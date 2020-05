Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 maggio

vedi letture

JUVE REALISTA PER POGBA, DE SCIGLIO OFFERTO AL BARCELLONA, PJANIC SEMPRE PIU' LONTANO. INTER, BORJA VALERO E SANCHEZ AI SALUTI, PER EMERSON ROYAL C'E' LA CONCORRENZA DEL BAYER. MILAN, FUTURO DI MALDINI E IBRAHIMOVIC DA DECIFRARE, SI CONTINUA A LAVORARE PER SZOLOBOSZLAI. ROMA, EL SHAARAWY PUO' TORNARE, DUELLO CON L'AL-SADD PER PEDRO. NAPOLI, SI TENTA DI BLINDARE FABIAN RUIZ, PIACE KEAN, OCCHI PUNTATI SU IDRISSI, PRESSING SU EVERTON, SI AVVICINA IL RINNOVO DI INSIGNE, PER JOVIC IL NODO E' L'INGAGGIO, SONDAGGIO SU TRE GIOCATORI DEL BRESCIA, MERET PUO' PARTIRE. ATALANTA, FREULER PUO' ESSERE CEDUTO, PIACE MANDRAGORA. COMMISSO APRE ALLA CESSIONE DI CHIESA CHE PIACE IN INGHILTERRA, GAGLIARDINI NEL MIRINO. SAMPDORIA-MARONI AI TITOLI DI CODA. UDINESE, NEL MIRINO C'E' ADAMS DEL FORTUNA DUSSELDORF.

Paul Pogba è diventato un bene di lusso che poche squadre, con la crisi post-Coronavirus, potranno permettersi. La Gazzetta dello Sport odierna, dopo le parole di ieri di Fabio Paratici, dedica un focus proprio al futuro del centrocampista francese. In rotta col Manchester United, il 'Polpo' viene valutato 70 milioni di euro a livello di cartellino e, compreso il suo ingaggio da 14 milioni all'anno più bonus, avrebbe quindi un costo complessivo intorno ai 220 milioni di euro. Una cifra che spaventa tutte le sue pretendenti, almeno in Italia, anche se la Juventus sembra comunque pronta ad aprire una vera e propria trattativa coi Red Devils, provando dapprima a inserire qualche parziale contropartita tecnica e cercando, più in generale, di negoziare in modo ragionevole. In casa Inter il tema stipendio è sicuramente quello più condizionante. La famiglia Zhang è pronta a fare uno sforzo economico importante, ma il monte ingaggi attuale non permette di superare i 7,5 milioni netti percepiti da Eriksen e Lukaku. Per i nerazzurri, insomma, Pogba è un bel progetto, ma solo al momento opportuno.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe offerto Mattia De Sciglio al Barcellona. Un profilo che potrebbe fare al caso dei blaugrana nel caso Semedo non dovesse rinnovare e pertanto i catalani dovessero decidere di cederlo. La volontà di Quique Setién è inoltre quella di spostare a centrocampo Sergi Roberto, rendendo di fatto la corsia destra senza un interprete. Il Barcellona, si legge, considera la possibilità di prendere il giocatore ma a determinate condizioni.

Non ci sarà spazio né per Borja Valero né per Alexis Sanchez nell'Inter della prossima stagione. Lo spagnolo, in scadeza di contratto, non rinnoverà con i nerazzurri, visto lo scarso minutaggio avuto quest'anno, mentre per quel che riguarda il cileno tutto lascia pensare che a fine stagione tornerà a Manchester. L'ex Udinese non ha convinto fino in fondo e il suo ingaggio da 12 milioni di euro è un ostacolo che l'Inter non è intenzionata a superare.

Si fa ancora più complicata la corsa dell’Inter ad Emerson Royal, laterale classe 1999 del Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da Kicker, il giocatore, appetito anche dal Tottenham, sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen che starebbe già lavorando ad una proposta da 20/30 milioni per il club andaluso, con tanto di opzione per il riacquisto del cartellino a favore del Barcellona, club che ha ceduto Emerson al Betis e che tuttora detiene un opzione per riportarlo in blaugrana.

