Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, GATTUSO RESTA IN EQUILIBRIO. FABREGAS E IBRA SONO LE SUGGESTIONI. ROMA-EL SHAARAWY, PROVE DI RINNOVO. LA JUVE GUARDA AL FUTURO PER LA DIFESA: GLI OBIETTIVI SONO DE LIGT E MILENKOVIC. L'INTER PUNTA ANDERSEN. EDERA PUO' LASCIARE IL TORINO. MILINKOVIC-SAVIC, SPUNTA IL BARCELLONA

Il silenzio della dirigenza del Milan prima e dopo la sfida vinta contro la Sampdoria è significativo: il tecnico Rino Gattuso resta in equilibrio precario e nella partita contro il Genoa potrà solo vincere per non tornare immediatamente in discussione. Il punto, da parte della società, verrà fatto nel corso della prossima sosta per le nazionali. La necessità di far giocare insieme Cutrone e Higuain ha spinto Gennaro Gattuso a cambiare sistema di gioco. Se il modulo convince da una parte, dall'altra c'è un problema evidente a livello di rosa: il Milan non ha alcun ricambio in avanti, avendo a disposizione solo due punte di ruolo. Le cessioni di Kalinic, André Silva e Bacca in estate hanno lasciato un vuoto che la dirigenza proverà a colmare a gennaio, soprattutto se si deciderà di proseguire sulla strada dei due attaccanti. E in questo senso, il nome più gettonato resta quello di Zlatan Ibrahimovic, alla ricerca di una nuova sfida dopo le delusioni americane (i Los Angeles Galaxy hanno mancato la qualificazione ai playoff). Novità sulla corsa a Cesc Fabregas. Il centrocampista potrebbe lasciare il Chelsea, dove fatica a trovare spazio con Sarri: l'ipotesi Arsenal è affascinante ma pure concreta. Secondo i media inglesi, però, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce dell'ex Barcellona.

La Roma ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto di Stephan El Shaarawy, attaccante attuale capocannoniere in campionato dei giallorossi con tre reti all'attivo che ha appena compiuto 26 anni e può avere ancora molto da dare alla causa di Di Francesco. Il giocatore è attualmente in scadenza nel 2020 ma in estate ha rifiutato tutte le proposte che gli erano arrivati da club dalle ambizioni minori rispetto a quello di Pallotta. Il futuro in ogni caso pare ampiamente tinto di giallorosso, con i gol pronti a certificare il nuovo accordo. A gennaio, invece, la Roma tornerà sul mercato con l'obiettivo prioritario di acquistare un centrocampista: il nome in cima alla lista del ds Monchi è quello di Hector Herrera, messicano che ha un contratto col Porto in scadenza a fine stagione. L'alternativa è il maliano Diadie Samassekou, classe '96 del Red Bull Salisburgo. Per il futuro, invece, occhi sempre puntati sul 2000 del Brescia, Sandro Tonali. Potrebbe tornare in Italia dopo aver vestito la maglia della Fiorentina, invece, Matija Nastasic, centrale serbo oggi allo Schalke04: il giocatore infatti sarebbe l'ultima idea per gennaio proprio della Roma, alla ricerca di un centrale affidabile con il quale completare il reparto. Dopo un inizio da riserva, cosa che in partenza non ha fatto stupire nessuno, Davide Santon è diventato perno della formazione di Eusebio Di Francesco. Contratto da 1,3 milioni di euro fino al giugno del 2022 con la società giallorossa, le ottime prestazioni iniziali potrebbero valere al terzino già un adeguamento del contratto. E' questa l'intenzione che filtra dalla società giallorossa, ovvero quella di premiare e di blindare il giocatore con un nuovo accordo.

