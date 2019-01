Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

MILAN, DEPOSITATO IL CONTRATTO DI PAQUETÀ. PER CARRASCO IL NODO È L'INGAGGIO: PERCEPISCE 11 MILIONI ANNUI. HIGUAIN RESTA, LE SIRENE DEL CHELSEA NON SI FANNO SENTIRE. NAPOLI, CONFERME PER LOZANO. IL KASHIMA ANTLERS INTERESSATO AD HAMSIK PER GIUGNO. ROMA, TORNA SADIQ UMAR DAI GLASGOW RANGERS. OBIETTIVO DE PAUL PER L'ESTATE. JUVENTUS, IL CHIEVO HA CHIESTO MOISE KEAN IN PRESTITO. FIORENTINA, RIFIUTATA L'OFFERTA DEL KASIMPASA PER DRAGOWSKI. LAURINI VICINO AL PARMA. NAPOLI, SI CONTINUA A TRATTARE PER KOUAME DEL GENOA. SAMPDORIA, DESTRO PER L'ATTACCO. BLOCCATA LA PISTA SCHICK. SASSUOLO, ANCHE IL FROSINONE SU TROTTA. BOLOGNA, PER LA DIFESA PIACE PELUSO. UDINESE, COLPO IN ATTACCO: ARRIVA OKAKA. PARMA, È FATTA PER L'ARRIVO DI CACERES.

Adesso è ufficiale: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha infatti depositato il contratto del brasiliano in Lega e a partire da oggi il calciatore potrà essere utilizzato da Gattuso in gare ufficiali.

Ulteriori sviluppi per la trattativa Milan-Ferreira Carrasco. Il belga, che vuole tornare in Europa e ha chiesto al Dalian Yifang di partire, almeno in prestito con diritto di riscatto. Il problema non è nella valutazione che ne fa il club cinese - dopo le varie questioni di natura comportamentale dell'ala - bensì lo stipendio che percepisce in Cina.

Sicuramente Carrasco, per tornare in Europa, chiederà di meno in un eventuale prestito di sei mesi. Però è difficile ipotizzare scenda sotto i 6 milioni, cifra da top giocatore e club. Il Milan vorrebbe risparmiare il più possibile, la pista è da valutare attentamente ma al momento le parti sono parecchio distanti.

Il gol ritrovato e il Chelsea mai davvero interessato. Gonzalo Higuain è sempre più vicino ad allontanare qualsiasi sirena di mercato. Almeno, per la sessione invernale. Il riscatto estivo da parte del Milan, scrive il Corriere dello Sport, resta complicato a livello economico. Ma da Londra, nonostante il rapporto ottimo con Sarri, non sono arrivate offerte e non ne arriveranno. Avanti insieme, Higuain e il Milan, per ritrovare il vero Pipita.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma l'interessamento del Napoli per Hirving Rodrigo Lozano, attaccante messicano classe '95. Il calciatore di Città del Messico è tra i trascinatori del PSV Eindhoven primo in classifica in Eredivisie e piace molto a Carlo Ancelotti, allenatore che ha avuto modo di osservarlo con attenzione in occasione dell'ultimo Mondiale in Russia.

La prossima non sarà una estate come le altre per il capitano del Napoli Marek Hamsik. A un anno dalla scadenza dell'attuale accordo col club partenopeo, il centrocampista classe '87 dovrà fare una scelta di vita: firmare l'ultimo contratto con la società di De Laurentiis o andare altrove, in un club lontano dal calcio del vecchio Continente che però più garantirgli tanti soldi.Ecco perché quella del campionato cinese è una ipotesi da tenere in considerazione. Tanti i club della Super League che si fecero avanti già la scorsa estate e che ci riproveranno la prossima. Per Hamsik, però, possibili anche altre soluzioni, come l'ipotesi Kashima Antlers: la società nipponica ha già fatto sapere che la prossima estate proverà a portare lo slovacco in Giappone. Da precisare che per gennaio non ci sono margini: Hamsik resterà a Napoli almeno fino alla prossima estate.

Prestito interrotto. Attraverso il sito della Lega Calcio, si apprende che l'attaccante Sadiq Umar non è più in forza ai Glasgow Rangers. Il calciatore nigeriano classe '97 è ora tornato alla Roma, in attesa di una nuova sistemazione sempre a titolo temporaneo.

La Roma punta Rodrigo De Paul per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds giallorosso Monchi ha messo nel mirino il fantasista argentino dell'Udinese per alzare il tasso tecnico della squadra. Nell'immediato, però, ci sono Milan e Tottenham, entrambe interessate al numero 10 bianconero.

Il ChievoVerona, scrive la 'Gazzetta dello Sport', ha chiesto alla Juventus il prestito di Moise Kean, centravanti classe 2000. Tuttavia, tramite il ds Paratici, ieri la Juventus ha fatto sapere di non voler cedere il giovane attaccante, anche perché c'è prima da risolvere la questione relativa al rinnovo del contratto (clicca in basso per leggere).

