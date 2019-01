Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IN SPAGNA SICURI: ALLEGRI LASCERÀ A FINE STAGIONE, IL FUTURO È CON ZIDANE. MILAN, SONDAGGIO PER PEROTTI. SEMPRE PIU' VICINA LA CESSIONE DI BORINI ALLO SHENZHEN. BOLOGNA, PRESO SANSONE IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO. TORINO, SORIANO RISOLVE IL CONTRATTO E PASSA AL BOLOGNA. NAPOLI, TUTTO OK PER IL RINNOVO DI GIUNTOLI. TROVATO L'ACCORDO CON L'ENTOURAGE DI KOUAME. UDINESE, IL WATFORD CONFERMA: IN ARRIVO SIA OKAKA CHE ZEEGELAAR. PARMA, OBIETTIVO KUCKA: OFFERTO UN TRIENNALE ALLO SVLOVACCO. DOPO CACERES I DUCALI PUNTANO ANCHE SPINAZZOLA. SASSUOLO, TRATTATIVA BEN AVVIATA PER PISACANE DEL CAGLIARI. GENOA, BARRECA AI DETTAGLI: PRESTITO CON RISCATTO A 10 MILIONI. ATALANTA, NO ALLA PRIMA OFFERTA DELL'AL HILAL PER GOMEZ.

Mundo Deportivo lancia la bomba: per Massimiliano Allegri questa sarà l'ultima stagione sulla panchina della Juventus, comunque vada. Dopo quattro stagioni di successi, il ciclo bianconero è considerato esaurito, con Premier e Real Madrid come prossime possibili tappe del tecnico livornese. La società, alle prese con una vera rivoluzione anche in seno alla dirigenza dopo l'addio di Marotta, non sarebbe però impreparata. Arrivare a "Zizou" Zinedine Zidane è il sogno e obiettivo della Vecchia Signora, che vorrebbe consacrare definitivamente il francese a simbolo del club, dopo le pagine bellissime scritte come calciatore, affidandogli anche la panchina. Inutile dire che l'operazione avrebbe il gradimento totale di Cristiano Ronaldo, che con Zidane ha vinto la bellezza di tre Champions League di fila.

Diego Perotti è la nuova idea per il mercato del Milan, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. L'attaccante argentino è tornato in campo nella penultima giornata di campionato, contro il Sassuolo, ed è tornato subito al gol. Ora i rossoneri lo vorrebbero per dare un cambio a Suso e Calhanoglu in attacco, da capire quello che la Roma risponderà.

Fabio Borini è sempre più vicino all'addio al Milan e al trasferimento in Cina: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, che dà seguito all'anticipazione di TMW, nelle scorse ore lo Shenzhen ha infatti aumentato la sua offerta ai rossoneri fino a 8,5 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi continua a chiedere qualcosa in più, ma le parti sono sempre più vicine.

Con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, il Bologna ha ufficializzato l'acquisto di Nicola Sansone dal Villarreal. Il giocatore da oggi sarà a completa disposizione di Filippo Inzaghi. Questo il comunicato del club felsineo sul sito ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".

Roberto Soriano lascia il Torino e passa al Bologna. Il club granata, infatti comunica di aver risolto il prestito con il Villarreal riguardante il centrocampista, che adesso si accasa al Bologna: i felsinei hanno infatti annunciato contestualmente di averlo prelevato dagli spagnoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con opzione per il riscatto.

"Resto a Napoli". Cristiano Giuntoli lo ha di fatto ufficializzato e anche nella giornata di ieri sono filtrati pure i dettagli economici del nuovo accordo del direttore sportivo con il Napoli. Quasi un milione di euro all'anno, secondo quanto rimbalza nelle ultime ore per Giuntoli al Napoli è pronto per essere ufficializzato un contratto di tre stagioni.

Spazio al mercato del Napoli nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che parla dell'obiettivo Christian Kouame per l'attacco dei partenopei. Già trovato l'accordo con l'entourage del ragazzo che arriverebbe a giugno in azzurro, sempre che venga poi trovato quello con il Genoa. Avviati i contatti anche con Preziosi per anticipare la concorrenza in vista della prossima estate.

A questo punto mancano solo visite e ufficialità: anche il Watford conferma il doppio acquisto, in prestito, da parte dell'Udinese di Marvin Zeegelaar e di Stefano Okaka. I due non saranno alla gara di domenica di FA Cup Contro il Woking, come conferma lo stesso Javi Gracia, tecnico dei londinesi. "Sì, ne stiamo parlando. Stefano è un giocatore top, una persona fantastica, e gli auguro il meglio".

Juraj Kucka, centrocampista classe 1987 con un passato tra milan e Genoa, è il nuovo obiettivo per il centrocampo del Parma, che ha perso Grassi e vorrebbe ridare a D'Aversa un giocatore in grado di fare la differenza in mezzo. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky, ci sono stati già i primi contatti tra le parti, con il Parma che ha offerto un triennale all'ex Milan.