La Juve guarda al futuro e punta in particolare a rinnovare il reparto arretrato, che è quello con l'età media più alta. La dirigenza bianconera vuole affiancare forze fresche ai senatori Barzagli e Chiellini: il primo nome della lista è l'olandese classe 1999 Matthijs De Ligt. Per il centrale della Nazionale olandese, assistito da Mino Raiola, l'Ajax chiede 50 milioni. Tra gli altri obiettivi, inoltre, c'è anche Nikola Milenkovic, 21enne pilastro della Fiorentina di Stefano Pioli. Il serbo ha un contratto fino al 2022, ma per il club viola sarà difficile trattenerlo qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. Tra i giovani, invece, occhio all'argentino Leonardo Balerdi del Boca Juniors, classe 1999, e al croato 24enne Matej Mitrovic, che ha lo stesso agente di Mario Mandzukic. James Rodriguez alla Juventus già nella finestra invernale del mercato? La voce, clamorosa, rimbalza direttamente dalla Germania: il colombiano sarebbe stanco della sua avventura al Bayern Monaco (dove non ha mai convinto del tutto) e starebbe pensando di cambiare aria. L'agente Jorge Mendes potrebbe essere un alleato speciale: i bianconeri sono pronti a bussare alle porte del Real Madrid, club che detiene il cartellino del fantasista, che però è cercato anche da altre squadre, soprattutto di Premier.

Piero Ausilio non si ferma. Nonostante il campionato in pieno svolgimento, e l'imminente ingresso in società di Giuseppe Marotta, l'attuale direttore sportivo dell'Inter continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra. Gli occhi del dirigente nerazzurro sono in questo momento sue due rivelazioni di questo avvio di Serie A: si tratta del difensore della Sampdoria Joachim Andersen e del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul.

Simone Edera può lasciare il Torino a gennaio. Fin qui impiegato da Walter Mazzarri solo per 61 minuti, l'attaccante classe '97 nella prossima finestra di calciomercato quasi certamente verrà ceduto a titolo temporaneo: in pole per la sua acquisizione c'è il Frosinone. Jacopo Segre (21), centrocampista del Venezia ma di proprietà del Torino, ha iniziato a discutere con i granata il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il giocatore, che sta ben impressionando in Serie B e che ha segnato il suo primo gol lo scorso weekend, è uno dei giocatori che il Toro sta seguendo con attenzione in vista del prossimo futuro, con la possibilità che nella prossima stagione venga riportato alla base per unirsi alla prima squadra. Non solo Nikola Milenkovic, difensore che la Fiorentina valuta 50 milioni di euro. Arrivato dal Partizan Belgrado, il crack ventunenne è entrato nelle grazie degli osservatori del Bayern Monaco che sta seguendo altri due giocatori per rinforzare la difesa. Si tratta di Benjamin Pavard dello Stoccarda e di Milan Skriniar dell'Inter. Accostato a tutte le big d'Italia, Milan e Juventus in particolare, Milinkovic Savic continua a interessare pure all'estero. Durante la finestra trasferimenti estiva è stato seguito dal Real Madrid, come primo nome in caso di addio importante a centrocampo - poi non avvenuto - tra Kroos e Modric. La richiesta di Lotito, oltre 100 milioni di euro, ha frenato gli entusiasmi di chi, come il Milan, sembrava volerci puntare parecchio. E, Ronaldo a parte, nessuno ha raggiunto le tre cifre per un calciatore. Sul serbo, tra l'altro, è spuntato anche il Barcellona: Ariedo Braida è stato avvistato a Parma-Lazio, nel suo tour italiano, proprio per seguire Milinkovic-Savic. Kevin Ackermann-Fiorentina: affare praticamente in dirittura d'arrivo. La dirigenza viola con il ds Pantaleo Corvino e il responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine, sono stati più rapidi di tanti club in Europa per prendere il centrocampista classe 2001. Nelle ultime settimane, il giocatore era stato visionato in Svezia anche da emissari del Real Madrid ma, soprattutto, c'era il forcing del Benfica che voleva portarlo in Portogallo. La società Viola ha praticamente chiuso: Ackerman dell'Hacken, capitano della Nazionale svedese U17, ha scelto Firenze, già da gennaio. Infine, prove di rinnovo per Dessena. Il centrocampista del Cagliari nelle prossime settimane potrebbe prolungare ulteriormente il suo contratto, buone le possibilità che arrivi la fumata bianca.

