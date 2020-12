Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, RITORNO DI FIAMMA PER GIROUD E DE PAUL. DIFFICILE PIAZZARE ERIKSEN. IL NAPOLI PUNTA GILMOUR, LA ROMA BLINDA CALAFIORI. NIELSEN E NIANE NOMI NUOVI PER L’ATTACCO DEL BOLOGNA. QUAGLIARELLA-SAMP, AVANTI ASSIEME. IL CAGLIARI PROLUNGA CON WALUKIEWICZ

L’Inter non ha abbandonato la pista che porta a Olivier Giroud per rinforzare l’attacco. Il francese del Chelsea non è al centro del progetto di Lampard che potrebbe dare il proprio benestare alla su cessione con i nerazzurri che avrebbero pronto un contratto di un anno e mezzo da 3,5 milioni a stagione. Per il centrocampo invece si guarda in casa Udinese dove piace sempre Rodrigo De Paul anche se prima servirà fare spazio nel reparto con ovviamente Christian Eriksen indiziato principale all’addio. Il danese però al momento non ha richieste ed è anche difficile che qualcuno possa prenderlo in prestito visti i 7,5 milioni di euro d’ingaggio. Il Borussia Dortmund ci pensa, ma per ora non ha approfondito il discorso. Va verso il rinnovo invece Roberto Gagliardini che dovrebbe legarsi ai nerazzurri fino al 2025.

Il Napoli guarda in Inghilterra per rinforzarsi e punta il giovane centrocampista Billy Gilmour, classe 2001, del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito con Stanislav Lobotka che sarebbe sul piede di partenza qualora arrivasse un’offerta congrua a gennaio. Un gol bellissimo, il primo con la maglia della Roma, e presto anche il rinnovo del contratto. Giorni da incorniciare per Riccardo Calafiori, terzino giallorosso classe 2002, infatti dopo aver segnato il gol contro lo Young Boys potrebbe presto firmare il contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2025.

La Fiorentina continua a puntare Piatek per l’attacco e spera di convincere il polacco a tornare in Italia anche grazie alla presenza di Prandelli che lo ha allenato al Genoa prima che venisse ceduto al Milan. Anche il Bologna è alla caccia di una punta per gennaio con Strand Larsen del Groningen e Ibrahima Niane del Metz che sono gli ultimi due nomi sul tacquino di Bigon. I tempi sono maturi per tornare a parlare del rinnovo di Fabio Quagliarella in casa Sampdoria. Il club infatti vuole andare avanti con il suo capitano e fra fine 2020 e l'inizio dell'anno nuovo le parti di incontreranno per parlare ufficialmente del rinnovo, ovviamente inserendo variabili legate ad obiettivi personali e del club. Sebastian Walukiewicz ha rinnovato con il Cagliari fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sardo sul proprio sito ufficiale con il seguente comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Sebastian Walukiewicz che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024.

AL KHELAIFI DRIBBLA SU MESSI AL PSG. E LAPORTA SPIEGA CHE NON È SOLO QUESTIONE DI SOLDI. JESÉ VERSO L’ADDIO A PARIGI. NIZZA, ESONERATO VIEIRA. PER CAMAVINGA PIÙ PREMIER CHE RAL MADRID. TAGLIAFICO RINNOVA CON L’AJAX

Il possibile addio di Leo Messi al Barcellona ha acceso la fantasia in casa Paris Saint-Germain con Neymar e Paredes che hanno chiamato il numero 10 argentino, ma il presidente Al-Khelaifi al momento non scopre le carte spiegando di non volerne parlare al momento. Dalla Spagna però arriva un assist dal candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta che ha spiegato che la permanenza di Messi non è solo una questione di soldi, ma anche di progetti.

Intanto il club francese si prepara all’addio di Jesé dopo che lo spagnolo, che non è mai riuscito a mostrare tutto il proprio valore, dopo lo scandalo sessuale che lo ha coinvolto e lo ha portato a rientrare in Spagna per partecipare a un reality show a cui partecipa la compagna. Per questo il PSG starebbe pensando alla risoluzione del contratto del calciatore. Timothée Pembélé, giovane talento difensivo del Paris Saint-Germain, ha prolungato il suo contratto fino al 2024.

Patrick Vieira non è più l'allenatore del Nizza. A seguito del ko interno in Europa League contro il Bayer Leverkusen e la conseguente eliminazione dal torneo, il club della Costa Azzurra ha deciso di esonerare il tecnico, che era stato ingaggiato nell'estate del 2018. Al suo posto è stato promosso Adrien Ursea, vice di Vieira ed in passato anche di Lucien Favre. In Ligue 1 il Nizza si trova in undicesima posizione. La stella del Rennes, Eduardo Camavinga, sarà gestito dall'agenzia britannica Stellar Group, facente capo a Jonathan Barnett. L'agenzia è fra le più grandi al mondo e fra i suoi clienti vi sono Gareth Bale, Ben Chilwell e Saul Niguez. Un segnale che potrebbe avvicinare il centrocampista francese alla Premier League, visto il modo in cui si sta consumando il rapporto fra Bale e il Real Madrid.

Nicolas Tagliafico ha rinnovato il suo contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2023. L'argentino ha pertanto esteso per un'ulteriore stagione il suo accordo col club olandese. L'esterno sinistro è arrivato dall'Independiente a gennaio 2018 e fin qui con l'Ajax ha giocato 111 partite ufficiali, segnando 12 reti. Il Valencia ha blindato la stella più lucente del firmamento bianconero in questo primo scorcio di stagione. Si tratta di Yunus Musah, neo diciottenne da nemmeno una settimana, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026.