Il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla degli incontri che i due dovranno avere con Ivan Gazidis che però li ha messi in fondo alla sua agenda, visto che il loro futuro in rossonero dipende dai binari lungo i quali si svilupperà il progetto sportivo della prossima stagione e, fin quando la strada non sarà sufficientemente chiara, Gazidis attenderà. Al momento la bilancia dello svedese pende dalla parte del sì: potrebbe restare a Milano anche nella prossima stagione e in questo senso Elliott non avrebbe problemi a sforare, per lo svedese, il tetto massimo di ingaggio che verrà messo a partire dalla prossima stagione. L'attaccante ha detto che non intende ritirarsi e tutto lascia pensare che anche l'anno prossimo vestirà la maglia rossonera, sempre che colui che sarà in panchina voglia metterlo al centro del progetto tecnico. Dopo la paura per il virus il dirigente si è rimesso al lavoro. In questi giorni sta portando avanti con la squadra e Gazidis il discorso relativo al taglio degli stipendi e chi lo vede parla di un dirigente molto calato nel ruolo ed entusiasta. Ma potrebbe non bastare, le incognite sono tante. Se arrivasse Rangnick la convivenza sarebbe quasi impossibile. In questi giorni sta portando avanti con la squadra e Gazidis il discorso relativo al taglio degli stipendi e chi lo vede parla di un dirigente molto calato nel ruolo ed entusiasta. Ma potrebbe non bastare, le incognite sono tante.

Che il Milan segua Dominik Szoboszlai non è mistero. Il talento ungherese in una recente intervista ha aperto ai rossoneri. La concorrenza per arrivare al giocatore però è molto ampia ma, secondo quanto appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi starebbe lavorando per cercare di convincere il Salisburgo ad abbassare le pretese. L'obiettivo è cercare di ridurre il costo del cartellino visto che per quanto riguarda l'ingaggio le cifre sarebbero ragionevoli.

Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia e in questo senso la Roma è sempre l'indiziata numero uno a riaccoglierlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore spera di poter tornare presto in Serie A ma attenzione anche alla Juventus, visto che in caso di permanenza di Maurizio Sarri in panchina, opzione sempre più probabile, lo stesso tecnico potrebbe chiedere il Faraone.

La Roma continua a monitorare la situazione legata a Pedro e dopo le parole di ieri del diretto interessato che ha aperto all'addio al Chelsea, ecco che La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del duello tra i giallorossi e l'Al-Sadd di Xavi. C'è anche il Betis sulle tracce dell'ex Barcellona ma al momento non sembra che il giocatore sia interessato al ritorno in patria. Secondo la rosea la Roma al momento è in vantaggio sui petroldollari del Qatar e i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un triennale da 3 milioni a stagione più bonus.

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sta infatti marcando stretto lo spagnolo per convincerlo a rinnovare e toglierlo in questo modo definitivamente dal mercato, visto che Real Madrid e Barcellona continuano il loro pressing su di lui.

Possibili scambi in vista tra Napoli ed Everton. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport agli azzurri piace Moise Kean e sarebbero pronti a riportarlo in Serie A dopo una stagione in Premier League e visto l'interessamento dei Toffees per Allan e Lozano è possibile che la trattativa possa andare avanti.

Il Napoli pensa a Ousamma Idrissi per rinforzare le corsie laterali dell'attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Giuntoli sta seguendo da vicino il giocatore dell'Az Alkmaar che può giocare sia a destra che a sinistra e anche se la concorrenza è tanta, visti i suoi 17 gol e 10 assist in stagione, proverà a portarlo a Castel Volturno. Resta in piedi anche l'ipotesi Jeremie Boga, sempre in cima alla lista dei partenopei.

Everton Sousa Soares è il sogno di De Laurentiis per l'attacco del Napoli della prossima stagione. Il ventiquattrenne esterno del Gremio piace molto al patron azzurro e anche se il suo prezzo non è certo basso c'è la possibilità che il club partenopeo faccia un tentativo per assicurarselo in vista della prossima stagione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Rinnovo in vista per Lorenzo Insigne con il Napoli. L'attuale accordo tra le parti è in scadenza nel 2022 e per questo si sta già ragionando del prolungamento, con il giocatore pronto a legarsi a vita agli azzurri, per chiudere la sua carriera nella sua città, diventando a tutti gli effetti una bandiera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Luka Jovic resta un obiettivo del Napoli nella prossima stagione ma il suo stipendio da 10 milioni di euro rischia di farlo restare un sogno di Aurelio De Laurentiis, anche perché il Real Madrid, proprietario del cartellino, vorrebbe inserirlo nella trattativa per arrivare a Fabian Ruiz ma ADL vuole tenersi stretto il centrocampista ex Betis, a meno di offerte folli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli guarda al prossimo mercato. In attesa di sapere se e come riprenderà il campionato, il club partenopeo cerca innesti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero sondato il terreno per tre giocatori del Brescia. Si tratterebbe di Sandro Tonali, Jesse Joronen e Andrea Cistana.

Il Napoli cerca elementi per la prossima stagione. Fra i giocatori sondati ci sarebbe anche il portiere del Brescia Joronen. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'interesse per il numero 1 delle Rondinelle potrebbe anche essere un segnale per un'eventuale cessione di Alex Meret.

