare Oltreoceano per potenziarsi. Come riferito da Radio Continental, l'ultimo nome finito nel mirino dei Colchoneros è Matias Zaracho (20), una delle maggiori promesse del calcio argentino. Centrocampista completo, il giocatore ha attirato gli occhi di altri club, ma l'Atleti vuole anticipare la concorrenza.

Christian Pulisic (20) ad un passo dal Liverpool. Stando a quanto riportato da The Sun, i Reds starebbero per battere la concorrenza dell'Arsenal offrendo al Borussia Dortmund 45 milioni di sterline, dieci in più rispetto all'offerta dell'Arsenal, altro club interessato. Se dovesse alzare la sua offerta di cinque milioni appena, il club del Merseyside dovrebbe alla fine spuntarla. Le parti sono vicinissime.

Hirving Lozano continua ad attirare l'attenzione dei grandi club. Secondo quanto riporta l'Express, infatti, il Chelsea è molto interessato all'attaccante messicano del PSV che piace anche in Italia. Lozano costa circa 40 milioni di euro e i Blues potrebbero fare una prima mossa già a gennaio.

Il mercato è ormai alle porte e tanti club lavorano anche in vista della prossima estate. Tra questi il Bayern Monaco, che starebbe preparando un'offerta da 13 milioni di sterline per Callum Hudson-Odoi, attaccante classe 2000 del Chelsea. La società bavarese è interessata, ma c'è da capire se i Blues sono intenzionati a disfarsene così presto. A riportarlo è il Daily Mail.

Dalla Russia alla Francia in estate, dalla Francia alla Russia già in inverno? Molto difficile, ma non completamente da escludere, anche per il futuro leggermente meno prossimo. Secondo diverse fonti russe, infatti, Aleksandr Golovin (22) è uno dei grandi flop della stagione del Monaco, che l'ha pagato 30 milioni qualche mese fa per prelevarlo dal CSKA Mosca. E adesso dalla Russia lanciano l'interesse dello Zenit. Ma vederlo lontano dal Principato già a gennaio sembra davvero molto complicato.

Il contratto di Munir El Haddadi scade il prossimo 30 giugno e a partire dal primo gennaio il calciatore è libero di accasarsi dove vuole. Il Barcellona gli ha offerto il rinnovo, ma non sembra intenzionato ad accettarla, così tante squadre ci hanno messo il pensiero adesso. In Spagna ci sono Siviglia e Real Betis, oltre a Celta Vigo e Alaves, ma l'ipotesi più probabile è quella che lo porterebbe all'Olympique Marsiglia dell'ex direttore sportivo blaugrana Andoni Zubizarreta. A riportarlo è Mundo Deportivo.