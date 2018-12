Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

LA JUVE LAVORA AL RINNOVO DI BENTANCUR E CONTINUA A SOGNARE POGBA. MILAN, NON SOLO IBRAHIMOVIC. INTER GUARDA AL FUTURO, IN BILICO TRE PANCHINE DI SERIE A

Nella giornata dell'annuncio della vittoria del Pallone d'Oro da parte di Luka Modric, c'è stato anche spazio per tanto mercato. E come spesso capita la Juventus è al centro di tantissime trattative: una di queste riguarda Rodrigo Bentancur e la trattativa, avviata, per il rinnovo del contratto. Nonostante l'interesse, continuo e continuativo, per Paul Pogba, sempre più in rotta con lo United. Per la difesa piace Jean-Clair Todibo del Tolosa, operazione per gennaio fattibile con 3-4 milioni di euro. Per il futuro, occhi in Brasile, in particolar modo sull'Atletico Paranaense: piacciono il terzino Renan Lodi ed il centrocampista Bruno Guimaraes.

Il Milan continua a lavorare per gennaio: ieri altri contatti con l'entourage di Fabregas, che chiede un contratto di due anni e mezzo. In attacco viva la pista Ibrahimovic, mentre per la difesa Tim Cahill sembra in netto vantaggio su Christensen, destinato al ritorno al 'Gladbach.

In casa Inter si pensa soprattutto al futuro: piacciono Edgar Elizalde del Pescara e Sandro Tonali del Brescia. Ma pure Ozan Kabak del Galatasaray, la cui clausola rescissoria è di 7,5 milioni. Sul talentino turco c'è anche la Roma, che però deve prima guardarsi dagli assalti dell'Arsenal per Cengiz Under. Per rinforzare la fascia sinistra, invece, Monchi guarda a Lione dove gioca Ferland Mendy.

Il Napoli prova a resistere alle lusinghe del Manchester United per Kalidou Koulibaly, la Samp cerca un attaccante per l'eventuale sostituzione di Kownacki (piace al Chievo): non tornerà Muriel, l'ultima idea è Alberto Paloschi.

Capitolo panchine: la Fiorentina, dopo 6 partite senza successi, valuta la posizione di Pioli con Donadoni prima alternativa. Il Bologna concede tempo a Inzaghi, ma studia già eventuali sostituti. E lo stesso Genoa, in caso di sconfitta con la SPAL, potrebbe nuovamente allontanare Juric.

SOUTHAMPTON, VICINO L'ARRIVO DI PAULO SOUSA. CHELSEA SU PULISIC. REAL MADRID SU RAMSEY, BARCELLONA SU RABIOT

A livello europeo, la notizia di mercato del giorno arriva dall'Inghilterra, dove il Southampton ha esonerato il tecnico Mark Hughes. Al suo posto, secondo i tabloid, è in arrivo l'ex Fiorentina Paulo Sousa. Restando nella terra di Albione, molto attivo il Chelsea, che ha individuato in Christian Pulisic del Borussia Dortmund il proprio obiettivo principale: ma per strapparlo ai tedeschi serviranno almeno 80 milioni di euro. In casa Watford si valuta la posizione di Stefano Okaka, con l'attaccante che piace a Besiktas e Monaco.

In Spagna il Real Madri fiuta il colpo Aaron Ramsey a zero per giugno.

Stessa formula con cui il Barcellona, salvo colpi di scena, accoglierà Adrien Rabiot dal PSG.

In Germania il Bayern, per bocca di Uli Hoeness, ha annunciato l'addio a fine stagione di Arjen Robben e Franck Ribery.

In Francia il Rennes ha esonerato il tecnico Sabri Lamouchi.