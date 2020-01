Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Giorni caldi in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Arkadiusz Milik. Nei prossimi giorni, il club partenopeo incontrerò l'entourage del centravanti polacco, attualmente legato da un accordo in scadenza nel 2021. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', al momento la distanza tra le parti è di circa un milione di euro: Milik per rinnovare fino al 2024 chiede quattro milioni a stagione, il Napoli finora ne ha offerti tre.

Con un comunicato, l'Udinese ha reso nota la cessione di Felipe Vizeu. Ecco il testo: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il club brasiliano dell'Atletico Paranaense per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2020 dell'attaccante Felipe Vizeu do Carmo, classe 1997, in forza al Gremo fino al 31 dicembre 2019. Cresciuto nelle giovanili dell'America Mineiro e poi del Flamengo viene promosso nella prima squadra rossonera dove in due stagioni colleziona 37 presenze e mette a segno 10 reti. Nel febbraio del 2018 viene acquistato dall'Udinese (5 presenze) per poi essere girato in prestito al Gremio con cui è sceso in campo 11 volte e segnando una rete. La Società augura al giocatore le migliori soddisfazioni professionali e l’in bocca al lupo per la nuova avventura con la maglia dell'Atletico Paranaense".

Mattia Destro è un nuovo attaccante del Genoa. Il club rossoblù, che in questi minuti sta presentando il nuovo allenatore Davide Nicola, ha depositato il contratto classe '91. Destro, che aveva col Bologna un contratto in scadenza a giugno, si trasferisce al Genoa in prestito fino al termine della stagione.

Non solo il Genoa, Diego Perotti in queste settimane ha ricevuto offerte anche da Arabia Saudita e Turchia. L'esterno d'attacco argentino, tornato recentemente protagonista con 3 gol e 2 assist in 12 presenze stagionali finora, è uno dei più richiesti sul mercato in casa giallorossa. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno 2021 e il ds Petrachi è quindi chiamato a fare delle valutazioni importanti sul suo futuro già adesso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La Juventus ha tolto dal mercato il difensore turco Merih Demiral. Negli ultimi giorni, scrive 'Tuttosport', al club bianconero sono arrivate ben cinque offerte per l'ex Sassuolo: Manchester City, Bayer Leverkusen, Leicester City, Shalke 04 e Borussia Dortmund hanno avanzato proposte tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma a tutti Fabio Paratici ha risposto che il giocatore non è in vendita.

Il Cagliari sta valutando il prestito di Marko Pjaca per la seconda parte di stagione. Secondo 'Tuttosport', il club sardo è interessato all'attaccante croato, in uscita dalla Juventus.

Marcos Acuña alternativa a Marcos Alonso. L'Inter è alla ricerca di un laterale sinistro per la seconda parte di stagione e ha nell'ex Fiorentina attualmente al Chelsea il suo primo obiettivo. La società nerazzurra ha già un accordo di massima per il calciatore classe '90, ma in questo momento la trattativa è bloccata perché la richiesta dei blues è 35 milioni di euro.

Alternativa Acuña - Ecco perché la società nerazzurra in quel ruolo sta trattando anche altri giocatori. Uno di questo è Matteo Darmian, attualmente al Parma. Un altro, è il laterale dello Sporting Club Marcos Acuña per il quale è già stata presentata un'offerta (rifiutata dai lusitani) da 11 milioni di euro. Lo Sporting per cedere il giocatore ne chiede 20, l'Inter sta valutando il rilancio e la prossima settimana avrà un nuovo incontro con l'entourage di Acuna per fare il punto su questa trattativa.

La Fiorentina, scrive la 'Gazzetta dello Sport', non ha alcuna intenzione di privarsi di due dei migliori giovani in rosa e per questo motivo ha respinto le offerte ricevute per Gaetano Castrovilli e per Dusan Vlahovic.

Per la difesa, vista l'alta valutazione che il Torino fa di Kevin Bonifazi, chieste informazioni all'Udinese per il brasiliano Samir, centrale mancino che all'occorrenza può giocare anche da terzino.

La Serie A è a caccia dei giovani talenti del Barcellona. Come riporta Sport, dopo Jean-Clair Todibo (Milan), i blaugrana avrebbe ricevuto infatti una chiamata dall'Italia per un altro difensore: Moussa Wagué. Il club interessato al prestito semestrale del promettente laterale classe '98 è il Torino, pronto a scommettere sul senegalese finora poco utilizzato da Valverde (appena tre presenze tra campionato e Champions).