La Serie A è stata costretta a fermarsi, un po' come tutto il mondo del calcio e non solo, a causa del Coronavirus. Le società stanno cercando di sfruttare questo periodo anche per ragionamenti, idee sul futuro dei rispettivi club ed in casa Atalanta, secondo quanto raccolto da TMW, esiste la possibilità che Remo Freuler possa partire. Nella girandola di nomi eventuali per sostituirlo c'è sicuramente anche Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che farà ritorno alla Juventus e che piace molto a Gasperini, allenatore che lo ha fatto esordire in A con il Genoa. La valutazione è alta (la Juventus lo riscatterà per 26 milioni di euro) e solo il tempo dirà se ci saranno le condizioni affinché l'affare si concretizzi.

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso, quest'oggi intervenuto su Radio Bruno Toscana, ha analizzato anche la possibilità che i viola salutino Federico Chiesa a fine stagione: "Abbiamo avuto un incontro prima di Natale se non sbaglio. Se lui vuole andare, mi dispiace e lo accontenteremo. Sempre che l'offerta sia giusta. Dobbiamo vedere anche la sua valutazione. Può darsi che si sia abbassata rispetto all'anno scorso. Bisogna vedere il bene di tutti, c'è comunque la possibilità che rimanga. Io non ho offerto niente a Federico, non c'è stata nessuna proposta. questa è una fake news. L'importante è che un giocatore voglia rimanere. Molti giocatori hanno capito che la Fiorentina vuole arrivare in alto. Io non voglio mettere niente in bocca a Chiesa, è un bravissimo ragazzo. Noi abbiamo un buonissimo rapporto e voglio mantenerlo. Io voglio fare la cosa giusta per la Fiorentina e se lui vorrà andare lo accontenteremo. Anche alla Juventus, ma ci sono anche altre squadre in Europa".

Interesse d'oltre Manica per Federico Chiesa. La Fiorentina vorrebbe tenere il proprio giocatore ma nel caso in cui il ragazzo volesse andare via non verrebbe trattenuto. Secondo quanto riporta l'Express, l'attaccante sarebbe entrato nel mirino di Manchester United e Chelsea, entrambe a caccia di elementi per rinforzare il proprio pacchetto offensivo per la prossima stagione.

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha diversi estimatori tra cui la Fiorentina e il Torino ed entrambe le squadre hanno giocatori che potrebbero servire non poco a Conte l'anno prossimo. A Firenze ci sarebbe Chiesa, ma anche Castrovilli. La società nerazzurra valuta l'ex Atalanta almeno 25 milioni per questo, anche come parziale contropartita ad esempio per Chiesa, genererebbe un'importante plusvalenza per le casse dell'Inter.

Tra i sette contratti di giocatori della Sampdoria in scadenza il 30 giugno - sottolinea Il Secolo XIX - c'è anche quello di Gonzalo Maroni. Non ci sono stati contatti con il Boca Juniors, proprietario del cartellino, anche se a breve la Samp dovrebbe ricevere una telefonata dall'agente del ragazzo, Pablo Cosentino. C'è però già una certezza: il diritto di acquisto a 11 milioni di euro non sarà esercitato. E Maroni tornerà al Boca Juniors. Non solo, potrebbe addirittura rientrare a Buenos Aires anche nel caso la Serie A ripartisse e si concludesse dopo il 30 giugno. Il Boca è alle prese con la crisi economica da Covid-19, ed il presidente Ameal con grande trasparenza ha fatto sapere che non ci sono i soldi per saldare gli stipendi di marzo per giocatori, staff e dipendenti, e ha chiesto tempo. La società sta già preparando la rosa della prossima stagione, a costo zero: basandosi sulle promesse delle giovanili e sui prestiti di rientro. Tra cui Maroni, appunto.

Potrebbe sbarcare in Serie A la prossima stagione Kasim Adams, difensore di proprietà dell’Fortuna Dusseldorf ma attualmente in prestito all’Hoffenheim, sarebbe finito nel mirino di un club italiano. Si tratta, stando alle notizie arrivate direttamente dal Ghana e rilanciate da Kicker, dell’Udinese. Adams (24) ha un contratto con il club di Dusseldorf fino al giugno 2023.

BARCELLONA, NEYMAR DISPOSTO A DIMEZZARSI LO STIPENDIO PUR DI TORNARE. IL REAL MADRID SI AVVICINA A CAMAVINGA. LACAZETTE SI INFORMA SULL'ATLETICO. IL SIVIGLIA SI ISCRIVE ALLA CORSA PER SALISU. KARIUS TORNA AL LIVERPOOL. PSG, CONCORRENZA PER TELLES. IL MONACO NON RISCATTERA BAKAYOKO.

