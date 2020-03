Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo

Lunedì caldo in casa Milan perché Zvonimir Boban, dopo le parole alla Gazzetta di due giorni fa, è vicinissimo al licenziamento per giusta causa. L'intervista non autorizzata ha fatto infuriare Elliott e Gazidis, tanto da avere l'intenzione di dare il benservito subito al croato. Da valutare la posizione di Maldini, comunque precaria. Ibrahimovic potrebbe non rimanere, Pioli e Massara vanno verso il termine della propria esperienza a giugno.

Avanza la candidatura di Ralf Rangnick per il Milan. Il responsabile per la divisione calcio della Red Bull è il primo nome di Ivan Gazidis per la sostituzione dei dirigenti attuali. Con lui potrebbe esserci Mitchell, scopritore di vari talenti nell'ultimo decennio, oppure un allenatore. I nomi sono quelli di Adi Hutter e Marco Rose. Più difficile Nagelsmann, arrivato la scorsa estate al Lipsia.

C'è un'intesa fra la FIGC e la Lega per far giocare le sei gare rinviate nel prossimo weekend, facendo scivolare le altre di una settimana. Quindi Juventus-Inter sarà giocata di lunedì, mentre niente più contesa fra Atalanta e Lazio per anticipare al venerdì: sarà spostata al 15 di marzo, domenica, alle ore 15 e non più sabato 7 alle 18.

Il Cagliari, dopo l'ennesima sconfitta da dicembre a oggi, ha deciso di esonerare Rolando Maran, tecnico che era legato agli isolani con un contratto fino al 30 giugno del 2022. Non ancora scelto il successore ma tra i tanti nomi - da Guidolin a Stramaccioni - dovrebbe avere la meglio il tecnico della Primavera Canzi, affiancato da Zenga.

Bomba sganciata dal programma El Chiringuito, solitamente ben informato sulle cose di casa Real Madrid. Dopo il Clasico visto dalla tribuna del Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo sentirebbe nostalgia dei Galacticos, tanto da socchiudere la porta per un ritorno nella prossima estate. La concentrazione è rimasta e rimane sulla Juventus, però nel calcio non si può mai dire mai.

la Swiss Football League (SFL) e le sue 20 squadre hanno discusso intensamente varie soluzioni e hanno deciso di sospendere i campionati fino al 23 marzo e l'inizio della pausa per le squadre nazionali. Pertanto, le giornate fino alla 27° vengono rinviate a date successive ancora da definire.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Trabzonspor comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava il club a Daniel Sturridge. L'attaccante inglese, arrivato la scorsa estate, aveva un accordo fino al 2021. 30 anni, chiude la sua esperienza turca con 16 presenze in tutte le competizioni e 7 reti segnate. Intanto la FIFA lo ha squalificato fino al termine della stagione per betting, oltre a infliggergli una multa da 150 mila euro.

Arrivato in Portogallo nella scorsa estate, il terzino argentino Renzo Saravia, classe 1993, lascia momentaneamente il Porto e passa in prestito per un anno all'Internacional de Porto Alegre, club del massimo campionato brasiliano in cui militerà a titolo temporaneo fino al 31 dicembre.

Il direttore generale del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha parlato ai microfoni della BBC sull'offerta del Barça per Sancho. "Non credo che voglia andare via. Ne discuteremo con gli agenti, non è una questione di soldi, non ci sono problemi in questo senso. Noi vogliamo che resti per conquistare trofei, ed è più facile ottenere ciò con Jadon in squadra".

Nuovo episodio di razzismo nel calcio. La Federcalcio Bulgara (BFU) ha sanzionato con una multa da 19mila euro il CSKA Sofia per i cori di discriminazione razziale nei confronti di Dylan Bahamboula, giocatore del Tsarsko Selo Sofia, in occasione del match tra le due formazioni avvenuta sabato scorso.