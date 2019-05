Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Non c'è soltanto Antonio Conte tra i grandi allenatori accostati alla Roma. Anzi, adesso ce n'è uno che in Italia ha fatto la storia. E il suo nome, in relazione alla panchina giallorossa, viene tirato fuori da una fonte autorevole come L'Equipe. I francesi fanno sapere che è in corso una trattativa con José Mourinho, che di par suo sta parlando anche con il PSG in questi giorni.

Volontà - Il tecnico portoghese, però, tornerebbe volentieri in Italia dopo l'exploit con l'Inter del Triplete e adesso l'operazione è in corso sulla base di un contratto di tre anni. Non vuole rimanere disoccupato lo Special One, che sta valutando le diverse proposte arrivate sul suo tavolo. E, tra queste, c'è anche quella della Roma.

Fumata nera. Ignazio Abate è destinato a lasciare il Milan a parametro zero la prossima estate: ad oggi da parte del club rossonero non sembra esserci la volontà di proseguire il rapporto col terzino classe '86, che da luglio sarà quindi libero di scegliersi la nuova destinazione: già diverse le manifestazioni d'interesse arrivate, sia dall'Italia che dall'estero.

Il Napoli insiste per Kieran Trippier ma per ora il Tottenham non apre alla cessione: l'esperto di mercato di TMW Niccolò Ceccarini fa il punto sulla trattativa tra azzurri e inglesi per il laterale difensivo, individuato come obiettivo importante per la prossima stagione da Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis. Per il momento però gli Spurs non sembrano intenzioni a lasciare spiragli per una eventuale trattativa.

La Juventus non molla Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Rai Sport i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Orsolini, giocatore che piace molto a Montella, oltre ad una ricca offerta economica: si parla di circa 70 milioni di euro.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter che si sente più saldo rispetto a qualche settimana fa. Senza trascurare che ha un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2021, firmato lo scorso agosto. L'ex mister della Roma è al bivio Champions e può blindarla stasera in caso di successo a Udine, ma non è da escludere che possa far posto ad Antonio Conte. L'ex tecnico della Juventus è ambito dai top club, mentre Beppe Marotta potrebbe essere fondamentale per il suo sbarco nella Milano nerazzurra.

Il Tottenham non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Come riporta Rai Sport infatti, gli Spurs hanno intensificato i contatti con l'agente del talento giallorosso, il cui rinnovo tarda ad arrivare a causa dell'incertezza sul fronte allenatore per la prossima stagione. Il Tottenham per arrivare a Zaniolo è pronto a spingersi fino a 60 milioni di euro.

Lucas Leiva ha firmato il rinnovo con la Lazio fino al 20 giugno 2022. Lo ha annunciato il club biancoceleste attraverso il proprio profilo su Instagram, legando il centrocampista brasiliano alla Società di Claudio Lotito per altre tre stagioni. L'ex Liverpool è arrivato a Formello nell'estate del 2017 dopo dieci anni vissuti con i reds. Adesso è uno dei leader della squadra di Simone Inzaghi e lo sarà per altri tre anni.

BARCELLONA, ASSALTO FINALE A DE LIGT MA IL PREZZO SALE E 'AFFARE SI COMPLICA. AJAX, MEZZA EUROPA CHE CONTA SU VAN DE BEEK: ORA COSTA 60 MILIONI. BARCELLONA, CACCIA AL SECONDO PORTIERE: TRE OBIETTIVI PER IL POST-CILLESSEN. TMW - VERRATTI RESTA AL PSG: SI LAVORA AD UN RINNOVO RECORD. REAL MADRID, ZIDANE: "POGBA? NON NE PARLERO' PIU' FINCHE' NON SARA' NOSTRO". SESSEGNON HA NON DUBBI: PREFERENZA NETTA PER IL TOTTENHAM. CHELSEA, RIPRESI I CONTATTI PER IL RINNOVO DI DAVID LUIZ. MAN CITY, INCONTRO CON I GENITORI DI JOAO FELIX: IL GIOCATORE PIACE ALLA JUVE. IL REAL MADRID FA SUL SERIO PER NEYMAR: SPUNTA UNA CLAUSOLA DA 145 MILIONI. BARCELLONA, RITORNO DI FIAMMA PER WILLIAN: PRONTI 35 MILIONI. MANCHESTER UNITED, PER L'ATTACCO SI GUARDA IN FRANCIA: OBIETTIVO DEMBELE'.

