Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Joao Cancelo alla fine potrebbe restare alla Juventus. Nei giorni scorsi sembrava molto vicina la cessione del giocatore portoghese al Manchester City ma come spiega La Gazzetta dello Sport adesso lo scenario potrebbe essere cambiato grazie anche alla cessione di Spinazzola alla Roma che porterà un'importante plusvalenza. I problemi nella trattativa con il Manchester City resistono, c'è grande distanza tra i due club, pertanto Cancelo al momento continuerà a vestire la maglia bianconera, a meno che qualcuno porti alla Juve un'offerta da 60 milioni di euro.

La Juventus ha raggiunto l'accordo con il fantasista Joel Ribeiro (2003) del Losanna. Doppio passaporto svizzero-portoghese, ha giocato finora sia da trequartista che da attaccante esterno di sinistra. Giocherà in Under 17 ma non è esclusa qualche apparizione in Primavera.

La Sampdoria è seriamente interessata a Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino classe '93 di proprietà del Genk. In settimana, la trattativa è andata avanti ed è stato raggiunto un accordo di massima col calciatore. Anche al club belga è stata presentata un'offerta piuttosto importante, ma le parti stanno ancora lavorando e la prossima settimana ci saranno confronti faccia a faccia coi dirigenti del Genk per capire se sarà possibile chiudere l'operazione.

Incontro a Montecarlo ieri sera tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il procuratore Mino Raiola. All’ordine del giorno c’era l’affare Kostas Manolas da concludere e se non ci saranno intoppi nelle prossime ore arriveranno le firme. Ma non è l’unico affare in programma con Raiola, procuratore sia di Lorenzo Insigne che di Hirving Lozano. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sul capitano del Napoli: sul tavolo c’è una specie di ultimatum per Insigne. Se se c'è un'offerta deve essere concretizzata in tempi brevi. Insigne sogna la Liga, ma le offerte dell'Atletico Madrid sono ancora troppo timide. Il Napoli - si legge ancora sul quotidiano - con Raiola è stato chiarissimo: non ci sarà alcun rinnovo per Insigne reduce, peraltro, da una stagione non certo brillante. E il prezzo del cartellino è di 90 milioni.

Avventura in Belgio per il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore di proprietà del Torino e fratello del centrocampista della Lazio Sergej. Con una nota apparta sul sito ufficiale, lo Standard Liegi ha reso nota la sua acquisizione in prestito con diritto di riscatto.

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ievgenii Shakhov, nell’ultima stagione al Paok Salonicco. Il centrocampista ucraino classe '90 ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l'anno successivo. Campione di Grecia con il PAOK nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) ha vinto la Coppa di Grecia, collezionando in tutto 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 nell’ultima edizione di Europa League. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili ucraine (Campione d’Europa U19 nel 2009) il centrocampista ha esordito nel 2016 nella nazionale maggiore totalizzando 5 presenze e 1 gol messo a segno nella gara contro la Serbia.

Dawid Kownacki è sempre più vicino (di nuovo) al Fortuna Dusseldorf. L'attaccante polacco, reduce dal prestito degli scorsi sei mesi con quattro gol e un assist in undici presenze, dovrebbe infatti essere acquistato a titolo definitivo dallo stesso club tedesco. I contatti vanno avanti da giorni, ma nelle ultime ore sembra essere arrivata un'accelerata importante. Kownacki, dal canto suo, ha già fatto sapere di non avere la minima di intenzione di tornare alla Sampdoria, che secondo quanto raccolto da TMW avrebbe così quasi definito un accordo col Fortuna per la sua cessione intorno agli otto milioni di euro.

La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Cristian Galano (Foggia, 01.04.1991) al Pescara Calcio 1936. Contestualmente, la Società crociata annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal Pescara Calcio 1936 dei calciatori Alessandro Martella (Pescara, 30.11.2000) e Fabian Pavone (Atri, 05.02.2000): entrambi i giocatori hanno firmato un contratto fino al 30.06.2024.

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alban Lafont al Football Club de Nantes. Questo anche il tweet della società francese:

Come riportato da Sky Sport, sono stati fatti passi in avanti per la cessione da parte della Sampdoria di Joachim Andersen al Lione. Il difensore danese classe 1996 era stato accostato anche a diversi club italiani come Juventus, Milan e Inter. Il club francese ha offerto 30 milioni di euro bonus compresi, con la Samp che non è ancora pienamente convinta dalla parte fissa della somma. Si continua a trattare.

