Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 marzo

INTER, SPALLETTI RIAPRE IL CASO ICARDI: “FUORI PER COME SI È COMPORTATO”. WANDA REPLICA: “SI ALLENA E SPERA DI GIOCARE”. FIORENTINA, PIOLI: “IL FUTURO A FINE STAGIONE”. ROMA, TOTTI SU DE ROSSI: “NE PARLEREMO A FINE CAMPIONATO”. GENOA, LITE NELLO SPOGLIATOIO: PERINETTI GETTA ACQUA SUL FUOCO - Continua il caso Mauro Icardi all’Inter. A riaprirlo è l’allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti al termine della partita persa contro la Lazio. “Lui ora deve star fuori per come si è comportato, ci sono gli altri dentro gli spogliatoi. E' giusto che giochino gli altri. C'è da avere credibilità nello spogliatoi. Io ho avuto sempre credibilità con i miei giocatori, la mia storia la raccontano i miei calciatori che ho avuto nella mia carriera. L'Inter non è andata in Champions per cinque anni e c'era Icardi, abbiamo perso anche partite peggiori a queste con Icardi in campo. Mediare con un calciatore per fargli mettere la maglia dell'Inter è umiliante per i tifosi. Ora faccio le convocazioni e mando le email agli avvocati? Impensabile. Io devo far giocare gli altri oggi per come si sono comportanti, ora rientra in gruppo. Messi e Ronaldo fanno la differenza e pochi altri. C'è una storia dietro, la disciplina è la vera forza di una squadra. La tensione all'Inter gliela mettono sempre. Anche gli altri meritano di giocare, hanno vinto senza Icardi anche. Ho lasciato fuori dei calciatori anche per molto meno. Prendiamo un tifoso dell'Inter, domandiamogli se gli fa piacere che un giocatore debba essere pregato per vestire la maglia nerazzurra". Parole che non hanno fatto piacere ad Icardi e al suo entourage. La moglie e agente dell’argentino, Wanda Nara, si è limitata a dire che “Icardi si allena e spera di giocare il prima possibile”.

Rimanda a fine stagione il suo futuro l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. E intanto continuano le voci su Di Francesco. E parla di fine stagione anche il dirigente della Roma Francesco Totti sul futuro di Daniele De Rossi.

Lite in casa Genoa tra alcuni compagni di squadra in occasione della partita contro l’Udinese. Ma Perinetti getta acqua sul fuoco. “Cose che capitano”, le parole del direttore generale rossoblu. Caso chiuso. Il Genoa riparte, a caccia di punti...

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER BLINDA POGBA: “VITALE PER IL NOSTRO FUTURO”. CHELSEA, PARLA SARRI: “VOGLIO RESTARE”. LEICESTER, VICINO ACCORDO CON TIELEMANS. PSG SU DE GEA - Paul Pogba e il futuro. Ancora al Manchester United. Almeno stando alle parole dell’allenatore, Solskjaer. Il tecnico della formazione inglese infatti ha definito il centrocampista ex Juventus “vitale per il futuro”. Ma Raiola è a lavoro. E il mercato attorno a Pogba continua a muoversi.

Mentre non vuole muoversi Maurizio Sarri dal Chelsea. “Voglio restare”, ha detto l’ex allenatore del Napoli che su Higuain ha dichiarato: “Non si è ambientato al calcio inglese”. Intanto il Leicester ha raggiunto un accordo di massima con Tielemans. E infine il PSG: occhi puntati su De Gea.