REAL MADRID, POCHETTINO E MARTINEZ IDEE PER LA PANCHINA. UFFICIALE IL RINNOVO DI DELE ALLI COL TOTTENHAM. MIHAJLOVIC VERSO IL FENERBACHE. BARCELLONA, POSSIBILE ADDIO DI DEMBELE

Le parole di Sergio Ramos ("Ho sempre detto che il rispetto va guadagnato, non imposto") hanno fatto rapidamente il giro della Spagna e sortito l'effetto desiderato: Antonio Conte è sempre più lontano dalla panchina del Real Madrid. La dirigenza del club capitolino sarebbe orientata ad ascoltare lo spogliatoio nella scelta del nuovo tecnico e ad allontanare l'approdo dell'italiano ci sarebbe anche la questione contrattuale: il Real offre un accordo di un anno e mezzo, mentre l'ex ct vorrebbe un accordo di almeno tre stagioni. Intanto dall'Inghilterra prende campo la candidatura di Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham. L'idea di Perez sarebbe quella di ingaggiare l'argentino entro le prossime due settimane, tempo previsto dalle regole del campionato spagnolo per sostiuire un allenatore ad interim con uno definitivo. L'alta pista, invece, porta a Roberto Martinez, attuale ct del Belgio: in questo caso, però, il Real Madrid rischia un altro incidente diplomatico dopo il "furto" di Lopetegui alla federazione spagnola in piena preparazione del Mondiale di Russia. La federazione belga ha fatto sapere che prima di poter discutere con l'ex tecnico dell'Everton sarà necessario arrivare ad un accordo con la KBVB, che dovrebbe liberare anticipatamente il ct, sotto contratto fino al 2020.

Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il Tottenham si consola con il rinnovo per sei stagioni di uno dei simboli della squadra di Pochettino, ovvero Dele Alli. Per il centrocampista questa è quarta stagione a Londra dopo l'arrivo nel 2015 dal MK Dons e i numeri sono già impressionanti: 48 gol in 153 sfide ufficiali, oltre alla conquista di numerosi premi individuali e della Nazionale inglese. Potrebbe essere già finita, invece, l'esperienza turca per il portiere Loris Karius. Il club turco infatti vorrebbe già interrompere il prestito biennale del giocatore che non ha convinto in questi primi mesi di Super Lig. Allo stesso tempo, il Besiktas sarebbe pronto a chiedere ai Reds il prestito di Divock Origi che non sta trovando spazio alla corte di Klopp.

E' uno dei nomi che fanno gola a più società, in cerca di una nuova guida tecnica. A inizio ottobre il Fenerbahce ha smentito ufficialmente i contatti con Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha vissuto un 2018 complicato con lo Sporting CP. Adesso, dopo l'esonero di Cocu, quello di Mihajlovic è uno dei nomi più caldi nella shortilist della società. Tra le altre ipotesi emerse, altri big come Leonardo Jardim e Laurent Blanc. Il Barcellona sta valutando l'idea di cedere Ousmane Dembele nel mercato di gennaio: l'ex Borussia Dortmund nonostante l'infortunio di Messi non sta trovando continuità, segno evidente che Valverde gli preferisce altri giocatori. Da qui l'idea della cessione, anche se pareggiare la spesa di oltre 100 milioni di due estati fa sarà esercizio davvero durissimo. Il Siviglia, infine, si incontrerà nei prossimi giorni con l'entourage di Pablo Sarabia. L'attaccante del club andaluso si è reso protagonista di un grande inizio di stagione fatto di 13 gol complessivi e per questo motivo nelle prossime ore si parlerà del rinnovo contrattuale e, soprattutto, dell'aumento della clausola rescissoria attualmente ferma a 18 milioni.