"Assalto finale a de Ligt". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Sport, che ovviamente si riferisce al mercato del Barcellona, club che ha inserito il gioiello dell'Ajax in cima alla lista per la difesa. Dettagli - Il quotidiano catalano racconta che il Barça è consapevole del fatto che adesso le negoziazioni si sono complicate per l'exploit del club olandese in Champions League, con il suo capitano Matthijs de Ligt tra i protagonisti assoluti. E, di conseguenza, la società blaugrana proverà a fare un tentativo in tempi brevi, contattando l'entourage, che intanto fa sapere che già ci sono state altre offerte.

Donny van de Beek s'è messo in vetrina in questa Champions League con la maglia dell'Ajax e anche su di lui cominciano a muoversi i top club. Stando a quanto riportato da Marca, anche Real Madrid, PSG e Bayern Monaco hanno messo nel mirino il giovane centrocampista. Il club olandese però ha già fissato il prezzo, 60 milioni di euro, e spera che si scateni un'asta internazionale così da guadagnare ancora di più in caso di cessione.

Jasper Cillessen lascerà il Barcellona a fine stagione, come già annunciato pubblicamente. Così i blaugrana si ritroveranno presto a fronteggiare il problema del secondo portiere. Come sostituirlo? Secondo Marca sono tre i nomi principali presenti sulla lista della dirigenza catalana: il primo è Onana dell'Ajax, poi Sommer del Borussia Moenchengladbach e, infine, Pau Lopez del Real Betis.

Sarà ancora a Parigi il futuro di Marco Verratti. Il PSG punta forte sul regista della Nazionale e, per allontanare le sirene di mercato, è al lavoro per fargli sottoscrivere un accordo ancora più importante rispetto a quello attuale da quasi 8 milioni di euro netti a stagione.

Le due parti stanno trattando su cifre più alte, che dovrebbero presto portare Verratti a diventare uno dei calciatori più pagati della rosa dopo Neymar. L'attuale contratto tra Verratti e il PSG scade nel 2021.

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Villarreal, ha parlato così tra presente e futuro: "Domani voglio rendere i nostri tifosi fieri di noi, la stagione è stata complicata".

Su Bale: "Lui si allena e io decido. Tutti qui sanno che giocare nel Real Madrid è una grande responsabilità".

Sul futuro: "Ci saranno tanti cambiamenti nella rosa, ma allo stesso tempo molti dei giocatori attuali resteranno qui".

Su Pogba: "Lo conosco bene, ma oggi è un giocatore dello United. A fine stagione vedremo cosa succederà. Non parlerò più di Pogba finché non sarà un nostro calciatore".

Ryan Sessegnon ha già scelto la sua prossima destinazione. Come riporta il Daily Mail, il talentoso laterale classe 2000 del Fulham avrebbe infatti espresso una preferenza netta per il Tottenham. Gli Spurs, d'altronde, sono stati la prima squadra a seguire con interesse il giovane giocatore, valutato oggi 40 milioni di euro e accostato alle big inglesi (e non solo) in vista della prossima stagione.

Il prossimo giugno scadrà il contratto che lega David Luiz al Chelsea, ma sembrerebbe che ambo le parti abbiano mostrato il desiderio di continuare insieme. A riferirlo è l'Evening Standard, secondo cui la trattativa per il rinnovo di contratto è ripartita. Il difensore brasiliano potrebbe prolungare per due anni, anche perché Maurizio Sarri vuole ancora fare affidamento su di lui.

Il giovanissimo fenomeno del Benfica, Joao Felix è corteggiato da mezza Europa. I due club di Manchester, la Juventus e il Real Madrid lo stanno seguendo con attenzione ma secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, il City si sarebbe portato avanti incontrando i genitori del giocatore per cercare di convincergli a scegliere i Citizens per il futuro del talentuoso figlio.

Nuove interessanti indiscrezioni sul futuro di Neymar, direttamente da Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il Real Madrid starebbe preparando una mossa per riportare la stella brasiliana nella Liga. Nel suo contratto col PSG - si legge - ci sarebbe infatti una clausola in grado di liberarlo per 145 milioni di euro nell'estate 2020, cifra sicuramente alla portata delle casse dei blancos.

Il Barcellona torna con forza su Willian. Come riporta The Sun, infatti, i blaugrana starebbero preparando un'offerta da 35 milioni di euro per l'esterno d'attacco del Chelsea. Il brasiliano era già stato cercato, con scarso successo, nello scorso mercato di gennaio, ma adesso ha un solo anno di contratto restante (in scadenza il 30 giugno 2020).

Il Manchester United punta Moussa Dembelé. Come riporta L'Equipe, i Red Devils cercano rinforzi per l'attacco e pensano appunto al bomber dell'Olympique Lione. Il classe '96, autore di 21 gol finora in questa stagione, viene valutato circa 50 milioni di euro.