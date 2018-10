Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti desiderano. Anche il Barcellona, spiega il Corriere della Sera che in lui vede il nuovo Dani Alves. Ma che la Vecchia Signora vuole tenersi stretta anche in futuro.

Intervistato da France Football, Cristiano Ronaldo racconta la scelta di andare alla Juventus: "Fosse stato per una questione di denaro sarei andato in Cina, dove mi offrivano cinque volte tanto. Non sono venuto alla Juventus per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La differenza è che la Juve mi voleva veramente. Me l'hanno detto. Me l'hanno dimostrato".

Tuttosport spiega che Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, è fiducioso di chiudere presto l'accordo con Giuseppe Marotta. Il dirigente è sereno circa le possibilità di trovare a metà settimana l’accordo con Andrea Agnelli per risolvere il contratto che ancora lo lega alla Juve come direttore generale e resta l'obiettivo numero uno di Suning, che vorrebbe averlo operativo come amministratore delegato già da dicembre.

Sandro Tonali, regista classe 2000 del Brescia, continua ad essere oggetto del duello tra Juventus ed Inter: secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri starebbero cercando di avvantaggiarsi sui bianconeri andando a vedere spesso il ragazzo giocare. In occasione del match di Serie B tra Brescia e Cosenza, ad esempio, c'era Beppe Baresi in rappresentanza del club milanese.

Renato Corsi ha seccamente smentito un accordo già raggiunto tra Real Madrid e River Plate per il suo assistito Exequiel Palacios, volante argentino classe '98. "Ho letto anche io le notizie riguardanti un accordo già definito, non ne sapevo nulla e per questo ho chiamato Francescoli (ds del River, ndr) che mi ha seccamente smentito questa notizia. Io non ho parlato col Real Madrid, mentre ho parlato con l'Inter. I nerazzurri amano il giocatore e Zanetti mi ha detto che lo sta seguendo".

Suso è uno dei pezzi pregiati per il mercato del Milan, in uscita. L'attaccante spagnolo, in gol contro la Sampdoria, vorrebbe vedere perfezionato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2023. La clausola di 38 milioni di euro rimane attiva, con Atletico Madrid e Chelsea che - come raccolto da TMW - hanno già mosso i primi passi per, eventualmente, riuscire a strapparlo al Milan. Così bisogna ragionare su due tavoli: il primo è quello del ritocco - e prolungamento - contrattuale il secondo invece è l'adeguamento, verso l'alto, dell'eventuale cifra per rescindere unilateralmente.

Stephan El Shaarawy e la Roma, lavori in corso per il rinnovo. Prove di futuro ancora insieme, fino al 2022. Contatti avviati per il prolungamento del contratto, seppure ancora non si sia entrati nel vivo della trattativa. Dai contatti per la cessione alla Fiorentina della scorsa estate al possibile rinnovo. Una situazione che potrebbe sbloccarsi entro dicembre, secondo quanto raccolto da TMW.

Nuova idea di mercato per la Fiorentina in vista della prossima estate: come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport, i viola starebbero monitorando da vicino la situazione legata al terzino destro classe '90 Giulio Donati (prodotto del vivaio dell'Inter) il cui contratto con il Mainz è in scadenza e potrebbe dunque liberarsi a parametro 0. Su di lui, oltre ai viola, c'è anche il Parma.

Trequartista, mezzala, interno. Yusuf Yazici, classe ‘97 del Trabzonspor, è uno dei migliori talenti del calcio turco e già nel giro della Nazionale. Non è un mistero l’interesse della Fiorentina, la novità è un incontro dopo i contatti degli ultimi tempi, intercettato da Tuttomercatoweb.com. L’entourage è in Italia, Corvino sta cercando di chiudere per un giocatore che segue da lungo tempo. Il Trabzonspor chiede 20 milioni, per un giocatore che potrebbe essere il gioiello del mercato viola a gennaio, anche se a cifre inferiori.

REAL MADRID: ESONERATO LOPETEGUI, SOLARI ALLENATORE AD INTERIM, CONTE SI RAFFREDDA. MANCHESTER UNITED FAVORITO PER SANCHO. FENERBAHCE SU ZIDANE

Julen Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid. Il nuovo tecnico dei blancos è Santiago Solari, ma solo provvisoriamente: "La giunta direttiva del Real Madrid, riunita oggi 29 ottobre del 2018, ha deciso di risolvere il contratto che vincolava l'allenatore Julen Lopetegui al club. Questa decisione, adottata con la massima responsabilità, ha come fine di cambiare la dinamica in corso nella Prima Squadra, quando sono ancora raggiungibili tutti gli obiettivi di questa stagione. La giunta direttiva ritiene che ci sia una grande sproporzione tra la qualità della rosa del Real Madrid, che conta otto giocatori nominati per il prossimo Pallone d'Oro, mai successo nella storia del club, e i risultati ottenuti fino ad ora. Il club ringrazia Julen Lopetegui e tutto il suo corpo tecnico per lo sforzo e il lavoro realizzato e gli augura il meglio per la sua carriera professionale. Sarà sostituito provvisoriamente da Santiago Solari, che dirigerà domani la prima seduta di allenamento". La soluzione interna, secondo quanto raccolto da TMW, non esclude comunque Antonio Conte tra qualche settimana, tempo di cui ha bisogno l’ex ct della Nazionale per liberarsi dal Chelsea. Roberto Martinez, ct del Belgio, l'altro obiettivo dei blancos.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Fenerbahçe comunica l'esonero del tecnico Philip Cocu. L'olandese paga il ko interno contro l'Ankaragucu (1-3). Attualmente il Fenerbahçe è quindicesimo in classifica, appena un punto sopra la retrocessione. Per sostituirlo, scrive il quotidiano turco FotoMac, c'è l'idea Zinedine Zidane. Gli altri nomi sul taccuino della dirigenza turca sono quelli di Laurent Blanc, Arsene Wenger, Zico, David Moyes e Leonardo Jardim.

Il Manchester United è la squadra favorita nella corsa a Jadon Sancho, talento britannico in forza al Borussia Dortmund che nelle scorse settimane ha esordito con la Nazionale di Southgate. Oltre ai Red Devils, c'è anche il City, suo ex club, così come Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal.