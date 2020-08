Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Cala il sereno, ma sembra più che altro una tregua. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Antonio Conte: la conferenza stampa di ieri ha deluso chi si aspettava nuovi fuochi d'artificio. Sono servite le parole di Steven Zhang, anche se l'incontro decisivo sarà quello di fine stagione: il vicepresidente e il tecnico hanno infatti concordato di rivedersi quando l'annata sarà definitivamente chiusa. A fare la differenza non saranno i risultati in Europa League, ma gli atteggiamenti del futuro. Suning, infatti, si sarebbe detta disposta ad accontentare Conte sul mercato, anche a costo di riaprire il portafogli. In cambio, non tollererà più sfoghi pubblici come quello avvenuto dopo la vittoria sull'Atalanta, e neanche toni di sfida. Anche perché, sottolinea la rosa, c'è stato un momento in cui Conte ha rischiato il posto.

L'ad sport dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima della sfida col Getafe commentando anche l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United: "Ufficiosamente è un nostro giocatore, l'ufficialità arriverà in mattinata. È interamente dell'Inter per 3 stagioni, ci crediamo e pensiamo che possa far parte a pieno titolo di questa rosa".

La Roma è a un passo da Dan Friedkin. Strada spianata per il tycoon americano dopo che si è ritirato Fahed Al-Baker dalla corsa al club come confermato in Kuwait, adesso i 490 milioni sono pronti a finire nelle casse di Jams Pallotta. Che sembra intenzionato a dare luce verde alla trattativa per vendere la Roma al numero uno di Friedkin Group. La sensazione è che sarà tutto definito dopo la gara di Europa League contro il Siviglia.

Si separano le strade di Marco Giampaolo e il Milan. Poco tempo per trovare l'intesa sulla risoluzione sul contratto coi rossoneri, lo aspetta ora il Torino. Firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo, attesa l'ufficialità.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pierre Kalulu. Il calciatore francese si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2025.

Jorginho costa 50 milioni di euro. A dirlo è Tuttosport che spiega come la valutazione del Chelsea sia troppo alta per le casse della Juventus, nonostante sia a rischio taglio da parte dei Blues, con Lampard che gli preferisce altri profili. La possibilità quindi di un "finanziamento" alla Cuadrado può non essere sbagliata, oppure uno scambio con Bernardeschi. L'alternativa è Locatelli del Sassuolo.

Paulo Dybala e il rinnovo con la Juventus, avanti a piccoli passi. I contatti tra le parti sono continui e gli ultimi approcci sono stati positivi. Si prosegue lentamente verso il prolungamento fino al 2025. Dopo la partita contro il Lione (l’argentino sta facendo di tutto per prendere parte alla sfida e le sensazioni sono positive) potrebbe esserci un ulteriore step per la fumata bianca. Pilastro della Juve del futuro e aumento dell’ingaggio, al centro dei progetti bianconeri c’è Dybala.

Il nuovo ribaltone in casa Genoa sembra ormai vicinissimo. Francesco Marroccu, infatti, risolverà il suo contratto con il Grifone, lasciando il suo posto a Daniele Faggiano, artefice insieme a Roberto D'Aversa delle ultime ottime stagioni del Parma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'accordo è a un passo: Faggiano avrebbe accettato la proposta del club rossoblù e si appresta a diventare plenipotenziario sul mercato.

Le parole del presidente Commisso hanno dato il via libera: Federico Chiesa, alla giusta offerta, può partire. Sull'esterno viola - oltre Juventus e Inter - c'è anche il Milan: i rossoneri potrebbero convincere il giocatore vista la presenza di Ibrahimovic e di un progetto in grado di poter esaltare le caratteristiche l'attaccante azzurro. I bianconeri rimangono in pole, mentre l'Inter potrebbe giocare al ribasso visto l'arrivo di Hakimi. Ad ogni modo il rischio asta sembra essere sempre più concreto.

Novità sul mercato viola: Dalbert viaggia verso la permanenza alla Fiorentina. Ancora da stabilire se verrà prolungato il prestito dall’Inter o se si raggiungerà un'intesa per trasformare lo scambio con Cristiano Biraghi in un affare a titolo definitivo. Ma il futuro di Dalbert sembra ancora in viola.

Nuovo cambio sul futuro della panchina dell'Udinese. Ore fluide per il domani della guida tecnica dei friulani: dopo la rottura che sembrava a un passo di questa mattina, sarebbero più vicine le parti con il tecnico Luca Gotti. Cresce la fiducia anche se non è certa la permanenza. Le prossime ore saranno decisive, per l'eredità eventuale in caso di fumata nera più Leonardo Semplici di Rolando Maran.

MANCHESTER CITY, C’E’ NATHAN AKE. SANCHO AD UN PASSO DALLO UNITED. LIVERPOOL, IN ARRIVO AISSA MANDI. BARCELLONA, RINNOVO QUINQUENNALE IN ARRIVO PER TER STEGEN. REAL MADRID, RAGGIUNTO L’ACCORDO COL VILLARREAL PER LA CESSIONE DI KUBO. SCHALKE 04, RINNOVA STAMBOULI.

Dopo le visite mediche svolte in giornata, adesso è arrivata anche la firma sul contratto per Nathan Ake. Come annuncia lo stesso club con un comunicato, il Manchester City ha ingaggiato il calciatore olandese dal Bournemouth legandosi cinque anni al team allenato da Guardiola.

Jadon Sancho è pronto per vestire la maglia del Manchester United. Trattativa pronta per essere definita tra le parti, affare che secondo quanto arriva dalla Bild dovrebbe essere da 70 milioni più 30 nel 2021 e 20 nel 2022. Un affare da sogno per il Borussia Dortmund, l'intermediario della trattativa che ha gestito l'affare tra club è stato Marco Lichtsteiner, fratello dell'ex terzino della Juventus.

Il Liverpool è vicinissimo ad Aissa Mandi. Il difensore algerino - come riportato da Bein Sport -, sembra aver trovato l'accordo con la società inglese. Si parla anche di cifre: l'accordo è stato trovato sulla base di circa 10 milioni di euro. In questo campionato il difensore del club andaluso ha collezionato 29 presenze.

Si avvicina il rinnovo di Ter Stegen con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il portiere tedesco amplierà il proprio accordo per altre cinque stagioni con un importante aumento salariale. I prossimi giorni saranno decisivi per raggiungere l'accordo definitivo.

Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo per la cessione di Kubo. Il giovane giapponese, si legge sul quotidiano spagnolo AS, giocherà in prestito al Villarreal nella prossima stagione. La società madrilena ha deciso di cedere il calciatore per via della mancanza di spazio all'interno della rosa di un giocatore extracomunitario. In questo modo Kubo potrà trovare maggiore spazio e giocare con continuità.

Benjamin Stambouli non si muoverà da Gelsenkirchen. L'ex centrocampista di Tottenham e Paris Saint-Germain, ormai diventato con ottimi risultati difensore centrale, ha firmato il rinnovo con lo Schalke 04. Il contratto era scaduto lo scorso 30 giugno; Stambouli ha raggiunto ora un accordo fino al 2023.