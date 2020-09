Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, LUIS SUAREZ SI AVVICINA MA C'È L'INTOPPO PASSAPORTO. HIGUAIN NEL MIRINO DELL'INTER MIAMI. INTER, VIDAL PRIMO OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO MA IL BARCELLONA NON VUOLE LIBERARLO GRATIS. SKRINIAR NEL MIRINO DEL PSG, BROZOVIC PIACE AL CHELSEA. MILAN, LA PROSSIMA SETTIMANA LE VISITE MEDICHE DI TONALI. FIORENTINA, POSITIVO L'INCONTRO CON BONAVENTURA. ROMA, C'È L'ACCORDO PER IL RITORNO DI SMALLING. ATALANTA, CASTAGNE CEDUTO AL LEICESTER. SASSUOLO, BABACAR RIPARTE DALLA TURCHIA. HELLAS VERONA, PRESO TAMEZE A TITOLO DEFINITIVO DAL NIZZA. CROTONE, PRESO IL CENTRALE MAGALLAN. UDINESE, ECCO L'OLANDESE OUWEJAN. SAMPDORIA, BONAZZOLI HA RINNOVATO FINO AL 2025

Luis Suarez si avvicina alla Juventus ma prima di poter firmare, oltre che il via libera da parte del Barcellona, dovrà anche sistemare la questione passaporto. L'attaccante uruguaiano, nonostante i tanti anni passati nella Liga spagnola e nonostante la moglie sia cittadina italiana grazie alle proprie origini friulane, non ha mai preso il passaporto comunitario e i bianconeri attualmente non hanno slot per tesserare cittadini extra UE dopo gli arrivi di Arthur e McKennie. Adesso il Pistolero ha due strade da percorrere: andare al Consolato italiano di Barcellona e avviare l'iter per diventare cittadino del nostro paese, o più semplicemente richiedere la cittadinanza spagnola visto che sono più di due anni consecutivi che lavora in Spagna. Un intoppo che potrà solo ritardare un affare che comunque è già molto ben avviato.

Per un Suarez in arrivo a Torino c'è un Gonzalo Higuain pronto a salutare la Juventus. Ad attendere il Pipita c'è la MLS ed in particolare l'Inter Miami, neonata franchigia guidata da David Beckham. Ed è proprio l'ex United e Real che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha chiamato il centravanti argentino per convincerlo ad accettare l'avventura a stelle e strisce. Sul piatto un contratto fino al 2022 per il quale non ci sarebbero grossi intoppi. Così come per Suarez, però, anche qui molto dipenderà dalla risoluzione del contratto con i bianconeri: Higuain ha ancora un anno di accordo con il club di Torino a 7,5 milioni di euro. Le parti stanno trattando per la buonuscita.

TV3 fa il punto sul futuro di Arturo Vidal e spiega che contrariamente ai report delle ultime ore, il Barça sta solo negoziando la partenza del cileno e che non lo lasceranno partire gratis. Sia Vidal che il Barça stanno negoziando per risolvere la situazione in modo rapido e pulito. La mezzala potrebbe essere il prossimo giocatore a lasciare il Barcellona.

"Su di lui abbiamo fatto un investimento giusto, ha fatto bene in tre anni, è un asset su cui puntiamo e su cui punteremo per il futuro". Due giorni fa, in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio s'è così espresso sul futuro di Milan Skriniar. Per il dirigente nerazzurro il difensore slovacco non si muoverà, ma le richieste non mancano. E presto potrebbero arrivare anche delle offerte. Le parole di Ausilio non hanno infatti scoraggiato Leonardo, uomo mercato del Paris Saint-Germain alla ricerca dell'erede di Thiago Silva. Negli ultimi giorni il dirigente brasiliano ha più volte ribadito l'interesse per l'ex Sampdoria, con la promessa che dalla prossima settimana comincerà a muoversi concretamente con una prima offerta ufficiale. Serviranno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e il PSG ci proverà. Anche se, al momento, la posizione dell'Inter è quella di assoluta incedibilità.

Secondo quanto riportato da Bleacher Report il Chelsea non ha perso di vista Marcelo Brozovic, nonostante una campagna acquisti dispendiosa che porterà a breve anche Kai Havertz. Il prossimo nome della lista potrebbe essere proprio il croato, trattativa che potrebbe essere collegata a N'Golo Kanté. In caso di offerta adeguata il francese potrebbe partire.

Visite mediche per Sandro Tonali programmate ad inizio della prossima settimana in casa Milan: tra qualche giorno il bresciano classe 2000 diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

La Fiorentina è vicina all'accordo con Giacomo Bonaventura, che potrebbe ricominciare da Firenze la propria lunga avventura in Serie A: positivo l'incontro avvenuto ieri tra l'entourage del giocatore, impegnato in Nazionale nonostante sia attualmente senza squadra, e la dirigenza viola. L'ex rossonero dunque è sempre più vicino all'approdo alla corte di Iachini.