L'apertura di Mundo Deportivo di oggi è sulla volontà di Neymar di tornare al Barcellona. Il brasiliano ha rifiutato una succulenta proposta di rinnovo da 100 milioni dal Paris Saint-Germain. La sua idea è quella di tornare a vestire la maglia blaugrana e per questo è disposto a ridursi l'ingaggio della metà, però vuole garanzie. Altre notizie di mercato: De Bruyne non garantisce una permanenza al Manchester City, ma il Barça lo vede come obiettivo impossibile. La Juventus offre De Sciglio.

L'apertura di As di oggi è dedicata al mercato e al Real Madrid che fa sul serio per Edouard Camavinga, centrocampista di 17 anni del Rennes. Si registra un avvicinamento da parte dei blancos e il giocatore sarebbe favorevole a lasciare la Bretagna già in estate, nonostante la storica prima qualificazione della sua squadra alla Champions League. Il Real Madrid ha dato mandato a Juni Calafat, uomo che sta acquisendo sempre più peso nella scena internazionale degli acquisti del Real. Primo sondaggio e già gli spagnoli sono a conoscenza del fatto che il giocatore non ha nessuna clausola che lo obblighi a rimanere a Rennes. Solo un mese fa Camavinga aveva rinnovato fino al 2022 e il prezzo richiesto dei bretoni si aggira sui 50 milioni. Questa era la cifra stabilità prima che la pandemia da coronavirus stravolgesse tutto.

Alexandre Lacazette potrebbe lasciare l'Arsenal e torna di moda l'Atlético Madrid, club che l'ha cercato già quando l'attaccante militava nel Lione. Il giocatore ha chiesto informazioni ad Antoine Griezmann, compagno di Nazionale e amico sin dai tempi delle giovanili dei bleus. 28 anni, Lacazette ha un contratto con l'Arsenal fino al 2022. In questa stagione per lui 26 presenze e 9 reti.

L'apertura odierna di Super Deporte apre sull'interesse del Valencia per Mohammed Salisu, difensore ghanese del Valladolid. Nei giorni scorsi il direttore generale dei blanquivioletas, Miguel Ángel Gómez, ha ammesso "Sì, abbiamo diverse offerte sul tavolo per Mohammed Salisu, ci sono tanti club interessati. Ci piacerebbe che il ragazzo continuasse a crescere con noi, ma se così non sarà, faremo valere la clausola rescissoria. Ci sono squadre dalla Spagna e anche dall'estero. Premier League, due in Francia, tre in Italia". In Spagna il giocatore, che ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, piace anche all'Atletico Madrid.

Nei giorni scorsi la notizia era già circolata: il portiere Loris Karius, di proprietà del Liverpool ma in prestito al Besiktas, aveva chiesto ed ottenuto la rescissione del contratto con i turchi a causa di mancati pagamenti del passato. Oggi, tramite Instagram, il portiere ha ufficialmente comunicato il suo addio al Besiktas: “Ciao a tutti, oggi è terminato il mio contratto col Besiktas. E’ una vergogna che sia finita così, ma dovreste sapere che ho provato di tutto per risolvere la situazione senza problemi. Sono stato paziente per molti mesi, dicendolo al club in più di un’occasione. La stessa cosa è successa lo scorso anno. Sfortunatamente non hanno provato a risolvere questi problemi situazionali rifiutando anche il mio suggerimento di aiuto tagliandomi lo stipendio. Mi sono divertito a giocare per questo club”.

Non solo il Paris Saint-Germain su Alex Telles. L'esterno del Porto, il quale è ritenuto dai campioni di Francia come profilo perfetto per rimpiazzare Lawyn Kurzawa, il cui contratto è in scadenza, è richiesto da Julen Lopetegui. A Bola di oggi riporta di come siano già stati allacciati i contatti fra il club andaluso e l'entourage del giocatore.

Il Siviglia alla carica per Tiemoué Bakayoko, è l'apertura odierna di Estadio Deportivo. Il centrocampista francese in questa stagione ha giocato in prestito al Monaco, squadra nel quale fu protagonista della storica vittoria in Ligue 1 ne 2016-17, prima di passare al Chelsea dove però non è riuscito a ripetere l'exploit. La crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus porterà i monegaschi, con molta probabilità, a rinunciare a riscattare il giocatore mentre il Chelsea non conta su di lui. Accostato anche al Milan, altro club dove il centrocampista ha giocato in prestito, Monchi è pronto a bruciare la concorrenza.