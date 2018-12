Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole tornare al Milan e sta lavorando da tempo in questo senso. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che l'attaccante svedese è in attesa di una chiamata di Leonardo per dare un'accelerata definitiva al suo ritorno a Milanello.

Federico Chiesa è un obiettivo sensibile per la Juventus, ma non è l'unico che gioca nella Fiorentina a solleticare il palato di Paratici. Come spiega Tuttosport c'è anche Nikola Milenkovic, difensore serbo, nell'obiettivo bianconero, nonostante Corvino chieda già 50 milioni di euro.

Kasper Dolberg e Krzysztof Piatek. Sono questi, scrive il 'Corriere dello Sport', i due nomi in cima alla lista delle preferenze della Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Quasi impossibile mettere le mani su questi calciatori a gennaio, ma in estate sarà rivoluzione, anche perché a Dzeko che ha un accordo fino al 2020 non verrà rinnovato il contratto.

Il centrocampista brasiliano Allan non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli. A dichiararlo, ai microfoni di 'Radio Marte', il suo procuratore Juan Arribas: “Lui è felice a Napoli e non ho ricevuto nessuna chiamata. Non so se qualcuno abbia chiamato il Napoli, ma ho un buon rapporto con la società e se qualcuno l’avesse chiamato, me lo avrebbe detto”, ha detto.

C'è anche Mariusz Stepinski tra le opzioni che sta valutando la Fiorentina per rinforzare l'attacco a gennaio. Come riporta il quotidiano 'La Nazione', sul piatto oltre a un conguaglio economico è possibile che Corvino inserisca una contropartita tecnica, ovvero uno tra Dusan Vlahovic, attaccante 2000 che ha già esordito in Serie A, e Cyril Thereau.

In vista del mercato di gennaio la Sampdoria sta pensando alla possibilità di mandare in prestito Kownacki, che ha bisogno di farsi le ossa in Serie A e che ha tanti estimatori in giro per il nostro campionato. In primis l'Empoli, che ha già preso contatti con i blucerchiati. Oltre ai toscani, il polacco piace molto anche a Bologna e SPAL. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Lazio a gennaio acquisterà un laterale destro e, conferma il quotidiano 'Il Tempo' oggi in edicola, sta seguendo con attenzione Davide Zappacosta, calciatore in uscita dal Chelsea. Nel mirino del club biancoceleste anche l'olandese Hateboer (l'Atalanta lo valuta 12 milioni di euro) e Matteo Darmian, terzino del Manchester United che vorrebbe rientrare in Italia. Non è tramontata nemmeno l'idea Lazzari, stellina della SPAL di Semplici.

BARCELLONA, DUE NOMI PER LA DIFESA: IDEE IVANOVIC E DAVID LUIZ. MANCHESTER CITY, GUARDIOLA STREGATO DA CORNET: PRONTA L'OFFERTA DEL AL LIONE. EVERTON SU NDOMBELE. BAYERN MONACO, OCCHI SU ONYEJURU DEL GALATASARAY. PSG, A GENNAIO PUO' PARTIRE DIARRA. PRIMO CONTRATTO DA PRO PER IL 2002 CHABROL

Come detto in casa Barcellona c'è preoccupazione per le condizioni di Samuel Umtiti, alle prese con continui problemi al ginocchio sinistro. E pure Vermaelen non regala le necessarie garanzie, dal punto di vista fisico. Così, in vista di gennaio, gli uomini mercato blaugrana hanno dato il via libera all'acquisto di un centrale di esperienza, buono per gli ultimi sei mesi della stagione in attesa dell'assalto a De Ligt dell'Ajax in estate. E i nomi principali sulla lista blaugrana sono sostanzialmente due: il primo è quello di Branislav Ivanovic, oggi allo Zenit. Il secondo di David Luiz del Chelsea.

La doppietta segnata nell'ultima giornata di Champions League ha lasciato il segno. Almeno sulla pelle di Pep Guardiola. Maxwel Cornet, con la sua doppietta, è stato il grande protagonista della sfida fra Lione e Manchester City e il tecnico spagnolo, secondo il The Sun, potrebbe decidere di fare un'offerta già nel prossimo mercato di gennaio.

L'Everton ha puntato Tanguy Ndombélé del Lione, i Toffees sono pronti all'asta per il talentuoso centrocampista francese. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo però l'acquisto del 21enne potrebbe costare caro all'Everton, in trattativa con il Barcellona per il riscatto di André Gomes. L'uno o l'altro, gli inglesi sono al bivio e nelle prossime settimane, non potendo affrontare entrambe le spese, prenderanno una decisione. Sul giocatore, da tempo, è segnalata anche la Juventus.

Rumors di mercato attorno a Henry Onyejuru, attaccante del Galatasaray in prestito dall'Everton. Secondo quanto riportato dal sito turco Fotospor il classe 1997 sarebbe seguito con interesse dal Bayern Monaco.

Potrebbe chiudersi prima del previsto l'avventura al PSG di Lassana Diarra. Come riporta RMC Sport Francia, il centrocampista ex di Arsenal, Chelsea e Real Madrid potrebbe salutare Parigi nel mercato di gennaio. Dall'arrivo di Thomas Tuchel in panchina, infatti, il centrocampista ha messo a referto solo quattro presenze con un totale di appena 223 minuti. Diarra (33) è sotto contratto con il PSG fino al giugno 2019.

Rinnovo di contratto per un giovane talento in casa Paris Saint-Germain. Il club transalpino ha rinnovato l'accordo fino al 2021 con Tidjany Chabrol, centrocampista del 2002, per il quale si tratta del primo contratto da professionista.