Chris Smalling è pronto a vestire nuovamente la maglia della Roma. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Vocegiallorossa.it la Roma ha trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo del difensore classe '89: al Manchester United andranno 9 milioni di parte fissa più 4 legati ai bonus.

Il Leicester rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Timothy Castagne dall'Atalanta. L'esterno belga, 24 anni, ha firmato un contratto quinquennale.

Proseguirà in Turchia la carriera di Khouma Babacar. L'attaccante senegalese, in prestito al Lecce nell'ultima stagione, lascia il Sassuolo e si trasferisce con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto all'Alanyaspor, club che parteciperà ai preliminari di Europa League. Il calciatore classe '93 ha già superato le visite mediche e presto verrà ufficializzata l'operazione.

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Hellas Verona ha annunciato l'arrivo di Adrien Tamèze per il proprio centrocampo: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da OGC Nizza il diritto alle prestazioni sportive di Adrien Fidele Tamèze Aoutsa, 26enne centrocampista franco-camerunense che ha sottoscritto un contratto quadriennale, più precisamente sino al 30 giugno 2024. Hellas Verona FC dà il benvenuto ad Adrien Tamèze e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra in maglia gialloblù".

Il Crotone, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Lisandro Magallan come nuovo rinforzo per il club pitagorico: "Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Ajax, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Lisandro Magallán. Il difensore argentino con passaporto italiano, che il prossimo 27 settembre spegnerà 27 candeline, ritenuto dagli addetti ai lavori come uno tra i migliori sudamericani nel suo ruolo, è molto forte fisicamente e nel gioco aereo. Davvero un colpo sensazionale per la difesa rossoblù, che già nei giorni scorsi aveva salutato il ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Luca Marrone. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Lisandro!"

Thomas Ouwejan è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore olandese arriva in prestito, con diritto di riscatto, dall'Az Alkmaar fino al 30 giugno 2021.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 27 presenze e 6 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025.

BARCELLONA, ANCHE UMTITI VERSO L’ADDIO A ZERO. L’EX TORINO SILVA RIPARTE DALL’HUESCA. HAVERTZ PRESTO AL CHELSEA, L’EVERTON CHIUDE PER DOUCOURE. SCHALKE, ARRIVA IBISEVIC. CAMORANESI RIPARTE DALLA SLOVENIA, ALLENERÀ IL MARIBOR. OIKONOMOU FIRMA COL COPENHAGEN

Non ci sono solo le situazioni delicate relative a Suarez, Vidal e Messi a tenere banco in casa Barcellona. Anche il difensore Samuel Umtiti infatti potrebbe lasciare il club catalano che starebbe pensando di liberarlo gratis per abbassare il monte ingaggi. In entrata invece il centrocampista del Liverpool Georgino Wijnaldum avrebbe allontanato le voci che lo vorrebbero in blaugrana nella prossima stagione.Due rinforzi di sostanza per l’Huesca: Sergio Gomez dal Borussia Dortmun e Gaston Silva, ex Torino, dall’Indipendiente.

Novità sul trasferimento di Kai Havertz al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'affare è stato chiuso nella serata di ieri per circa 100 milioni di euro. Prima dell'ufficialità, Havertz dovrà sostenere le visite mediche. L'Everton non si ferma ad Allan e James Rodriguez. I Toffees hanno infatti raggiunto un accordo con il Watford per il centrocampista Abdoulaye Doucouré. L'Aston Villa rende noto di aver acquistato Matty Cash dal Nottingham Forest. 23 anni, l'esterno destro d'attacco era stato eletto miglior giocatore dai propri tifosi nell'ultima stagione. Acquisto a titolo definitivo, contratto quinquennale.

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Schalke 04 ha annunciato di aver messo sotto contratto l'esperto attaccante Vedad Ibisevic. Il giocatore, 36 anni, si era svincolato dall'Hertha al termine dello scorso campionato e ha firmato fino al 30 giugno 2021. Il Bayern Monaco, dopo aver salutato ieri Philippe Coutinho, ha annunciato oggi che il terzino Alvaro Odriozola tornerà al Real Madrid dopo il termine del prestito di sei mesi. Il Friburgo ha reso noto l'acquisto di Guus Til dallo Spartak Mosca. Il centrocampista olandese, 22 anni, arriva con la formula del prestito.

Dopo una sola stagione passata in Germania, Timo Letschert (27) lascia l'Amburgo ed approda all'AZ Alkmaar. Trasferimento a titolo gratuito e contratto triennale per il difensore olandese che ha giocato due anni con la maglia del Sassuolo. Mauro German Camoranesi nuovo allenatore del Maribor: per l'italoargentino, a caccia di una nuova avventura in panchina, accordo raggiunto con lo storico club sloveno, con un contratto lungo. Per lui accordo di tre anni. Marios Oikonomou ha deciso di misurarsi nel campionato danese. Il difensore greco ha infatti siglato un contratto triennale con il Copenhagen, lasciando l'AEK Atene dopo diciotto mesi.