Secondo quanto riportato da Sky, l'arrivo di Mattia Destro al Genoa potrebbe spingere Andrea Pinamonti verso l'uscita. Sull'attaccante c'è l'interesse della SPAL. Classe 1999, Pinamonti ha fin qui segnato appena 2 reti in campionato in 15 partite, più altri 2 gol in 2 gare di Coppa Italia.

Luca Tremolada, trequartista del Brescia, potrebbe cambiare casacca durante questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore classe '91 piace all'Empoli in serie B, con i toscani a caccia di rinforzi nel reparto avanzato.

Un altro no da parte di Nikola Kalinic. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, l'attaccante croato della Roma ha detto no anche al Newcastle, dopo aver rifiutato le ipotesi Verona e Genoa.

BAYERN MONACO, NUBEL SARA’ L’EREDE DI NEUER. RETROSCENA HAALAND, CI AVVEVA PROVATO IL MANCHESTER UNITED BYPASSANDO RAIOLA. WEST HAM, RINNOVO PER COVENTRY FINO AL 2023. ASTON VILLA, NEL MIRINO L’EX TORINO HART. CHELSEA, PER L’ATTACCO OBIETTIVO ZAHA. BARCELLONA, SI LAVORA PER IL RINNOVO DI TER-STEGEN.

A partire dal prossimo 1° luglio, Alexander Nübel sarà un nuovo portiere del Bayern Monaco. Il club bavarese con una nota apparsa sul sito ufficiale ha reso noto l'accordo con l'estremo difensore classe '96 che ha sottoscritto un contratto di cinque anni. Nubel è attualmente allo Schalke 04, ma è in scadenza e in estate si trasferirà in Baviera a titolo gratuito.

Erling Haaland (19) era una priorità per Ole Gunnars Solskjaer, al punto che l'allenatore del Manchester United si era recato in Austria per provare a convincere la stellina ormai ex Salisburgo a sposare la causa Red Devils. Il norvegese alla fine si è accasato al Borussia Dortmund, ma il Daily Mail svela un interessante retroscena.

No Mino no party - Il club inglese, infatti, aveva provato a strappare il classe 2000 alla concorrenza bypassando chi ne cura gli interessi, Mino Raiola, e cercando di negoziare direttamente con il padre del ragazzo. Non volevano trattare con il potente agente italo-olandese, col quale i rapporti sono ai minimi storici dopo il botta e risposta tra il manager del giocatore e l'allenatore norvegese. Ma la strategia si è rivelata controproducente e il giocatore è volato a titolo definitivo in Germania, con maxi-commissione inclusa per il procuratore. Senza Mino non si cantano messe.

Importante rinnovo di contratto in casa West Ham. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, gli hammers hanno reso noto che il centrocampista classe 2000 Conor Coventry ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

Avendo perso Tom Heaton per un grave infortunio, nel mercato di gennaio l'Aston Villa dovrà acquistare un portiere di livello che possa sostituirlo. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, potrebbe esser fatto un serio tentativo per l'ex Torino Joe Hart (32), attualmente il dodicesimo del Burnley alle spalle di Pope.

Caccia all'attaccante, a maggior ragione se dovesse andar via Oliver Giroud. Il Chelsea ha archiviato ormai il blocco del mercato e in questa sessione invernale potrebbe essere grande protagonista. Stando a quanto riferito da Footmercato, i Blues sono passati all'offensiva per Wilfried Zaha (26) offrendogli un contratto di lunga durata da 200 mila sterline a settimana. L'attaccante del Crystal Palace è ancora deciso a lasciare il suo attuale club, col quale è sotto contratto fino a giugno 2023. E alla luce di quest'ultimo aspetto si prevede che il prezzo sia molto alto.

Alle prese con una tendinopatia al ginocchio destro, Marc André ter Stegen gode ancora di tutta la fiducia del Barcellona. Al punto che - si legge su Mundo Deportivo - la trattativa per il rinnovo va avanti senza sosta. Il contratto del portiere tedesco scadrà a giugno 2022, ma gli azulgrana vorrebbero prolungarlo di almeno un altro paio di anni, ponendo una clausola alta per allontanare eventuali pretendenti: 180 milioni di euro. Work in progress.