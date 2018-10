Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVE: IL CHELSEA PRONTO A TORNARE ALLA CARICA PER RUGANI. MILAN: LEONARDO AMMETTE DI AVER PENSATO A IBRAHIMOVIC. INTER: MIRANDA NON ESCLUDE IL RITORNO IN BRASILE. GENOA: BARCELLONA E ATLETICO MADRID SU PIATEK. ROMA: BIVIO PER UNDER. FIORENTINA: INCONTRO CON L'AGENTE DI PIOLI - In casa Juventus si registrano nuove voci in merito all'interesse del Chelsea per Rugani. Il Daily Mail ricorda come i blues hanno seguito a lungo l'ex Empoli in estate su indicazione di Sarri e, nei prossimi mesi, potrebbero tornare all'assalto sfruttando lo stallo nelle trattative per il rinnovo coi bianconeri.

Leonardo, ds del Milan, ha parlato a Sky Sport dei rumors che vogliono Ibrahimovic disposto a tornare in rossonero. "Ibra è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Oggi non è il momento, ma c'è stato un pensierino. Anzi, più che un pensierino. Ha delle caratteristiche particolari, è un guerriero e trascina le persone fuori e dentro al campo. Io sono molto legato a lui, ma al momento non c'è nessuna possibilità", le parole di Leonardo.

Miranda, difensore dell'Inter, ha parlato a Esporte Interativo del proprio futuro: "Qualche volta seguo il campionato brasiliano. Sono molto felice che la squadra stia lottando per il titolo perché ho molti amici lì a San Paolo. Spero che possano vincere perché stanno lavorando duramente, sono molto combattivi. Spero che possano brillare in questa parte finale di stagione. Il San Paolo? Sarà sempre la prima scelta".

Dopo il Barcellona un'altra grande di Spagna s'inserisce nella corsa a Piatek. Secondo quanto riportato da AS l'attaccante polacco del Genoa sarebbe un nuovo obiettivo dell'Atletico Madrid che avrebbe già inviato alcuni suoi emissari a visionare il centravanti.

Santon ha svelato di essere stato nel mirino di Monchi, attuale ds della Roma, quando il dirigente era al Siviglia. “Monchi? Avevo già avuto contatti con lui, fin dai tempi di Siviglia, ma la cosa non si concretizzò. Lui ha avuto fiducia in me e lo ringrazio, è merito suo se sono qua e spero di restare per molto tempo. Ringrazio tutti, Monchi, Di Francesco, la società e i compagni”, le parole del difensore ex Inter a Sky Sport. Continua a far parlare di se in positivo Cengiz Under: l'attaccante turco della Roma anche nella sua seconda stagione nella Capitale ha continuato il supo percorso di crescita, sia in Italia che in campo internazionale. Una crescita che, come riporta Il Messaggero, sta inevitabilmente attirando sul classe 1997 le mire di alcuni club internazionali, molti dei quali provenienti dalla Germania. E qui arriva il bivio che la Roma, intesa, come dirigenza dovrà affrontare: cedere il turco portando a casa l'ennesima plusvalenza oppure rinnovare il contratto al giocatore.

L'agente di Pioli è arrivato a Firenze: Satin, manager dell'allenatore viola, ha infatti sfruttato la partita di ieri del San Paolo di Napoli alla quale ha assistito dal vivo per poi fare tappa nella sede viola, dove nella mattina di giovedì ha incontrato il dg Corvino e il ds Freitas, col quale poi ha pranzato in un ristorante nei pressi dello stadio ed è stato immortalato da Firenzeviola.it. Novità in vista per il rinnovo del tecnico di Parma? Forse. Di sicuro continuano i buoni rapporti tra l'entourage del tecnico e la Fiorentina.

Vagheggi, agente vicino al mondo Udinese, ha parlato attraverso Radio Marte di due calciatori transitati per il Friuli. "Tempo fa proposi al Napoli Roberto Pereyra, agli azzurri piaceva però avevano una squadra già fatta o avevano già speso tanto, ora per il Watford è incedibile e non credo che per costo sia ancora alla portata del Napoli​​. Karnezis? Lui è un professionista vero, qualche errore ci può stare, ma il suo rendimento è sempre ottimale e fin qui ha dato il suo rendimento", le parole di Vagheggi riportate da Tuttonapoli.net.

Boateng, attraverso un'intervista concessa a SportWeek, è tornato sul suo approdo al Sassuolo. “Avendoci giocato contro quando ero al Milan ricordo che la squadra ha sempre praticato un buon calcio. E poi, non potevo dire di no: De Zerbi mi chiamava otto volte al giorno", ha detto.

UNITED: COL NEWCASTLE GARA DECISIVA PER LE SORTI DI MOURINHO. PSG. RABIOT RIFIUTA IL RINNOVO A 7MLN ANNUI. INGHILTERRA: RINNOVO PER IL CT SOUTHGATE. REAL MADRID: PEREZ VALUTA L'OPERATO DI LOPETEGUI. LIONE: RINNOVO PER TOUSART - Mourinho ha certamente vissuto momenti migliori in carriera. Il rendimento altalenante in Premier League e il pareggio casalingo in Champions contro il Valencia hanno scatenato l'opinione pubblica contro lo Special One e secondo il The Sun la gara di sabato contro il Newcastle rischia di diventare una sorta di ultima spiaggia per il portoghese. In caso di sconfitta, scrive il tabloid, l'esonero potrebbe diventare realtà.

Rabiot non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto col Paris Saint-Germain. Secondo BeIn Sport, il centrocampista francese - in scadenza il prossimo 30 giugno - ha rifiutato un'offerta da 7.2 milioni di euro a stagione per firmare un nuovo contratto col club transalpino.

La notizia era nell'aria da giorni, ora c'è anche l'ufficialità: Southgate ha rinnovato il proprio contratto da ct della Nazionale inglese fino al 2022, informa la federazione britannica.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Real Madrid starebbe riflettendo sul futuro di Lopetegui. Il rendimento dell'allenatore, ex commissario tecnico della Spagna, sarebbe nel mirino di Perez e della dirigenza. Per adesso un esonero non è in agenda ma non c'è soddisfazione sia per il gioco che per il rendimento dei blancos.

Il Lione blinda Tousart. Il talento francese, colonna del club del presidente Aulas, ha firmato il nuovo accordo con l'OL fino al giugno del 2023.