Parma molto attivo in questi primi giorni di calciomercato. Mentre sul fronte offensivo Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo e Yves Baraye tengono banco per le uscite, in entrata si lavora soprattutto in difesa. Detto che Martin Caceres sembra essere ad un passo dal club emiliano visto lo scarso minutaggio ottenuto nella prima parte di stagione con la Lazio, l'altro nome caldo è quello di Leonardo Spinazzola dellla Juventus. A sinistra Roberto D'Aversa, con Dimarco in fase di recupero dopo l'infortunio, finora ha dovuto adattare Gagliolo come alternativa a Massimo Gobbi. Per questo l'ex Atalanta rappresenterebbe una opzione importante. Anche per la stessa Juventus che, con un prestito semestrale, darebbe modo al giocatore di riprendere la condizione dopo i numerosi problemi fisici vissuti negli ultimi mesi

Cerca rinforzi in difesa il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il tecnico del club neroverde ha chiesto espressamente un uomo d'esperienza come Fabio Pisacane: per il centrale del Cagliari la trattativa sarebbe ben avviata e potrebbe anche andare in porto a giorni.

Antonio Barreca al Genoa, trasferimento in dirittura d'arrivo. L'esterno è approdato al Monaco in estate dal Torino ma potrebbe già far ritorno in Italia. Anzi, i dettagli stanno per essere limati e il Grifone sta per regalare a Cesare Prandelli l'esterno sinistro desiderato: trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per un anno e mezzo.

Il sogno è chiaro. Il presidente dell'Al-Hilal non molla e nei prossimi giorni è intenzionato a tornare alla carica. Quello del club più prestigioso di Arabia Saudita, dove militano tra gli altri Bafetimbi Gomis, Andre Carrillo, Botia e dove in panchina c'è Jorge Jesus, è un obiettivo chiaro: portare a Riyad il Papu, Alejandro Gomez. La prima offerta da 8-10 milioni, però, è stata rifiutata dall'Atalanta che non ha intenzione di far partire il giocatore a gennaio. L'Al Hilal, però, vuole rialzare la posta. Tra qualche giorno, infatti, dall'Arabia arriverà a Bergamo una nuova proposta per il Papu.

TOTTENHAM, ALDERWEIRELD RINNOVA FINO AL 2020. BOURNEMOUTH, DAL LIVERPOOL ARRIVANO CLYNE E SOLANKE. BESIKTAS, COLPO BURAK YILMAZ PER L'ATTACCO. PORTO, PRESO FERNANDO ANDRADE. LIONE, GOUIRI RINNOVA FINO AL 2022. TOLOSA, PRESO IL NAZIONALE GIAPPONESE GEN SHOJI. REAL MADRID, ARRIVA BRAHIIM DIAZ: AL CITY 17 MILIONI PIU' BONUS. PALCIOS AD UN PASSO: TRA LUNEDI' E MARTEDI' L'OFFERTA UFFICIALE.

Il Tottenham ha annunciato di aver esercitato l'opzione per il rinnovo di un altro anno del contratto di Toby Alderweireld, che era in scadenza a giugno. Il difensore belga, 135 presenza fino ad oggi dal 2015, vestirà dunque la maglia degli Spurs fino al 2020.

Adesso è ufficiale: il Liverpool ha ceduto Dominic Solanke al Bournemouth. Le Cherries hanno ufficializzato l'arrivo della punta dai Reds: affare da 21 milioni di euro per il cartellino della baby star d'attacco delle nazionali inglesi.

Nathaniel Clyne è un nuovo giocatore del Bournemouth. Le Cherriers si sono aggiudicate il terzino classe 1991 con la formula del prestito fino a fine stagione, dopo aver ufficializzato proprio nella giornata di oggi l'acquisto a titolo definitivo dai Reds di Dominic Solanke.

Burak Yilmaz è un nuovo giocatore del Besiktas. Il centravanti lascia dopo una stagione e mezzo il Trabzonspor. 33 anni, Yilmaz aveva già indossato la maglia bianconera dal 2006 al 2008 anche se la consacrazione è avvenuta con la maglia dei rivali del Galatasaray.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Porto annuncia l'acquisto di Fernando Andrade. Esterno offensivo, 25 anni, si trasferisce a titolo definitivo dal Santa Clara e ha firmato un contratto fino al 2023.

Il Lione ha ufficializzato il prolungamento del contratto del giovane attaccante Amine Gouiri, nazionale francese U19. Dopo aver firmato il primo contratto da professionista lo scorso aprile e dopo aver collezionato 10 presenze in prima squadra, adesso è arrivato il rinnovo fino al 2022.

Il difensore giapponese Gen Shoji è un nuovo difensore del Tolosa. A renderlo ufficile è lo stesso club francese tramite il proprio sito. Il giocatore 26enne - tre presenze da titolare nel Giappone negli ultimi Mondiali - ha firmato fino a giugno 2022. Arriva dal Kashima Antlers.

Dopo aver portato al Bernabéu Vinicius, il Real Madrid si prepara a mettere a segno un altro colpo giovane in attacco. Le Merengues sono a un passo dalla chiusura dell'acquisto di Brahim Diaz dal Manchester City. Il classe 1999 dovrebbe costare al Real circa 17 milioni di euro più bonus, un investimento importante per un giocatore giovane (finora soltanto 214 minuti in campo con la prima squadra) e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019.

Renato Corsi, agente del centrocampista del River Plate Exequiel Palacios, ha confermato a Radio Rivadavia che tra lunedì e martedì il Real Madrid presenterà un'offerta ufficiale ai Millonarios per il suo assistito. L'accordo fra le parti sembra ormai una formalità, visto che i contatti vanno avanti ormai da mesi. Sul talento argentino classe 1998 era forte anche il pressing dell'Inter.