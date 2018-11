Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVE: POLVERIERA REAL PUO' AIUTARE I BIANCONERI PER ISCO, MARCELO E ASENSIO. POGBA STUDIA L'EXIT STRATEGY PER SALUTARE LO UNITED, BIANCONERI IN AGGUATO. MILAN: GATTUSO VORREBBE PAREDES, MA C'E' FABREGAS. INTER: CANDREVA RICHIESTO DA TORINO E FULHAM. ROMA: MONCHI PRONTO ALLE DIMISSIONI SE SALTA DI FRANCESCO. TORINO: MACHIN OBIETTIVO, SORIANO PUO' SALUTARE. SASSUOLO: TROTTA SULLA VIA DELLA CESSIONE. SAMPDORIA: RINNOVO PER PRAET. FIORENTINA: ECCO ACKERMANN. BOLOGNA: INZAGHI RESTA IN BILICO. UDINESE: NO AL SIVIGLIA PER DE PAUL - La polveriera Real Madrid può aiutare il mercato della Juventus. Secondo Tuttosport, i bianconeri sono pronti a un tentativo già a gennaio per Isco. Il giocatore sarebbe pronto a un passo indietro per cercare la pace con Solari, ma le scuse potrebbero non bastare. In ogni caso lo scenario dovrebbe diventare caldo soprattutto in estate. Per Isco, ma anche per Marcelo: ha giocato contro la Roma ma l'obiettivo di strappare l'ultimo grande contratto della carriera e la possibilità di tornare a giocare con CR7 potrebbero fare la differenza. E a Madrid c'è anche uno scontento Marco Asensio. Barnett, agente del portiere Szczesny, attraverso Tuttosport ha parlato del suo assistito: "Alla Juventus si trova benissimo: ama il club e si sente amato dalla società, dai compagni, dai tifosi. Mai avuto dubbi sulla Juventus, ma la scelta si sta rivelando perfetta. Szczesny gioca in uno dei migliori club del mondo e si sta confermando uno dei portieri top del pianeta. Wojciech resterà alla Juventus al cento per cento anche in futuro". Pogba cerca una via di uscita dal Manchester United: secondo Tuttosport, l'armistizio (non pace) tra il centrocampista francese e i dirigenti del club inglese rappresenta un'opportunità, per Raiola e la Juventus sempre interessata, di lavorare al possibile addio del francese. Favorito dal fatto che Mourinho si sente saldo in panchina e non si opporrà all'eventuale cessione di Pogba, o magari di altri giocatori, come per esempio Rashford.

Capitolo Milan. Fabregas o Paredes? Gattuso preferisce il secondo: stando a quanto riporta Tuttosport, nonostante le indiscrezioni su un accordo sempre più vicino con lo spagnolo, il tecnico rossonero avrebbe indicato nell'argentino dello Zenit l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Priorità complicata: a differenza di Fabregas (che però percepisce di più a livello di ingaggio), Paredes non arriverebbe a parametro zero, ma costerebbe almeno 30 milioni.

In casa Inter uno fra Keita e Candreva lascerà i nerazzurri nel prossimo futuro. Se per l'attaccante ex Monaco la situazione è ingarbugliata - è in prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto - è possibile sia più semplice, eventualmente, che l'ex Lazio cambi casacca. Per lui, nei giorni scorsi, c'è stato un interessamento da parte del Fulham di Ranieri. I Cottagers hanno chiesto informazioni: l'affare si preannuncia complicato, ma c'è da annotare questo tentativo londinese per chi, al momento, risulta fuori dalle rotazioni dei titolari in casa Spalletti. Su Candreva c'è anche il Torino.

Punto sulla Roma. Di Francesco e Monchi legati a doppio filo. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Pallotta avrebbe individuato nell'allenatore il responsabile del brutto avvio di stagione dei giallorossi. La prossima di campionato sarà un vero e proprio crocevia, con la Roma chiamata a giocare contro l'Inter, ma a rischio non ci sarebbe solo il tecnico. Infatti, sempre secondo il quotidiano, in caso di esonero di DiFra il ds Monchi si dimetterebbe. A quel punto, toccherebbe a Baldini scegliere il sostituto dell'allenatore, e non solo.

Rumors di mercato per il Torino di Mazzarri in vista di gennaio. Tuttosport scrive che il club granata starebbe lavorando su Machin, centrocampista ex Roma oggi al Pescara. Sarebbe il ragazzo con un passato nelle giovanili del Barcellona, e un presente da leader nella Nazionale della Guinea, l'ultima idea per la mediana del club del presidente Cairo. Soriano è un caso per i granata: secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista - il cui rendimento fin qui è stato al di sotto delle aspettative - andrà in panchina contro il Genoa dopo le due gare negative contro Parma e Cagliari. Futuro in bilico: al momento non è detto che il Toro intenda esercitare il diritto di riscatto dal Villarreal, a gennaio sono diversi i club interessati.

Ai margini del progetto tecnico del Sassuolo di De Zerbi, Trotta cercherà di trovare una nuova avventura sfruttando il mercato di gennaio. L'attaccante ex Fulham interessa al Pescara, ma anche al Bologna e al Chievo in Serie A, secondo Il Centro.

