Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'Inter, riporta 'As', ha presentato al Barcellona le sue condizioni per cedere l'attaccante argentino Lautaro Martinez. Secondo il giornale spagnolo, il club nerazzurro ha chiesto la cessione a titolo definitivo di Arturo Vidal, il prestito per una stagione di Antoine Griezmann e un conguaglio da 90 milioni di euro.

Una richiesta decisamente importante, per un giocatore che è attualmente legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2023 e da una clausola da 111 milioni di euro.

Antonio Conte per la prossima stagione, quella in cui la sua Inter dovrà riprovare a vincere, vuole giocatori “fatti e finiti”, specialmente a sinistra, dove Biraghi dovrebbe tornare a Firenze, Asamoah salutare e Young rimanere al momento l’unica soluzione. Qui l’obiettivo principe - sottolinea La Gazzetta dello Sport - rientra nella categoria “vecchi pallini” ed è un nome che ricorre da almeno un paio di sessioni di mercato fra gli obiettivi interisti: Emerson Palmieri, 25 anni, già suo giocatore seppur se solo per sei mesi al Chelsea. Il terzino azzurro è un mancino puro e il Chelsea potrebbe decidere di privarsene dopo un’annata in cui ha perso il posto da titolare (per Marcos Alonso) e in vista di un rinnovamento nel settore dei Blues. Il club di Abramovich parte da una richiesta superiore ai 30 milioni e c’è la concorrenza della Juve: insomma, l’affare non è semplicissimo ma resta una pista aperta.

Juventus alla finestra per Timo Werner. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo numero 9 per il dopo Higuain e, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbero avuto nuovi contatti con il Lipsia per il centravanti tedesco. Che piace anche all’Inter, ma soprattutto ha diversi corteggiatori all’estero: da tempo c’è il Liverpool di Jurgen Klopp, che in questo momento sembra la destinazione preferita dal giocatore. E resta in pressing anche il Bayern Monaco, sempre attivo sul fronte del mercato interno.

Mezza Europa su Ferran Torres, stella del Valencia, ventenne futuro fuoriclasse del calcio spagnolo con contratto in scadenza nel 2021. Sul giocatore c’è da tempo la Juventus, che però, assicura Tuttosport piace anche a diverse big d’Europa: c’è il Bayern Monaco, ma anche il Borussia Dortmund. E pure il Real Madrid è interessato.

Secondo quanto afferma questa mattina il Daily Mail, Dries Mertens avrebbe aperto al possibile passaggio al Chelsea al termine del proprio contratto con il Napoli. Il giocatore, in scadenza col club azzurro, è da tempo corteggiato dai londinesi che ora avrebbero incassato un primo via libera da parte del belga, intrigato dalla possibilità di giocare per i Blues in Premier League.

Continua a tenere banco il presente (e il futuro) di Gianluigi Donnarumma al Milan, con club e giocatore che si trovano nella sgradevole situazione di essere a un solo anno dalla fine del contratto. Un problema soprattutto per il club, è chiaro, perché il rischio di perdere il portiere a parametro zero nel 2021 esiste. Ad ogni modo, fra mille dubbi, La Gazzetta dello Sport riporta un eventuale piano del Milan per il rinnovo del portiere. Se entro la fine di agosto non maturano opportunità interessanti per entrambi - si legge - allora si conviene in partenza di affrontare il tema del prolungamento a settembre, cioè a mercato chiuso. Ma su quali basi? Il Milan ovviamente deve invogliare Gigio e il suo agente, Mino Raiola, a trovare una via d’uscita intelligente. Per un ventunenne sarebbe logico puntare ad un rinnovo sino al 2025, ma poi bisognerebbe superare lo scoglio economico. Ora Donnarumma guadagna 6 milioni netti ed è difficile che accetti offerte al ribasso. E questo il Milan lo sa. In tali casi la proposta più logica può portare a un contratto più breve (per non imprigionare il calciatore) a patto che accetti uno stipendio fisso leggermente più basso, ma con l’inserimento di bonus interessanti. La via più congeniale al giocatore sarebbe quella di rinnovare di un solo anno, vale a dire sino al 2022. In questa prospettiva anche l’eventuale spalmatura sarebbe meno onerosa per Gigio.

Si allunga la lista delle società interessate a Nabil Fekir, esterno francese del Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da Marca sarebbe emerso, dopo quello di Milan e Newcastle, anche l’interessamento dell’Arsenal. Al momento, però, l'ex dell'Olympique Lione, non sembra intenzionato a lasciare il club andaluso nella prossima sessione di calciomercato.

Takehiro Tomiyasu, terzino giapponese in forza al Bologna, ha impressionato in questa travagliata stagione e ha attirato su di sé le attenzioni di molti club. Secondo Il Corriere dello Sport, il calciatore classe '98 piace alla Roma. Il club rossoblù non vorrebbe cederlo, ma i giallorosso potrebbero mettere sul piatto Juan Jesus, contropartita gradita ai rossoblù.

BAYERN MONACO, SANÈ RESTA UN OBIETTIVO NONOSTANTE LA CRISI ECONOMICA. ODRIOZOLA TORNERÀ AL REAL MADRID. LIPSIA, RINNOVO IN ARRIVO PER UPAMECANO. BARCELLONA E MANCHESTER CITY LAVORANO A UNO SCAMBIO DI TERZINI: SEMEDO PER CANCELO. REAL MADRID, PIACE IL GIOVANE TCHOUAMEN DEL MONACO

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland il Bayern Monaco non è intenzionato a lasciarsi sfuggire Leroy Sané. Nonostante la crisi derivata dalla pandemia da coronavirus, i bavaresi cercheranno di perfezionare un acquisto che sfumò nel finale della scorsa finestra estiva, a causa del grave infortunio rimediato dal giocatore in Community Shield. Il valore dell'esterno offensivo del Manchester City è stimato attorno agli 80 milioni, nonostante un contratto in scadenza fino al 2021.

Il Bayern Monaco non tratterrà Alvaro Odriozola al termine della stagione. La squadra tedesca lo aveva rilevato in prestito dal Real Madrid senza fissarne il prezzo del riscatto, ma dopo questi mesi passati senza aver neanche completato un intero match con i bavaresi, tornerà in Spagna dove ad attenderlo ci sarà probabilmente una nuova cessione. A riportarlo è AS.

A sorpresa, il Red Bull Lipsia potrebbe riuscire a trattenere il difensore Dayot Upamecano per un'altra stagione. Legato al club tedesco da un contratto fino al 2021 (e da una clausola da 60 milioni di euro), il calciatore classe '98 dopo un accordo sulla parola col Bayern Monaco sancito negli scorsi giorni avrebbe deciso - riporta 'Sky Deutschland' - di rinnovare per una ulteriore stagione col Lipsia e rimandare, quindi, il suo trasferimento all'estate 2021.

Secondo quanto riporta Sport, Barcellona e Manchester City potrebbero sedersi nuovamente al tavolo della trattativa per discutere dello scambio tra Joao Cancelo e Nelson Semedo. Entrambi i giocatori paiono già in procinto di cambiare aria e ci sarebbe il gradimento dei ragazzi sullo scambio. Il Barcellona potrebbe ricevere anche una compensazione economica nell'affare.

Aurélien Tchouaméni, uno dei giovani più interessanti della Ligue 1, è finito nel mirino del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.com infatti, i Blancos hanno messo nel mirino il centrocampista classe 2000 del Monaco.