Bartlomej Dragowski è in uscita dalla Fiorentina e negli scorsi giorni si è parlato dell'interessamento del Kasimpasa e della trattativa tra i viola e i turchi (clicca in basso per l'indiscrezione). Nelle ultime ore però il tutto si è bloccato, per volontà della stessa società viola. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb Pantaleo Corvino ha infatti rifiutato la proposta per il prestito del portiere e vorrebbe un'offerta più alta per lasciarlo partire.

Vincent Laurini sempre più vicino al Parma: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club ducale continua la trattativa per arrivare al terzino della Fiorentina.

Il Napoli sta provando a bloccare Christian Kouamé, talento classe '97 che al primo anno di serie A ha già fatto vedere grandi cose. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro sta provando a bloccarlo - lasciandolo a Genova - sulla base di 20mln di euro bonus inclusi, ma Preziosi cerca di far salire il prezzo.

La Sampdoria torna su Mattia Destro. Già seguito la scorsa estate, l'attaccante ex Roma e Siena può salutare il Bologna per indossare la maglia doriana nell'arco delle prossime settimane. Bloccata invece la pista che porta al ritorno a Genova di Patrik Schick, in forza alla Roma dall'estate del 2017.

Anche il Frosinone sulle tracce di Marcello Trotta: il club ciociaro ha infatti effettuato un sondaggio per l'attaccante, attualmente ai margini del progetto tecnico del Sassuolo. Sulle sue tracce, anche l'Empoli.

Bologna a caccia di un difensore durante il mercato di gennaio. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club felsineo avrebbe messo nel mirino Federico Peluso, ex Juventus oggi a Sassuolo. Il giocatore in stagione ha messo a referto con la maglia dei neroverdi appena due presenze fra Serie A e Coppa Italia.

Stefano Okaka torna in Italia. Come riporta Sky, l'attaccante italiano, che non trova spazio al Watford, è ad un passo dall'Udinese. Decisivo il lavoro del DS Daneiel Pradè, che ha convinto il ragazzo a sposare il progetto dei bianconeri.

Martin Caceres ha scelto il Parma. Come riporta Sky, l'operazione è in via di definizione, un anno e mezzo di contratto per l'ex Juventus, che con i Ducali potrà giocare con maggior continuità.

MONACO, ARRIVA L'ESPERTO DIFENSORE NALDO. ACCORDO VICINO CON FABRESA. WOLFSBURG, RISOLTO IL CONTRATTO DI BLASZCZYKOWSKI. REAL MADRID, KEYLOR NAVAS VERSO IL RINNOVO FINO AL 2021. NIENTE ITALIA PER TODIBO, IL FRANCESE HA SCELTO IL BARCELLONA

Il Monaco rende noto con un comunicato ufficiale di aver acquistato Naldo, difensore brasiliano dallo Schalke. Il centrale, 36 anni, ha firmato col club del Principato fino al 2020. Si conclude dopo 13 anni l'esperienza tedesca del giocatore, arrivato nel 2005 al Werder Brema per poi trasferirsi al Wolfsburg nel 2012, infine allo Schalke nel 2016.

Ultimissime sul futuro di Cesc Fabregas. Secondo indiscrezioni riportate da Sky Sports UK, infatti, il Monaco sarebbe vicinissimo all'accordo per portare in Ligue 1 il centrocampista 31enne. Per lo spagnolo, solo 6 presenze in Premier col Chelsea, quella di sabato contro il Nottingham Forest in FA Cup potrebbe già essere l'ultima gara in maglia Blues. Fabregas, in scadenza di contratto a giugno, era stato accostato con insistenza anche al Milan.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Wolfsburg comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Jakub Blaszczykowski. 33 anni, il polacco in questa stagione aveva raccolto la miseria di 19 minuti in due soli gettoni di presenza. Nella stagione 2015-16 l'esterno destro ha anche vestito la maglia della Fiorentina, segnando 2 reti in 20 partite.

Keylor Navas ed il Real Madrid, avanti insieme. Secondo quanto riportato dal programma Jugones sul canale La Sexta il portiere dei Blancos ha rinnovato il suo contratto fino al 2021. Navas guadagnerà 5 milioni a stagione.

Non c'è l'Italia nel futuro di Jean Clair Todibo, giovanissimo difensore del Tolosa. Come riportato da Sky infatti, il talento francese, seguito con attenzione in Italia da Juventus e Napoli, ha scelto il Barcellona.

Mario Balotelli riparte dall'Olympique Marsiglia. L'attaccante italiano ha rotto con il Nizza: risoluzione con il club francese ed il via libera in direzione Marsiglia, alla corte dell'ex Roma Rudi Garcia.