La Sampdoria ha comunicato di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Praet: il centrocampista – 80 presenze e 2 reti con la maglia blucerchiata – si è legato al club genovese fino al 30 giugno 2021.

La Fiorentina ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista classe 2001 che ha firmato con i viola fino al 2021.

Inzaghi si gioca la permanenza sulla panchina del Bologna. La dirigenza felsinea ha ribadito di aver fiducia nel tecnico, che però contro il Genoa dovrà ottenere un risultato per restare in sella. In alternativa, scrive Tuttosport, fioccano i nomi dei possibili sostituti: al primo posto ci sarebbe Mihajlovic, ma circolano anche le ipotesi che portano a Prandelli, Delneri, De Biasi. A libro paga c'è sempre Donadoni.

L'Udinese, secondo TMW, ha rifiutato 16 milioni di euro proposti dal Siviglia per De Paul. Dopo il grave infortunio che lo ha costretto a un'operazione per ernia inguinale, Teodorczyk, il grande colpo dell'estate friulana, potrebbe fare il girone di ritorno in prestito altrove per ritrovare la forma smarrita in questi mesi, soprattutto se la società dovesse riuscire a reperire sul mercato una punta da affiancare ai vari Lasagna, Pussetto e Vizeu. Le voci riportano Teodorczyk in Belgio, dove è ancora molto stimato e potrebbe rimettersi in sesto in tranquillità, per poi decidere in estate, con calma, il futuro del ragazzo. A riportarlo è TuttoUdinese.it.

CHELSEA: IL CLASSE 2000 HUDSON-ODOI NON CONVINTO DI RESTARE. ANCHE LA JUVE SU DI LUI. WATFORD: RINNOVO PER SUCCESS, OKAKA VERSO L'ADDIO. BENFICA: FIDUCIA A TEMPO PER RUI VITORIA. SOUTHAMPTON: CONTATTI CON PAULO SOUSA. UNITED: SANCHEZ AI SALUTI - Il Chelsea prova a trattenere Callum Hudson-Odoi. Il talento classe 2000, campione del mondo Under 17 con l'Inghilterra, non sarebbe convinto, secondo il Sun, dall'offerta dei Blues. Sulle sue tracce soprattutto il Bayern Monaco. Sulle sue tracce anche un'italiana: c'è la Juventus, in compagnia di Arsenal e Barcellona.

Isaac Success, attaccante del Watford, ha prolungato il proprio accordo con gli Hornets fino al giugno del 2023. Stefano Okaka verso l'addio al Watford. Lo ha ammesso il suo fratello-agente, Carlo Okaka, attraverso TMW. "Dal punto di vista fisico sta benissimo, ha recuperato perfettamente e ha voglia di giocare. Sono convinto sia uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione, potrebbe essere un'opzione intrigante anche per Mancini. Non si può pensare che possa essere un giocatore che subentra o con solo spezzoni di partita. Addio Watford, quindi? Fin qui ha svolto il suo compito con serietà, ma giocando poco rischia di infortunarsi come successo in un paio di occasioni. Il suo fisico ha bisogno di regolarità. Non posso più pensare di vedere il suo talento tenuto a freno in una situazione che fatica a condividere. Lui accetta le regole e le scelte, ma devo trovare alternative per il suo bene. Il Watford è stata una nuova esperienza, l'ha reso più forte, aveva segnato 20 gol nell'Anderlecht e raggiunto la Nazionale di Conte. Ha segnato a Liverpool, Leicester e Chelsea, ma un po' gli infortuni, un po' scelte incomprensibili - specie all'inizio della scorsa stagione - lo hanno frenato. Dove può andare? L'anno scorso c'erano state tre richieste, Galatasaray, Fulham e Siviglia. Una di queste stava andando in porto, ma non c'erano più i tempi tecnici per validare il trasferimento. Quest'anno lavoreremo in anticipo per trovare una soluzione. Di certo cerca un progetto dove sia al centro, ha le idee chiare su ciò che vuole", ha detto.

Il Borussia Dortmund vuole puntare su Anthony Gordon, 17enne trequartista dell'Everton. Il Daily Mail scrive che i gialloneri di Germania hanno accelerato per chiudere l'affare, così da ingaggiare il calciatore inglese già per la prossima estate. Il classe 2001 ha già debuttato in prima squadra, nel dicembre 2017 nell'ultima gara del girone di Europa League.

Nonostante la pesante sconfitta subita contro il Bayern Monaco in Champions League lo scorso martedì, il tecnico del Benfica Rui Vitoria è stato confermato dal club come allenatore delle Aquile. Il tecnico era finito nel mirino dei propri dirigenti che poi però hanno deciso di confermarlo a tempo in vista delle prossime sfide europee e di campionato. A riportarlo è A Bola.

Come riporta il Times, il Southampton avrebbe avviato i primi contatti con Paulo Sousa. L'ex tecnico della Fiorentina potrebbe prendere il posto di Mark Hughes, con il tecnico dei Saints a rischio dopo un inizio di stagione davvero complicato.

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Alexis Sanchez con la maglia del Manchester United. Il cileno - si legge sul Mirror - vuole lasciare i Red Devils dopo essere stato messo ai margini della rosa dal manager Josè Mourinho.