Nella giornata di ieri, scrive la 'Gazzetta dello Sport', Giovanni Martusciello ha rescisso il suo contratto con l'Inter. L'allenatore ischitano che faceva parte dello staff tecnico di Luciano Spalletti ha risolto l'accordo col club nerazzurro ed è adesso libero di firmare con la Juventus per diventare il nuovo vice di Maurizio Sarri.

Il Valencia ha ufficializzato l'acquisto di Denis Cheryshev. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il Villarreal CF per il trasferimento del centrocampista internazionale russo Denis Cheryshev, a scapito della firma definitiva e della documentazione corrispondente".

Ultimatum del Chelsea per Alvaro Morata. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Telegraph infatti il club inglese avrebbe chiesto ben 55 milioni di euro all'Atletico Madrid per la cessione dell'attaccante spagnolo già questa estate, altrimenti Morata rientrerà a Londra senza continuare a giocare con i colchoneros. Inizialmente i due club avevano pattuito un prestito di 18 mesi, che sarebbe terminato con il riscatto nell'estate del 2020 da parte dell'Atletico ma il Chelsea ha sollevato ora questa questione e rischia di lasciare il club spagnolo in una situazione molto delicata.

Domani il contratto di Gary Cahill con il Chelsea terminerà e il difensore sarà libero di poter firmare con un'altra squadra. L'inglese ha 33 anni ed è un giocatore che fa gola a molte squadre soprattutto perché arriverebbe a parametro zero. Arsenal, West Ham e Crystal Palace infatti stanno considerando la possibilità di offrire un nuovo contratto a Cahill mentre è già arrivata una proposta concreta da parte della neopromossa Aston Villa, squadra nella quale l'ex capitano del Chelsea ha giocato per quattro anni nella prima parte della sua carriera. Cahill preferirebbe restare a Londra ma la possibilità di ricongiungersi con l'ex compagno di squadra John Terry, attuale vice allenatore dell'Aston Villa, potrebbe spingerlo ad accettare l'offerta.

Aaron Wan-Bissaka è un nuovo calciatore del Manchester United. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, i red devils hanno reso nota l'acquisizione a titolo definitivo dal Crystal Palace del terzino destro classe '97 che ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Si tratta di una operazione da 50 milioni di euro più sei di bonus. Al calciatore, scrive la stampa inglese, un ingaggio da 4.6 milioni di euro netti a stagione.

Jhonder Cadiz è un nuovo giocatore del Benfica. L'attaccante venezuelano classe '95 arriva a titolo definitivo dal Monagas dopo il prestito della scorsa stagione al Vitoria Setubal, chiuso con 10 reti in 35 presenze. Questo l'annuncio ufficiale degli encarnados:

Il PSV Eindhoven ha già trovato il sostituto di Luuk de Jong (Siviglia), almeno in prospettiva futura. Si tratta, come riporta il sito ufficiale del club olandese, dell'attaccante ormai ex Vitesse Simon van Duivenbooden. Per il talento classe 2002 contratto triennale coi vice-campioni di Eredivisie, questo l'annuncio del suo acquisto su Twitter:

Alvaro Fernandez è un nuovo giocatore dell'Huesca. Il club spagnolo ha comunicato proprio quest'oggi l'acquisto del portiere classe 1998 dal Monaco. Per Fernandez contratto di tre anni, questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club:

Jordi Masip ha rinnovato col Valladolid. Il portiere classe '89, come riporta il sito ufficiale del club spagnolo, ha rinnovato fino al 2022.

Enzo Zidane (24) viene liquidato anche dal Losanna, dopo l'addio al Real Madrid nel 2017. Il figlio di Zinedine, centrocampista classe '95, ha vissuto l'ultima stagione in Segunda Division, al Rayo Majadahonda, in prestito, tra l'altro culminata con la retrocessione. Adesso il giocatore è svincolato e dovrà cercare una nuova sistemazione.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lille ha comunicato l’ingaggio di Timothy Weah. L’attaccante classe 2000, figlio di George, è stato prelevato dal Paris Saint-Germain per 10 milioni di euro, con i parigini che si sono assicurati il 10% sulla futura rivendita.