Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

MILAN, BOBAN SUL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC: “DOBBIAMO PARLARNE SUBITO”. JUVENTUS, ENTRO GIUGNO LA DECISIONE SUL FUTURO DI HIGUAIN. JUVENTUS-INTER, SARA’ DERBY D’ITALIA ANCHE IN ESTATE: TRE GLI OBIETTIVI COMUNI. ROMA-FRIEDKIN, OPERAZIONE DA 700 MILIONI DI EURO.

Nel corso della lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha chiesto chiarezza alla società sul progetti futuri e sulla divisione dei compiti con Ivan Gazidis, il dirigente del Milan Zvonimir Boban ha parlato anche della possibilità di rinnovare il contratto a Zvonimir Boban: "E’ un giocatore speciale, e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra, ha detto Boban che prosegue su Kjaer e Begovic: "Niente da aggiungere a quello che abbiamo visto in campo. Sono giocatori di esperienza che hanno reso più solido il Milan, è probabile che lo possano fare anche nelle prossime stagioni".

La Juventus, scrive 'Tuttosport', entro il mese di giugno prenderà una decisione sul futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha un contratto in scadenza nel 2021 e al termine della stagione Fabio Paratici, insieme al fratello-agente dell'argentino Nicolas Higuain, prenderà una decisione: andare avanti fino alla scadenza o separarsi a un anno dalla scadenza del contratto.

Juventus e Inter, scrive il quotidiano 'Tuttosport', si sfideranno anche in estate per tre calciatori. Nel mirino delle due società che insieme alla Lazio si stanno giocando lo Scudetto ci sono tre dei migliori prodotti del calcio italiano. Due sono in forza alla Fiorentina, ovvero Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. L'altro è Sandro Tonali, regista del Brescia e leader delle rondinelle.

Sono queste le ore decisive per la firma sull'accordo per il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Come ricorda Il Messaggero il manager californiano, ricevuto l'ol dal board del suo gruppo, firmerà nelle prossime ore il contratto necessario per arrivare al closing attraverso il lancio dell'OPA. Entro al fine di marzo o al massimo i primi giorni di aprile atteso l'ok dell'Antitrust per un investimento di poco superiore ai 700 milioni di euro. Rimane però da capire quando verrà ufficializzato il signing che deve arrivare a Borsa chiusa.

CHELSEA, KEPA FURIOSO CON LAMPARD. PRONTO A CHIEDERE LA CESSIONE IN ESTATE. ARSENAL, AG. OZIL: "RIMARRA' FINO AL 2021. RINNOVO? NON NE ABBIAMO PARLATO". REAL MADRID, ZIDANE SUL SUO FUTURO: "MI SENTO RESPONSABILE MA NON CHIEDETELO A ME". CALCIO IN CRISI. OLDHAM ATHLETIC VERSO L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA. LIVERPOOL, PRONTO IL RINNOVO PER ELLIOT: FIRMERA' FINO AL 2023.

La decisione del tecnico del Chelsea Frank Lampard di mettere in panchina Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo arrivato a Stamford Bridge nell'estate 2018, potrebbe presto portare al divorzio fra le parti. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l'ex Bilbao sarebbe pronto a chiedere la cessione nella prossima sessione di mercato in quanto il tecnico non avrebbe mantenuto la parola circa la sua titolarità indiscussa nei Blues.

Arrivano dall'Inghilterra (fonte inews.co.uk) alcune dichiarazioni di Erkut Sogut, agente di Mesut Ozil, centrocampista tedesco dell'Arsenal per il quale negli ultimi mesi si è parlato a più riprese di addio: "Al momento non abbiamo mai parlato di rinnovo anche perché la scadenza è fra 15 mesi. E fino al giugno 2021 lui rimarrà sicuramente all'Arsenal. Non ci sono possibilità che se ne vada prima".

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, nella sua conferenza stampa pre-Clasico si è soffermato anche sul suo futuro, rispondendo ad una precisa domanda: "Abbiamo perso due partite e il maggiore responsabile sono io, ma non dovete chiedere a me del mio futuro, chiedetelo ad altri. Dopo questa partita col Barcellona ce ne saranno altre 12, succeda quel che succeda noi andremo avanti".

Lo scorso agosto in Inghilterra ha fatto molto rumore il fallimento del Bury FC, formazione di League One (la Serie C italiana), esclusa dal campionato. Oggi un'altra società d'oltremanica è fortemente a rischio. Si tratta dell'Oldham Athletic, società della zona di Manchester nata nel 1985 e oggi militante nella League Two. Come riporta il Daily Mail quest'oggi, la società potrebbe essere messa in amministrazione controllata a causa di un debito insoluto di 600mila sterline. La prossima settimana è stata fissata un'udienza davanti alle autorità giudiziarie di Manchester per valutare la situazione del club.

Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror, il giovane Harvey Elliot a breve potrebbe rinnovare con il Liverpool. Il 16enne arrivato dal Fulham che sta trovando spazio con Klopp, infatti riceverà una proposta di rinnovo dicontratto fino al 2023.